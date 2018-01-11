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 За рубежом
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 РФ не намерена возвращать Киеву "значительный боезапас" из Крыма, но не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением, - Путин

Президент России Владимир Путин признал, что в Крыму находится "значительный боезапас", который принадлежит Украине.

Такое заявление российский президент сделал 11 января на встрече с российскими журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, Россия не намерена возвращать боезапас Украине, но не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением на полуострове.

"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежат, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", – заявил Путин.

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Также в четверг президент РФ заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма.

Напомним, экс-нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко рассказал на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, что согласно договоренностей с российскими оккупантами из Крыма планировалось вывести 6170 единиц техники и вооружения.

Он также вспомнил, что тяжело выводили флот. "35 кораблей, катеров и судов удалось вывести, но боевое ядро флота осталось у оккупантов", - заявил Сенченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3043904
 
 
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а хіба ми ще НЕ "наблюдаєм"???
Оно, на даунбасі. Ні?
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з "воєнторга" то було як раз в криму.. Так пуйло на "пресконференСії" казало.. От як раз з нашого воєнторга.
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на донбасі то про "оружіє с шахт" було.
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Сначала вернёте Крым! А потом про оружие поговорим.
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А когда будет суд на соевыми ублюдками, сдавшими Крым?
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только после того, когда будет суд над теми, кто реально сдал Крым- над кучмой и овощем
Хотя кучма тут может пойти по амнистии- т.к это овощ в Харьковских Угодах увеличил кол-во кацапских войск в Крыму до 20 тыщ.
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олеЖко сразил наповал - он знает слово модернизировать, ржунимагу РФ не намерена возвращать Киеву "значительный боезапас" из Крыма, но не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением, - Путин - Цензор.НЕТ 8196
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лучше бы олежка сосредоточился на своем партнере
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Неделю это слово гуглил, пытаясь составить словосочетание: "типа эээ.... техника, когда лучше становицца"
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Так и хочется засунуть в пасть продажному цареву один большой снаряд отремонтированной и модернизированной военной техники, чтобы на нем проверить мощь фейерверка.
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алежа,приезжай,тут тебя и отремонтируют,и модернизируют,и в жопу вы...ут... РФ не має наміру повертати Києву "значний боєзапас" із Криму, але не проти, щоб українські військові спостерігали за його знищенням, - Путін - Цензор.НЕТ 424
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мы не вернем воду в крым - но вы можете наблюдать как мы ее пьем
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Ху--йло и в Крыму ху--йло вероломное. Звать смотреть, как будут уничтожаться украинские боеприпасы, это все равно, как позвать жильцов смотреть, как горит их дом.
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бурят. Наши немощные реформаторы даже иска нормального подать не могут. Кстати а почему только платформы? А как же 2 млрд куб газа в год из украинских месторождений, которые кацапы захватили?
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что-то ботаксный педофильный задрот сильно "щедрый" стал, а говорят санкции не действуют, на Х,,Й пошел!!!! вернет ПИДОраша все и с компенсацией!!!!
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После его ,,братские народы" и ,,могут приехать посмотреть", счас услышим ,,братья Украинцы, купите у нас газ и нефть".
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боится сука плешивая. не ссы путин мы перевезем, ты главное потом успевай увертаться.
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Но ведь ехать туда опасно. Можно издалека смеяться над крымскими татарами, которых обыскивают, арестовывают, убивают...А вот другого сопротивления там сейчас нет.
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дуже голосні та наглючі заяви..шо там петя відповість..?
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Украинские военные обязательно поучаствуют в уничтожении хуйла и подхуловиков -оккупантов Крыма и Донбасса. РФ не намерена возвращать Киеву "значительный боезапас" из Крыма, но не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением, - Путин - Цензор.НЕТ 7447
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вы уж там как то определитесь РФ не намерена возвращать Киеву "значительный боезапас" из Крыма, но не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением, - Путин - Цензор.НЕТ 9632.а то смешно перед мартовскими выборами выглядите
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Наблюдать уничтожение боезапаса будут обязательно. В прицел. В своё время.
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не плохо бы Турчинова с Юлей включить в эту наблюдательную комиссию...Пускай заценят дело рук своих...
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та не. воровка на доверии все больше по остановке танков специализируется.
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Wevelsburg - ну они там вместе все решали....
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ну да. все слушали советы одного и того же рэбэ.
а потом мычание- сидите тихо, а то хуйло нападет, мышыбратья - адиннарот и безальтернативное мыролюбство.
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Даля суперовая,нам бы такого президента..
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Империя хочет быть не страной, а Вселенной.
Она всегда расширяется и становится холодней.
Империя, застывая, ощущает себя нетленной.
Звезды - красне карлики - молча сияют над ней.
В центре каждого города есть площадь, шире, чем город.
В сердце каждого хлюпика распрямляется богатырь.
Каждый сгорбленный старец строен и в сущности молод.
Империя хочет высот, но расползается вширь.
Она не чувствует тех, кого под себя подминает.
Она воздвигает тысячи статуй, колонн и аркад.
Не говорите с Империей - Империя не понимает.
Дальше - рокот войны. Дальше - разлад и распад.

Борис Херсонский (2014)
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Лучше мы понаблюдаем за кончиной Федорашки.
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Пусть Пуйло вывозит под Мацкву (бывшая столица ссср) и там уничтожает РФ не має наміру повертати Києву "значний боєзапас" із Криму, але не проти, щоб українські військові спостерігали за його знищенням, - Путін - Цензор.НЕТ 1505
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Хуйло решило потроллить Украину... Все ни как не успокоится... Еще много крови выпьет этот упырь...
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такие как Сталин , Гитлер всегда перед кончиной не могут напится крови ... но в аду пить ее будут из него вечно.
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Пишут, выборы Путина - это цирк.
Нет, это политический бордель,
где политические проститутки
насилуют избирателей
в особо извращенной форме 😂
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Не знаю названия и сюжета, но это мой любимый фильм.
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Місія нездійсненна. Тільки не скажу номер, 2 or 3 or 4.
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Давно потрібно розірвати дипвідносини з гулагом Рабсєя.
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Нужно подсчитать стоимость украденных РФ боеприпасов и предъявить иск, в числе прочих. Путин сразу заверещит дурным голосом, а ты не воруй!
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Путька засунь себе их в зад.Украина благодаря союзникам переходит на стандарты НАТО.
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За сдачу Крыма, без боя, Турчинов со Кроликом, ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ.., ПОЖИЗНЕННО. За государственную измену. РФ не має наміру повертати Києву "значний боєзапас" із Криму, але не проти, щоб українські військові спостерігали за його знищенням, - Путін - Цензор.НЕТ 3297
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а ты хотел воевать, но турчинов с кроликом тебя остановили?
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...не корректная трактовка... Это не в Крыму находится вооружение, которое принадлежит Украине., - В Украинском Крыму находятся не понятные зеленные ( а вполне возможно и "синие" человечки) Которые что-то кому - то пытаются отдать... Кто им дал такое право??? И на каком основании они там находятся???
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Только солидарная изоляция России от всего цивилизованного Мира Западным сообществом , изоляция абсолютно по всем направлениям , позволит в недалёком будущем избавить человечество от этой Чумы !!!
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Потому что недоразвитость саморазрушается .
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Если будут утилизировать вместе с руским биомусором, то конечно понаблюдаем с большим интересом
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Уничтожать так уничтожать, прямо вместе с базами оккупантов в Крыму.
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у нас в армии, боезапасом называли бутылки водки, думаю хуйло про боярошик)))
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столько новостей от Х#йла по всем сми - уже просто отвратительно. не представляю чтобы главу какой-то опг добровольно так пиарили перед "выборами" все кому не лень
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ не намерена возвращать Киеву "значительный боезапас" из Крыма, но не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением, - Путин
 
 
 
 
 
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