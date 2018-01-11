 За 5 лет планируем соединить качественными дорогами все региональные центры Украины, - Новак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Ориентировочная смета на 5 лет - 322 млрд грн, из них 176 млрд грн - бюджетные средства, что позволит улучшить 9,1 тыс. км дорог, обеспечить строительство и реконструкцию 1 тыс. км дорог.

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"Принятие правительством Концепции является первым шагом для дальнейшего согласования Программы, которая предусматривает строительство и ремонт дорог по маршрутному принципу. Это означает, что за 5 лет планируем соединить качественными дорогами первой-второй категории все региональные центры страны", - заявил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

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