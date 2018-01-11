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Все про:сепаратизм (11049) Франция (1869)

 Прокуратура Франции объяснила основания запрета "представительства ДНР" в Марселе

 В прокуратуре Франции объяснили свое требование запретить так называемое представительство "Донецкой народной республики" (ДНР) в Марселе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Agence France Press.

В прокуратуре заявили, что во Франции работа постоянных дипломатических представительств иностранных государств регулируется международным правом, подчеркнув, что они никогда не признавали деятельность "представительства" самопровозглашенной ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что французский трибунал 11 января рассмотрит вопрос о запрете так называемого "представительства "ДНР" в Марселе.

Также читайте: Высший трибунал Франции 11 января рассмотрит вопрос о запрете "представительства "ДНР" в Марселе

Источник: https://censor.net.ua/n3043903
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
які можуть бути "основанія", коли навіть держави такої не існує? Це все одно, що відкрити представництво Марсу чи Альфи Центаври в Марселі..
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он хай динири відкривають свої "представництва" у "придністров"ях" та інших штучних утвореннях. Саме там місце динирам з линирами..
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В прошлом году в ДНР заключили семь международных договоров с ЛНР, Южной Осетией и Абхазией
11 янв 2018 - 07:47:34 22

https://novorossia.su/news/v-proshlom-godu-v-dnr-zaklyuchili-sem-mezhdunarodnyh-dogovorov-s-lnr-yuzhnoy-osetiey-i-abhaziey
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А как же Зимбабве? И острова Науру? Вместе с Абхазией это же почти всё мировое сообщество! Ну, кроме пиндосов и гейропейцев. Однако, что они в сравнении с Абхазией?
Прокуратура Франції пояснила підстави заборони "представництва ДНР" у Марселі - Цензор.НЕТ 5121
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Зачем вы оскорбляете Зимбабве и Науру? Они по крайней мере признанные государства, в отличии от всяких высранных паРашей недоразумений.
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Пардон, простите за мой непарижский прононс, но Зимбабве, острова Науру , Абхазия и ещё что-то там малолегальное признали существование дыныры-лыныры и прочих донбасситов. Собственно по этому поводу в своё время бухие сравоплавные обезяны очень громко вопили Прокуратура Франції пояснила підстави заборони "представництва ДНР" у Марселі - Цензор.НЕТ 5920
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У вас не совсем верная информация. Из перечисленных вами сверхдержав в участии в мировой геополитике замечена только Науру, с ее решающим признанием (в обмен на бусы) таких кучек говна как Абхазия и Южная Осетия, конфетами, т.е. независимыми государствами.
Зимбабве, при всей своей мощи и влиянии в подобном замечена не была.
Что же касается дырявых недореспублик, их не признал вообще никто, даже паРаша. Мнением же всяких шелудивых Южных Осетий и Абхазий (даже Абхазия к слову дырявых не признавала), можно просто подтереться, а при желании еще и обоссать им физиономии.
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Ах, простите... Я действительно ошибся. Формально дыныры с лугандонами и прочими колорадами признала государством только Южная Осетия, типа как даже открыла там диппредставительства (чтобы значит блюсти дагавор аб дружьби, сатрудничестви и взаимнай помащи в будущем на киче, в виде холявной передачи между хатами маляв и дележа ништяков).
Зимбабве и прочие столпы мировой культуры, экономики и прогресса всего лишь что-то там скромно пукнули на заседании ассамблеи ООН.
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та..., виходять на міжнародний, чи навіть світовий "рівень", ёпта Прокуратура Франції пояснила підстави заборони "представництва ДНР" у Марселі - Цензор.НЕТ 6318 ..
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Хуйло хотело просунуть гнойник во Францию.
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И посадить в "представительстве" мари Ле Пеншу секретуткой, как любительницу всего скрепного.
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Прокуратура пояснила,что терпимо относится к геям, но пид...сам во Франции не место.... Прокуратура Франции объяснила основания запрета "представительства ДНР" в Марселе - Цензор.НЕТ 4574
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Чего только стоит помощь Франции и Германии с минским договорняком на стороне раши.
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надо тех представителей немедленно арестовать и выдать Украине. это террористы. французы забыли об этом. нет никаких днров, есть террористические организации.
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ті "прєдставітєлі" скоріше за все громадяни хранції.
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не имеет значения. терроризм есть зло мирового масштаба.
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вообще-то во франции днр не числится в списке террористических организаций.
Прокуратура Франції пояснила підстави заборони "представництва ДНР" у Марселі - Цензор.НЕТ 2282
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так они же сами попросили войну с россией назвать АТО. или у нас какая то иная доктрина? или у них... сатирой отвечать на терракты.
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***
Потерялся черный дипломат,
нашедшего просят сдать его в посольство Hигерии.
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А зачем французы оправдываются? Ведь и так все ясно как Божий день. Да и перед кем оправдываться?
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Боятся разгневать куриного хфюрера Сраню Захерченка, а то обидится и двинет на Париж свои петушиные войска Прокуратура Франції пояснила підстави заборони "представництва ДНР" у Марселі - Цензор.НЕТ 9681
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не понимаю,какие могут быть в Марселе интересы у даунецкой петушни ?
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пусть еще попытаются обосновать НЕ признание сомалийских пиратов!... Прокуратура Франції пояснила підстави заборони "представництва ДНР" у Марселі - Цензор.НЕТ 703
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрокуратура Франции объяснила основания запрета "представительства ДНР" в Марселе
 
 
 
 
 
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