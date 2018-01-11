 РФ не намерена возвращать Киеву "значительный боезапас" из Крыма, но не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением, - Путин

Такое заявление российский президент сделал 11 января на встрече с российскими журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, Россия не намерена возвращать боезапас Украине, но не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением на полуострове.



"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежат, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", – заявил Путин.

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Также в четверг президент РФ заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма.

Напомним, экс-нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко рассказал на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, что согласно договоренностей с российскими оккупантами из Крыма планировалось вывести 6170 единиц техники и вооружения.

Он также вспомнил, что тяжело выводили флот. "35 кораблей, катеров и судов удалось вывести, но боевое ядро флота осталось у оккупантов", - заявил Сенченко.