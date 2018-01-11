 От Штепы ушла вторая коллегия судей за день – дело опять "зависло"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу рассказал адвокат Александр Тананакин.
"Только что в суде после перерыва объявлено, что очередная тройка судей - Ольховский, Євтифиев, Гримайло, - выбранная с помощью компьютера в базе данных Ленинского райсуда Харькова, взяла самоотвод. Судьи, по их словам, опасаются предвзятости в рассмотрении дела", - отметил адвокат.
По его словам, дело будет передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности, то есть, выбора другого райсуда Харькова: "В базе данных Ленинского райсуда не осталось судей, кроме тех, которые уже принимали участие в этом процессе или вышли из него путем самоотвода".
"После объявления об очередном самоотводе Штепа уехала в Славянск, где она находится под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Инцидентов не было", - добавил адвокат.
По словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик, решение о самоотводе судьи приняли самостоятельно, "без какого-либо воздействия со стороны прокуратуры".
"На сегодня это пятый состав суда, который рассматривает уголовное производство по сути и который заявил о самоотводе, не начав слушания. К сожалению, закон обязывает нас начать рассмотрение в очередной раз", - пояснила Дубовик.
По ее словам, в октябре 2017 года прокуратура области начала криминальное производство по факту заведомо неправосудного решения (ст. 375, ст. 368 УК Украины) по замене меры пресечения обвиняемой Штепе врарез с требованиями ч.5 ст. 176 УПК Украины, которая предусматривает исключительно содержание под стражней для подозреваемых в совершении подобных преступлений.
"Судей, которые рассматривали это производство, на протяжении трех лет увольняли за нарушение присяги судьи, выводили за нарушение уголовно-процессуального производства. Мы понимаем, насколько общество устало от долгосрочного процесса, но не реагировать на явное нарушение норм действующего законодательства, что может привести к дискредитации судейского корпуса и заблокировать отправление правосудия, не можем", - подчеркнула Дубовик.
На любой работе за отказ от выполнения своих трудовых обязанностей увольняют в тот же день и берут тех кто будет работать.
Неля, ещё вчера сидела в СИЗО.
С охраником шепталась в глазок.
Как тяжело ему с тобой расстаться,
Неля - Он думал, что любви дадут строк.
О, Неля!
Неля, не исчезай!
Неля, не уезжай!
Побудь ещё в СИЗО совсем немного, Неля.
Ведь ты почти закончила рытъё тонеля.
Неля, не выходи!
Неля, рана в груди!
Несчастную любовь забрали на поруку.
Как жаль, что адвокат работал на розлуку!
Неля, ты увезла тепло и уют.
Сдесь без тебя задержаных бъют.
Сдесь без тебя все словно озверели, Неля.
И по средам котлет не дают.
О, Неля!
Неля, не пропадай!
Неля, не уезжай!
Так незаметно за неделей шла неделя.
Кому теперь кричать охрана будет: "Schnelle!"?
Неля, не улетай!
Неля, не забывай!
Страдания удел любого патриота....
Но ты уже ушла, и щелкнули ворота.
О, Неля....
чтобы автоматически увольняла судей которые не хотят судить
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Но Петю и его барыг это вполне устраивает.
Звичайна провінційна курка-конформістка, у нас переважна більшість чиновників такі самі.
Якщо правоохоронним органам потрібні організатори, то хочу нагадати, що окрім Медведчука, який почуває себе цілком комфортно, є ще Кернес, Труханов та інші.
Хоть бы кто задался вопросом почему судьи от этого дела как черти от ладана бегут. Потому что с тем, что на нее есть....... пришить ей сепаратизм невозможно, а оправдать - нажить себе геморрой. Все её выступления в 2014 году с руганью ЕС и прочим бредом максимум тянут на визит к психиатру.
Не знают , как поступить .
Судьба "судьи" , судившего Тимошенко , всерьёз заставляет их штудировать теорию неопределённости Гейзенберга . Но понять её они не могут . Образование не то .
Они скатываются до основного вопроса "пэрэсичного" украинца . Ибо нет определённости в завтрашнем дне .
Каким оно будет , завтрашнее дно ?
И - что делать ?
Но из нашего говна не убежать ...
Кто - руского мира , кто еврейского . Но все - своей башки ...
Во-всяком случае , не очень удивлюсь такому повороту ...
Они любому начальству нужны .