 От Штепы ушла вторая коллегия судей за день – дело опять "зависло"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу рассказал адвокат Александр Тананакин.

"Только что в суде после перерыва объявлено, что очередная тройка судей - Ольховский, Євтифиев, Гримайло, - выбранная с помощью компьютера в базе данных Ленинского райсуда Харькова, взяла самоотвод. Судьи, по их словам, опасаются предвзятости в рассмотрении дела", - отметил адвокат.

По его словам, дело будет передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности, то есть, выбора другого райсуда Харькова: "В базе данных Ленинского райсуда не осталось судей, кроме тех, которые уже принимали участие в этом процессе или вышли из него путем самоотвода".

"После объявления об очередном самоотводе Штепа уехала в Славянск, где она находится под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Инцидентов не было", - добавил адвокат.

По словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик, решение о самоотводе судьи приняли самостоятельно, "без какого-либо воздействия со стороны прокуратуры".

"На сегодня это пятый состав суда, который рассматривает уголовное производство по сути и который заявил о самоотводе, не начав слушания. К сожалению, закон обязывает нас начать рассмотрение в очередной раз", - пояснила Дубовик.

По ее словам, в октябре 2017 года прокуратура области начала криминальное производство по факту заведомо неправосудного решения (ст. 375, ст. 368 УК Украины) по замене меры пресечения обвиняемой Штепе врарез с требованиями ч.5 ст. 176 УПК Украины, которая предусматривает исключительно содержание под стражней для подозреваемых в совершении подобных преступлений.

"Судей, которые рассматривали это производство, на протяжении трех лет увольняли за нарушение присяги судьи, выводили за нарушение уголовно-процессуального производства. Мы понимаем, насколько общество устало от долгосрочного процесса, но не реагировать на явное нарушение норм действующего законодательства, что может привести к дискредитации судейского корпуса и заблокировать отправление правосудия, не можем", - подчеркнула Дубовик.

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