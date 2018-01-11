 Прокуратура Франции объяснила основания запрета "представительства ДНР" в Марселе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Agence France Press.

В прокуратуре заявили, что во Франции работа постоянных дипломатических представительств иностранных государств регулируется международным правом, подчеркнув, что они никогда не признавали деятельность "представительства" самопровозглашенной ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что французский трибунал 11 января рассмотрит вопрос о запрете так называемого "представительства "ДНР" в Марселе.





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