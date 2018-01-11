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 Политика Украины, Экономика, Авто
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Все про:дороги (1529) ремонт (733) Укравтодор (289) Новак Славомир (22)

 За 5 лет планируем соединить качественными дорогами все региональные центры Украины, - Новак

Сегодня, 11 января, Кабинет Министров Украины утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 5 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Ориентировочная смета на 5 лет - 322 млрд грн, из них 176 млрд грн - бюджетные средства, что позволит улучшить 9,1 тыс. км дорог, обеспечить строительство и реконструкцию 1 тыс. км дорог.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В этом году в Украине отремонтировано наибольшее количество дорог за последние 5 лет, - Новак

"Принятие правительством Концепции является первым шагом для дальнейшего согласования Программы, которая предусматривает строительство и ремонт дорог по маршрутному принципу. Это означает, что за 5 лет планируем соединить качественными дорогами первой-второй категории все региональные центры страны", - заявил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

Также читайте: Даже после девальвации гривни стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче, разворовывалось 50%-70% средств, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3043902
 
 
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стоп. не понял. уже соевые блеяли что везде дороги отремонтировали, и что это 148 палтмовая реформа а тут только планируется. Или они дороги от своего дома до ближайшей синагоги считают государственого значения?
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Давно пора привести дороги в нормальное состояние, а то ездить по Украине тяжело и опасно.
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Траса Харків-Лозова: На ремонт цієї дороги в 2017 р списали 17 000 000 грн
https://www.youtube.com/watch?v=mUhzlKtMhDo
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Траса Харків-Лозова: На ремонт цієї дороги в 2017 р списали 17 000 000 грн
видео тут
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якщо вони це зроблять і якісно, для зрадофілів це буде удар по яйцам За 5 лет планируем соединить качественными дорогами все региональные центры Украины, - Новак - Цензор.НЕТ 4176
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згоден получить по яйцям. я за Україну і за людей- то що я зрадофіл? чи ти пииии.....здиш?
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Вовчег, зрадофіли добре знають ціну обіцянок підбарижників. І підбарижники впевнені, що через п"ять років житимуть далеко від України. Отже слідкуй за своїми геніталіями, бо розквасиш на нових вибоїнах старих доріг.
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та.....через п'ять років зрадофілів вже не буде ніяких
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2009-12-23 Укравтодор за рік збудував 8 кілометрів доріг
... 7,8 км нових доріг, витративши на це 913,5 млн гривень ...кілометр цих доріг коштував державі 117,5 млн. грн.
Для порівняння: у США такі роботи коштують федеральному бюджету в перерахунку на гривню в середньому 47,2 млн. У Китаї кілометр автомагістралі будують за суму, еквівалентну 19,2 млн. грн (курс 8грн/дол США).
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км дороги в Украине обходится в 6млн.грн
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Дороги будут,но через пять лет,у соевых все будет,но позже,только не теперь.
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це затягнеться надовго, враховуючи наявність 400 способів
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на ніч вам зраду папашенківську притягнув. пакращуватєлі.....

За 5 лет планируем соединить качественными дорогами все региональные центры Украины, - Новак - Цензор.НЕТ 4886
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А, Я , планирую всем гаражным кооперативом за пять лет, УЛЕТЕТЬ на Марс! И мы уже создали инвффисицционый фонд! По десять гривен!
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Можем представить Бизнес план для Банка (любого) Развития!!!!
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За пять лет , дай Бог , и кости их сгниют .
Нассредин подленько хихикает ...
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та они все таки надеются убежать в землю обетованную.
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Они и там умрут .
Хотя , конечно , благодаря украденному у нас , этот неизбежный процесс они перенесут значительно легче и приятнее ...
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Да, а через 100 лет мы все будем в раю. Если можешь делать, делай, а не рассказывай.
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Думаю , рая нет .
За последние лет 500 туда гарантированно никто не попадал .
Проект закрыли по причине его нерентабельности .
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П'ЯТЬ РОКIВ СУЦIЛЬНИХ ЗРАД , ЧИ ВИТРИМАЮТЬ НЕРВИ ЗРАДОБОТIВ , ЧИ ВИЖИВУТЬ ВЗАГАЛI ВОНИ !!???
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хочу вірити, що зроблять щось на краще.
Але. Вже не вірю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 5 лет планируем соединить качественными дорогами все региональные центры Украины, - Новак
 
 
 
 
 
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