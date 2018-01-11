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 Общество
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Все про:суд (20253) Штепа (99)

 От Штепы ушла вторая коллегия судей за день – дело опять "зависло"

Вторая за день коллегия судей не будет участвовать в рассмотрении дела экс-мэра Славянска Нели Штепы: все трое избранных сегодня автоматизированной системой судей взяли самоотвод.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу рассказал адвокат Александр Тананакин.

"Только что в суде после перерыва объявлено, что очередная тройка судей - Ольховский, Євтифиев, Гримайло, - выбранная с помощью компьютера в базе данных Ленинского райсуда Харькова, взяла самоотвод. Судьи, по их словам, опасаются предвзятости в рассмотрении дела", - отметил адвокат.

По его словам, дело будет передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности, то есть, выбора другого райсуда Харькова: "В базе данных Ленинского райсуда не осталось судей, кроме тех, которые уже принимали участие в этом процессе или вышли из него путем самоотвода".

"После объявления об очередном самоотводе Штепа уехала в Славянск, где она находится под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Инцидентов не было", - добавил адвокат.

По словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик, решение о самоотводе судьи приняли самостоятельно, "без какого-либо воздействия со стороны прокуратуры".

"На сегодня это пятый состав суда, который рассматривает уголовное производство по сути и который заявил о самоотводе, не начав слушания. К сожалению, закон обязывает нас начать рассмотрение в очередной раз", - пояснила Дубовик.

По ее словам, в октябре 2017 года прокуратура области начала криминальное производство по факту заведомо неправосудного решения (ст. 375, ст. 368 УК Украины) по замене меры пресечения обвиняемой Штепе врарез с требованиями ч.5 ст. 176 УПК Украины, которая предусматривает исключительно содержание под стражней для подозреваемых в совершении подобных преступлений.

"Судей, которые рассматривали это производство, на протяжении трех лет увольняли за нарушение присяги судьи, выводили за нарушение уголовно-процессуального производства. Мы понимаем, насколько общество устало от долгосрочного процесса, но не реагировать на явное нарушение норм действующего законодательства, что может привести к дискредитации судейского корпуса и заблокировать отправление правосудия, не можем", - подчеркнула Дубовик.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В деле экс-мэра Славянска Штепы в шестой раз меняются судьи: коллегия взяла самоотвод

Источник: https://censor.net.ua/n3043899
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
так вона ж у парашенка вже працює. що їй буде ?
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Так в чем собственно проблема ?
На любой работе за отказ от выполнения своих трудовых обязанностей увольняют в тот же день и берут тех кто будет работать.
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гонтарєву звільнили? чи ми з вами говоримо на різних мовах?
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https://www.youtube.com/watch?v=B83rvhSLU4U

Неля, ещё вчера сидела в СИЗО.
С охраником шепталась в глазок.
Как тяжело ему с тобой расстаться,
Неля - Он думал, что любви дадут строк.
О, Неля!
Неля, не исчезай!
Неля, не уезжай!
Побудь ещё в СИЗО совсем немного, Неля.
Ведь ты почти закончила рытъё тонеля.
Неля, не выходи!
Неля, рана в груди!
Несчастную любовь забрали на поруку.
Как жаль, что адвокат работал на розлуку!
Неля, ты увезла тепло и уют.
Сдесь без тебя задержаных бъют.
Сдесь без тебя все словно озверели, Неля.
И по средам котлет не дают.
О, Неля!
Неля, не пропадай!
Неля, не уезжай!
Так незаметно за неделей шла неделя.
Кому теперь кричать охрана будет: "Schnelle!"?
Неля, не улетай!
Неля, не забывай!
Страдания удел любого патриота....
Но ты уже ушла, и щелкнули ворота.
О, Неля....
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soren - судьи на перепутье - не знают как быть, что будет дальше и под кого выносить приговор... Или США дожмут барыгу, или все вернется в 2013-й (Янык 2 с московией)..... Попасть под опалу как судья Кириленко с Юлей никто не хочет....


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Лео Кот давай забудемо про цю шваль. скоро пєтя її у верховну зраду притарабанить. це я тобі як ольгінєці ахєнт фсб кажу.
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ты дал точную характеристику нашей судебной системе - нияка. может им надо руководствоваться не этим? пусть дает судья ей десять лет строгого режима. и когда этого судью кто то из них попытается нагнуть, я стану рядом с этим судьей пусть тогда и меня нагибают, если духу хватит.
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Про Штепу, Гепу и Репу ничего не знаю, но сейчас на канале NEWS ONE поросёнкин трубадурень Фесенко до блевотины тянет мазу за потроха. Фу гыдота, продажная сука...
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Да дайте ей 10лет, чтобы,сука, скрывылася!
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Кто ей даст хоть 2 недели? Реформированные судьи,прошедшие люстрацию? не делайте людЯм смешно
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Запомните, джентльмены: эту страну погубит коррупция (с)
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вот я например нч участка мехобработки...и если даже вполголоса какойто из работяг моих мямлит о том что мол я эту работу делать не буду-я его выкину сразу ...по закону.
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Він її виконає, але виконає так, що таку роботу доручатимеш комусь іншому. Бачив я таких.
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От дела пахнет кизяком...потому и не хочет никто бать крайним..
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Все нормально.Судебная реформа.Непримиримая борьба с сепаратизмом.Слава Спасителю Украины Пьеру Панамскому! Пьеру нет алтернативы! На второй/третий/десятый срок Спасителя Украины! Слава!
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рашистов и сепаров лучше пристреливать - меньше нагрузка на автоматизированную систему судов
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Не ною. Не имею причины,будучи Гражданином с Правом обладания оружием, закрепленным Конституцией.
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ага-ага, зато другой Гражданин, тоже с правом вот так возьмет и замочит первого Гражданина с правом )) Что и делается постоянно.
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надо в автоматизированной системе настройки подкрутить.
чтобы автоматически увольняла судей которые не хотят судить
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Судей с каждым днем все больше, а толку все меньше. Как патриотов судить, так никаких проблем. А как рассматривать дела против коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель и т.д.

Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Но Петю и его барыг это вполне устраивает.
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Есть такой блогер Олександр ДАНИЛЮК Гениальная фраза была у него прошлым летом - Ця клоунада зі спробами видати Штепу за особливо небезпечного організатора російської агресії починає реально кумарити.
Звичайна провінційна курка-конформістка, у нас переважна більшість чиновників такі самі.
Якщо правоохоронним органам потрібні організатори, то хочу нагадати, що окрім Медведчука, який почуває себе цілком комфортно, є ще Кернес, Труханов та інші.
Хоть бы кто задался вопросом почему судьи от этого дела как черти от ладана бегут. Потому что с тем, что на нее есть....... пришить ей сепаратизм невозможно, а оправдать - нажить себе геморрой. Все её выступления в 2014 году с руганью ЕС и прочим бредом максимум тянут на визит к психиатру.
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проблема тут в тому, що вона довгий час (наскільки я розумію біля три роки) провели за гратами. Тепер потрібен вирок щоби те легітимізувати, або виплатити багатомільйонну компенсацію.
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Гюйс шив профан. Там повинно бути три білі полоси.
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Який ще нахрін лєнінський суд,ви там зовсім вже припухли в цьому Харкові?
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Какая замечательная работа у судей - не захотел дело рассматривать и никаких проблем! Зарплата большая, куча льгот, никакой ответственности, большая пенсия. Не зря же туда только своих берут, где еще такую лафу найдешь.
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ага, еще скажи - что они живут на одну зарплату, заплатив за место 100 000 долларов...
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Я вижу что будут тянуть время что после вырока согласно закону савченко эта штепа даже не успеет сесть как тутже скажут что время прошло -как то не справедливо получается по отношению к врагам Украины.
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Ента Штопанная , ню, прямо кака Колобок_ от всех уходит...
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"Судьи" в растерянности .
Не знают , как поступить .
Судьба "судьи" , судившего Тимошенко , всерьёз заставляет их штудировать теорию неопределённости Гейзенберга . Но понять её они не могут . Образование не то .
Они скатываются до основного вопроса "пэрэсичного" украинца . Ибо нет определённости в завтрашнем дне .
Каким оно будет , завтрашнее дно ?
И - что делать ?
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насправді, вони мають більше інформації, і саме така інформація примушує брати відводи по таким справам.
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И , хочешь - не хочешь , поступают так , как и большинство украинцев - пытаются съебаться .
Но из нашего говна не убежать ...
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Все мы жертвы .
Кто - руского мира , кто еврейского . Но все - своей башки ...
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В #Одесса общественник Андрей Позняков бесследно исчез 5 января 2018 после того, как отправил в СБУ материалы о причастности главного прокурора Одесской области Жученко и судьи Малиновского районного суда Жуковского к организации международного наркотрафика.

Від Штепи пішла друга колегія суддів за день - справа знову "зависла" - Цензор.НЕТ 7664
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кто эта прелестная всадница? просто ангел!
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Так это штопаная нелька страну оказывается сдала? Не сбу с мусорней, не мо с куртуазными вояками, не пасторы с тигрюлями, не прызидент мыру?
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Ждут возвращения начальства. Из Ростова. А там, глядишь, и Родион вернется. Начальником Печерского суда Киева, а то и выше.
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Знаешь , всё может быть .
Во-всяком случае , не очень удивлюсь такому повороту ...
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они в растерянности - то ли ждать старое начальство из Ростова, то ли новое в Ростов отправлять...
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Была бы ДЭРЖАВА, давно бы сидела. Судьи пи.ся.ют, а вдруг. Гнилое сообщество, ФЕОДАЛИЗМ.
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просто ШТЕПА ДОЧЬ НАРДЕПА Від Штепи пішла друга колегія суддів за день - справа знову "зависла" - Цензор.НЕТ 2380страшна как сифилис, ее все судьи боятся . Від Штепи пішла друга колегія суддів за день - справа знову "зависла" - Цензор.НЕТ 2380
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штепа шо, со всеми судьями трахалась??
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А в чем предвзятость? они сепаратисты в душе?
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Всі так звані судді скоти або залякані або куплені і сидять на зарплаті кремля, ворогів держави та ворів! Їх потрібно було після революції всіх згребсти і в расход. Та де там! Кишка тонка або хіба жидам та ворам злодіям це потрібно?!!
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если бы это было не в Украине- подумал бы шо пороблено
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с судебной системой все ясно, с прокурорской - тоже, про "неприкосновенных" и говорить не хочется, банковская - аналогично (глава еще "в отпуске"?), медицинская тоже показывает свою "эффективность" - революция неизбежна, только вряд ли она будет похожа на другие.
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А яка норма пошиття рукавиць на зоні в день ? Це за три роки вона одна могла б нашити рукавиць на всю армію ! Але не шиє... Бо де-хто не спромігся до сих пір сплести їй лапті !!!
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Не хотят судьи попасть под раздачу.Если дело "слепили",то адвокат его развалит и как тогда судья будет выносить оправдательный приговор,его же заклюют.
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всіх самовідвідників відправити на пенсію(мінімалку)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОт Штепы ушла вторая коллегия судей за день – дело опять "зависло"
 
 
 
 
 
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