 РФ не намерена возвращать Киеву "значительный боезапас" из Крыма, но не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением, - Путин

Такое заявление российский президент сделал 11 января на встрече с российскими журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По его словам, Россия не намерена возвращать боезапас Украине, но не против, чтобы украинские военные наблюдали за его уничтожением на полуострове.
"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежат, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", – заявил Путин.
Также в четверг президент РФ заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма.
Напомним, экс-нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко рассказал на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, что согласно договоренностей с российскими оккупантами из Крыма планировалось вывести 6170 единиц техники и вооружения.
Он также вспомнил, что тяжело выводили флот. "35 кораблей, катеров и судов удалось вывести, но боевое ядро флота осталось у оккупантов", - заявил Сенченко.
Оно, на даунбасі. Ні?
Хотя кучма тут может пойти по амнистии- т.к это овощ в Харьковских Угодах увеличил кол-во кацапских войск в Крыму до 20 тыщ.
а потом мычание- сидите тихо, а то хуйло нападет, мышыбратья - адиннарот и безальтернативное мыролюбство.
Она всегда расширяется и становится холодней.
Империя, застывая, ощущает себя нетленной.
Звезды - красне карлики - молча сияют над ней.
В центре каждого города есть площадь, шире, чем город.
В сердце каждого хлюпика распрямляется богатырь.
Каждый сгорбленный старец строен и в сущности молод.
Империя хочет высот, но расползается вширь.
Она не чувствует тех, кого под себя подминает.
Она воздвигает тысячи статуй, колонн и аркад.
Не говорите с Империей - Империя не понимает.
Дальше - рокот войны. Дальше - разлад и распад.
Борис Херсонский (2014)
Нет, это политический бордель,
где политические проститутки
насилуют избирателей
в особо извращенной форме 😂