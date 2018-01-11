 Прокуратура Франции объяснила основания запрета "представительства ДНР" в Марселе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Agence France Press.
В прокуратуре заявили, что во Франции работа постоянных дипломатических представительств иностранных государств регулируется международным правом, подчеркнув, что они никогда не признавали деятельность "представительства" самопровозглашенной ДНР.
Напомним, ранее сообщалось, что французский трибунал 11 января рассмотрит вопрос о запрете так называемого "представительства "ДНР" в Марселе.
Также читайте: Высший трибунал Франции 11 января рассмотрит вопрос о запрете "представительства "ДНР" в МарселеИсточник: https://censor.net.ua/n3043903
11 янв 2018 - 07:47:34 22
https://novorossia.su/news/v-proshlom-godu-v-dnr-zaklyuchili-sem-mezhdunarodnyh-dogovorov-s-lnr-yuzhnoy-osetiey-i-abhaziey
Зимбабве, при всей своей мощи и влиянии в подобном замечена не была.
Что же касается дырявых недореспублик, их не признал вообще никто, даже паРаша. Мнением же всяких шелудивых Южных Осетий и Абхазий (даже Абхазия к слову дырявых не признавала), можно просто подтереться, а при желании еще и обоссать им физиономии.
Зимбабве и прочие столпы мировой культуры, экономики и прогресса всего лишь что-то там скромно пукнули на заседании ассамблеи ООН.
Потерялся черный дипломат,
нашедшего просят сдать его в посольство Hигерии.