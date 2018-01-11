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Все про:дети (2904) Одесская область (1370) смерть (4515) корь (10)

 Пятилетний ребенок умер на Одесчине от осложнений кори

В первые дни 2018 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнений кори умер пятилетний ребенок.

Об этом 11 января сообщил директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Вячеслав Полясный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом, с начала вспышки этого инфекционного заболевания, который в Одесской области начался в апреле 2017 года, от осложнений кори умерло уже шесть человек - четверо детей и двое взрослых.

"Всего за 2017 год в Одесской области зарегистрировано 1 293 случая болезни, в том числе 843 - это дети. По сравнению с ноябрем в декабре заболеваемость корью выросла на 64% ", - отметил Полясный. Также, по его словам, "существует риск вспышек кори внутри больниц и других медицинских учреждений".

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: С сентября работает штаб по ситуации с корью: большинство заболевших не были привиты, - Супрун. ВИДЕО

Участники заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской облгосадминистрации решили 11 января, что в районах Одесской области с высоким уровнем заболеваемости корью зимние каникулы в школах продлят до 20 января. Ранее аналогичное решение было принято в отношении образовательных учреждений Одессы.

Также читайте: Заболеваемость корью в Украине за год выросла в 43 раза, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3043895
 
 
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с 2014 по октябрь 2017 г.г. не было вакцин
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Ложь. Я как раз ревакцинировал детей в это время.
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1. Дети должны быть привиты. 2. Вакцину(любую) необходимо апробировать на детях чинуш из Минздрава. И все будет отлично.
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В прямом эфире под контролем граждан, что бы своим не кололи физ раствор.
"Корь очень опасна при недоедании и недостатке витамина A, поэтому она часто была летальна в 19-м и начале 20-го века, и до сих пор летальна в странах третьего мира. Но в развитых странах корь намного менее опасна, чем грипп, легко проходит, дает пожизненный иммунитет, и, как мы увидим далее, предохраняет от намного более опасных болезней.
3. Measles. Reports from general practitioners (1959, BMJ) В Англии корь опасна в основном для детей из бедного класса, в диете которых отсутствуют жиры (следовательно также витамины А и D). Авторы пишут, что традиция давать детям каждый день рыбий жир (богатый витамином А) практически исчезла в Европе, и осталась лишь в Норвегии. Они рекомендуют давать витамин А вместе с прививкой.37. Vitamin A and Measles. (West, 2000, Nutr Rev)"
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Ще одна смерть на совісті, точніше її відсутності, "реформаторів" медицини... Щирі співчуття родичам дитини.
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скорее на мамашиной совести...которая тилявизеров наслушалась и сплетен на базаре о вреде прививок.
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Треба було запропонувати їй привити свою дитину з того флакона, що й внуків Порошенка...
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Во-первых, реформа медицины началась (началась, а не завершилась) только в этом году.
Во-вторых, если прививки не из флакона Порошенко, то они - бесполезны?
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Переведи вопрос на свой родной язык - может поймёшь его бессмысленность...
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Совковые. В 1984 году как началась перестройка, так и идёт. И чем больше идё, тем дальше мы от Европы.
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Декларирование доходов чиновников это - не реформа, помогающая в борьбе с корруцией?
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Нет. Коррупция стала всеобъемлющей, а её декларирование - такой себе плевок в глаза бедный и честных украинцев.
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Коррупция и была всеобъемлющей, просто о ней меньше говорили.
Плевок, если утираться и искать мессию, а гражданин будет разбираться - почему проверен мизер деклараций...
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Такого падения экономики и уровня жизни не припомню. Та и откровенного воровства и мздоимства тоже.
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Реформы в Украине начались на фоне "непроизводственных" потерь - траты на АТО и отвлечение работоспособного населения в АТО, переустановление экономических связей после разрыва их с оккупированными Крымом и Лугандонией.
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Реформы начались в УССР, ещё в середине 80-х, но назывались просто по-русски "перестройка". Вот до сих пор реформируют-перестраивают и чем дальше, тем страшнее.
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До чого тут реформатори? Батьки дитини і ніхто більше.
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До того, що в Україні вже ніхто нікому й нічому не вірить... Особливо ніхто не вірить в "медицину" майбутнього. Це по аналогії з "лікарнею майбутнього". А як вірити цим т.з. "сімейним лікарям"?
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Никому не верь, правильно. Люди будут лечиться, а ты не лечись. Может, перестанешь здесь вонять.
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Ребёнок умер от осложнений, а не от кори. А это значит, что было выбрано не правильное лечение (запустили осложнение) и не потому, что не хотели вылечить, а потому , что не знают как лечить, а если и знают как , то не чем -нужных качественных препаратов в Украине практически нет. Кстати ребёнок мог заболеть и вакцинированный -вирусы имеют способность мутировать.
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Антипрививочный бред. Каждый пункт -наглая, бесстыдная ложь.
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Расскажите про "мутацию" именно вируса кори, с удовольствием Вас послушаю. Именно кори. Благодарю за лекцию заранее, всегда приятно послушать профессионала-генетика.

Осложнения после инфекционных заболеваний бывают разные.
Например, не всякое сердце справится с температурой под 40, которая при кори держится как минимум неделю. Так что лечить подобные "осложнения" приходится только пересадкой сердца. Не то, что бы врачи не знали, как сердце пересаживать. Просто транспланта можно и не дождаться.
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Делайте прививки, не будьте пещерными людьми! Если себя не жаль, то пожалейте хотя бы своих детей. Отвар из корня мандрагоры и сидение на огурце не помогут. Пятилетний ребенок умер на Одесчине от осложнений кори - Цензор.НЕТ 8485
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Ольгинец, утилизированный гуглом,сидение на бутылке и огурцах это сугубо кацапская традиция,ты снова опростоволосился,но петюшки-гыгушки тебе лайкают как уже своему,каманда
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В Украине нет недостатка вакцины против кори для детей - Гордон

gordonua.com › Новости › ОБЩЕСТВО


15 июн. 2017 г. - Чтобы вакцинировать всех детей в Украине против кори, в год нужно примерно 1,2 млн доз вакцины, отметила замминистра...

Вспышку кори прогнозируют в Украине: комментарий Минздрава

www.likar.info › Инфекционные заболевания



Рейтинг: 5 - ‎1 отзыв29 мая 2017 г. -
Вакцины кончились. Когда закупят новые - неизвестно - портал ...

https://lb.ua/society/2016/04/07/332295_vaktsini_konchilis_zakupyat.html


7 апр. 2016 г. - АКДС
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Головна проблема в Україні в тому, що вже ніхто нікому й нічому не вірить...
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зраду не носи.в прошлом году привилось около 93 % детей,в позапрошлом тоже примерно так же,три года назад около 89.
для предотвращения эпидемий нужно хотя бы 95%.вот эти проценты и недодают отказники.

вчера где то инфа проскакивала.
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причём здесь зрада? реально не было вакцин в поликлиниках, спроси у педиатров
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Мабон - в Днепропетровской области проблем с вакцинами не было... - с поликлиник звонили и контролировали что бы сделали... Все вакцины, которые по плану были....
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1 декабря 2016, 16:20

В 2017 году жителям Украины угрожает эпидемия кори. Об этом предупредили в четверг во Всемирной организации здравоохранения. Ситуация на данный момент катастрофическая: уровень вакцинации населения от опаснейших инфекционных болезней в нашей стране один из самых низких в мире - всего 50%! Врачи бьют тревогу: из-за массовых отказов родителей вакцинировать детей, те не только рискуют заболеть болезнями, которые могут вызвать существенные дисфункции организма или смерть, но и будут становиться переносчиками инфекций.
Если говорить конкретно о кори, это болезнь, вспышки которой происходят раз в 5-6 лет, и в следующем году как раз и будет существовать повышенная опасность «подхватить» эту инфекцию. В 2012 году ею заболели 12 тысяч человек. В 2017-м начеку нужно быть украинцам старше 30 лет. Минздрав уже заказал около миллиона вакцин от кори, свинки и краснухи для детей, но проблема в том, что вакцинация от этих и других опасных болезней на протяжении многих лет в Украине проходила выборочно, а для того, чтобы гарантировать защиту от эпидемий, необходима 90-процентная вакцинация населения.

В связи с этим «Слово и Дело» решило еще раз напомнить, кто из украинских политиков обещал вакцинировать население, и как они сдержали свое слово.
Например, бывший министр здравоохранения Александр Квиташвили, которого вообще обвиняют в срыве вакцинации из-за неспособности Минздрава закупить соответствующие препараты, в свое время обещал, что в Украину не будут поступать российские вакцины. Однако сдержать свое слово не смог: как выяснили журналисты, вакцины российского производства спокойно продаются в аптеках, хотя закупка их в больницы за государственные средства так и не проводилась.

Возникали вопросы к процессу вакцинации в Украине и до Квиташвили. К примеру, именно неудовлетворительное проведение прививок считается одной из причин увольнения предыдущего руководителя Минздрава Олега Мусия. «Слово и Дело» даже зафиксировало соответствующее обещание народного депутата Марии Ионовой от 12 августа 2014 года.
Не повторять ошибки предшественников пытается нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. Она уже выполнила 2 соответствующих обещания. В начале работы в должности и. о. министра Супрун провела ревизию и, как и обещала, в первые дни августа отчиталась о наличии вакцин. А уже 31 августа она заявила, что потребность в вакцинах против полиомиелита для страны до конца сентября будет покрыта на 100%. По состоянию на 26 сентября уже стало известно, что Украина получила от ЮНИСЕФ 2,755 млн бивалентных вакцин, которые должны полностью обеспечить потребности Минздрава.
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Гыга,на читай,что отец пишет умершей и не будь таким ушлепком,на других темах пайку зарабатывай,а вообще давай в карму себе,ты там уже насобирал себе и семье не на одну эпидемию
П'ятирічна дитина померла на Одещині від ускладнень кору - Цензор.НЕТ 75
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Читаємо: Захворіла на пневмонію як ускладнення від кору.
Наступний рядок читаємо- кором вона заразилася в лікарні, коли робили бронхоскопію.
Бронхоскопію просто так не робитимуть. Маю підозру що була абсцедуюча пневмонія- уже на той момент. Через що і робили бронхоскопію. Організм був ослаблений, щеплення не захистили.
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слышь,гарсиа...в белгороде ребенку умершему 5 лет.а не 17.не подтасовывай факты.
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А ты чем занимаешься,ни в одном твоем посте не сказано ни за город ни за возраст,только отмазывания как обычно,так шо заткнись, мой коммент касался не новости,а твоей циничной,лицемерной как всегда манипуляции и словоблудия бестолкового
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а ты статью читни,под которой дискутируешь...
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У нас в год рождается 1,2 миллиона детей? Это шутка?
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Вакцинируются и взрослые и необходимо вакцинацию против кори производить два раза.
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С первого раза иммунитет не врубается или так можно в два раза больше денег освоить?
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Даже со второго не врубается, но болезнь проходит легко после второго раза...
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Это когда умирают во взрослом возрасте поле двух вакцинаций? Да: тяжело в лечении - легко в Раю.
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Здесь о прививках от кори

Виноваты циркачи или вакцины? Почему Украину накрыла грандиозная эпидемия кори
https://strana.ua/articles/analysis/116530-vspyshka-kori-v-ukraine-prichiny-i-sposoby-zashchititsja.html
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40 заболевших - грандиозная эпидемия? В позатом году в Румынии от кори куча народу умерло и все привитые неизвестной хренью, но и там такой истерии не было, хоть народ реально травили.
А то, что за праздники померло от алкоголя тысячи людей, то никого не волнует, это же не корь...
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Мы говорили о двух прививках от кори или нет?
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Говорили. А мы говорили, что после прививок заболевают, так нахрена они нужны?
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И что? В Японии любую прививку на 15 доз и больше разбивают из-за токсичного действия, потому там резко снизилась детская смертность. Но всё равно это считается одной прививкой.
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*
Почему умирают дети,
И не видно счастливых глаз?
Как цветочек один на свете,
лишь расцвёл и уже угас.

И потухли все свечи мира,
в сердце только осколки льда -
а ведь мама тебя хранила!!
А ведь мама тебя берегла...

И за что ему крохе невинной
столько страха, боли и зла?
Его жизнь перестала быть длинной
и надежда уже умерла....
(без автора)
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Бо мама начиталася в інтернеті про шкоду вакцинації і користь урінотерапії.
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Уринотерапией как раз вакцинированные бабки злоупотребляют. Может есть связь?
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То у них вікове почалося. Але учать вони своїхдоць та онучок. А ті після урінотерапії розганяють в пабліках антищепленеву істерію.
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Не видел в пабликах уринотерапевдов гонений на прививки и наоборот, не видел на прививок.нет призывы пить мочу. Сдаётся мне, что вы врёте.
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Ні. Просто трохи перебільшую. До речі, нас ще чекає епідемія поліомієліту. Теж дуже неприємна болячка.

На картинці- далеко не самий страшний наслідок.
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Она и так есть. Я уже писал, что стал видеть у себя в районе очень много паралитиков, но минздрав рапортует о полной победе над недугом. Это так бесит...
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Почему прокуратура в этом конкретном случае не привлекает родителей за умышленное убийство?
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На которой пытается паразитировать Супрун.
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Она бабки стрижёт с этого. Называется такое паразитированием на теле украинского народа.
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Я вижу, что она делает. Зачем мне её знать?
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Alina Bodnar added a photo and a video
Yesterday at 3:40pm ·

Ррррепост! В Одесі Зник безвісти активіст, майданівець, айдарівець Andrey Poznyakov ! Андрій займався викриттям фактів кришування місцевими мєнтами, прокурорами і суддями наркотрафіку! Зник в ніч з 4 на 5 січня! Обставини невідомі!
Тепер детальніше. Навесні 2017 року Андрій був залучений до спецоперації СБУ для роботи по виявленню наркотрафіка з Пакистану в Одесу. Як виявив Позняков пізніше, насправді його використали з метою віджиму наркобізнесу від Голови Нацполіції Одеси Дмитра Головіна для Головного прокурора Одеської області Олега Жученко. Про це він неодноразово відкрито повідомляв!
У вересні 2017 року, в день, коли він мав виїжджати на прес-конференцію (УНІАН) в Київ, щоб публічно відкрити факти цього злочину, Андрія затримують та поміщають у слідчий ізолятор по вказівці цього ж прокурора. Три місяці він провів у камері для довічників. 08 грудня 2017 року строк тримання Андрія під вартою вибіг. 09 грудня 2017 року він вийшов на свободу, але пізніш знову був заарештований під домашній арешт.
11 грудня 2017 Позняков записує звернення до керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та Голови НАБУ Артема Ситнікова, висловлюючи побоювання щодо свого життя і проханням особисто прийняти від нього докази щодо "пакистанського наркотрафіку"!
Звільнившись, Позняков продовжував розголошувати факти злочинних дій одеських можновладців! А 05 січня мала відбутися Апеляція прокурорів щодо запобіжного. Позняков навіть не афішував засідання, був впевнений у своїй правоті. Проте в ніч перед засіданням Андрій зникає. Дружина, повернувшись із нічної зміни, виявила, що чоловіка вдома немає. До суду він не доїхав!
А сьогодні було подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу!Тобто сьогодні о 17:00 має відбутись засідання по мірі запобіжного для людини, яку ні друзі, ні рідні не можуть знайти вже 5 днів!!! І про зникнення якої написана заява в поліцію. Мєнти списали все на те, що він втік від слідства, тому пошуками займатись очевидно не будуть.Також рідні побоюються, що можливо викрадення було підлаштовано для того аби якраз і змінити запобіжний на тримання під вартою!
Андрій Позняков також займався боротьбою із незаконними будівництвами та нелегальними гральними закладами! Підтримував на судах інших активістів і добровольців, так як він сам у 2015-2016 рр близько року перебував в СІЗО по сфабрикованій справі. У грудні 2016 Позняков приїжджав на суд до Андрій Романюк з посправниками. Тому вважаю, не потрібно пояснювати чому я сьогодні я особливо прошу про репост!
На відео Андрій Позняков пояснює причини свого затримання. Обов'язково перегляньте!
п.с. цікавий дуже факт чи співпадіння. Але організовувати прес-конференцію в Києві Познякову допомагала Ірина Ноздровська
В пості позначаю спільних наших з Андрієм Позняковим
друзів по фб. Може знайдуться побратими, які зможуть допомогти.
Контактувати з Неонила Нила Ткаченко
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Прививки надо делать!!!В Совдепии никого не спрашивали и всем детям в школе делали прививки!!От кори в том числе!А сейчас демократия!Можно не делать!!А зачем??Вот и результат!!
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В свое время, испугалась делать прививки и мой ребёнок подхватил корь. Это было ужасно, с серьезным осложнением, которое мы долго лечили. Пошла и сделала прививки - тьфу,тьфу!
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в чем проблема на 3 недели объявить карантин?
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Закрыть полностью любое сообщение с Одессой и областью? Тогда дети умирать будут от голода.
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Медицина далеко ушла вперёд.Корь не является смертельно опасной.Врачи троешники.Вакцинированные дети в 3 раза больше подвержены аллергии,в 2 раза больше опасность заболеть раком.Никто не умеет лечить больных корью,нет протокола.Умер ребёнок от осложнений на фоне кори.а это прямой косяк неумелой медицины.От гриппа умирают в десятки раз больше.
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из за таких интернетных умников и болеют украинцы
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специально для даунов http://www.apteka.ua/article/125967
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шесть смертей это уже эпидемия и карантин, но никто не собирается портить статистику и лишатся своих хлебных мест.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПятилетний ребенок умер на Одесчине от осложнений кори
 
 
 
 
 
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