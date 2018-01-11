 За 5 лет планируем соединить качественными дорогами все региональные центры Украины, - Новак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
Ориентировочная смета на 5 лет - 322 млрд грн, из них 176 млрд грн - бюджетные средства, что позволит улучшить 9,1 тыс. км дорог, обеспечить строительство и реконструкцию 1 тыс. км дорог.
"Принятие правительством Концепции является первым шагом для дальнейшего согласования Программы, которая предусматривает строительство и ремонт дорог по маршрутному принципу. Это означает, что за 5 лет планируем соединить качественными дорогами первой-второй категории все региональные центры страны", - заявил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.
https://www.youtube.com/watch?v=mUhzlKtMhDo
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... 7,8 км нових доріг, витративши на це 913,5 млн гривень ...кілометр цих доріг коштував державі 117,5 млн. грн.
Для порівняння: у США такі роботи коштують федеральному бюджету в перерахунку на гривню в середньому 47,2 млн. У Китаї кілометр автомагістралі будують за суму, еквівалентну 19,2 млн. грн (курс 8грн/дол США).
😜
Сравнить несравнимое...
Нассредин подленько хихикает ...
Хотя , конечно , благодаря украденному у нас , этот неизбежный процесс они перенесут значительно легче и приятнее ...
За последние лет 500 туда гарантированно никто не попадал .
Проект закрыли по причине его нерентабельности .
Але. Вже не вірю.