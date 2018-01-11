 Зарплаты учителей планируется повысить в 2019 году еще на 25%, - Гриневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В следующем году мы снова планируем повысить на 25% учителям зарплату", - сказала министр в эфире "5 канала" в четверг.

Она напомнила, что зарплаты педагогических работников в 2017 году были повышены на 50%, а с 2018 года - еще на 25%.

Как сообщалось, 11 января Кабинет министров Украины повысил должностные оклады учителей на 1 разряд, что, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, подразумевает повышение зарплат на 25%, или в среднем на 1,5 тыс. грн.