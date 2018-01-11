 Зарплаты учителей планируется повысить в 2019 году еще на 25%, - Гриневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В следующем году мы снова планируем повысить на 25% учителям зарплату", - сказала министр в эфире "5 канала" в четверг.
Она напомнила, что зарплаты педагогических работников в 2017 году были повышены на 50%, а с 2018 года - еще на 25%.
Как сообщалось, 11 января Кабинет министров Украины повысил должностные оклады учителей на 1 разряд, что, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, подразумевает повышение зарплат на 25%, или в среднем на 1,5 тыс. грн.
Какая девальвация? О чем вы?
А тут подняли за 4 года вроде второй раз и надо везде об этом рассказать
А то что ГОСДОЛГ 80 млрд, который вынуждает повышать тарифы и т.п. про это вообще никогда не скажут тот кто у власти..
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..Звіздуни соєві !!!...Тарифний розряд вчитель вищої категорії ..14 ..що складає 4264 гриваса (брудними )
Можно ли считать воспитателя, который учит детей и контролирует их развитие учителем? В нашем государстве - нет. У нас воспитатель, это мало работающая уборщица, которая всегда во всем виновата.
Господа,ЕС денег не даст!
МВФ уже под вопросом,откуда деньги возьмутся? Из воздуха?
основные налогоплательщики,которые молоды,драпанули в ЕС и там платят налоги,поддерживая пенсов.
Я ради любопытства,зашел на украинские сайты в Чили,Аргентине,Бразилии и так плавненько,обалдев от количества украинцев,перешел к Парагваю и Уругваю.
Так там тоже наших ПОЛНО!!!
На Гондурас заходить не стал. И так все понятно. И на канадские,американские,австралийски и новозеландские,не говоря про европейские заходить не стал.
Вы хоть понимаете,что речь уже не может идти о любом повышении?
ПФУ уже лет десять как банкрот! И уже все пенсы и льготники,получают деньги из.....бюджета!!! А это делать ни в коем случае нельзя. Пенсии должны платиться,только из ПФУ иначе государству кирдык придет.
Что и происходит.
Президент с главой нацбанка,нагло воруют деньги Овоща и выводят их в оффшоры,вот в какой стране такое может быть? А когда верховный ворюга,держит в стране оккупанте собственность и платит там налоги на убийство украинских солдат-это бесспредел!
Народ Украины,имеет полное право поступить с ним так,как поступил народ Румынии.
И даже ОБЯЗАН!!
Больших и маленьких, на ТВ и в интернете, открыто вражеских и скрыто.
Они прекрасно знают, что "свидомые" в Украине, те, кто разбирается во всех хитросплетениях политики, далеко не все. Потому ставку делают на всех остальных. На то, чтобы окружить их со всех сторон своими источниками информации, чтобы куда человек не пошел, везде на него лился негатив и разочарование.
Ничего нового не придумано. Они уже опробовали эту стратегию после Оранжевой революции. Тогда все Разочаровались, и стало даже модно гордится своим Разочарованием.
Так зачем придумывать что-то новое, если старое работает.
Вот они и работают. Клепают тв-каналы, интернет и печатные издания, группы в соцсетях, каналы в ютубах, блоги, аккаунты ботов в комментах у наших деятелей.
И через все это создают атмосферу. Эта информационная повестка захватывает умы не только простых людей, но и журналистов, блогеров, общественных деятелей, политиков. Они начинают мыслить в ее рамках, смотреть на происходящее через ее призму. В их лексикон входят вбрасываемые словечки и идеологические штампы, они начинают постить и репостить смихуечки любезно созданные рашками.
Если потратить время и изучить самых активных, то в их биографии обязательно всплывут либо чудесное спасение из российского плена (савченко, парасюк, богуцкая, гриценко мл., станко), либо когда-то изданные на территории рф книги по пропаганде (касьянов), либо связи с беглецами (касько, сотник, залищук, гнап), либо с российским олигархом григоришиным (лещ, наем), либо это присланные в Украину "беженцы из рф"- друзья Украины (муджабаев, ганапольский, киселев, бабченко, шустер, имя им легион), либо это попросту переодетые в вышиванки двуфамильцы (бычков, гришин, зимин).
Это те, кто косит под патриотов и "разделяющих наши ценности". А кроме них есть еще открытые пророссийские недобитки (мураев, гужва, крюкова, рабинович, добкины и подобные).
Все это единая сеть. Она работает как рупор усиливающий голоса жиденькой оппозиции (политических лузеров и амбициозных неудачников - грыценко, саакашвили, тимошенко).
Они плодят негатив, создают ощущение, что в жизни все плохо - чтобы единственным выходом было придти на выборы и проголосовать против Порошенко. Ведь "любой будет лучше". То, что Додон лучше не будет, окажется потом.
Вот и все. Просто как дважды два. Мое дело - объяснить, ваше - слушать или нет.
А вот тех , кто говорит совсем противоположное , встречаю каждый день .
Мы живём с правительством в разных плоскостях реальности ?
Хотя и до этого не бедствовали ...
медицина уже платная, пора и образование сделать платным..