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Все про:зарплата (1668) образование (1690) учитель (260) Гриневич (245)

 Зарплаты учителей планируется повысить в 2019 году еще на 25%, - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что в 2019 году заработные платы педагогическим работникам планируется повысить еще на 25%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Зарплата учителей вырастет на 1,5 тыс. грн уже в январе, - Гройсман

"В следующем году мы снова планируем повысить на 25% учителям зарплату", - сказала министр в эфире "5 канала" в четверг.

Она напомнила, что зарплаты педагогических работников в 2017 году были повышены на 50%, а с 2018 года - еще на 25%.

Как сообщалось, 11 января Кабинет министров Украины повысил должностные оклады учителей на 1 разряд, что, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, подразумевает повышение зарплат на 25%, или в среднем на 1,5 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3043896
 
 
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А в начале 90-х каждый месяц повышали. Гонтарева и Петя тогда нехило на инфляции нажились. Совпадение? Не думаю!
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Учителя будут на выборных участках. Готовятся. В РФ то же самое - одна школа.
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Это шоколадных не спасёт.Будет.как когда то на выборах-деньги брали за Януковича,а победил Ющенко. Народ не простит медицинской,пенсионной и другие "реформы", не говоря уже о тарифах.
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Таки ужо гривни не будет. Биткойнами и е-гривнями будут зряплаты выдавать...
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ВСе павильно - принимая во внимание, как учителя, а теперь уже и ученики бегут из Украины - оставшимся можно и что-то там поднять.
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Кабинет министров решил, что теперь бюджетные деньги Госказначейства можно держать на счётах в долларах.
Какая девальвация? О чем вы?
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Это решение - потужный сигнал населению нести гривну в банки. Та и инвесторы не дураки - решения уряду двоечников-заочников читают
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В других странах просто подняли и все, живут дальше...
А тут подняли за 4 года вроде второй раз и надо везде об этом рассказать

А то что ГОСДОЛГ 80 млрд, который вынуждает повышать тарифы и т.п. про это вообще никогда не скажут тот кто у власти..
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Мрази. У нас кроме учителей и чинуш больше людей нету? Или учителя самые бедные? Посмотрите по селам больницы закрываются, поликлинники больше похожи на пыточные Гестаппо с работниками тех же годов которые лечат только клизмами и флюрографией аппаратом возраста Николы Тесла. Чем ближе к выборам тем больше власти подлизывают мучителям.
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потому как учителя -продажные. Избирательные участки у нас в 90% случаях в школах, да и в избирательных комиссиях как правило больше половины учителей.( в тех же днр лнр "голосование за независимость " так же все происходило в на участках расположеных школах по согласию учителей ) вот барыга и старается-авось кто кинет лишний бюлетень за барыгу. В больницах то не бывает избирательных участков. да и врачам не делают выходной , в отличие от учителей. одним словом барыга готовит лакеев для подсчета бюлетней.
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Все фальсификации происходят на уровне областных избиркомов,так то участковые комиссии на скорость не влияют.
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а учителя богатые у нас? ты ебнулся? до повышения у молодого учителя не было и 2500 грн
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Так же, примерно, как предыдущие сели..
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Это последнее поколение совка, еще может срок могут продержаться, дальше баста
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ахрєнєть повага ! судді відпочивають !
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Посадові оклади за ЄТС 2018, 2019, 2020 | Сайт для бухгалтерів бюджетних установ

...
..Звіздуни соєві !!!...Тарифний розряд вчитель вищої категорії ..14 ..що складає 4264 гриваса (брудними ) Зарплаты учителей планируется повысить в 2019 году еще на 25%, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1800
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14 категория это чуть ли не гос служба))) вроде с 15-16 тарифа она идёт, а в среднем учителя на 11-12 сидят
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Не имею ничего против увеличения зарплат учителей, но в стране есть еще и другие специальности, которые получают зарплату вдвое меньше, чем в учителей, но никто даже и не вспоминает об остальных.
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Тут вже референдум потрібен скоро буде. Бо може суспільство захоче не вчителям а шахтарям чи поварам чи бухгалтерам зарплати підвищити. Бо всі люди хочуть їсти.
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самое интересное что за последнюю неделю , на цензоре уже три статьи о повышении зарплат учителям, и ни одной новости о повышении зарплат к примеру тем же военным. видно они не заслужили
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у воспитателей в детсадах на руки зарплата 2700... у уборщицы, также 2700. да, она работает больше часов в день, но ни за что не отвечает и не учит детей и не терпит их крики. Все эти громкие повышения учительских зарплат воспитателей не коснулись.

Можно ли считать воспитателя, который учит детей и контролирует их развитие учителем? В нашем государстве - нет. У нас воспитатель, это мало работающая уборщица, которая всегда во всем виновата.
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поддерживаю полностью. меня тут на смех поднимали с призывами "Иди ищи другую работу". Народ не верит, что в периферии зарплат по 10 тыс. у всех спецов не бывает....
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потому что избирательные участки , как правило расположены в ШКОЛАХ , а не в садиках. и в избирательных комиссиях , как правило учителя , а не воспитатели. и понедельник после выборов выходной в тех же школах (подсчет голосов) а не в садиках. неужели не понятно ?
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Повысят?
Господа,ЕС денег не даст!
МВФ уже под вопросом,откуда деньги возьмутся? Из воздуха?
основные налогоплательщики,которые молоды,драпанули в ЕС и там платят налоги,поддерживая пенсов.
Я ради любопытства,зашел на украинские сайты в Чили,Аргентине,Бразилии и так плавненько,обалдев от количества украинцев,перешел к Парагваю и Уругваю.
Так там тоже наших ПОЛНО!!!
На Гондурас заходить не стал. И так все понятно. И на канадские,американские,австралийски и новозеландские,не говоря про европейские заходить не стал.
Вы хоть понимаете,что речь уже не может идти о любом повышении?
ПФУ уже лет десять как банкрот! И уже все пенсы и льготники,получают деньги из.....бюджета!!! А это делать ни в коем случае нельзя. Пенсии должны платиться,только из ПФУ иначе государству кирдык придет.
Что и происходит.
Президент с главой нацбанка,нагло воруют деньги Овоща и выводят их в оффшоры,вот в какой стране такое может быть? А когда верховный ворюга,держит в стране оккупанте собственность и платит там налоги на убийство украинских солдат-это бесспредел!
Народ Украины,имеет полное право поступить с ним так,как поступил народ Румынии.
И даже ОБЯЗАН!!
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ЦЕНЗОР (в рік державної мови): Зарплати вчителів планується підвищити в 2019 році ---- планується = планує себе - дієслово зворотної дії в пасивній формі, таких немає в укр. мові за визначенням (читайте Олену Курило, 1920-ті роки). ПРАВИЛЬНО ТАК: Зарплати вчителів плануємо підвищити в 2019 році, або: Зарплати вчителів заплановано підвищити в 2019 році
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Так тут же вся редакція кацапи та євреї, звідки їм українську знати?
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Бутусов створить Січ і всі покозачаться, а в козаків головна вимога була - одна спільна мова. Саме вона всіх єднала. Богдан Хмельницький був найлютіший і найуспішніший націоналіст - він виборював мононаціональну державу - всі повинні були тримати давні руські звичаї і розмовляти українською мовою.
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Ще ягнятко в дупі мами-вівці, а Хриненко вже смажить з нього шашлики. До 2019 ще дожити треба. До речі анансоване на цей рік підвищення зарплати педагогам складає всього 10 %.
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Эти полторы тысячи мгновенно вытащат из карманов учителей партнеры Ринат и Офшорник, ибо внезапно разбогатевших педагогов лишат т.н. субсидий. Все учтено могучим соевым ураганом
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Мля, піднімайте вартість 1 години роботи... Наприклад 35грн. ( у Польщі 10злотих -70грн) і тоді усі, без вийнятку працівники отримують підвищення зарплати, або скорочення робочого дня...
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Покращення... бухгалтер коммунального предприятия- з-п 5100.... после повышения до 3723
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это не бухгалтер если зп 5100 Зарплати вчителів планується підвищити в 2019 році ще на 25%, - Гриневич - Цензор.НЕТ 5575 скорее счетовод
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Надо ввести внепрограмный предмет : "Увеличение зарплат учителей в прогрессии приближения выборов".
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Гриневич тащит министерство образования, но где взять таких министров во все отрасли?!
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Чергова кістка. Можна уявити скільки заберуть за рахунок інфляції. Все ж зростає: комунальні, світло, продукти, от і проїзд у транспорті планують знову підвищити. Що? Вам не подобається? Вас жити ніхто не змушує ! (Пеця/Грося/Рева)
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Вже військовим пенсіонерам вован підняв пенсії,тепер вчителям життя покращить.Коли небудь, як рак на горі свисне...
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У багатьох країнах вчитель - одна з найвищеоплачуваних професій. Тому що він готує розум країни. Ото зарплати у вчителів низькі, бо ідіотів у світ багато навипускали.
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Еще не одного документа о повышении в 18 не принято, уже про 19 расказывает
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С первых дней разгромленные враги Майдана перешли к новой стратегии: создание СМИ и окружение ими украинцев.
Больших и маленьких, на ТВ и в интернете, открыто вражеских и скрыто.
Они прекрасно знают, что "свидомые" в Украине, те, кто разбирается во всех хитросплетениях политики, далеко не все. Потому ставку делают на всех остальных. На то, чтобы окружить их со всех сторон своими источниками информации, чтобы куда человек не пошел, везде на него лился негатив и разочарование.
Ничего нового не придумано. Они уже опробовали эту стратегию после Оранжевой революции. Тогда все Разочаровались, и стало даже модно гордится своим Разочарованием.
Так зачем придумывать что-то новое, если старое работает.
Вот они и работают. Клепают тв-каналы, интернет и печатные издания, группы в соцсетях, каналы в ютубах, блоги, аккаунты ботов в комментах у наших деятелей.
И через все это создают атмосферу. Эта информационная повестка захватывает умы не только простых людей, но и журналистов, блогеров, общественных деятелей, политиков. Они начинают мыслить в ее рамках, смотреть на происходящее через ее призму. В их лексикон входят вбрасываемые словечки и идеологические штампы, они начинают постить и репостить смихуечки любезно созданные рашками.
Если потратить время и изучить самых активных, то в их биографии обязательно всплывут либо чудесное спасение из российского плена (савченко, парасюк, богуцкая, гриценко мл., станко), либо когда-то изданные на территории рф книги по пропаганде (касьянов), либо связи с беглецами (касько, сотник, залищук, гнап), либо с российским олигархом григоришиным (лещ, наем), либо это присланные в Украину "беженцы из рф"- друзья Украины (муджабаев, ганапольский, киселев, бабченко, шустер, имя им легион), либо это попросту переодетые в вышиванки двуфамильцы (бычков, гришин, зимин).
Это те, кто косит под патриотов и "разделяющих наши ценности". А кроме них есть еще открытые пророссийские недобитки (мураев, гужва, крюкова, рабинович, добкины и подобные).
Все это единая сеть. Она работает как рупор усиливающий голоса жиденькой оппозиции (политических лузеров и амбициозных неудачников - грыценко, саакашвили, тимошенко).
Они плодят негатив, создают ощущение, что в жизни все плохо - чтобы единственным выходом было придти на выборы и проголосовать против Порошенко. Ведь "любой будет лучше". То, что Додон лучше не будет, окажется потом.
Вот и все. Просто как дважды два. Мое дело - объяснить, ваше - слушать или нет.
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Я ещё не видел ни одного реально существующего человека , который бы сказал - Молодец Гнойсман ! Поднял зарплаты ( пенсии , выплаты ) , снизил тарифы и т.д.
А вот тех , кто говорит совсем противоположное , встречаю каждый день .
Мы живём с правительством в разных плоскостях реальности ?
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А хтось про інші категорії думає ? Чи тільки судді ,прокурори педагоги ,розкручуючи інфляцію ,роблячи бідних ще біднішими .
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Солдат получает в два раза больше педагога первого года роботы.
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Да вот буквально с октября тадепуты получают в ТРИ раза больше .
Хотя и до этого не бедствовали ...
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Дивлюсь , що ця Гриневич i ще та ЗРАДНИЦЯ ! Нiяк не даэ спокiйно жити поважним зрадоботам .
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Учителям надо подымать зарплаты из гос бюджета или вводить платное обучение ... что выбираете вы ???
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платное обучение..
медицина уже платная, пора и образование сделать платным..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗарплаты учителей планируется повысить в 2019 году еще на 25%, - Гриневич
 
 
 
 
 
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