 Пятилетний ребенок умер на Одесчине от осложнений кори

Об этом 11 января сообщил директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Вячеслав Полясный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Таким образом, с начала вспышки этого инфекционного заболевания, который в Одесской области начался в апреле 2017 года, от осложнений кори умерло уже шесть человек - четверо детей и двое взрослых.
"Всего за 2017 год в Одесской области зарегистрировано 1 293 случая болезни, в том числе 843 - это дети. По сравнению с ноябрем в декабре заболеваемость корью выросла на 64% ", - отметил Полясный. Также, по его словам, "существует риск вспышек кори внутри больниц и других медицинских учреждений".
Участники заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской облгосадминистрации решили 11 января, что в районах Одесской области с высоким уровнем заболеваемости корью зимние каникулы в школах продлят до 20 января. Ранее аналогичное решение было принято в отношении образовательных учреждений Одессы.
"Корь очень опасна при недоедании и недостатке витамина A, поэтому она часто была летальна в 19-м и начале 20-го века, и до сих пор летальна в странах третьего мира. Но в развитых странах корь намного менее опасна, чем грипп, легко проходит, дает пожизненный иммунитет, и, как мы увидим далее, предохраняет от намного более опасных болезней.
3. Measles. Reports from general practitioners (1959, BMJ) В Англии корь опасна в основном для детей из бедного класса, в диете которых отсутствуют жиры (следовательно также витамины А и D). Авторы пишут, что традиция давать детям каждый день рыбий жир (богатый витамином А) практически исчезла в Европе, и осталась лишь в Норвегии. Они рекомендуют давать витамин А вместе с прививкой.37. Vitamin A and Measles. (West, 2000, Nutr Rev)"
Во-вторых, если прививки не из флакона Порошенко, то они - бесполезны?
Плевок, если утираться и искать мессию, а гражданин будет разбираться - почему проверен мизер деклараций...
Осложнения после инфекционных заболеваний бывают разные.
Например, не всякое сердце справится с температурой под 40, которая при кори держится как минимум неделю. Так что лечить подобные "осложнения" приходится только пересадкой сердца. Не то, что бы врачи не знали, как сердце пересаживать. Просто транспланта можно и не дождаться.
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15 июн. 2017 г. - Чтобы вакцинировать всех детей в Украине против кори, в год нужно примерно 1,2 млн доз вакцины, отметила замминистра...
Вспышку кори прогнозируют в Украине: комментарий Минздрава
www.likar.info › Инфекционные заболевания
Рейтинг: 5 - 1 отзыв29 мая 2017 г. -
Вакцины кончились. Когда закупят новые - неизвестно - портал ...
https://lb.ua/society/2016/04/07/332295_vaktsini_konchilis_zakupyat.html
7 апр. 2016 г. - АКДС
для предотвращения эпидемий нужно хотя бы 95%.вот эти проценты и недодают отказники.
вчера где то инфа проскакивала.
В 2017 году жителям Украины угрожает эпидемия кори. Об этом предупредили в четверг во Всемирной организации здравоохранения. Ситуация на данный момент катастрофическая: уровень вакцинации населения от опаснейших инфекционных болезней в нашей стране один из самых низких в мире - всего 50%! Врачи бьют тревогу: из-за массовых отказов родителей вакцинировать детей, те не только рискуют заболеть болезнями, которые могут вызвать существенные дисфункции организма или смерть, но и будут становиться переносчиками инфекций.
Если говорить конкретно о кори, это болезнь, вспышки которой происходят раз в 5-6 лет, и в следующем году как раз и будет существовать повышенная опасность «подхватить» эту инфекцию. В 2012 году ею заболели 12 тысяч человек. В 2017-м начеку нужно быть украинцам старше 30 лет. Минздрав уже заказал около миллиона вакцин от кори, свинки и краснухи для детей, но проблема в том, что вакцинация от этих и других опасных болезней на протяжении многих лет в Украине проходила выборочно, а для того, чтобы гарантировать защиту от эпидемий, необходима 90-процентная вакцинация населения.
В связи с этим «Слово и Дело» решило еще раз напомнить, кто из украинских политиков обещал вакцинировать население, и как они сдержали свое слово.
Например, бывший министр здравоохранения Александр Квиташвили, которого вообще обвиняют в срыве вакцинации из-за неспособности Минздрава закупить соответствующие препараты, в свое время обещал, что в Украину не будут поступать российские вакцины. Однако сдержать свое слово не смог: как выяснили журналисты, вакцины российского производства спокойно продаются в аптеках, хотя закупка их в больницы за государственные средства так и не проводилась.
Возникали вопросы к процессу вакцинации в Украине и до Квиташвили. К примеру, именно неудовлетворительное проведение прививок считается одной из причин увольнения предыдущего руководителя Минздрава Олега Мусия. «Слово и Дело» даже зафиксировало соответствующее обещание народного депутата Марии Ионовой от 12 августа 2014 года.
Не повторять ошибки предшественников пытается нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. Она уже выполнила 2 соответствующих обещания. В начале работы в должности и. о. министра Супрун провела ревизию и, как и обещала, в первые дни августа отчиталась о наличии вакцин. А уже 31 августа она заявила, что потребность в вакцинах против полиомиелита для страны до конца сентября будет покрыта на 100%. По состоянию на 26 сентября уже стало известно, что Украина получила от ЮНИСЕФ 2,755 млн бивалентных вакцин, которые должны полностью обеспечить потребности Минздрава.
Наступний рядок читаємо- кором вона заразилася в лікарні, коли робили бронхоскопію.
Бронхоскопію просто так не робитимуть. Маю підозру що була абсцедуюча пневмонія- уже на той момент. Через що і робили бронхоскопію. Організм був ослаблений, щеплення не захистили.
Виноваты циркачи или вакцины? Почему Украину накрыла грандиозная эпидемия кори
https://strana.ua/articles/analysis/116530-vspyshka-kori-v-ukraine-prichiny-i-sposoby-zashchititsja.html
А то, что за праздники померло от алкоголя тысячи людей, то никого не волнует, это же не корь...
Почему умирают дети,
И не видно счастливых глаз?
Как цветочек один на свете,
лишь расцвёл и уже угас.
И потухли все свечи мира,
в сердце только осколки льда -
а ведь мама тебя хранила!!
А ведь мама тебя берегла...
И за что ему крохе невинной
столько страха, боли и зла?
Его жизнь перестала быть длинной
и надежда уже умерла....
(без автора)
На картинці- далеко не самий страшний наслідок.
Yesterday at 3:40pm ·
Ррррепост! В Одесі Зник безвісти активіст, майданівець, айдарівець Andrey Poznyakov ! Андрій займався викриттям фактів кришування місцевими мєнтами, прокурорами і суддями наркотрафіку! Зник в ніч з 4 на 5 січня! Обставини невідомі!
Тепер детальніше. Навесні 2017 року Андрій був залучений до спецоперації СБУ для роботи по виявленню наркотрафіка з Пакистану в Одесу. Як виявив Позняков пізніше, насправді його використали з метою віджиму наркобізнесу від Голови Нацполіції Одеси Дмитра Головіна для Головного прокурора Одеської області Олега Жученко. Про це він неодноразово відкрито повідомляв!
У вересні 2017 року, в день, коли він мав виїжджати на прес-конференцію (УНІАН) в Київ, щоб публічно відкрити факти цього злочину, Андрія затримують та поміщають у слідчий ізолятор по вказівці цього ж прокурора. Три місяці він провів у камері для довічників. 08 грудня 2017 року строк тримання Андрія під вартою вибіг. 09 грудня 2017 року він вийшов на свободу, але пізніш знову був заарештований під домашній арешт.
11 грудня 2017 Позняков записує звернення до керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та Голови НАБУ Артема Ситнікова, висловлюючи побоювання щодо свого життя і проханням особисто прийняти від нього докази щодо "пакистанського наркотрафіку"!
Звільнившись, Позняков продовжував розголошувати факти злочинних дій одеських можновладців! А 05 січня мала відбутися Апеляція прокурорів щодо запобіжного. Позняков навіть не афішував засідання, був впевнений у своїй правоті. Проте в ніч перед засіданням Андрій зникає. Дружина, повернувшись із нічної зміни, виявила, що чоловіка вдома немає. До суду він не доїхав!
А сьогодні було подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу!Тобто сьогодні о 17:00 має відбутись засідання по мірі запобіжного для людини, яку ні друзі, ні рідні не можуть знайти вже 5 днів!!! І про зникнення якої написана заява в поліцію. Мєнти списали все на те, що він втік від слідства, тому пошуками займатись очевидно не будуть.Також рідні побоюються, що можливо викрадення було підлаштовано для того аби якраз і змінити запобіжний на тримання під вартою!
Андрій Позняков також займався боротьбою із незаконними будівництвами та нелегальними гральними закладами! Підтримував на судах інших активістів і добровольців, так як він сам у 2015-2016 рр близько року перебував в СІЗО по сфабрикованій справі. У грудні 2016 Позняков приїжджав на суд до Андрій Романюк з посправниками. Тому вважаю, не потрібно пояснювати чому я сьогодні я особливо прошу про репост!
На відео Андрій Позняков пояснює причини свого затримання. Обов'язково перегляньте!
п.с. цікавий дуже факт чи співпадіння. Але організовувати прес-конференцію в Києві Познякову допомагала Ірина Ноздровська
В пості позначаю спільних наших з Андрієм Позняковим
друзів по фб. Може знайдуться побратими, які зможуть допомогти.
Контактувати з Неонила Нила Ткаченко