 Пятилетний ребенок умер на Одесчине от осложнений кори

Об этом 11 января сообщил директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Вячеслав Полясный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом, с начала вспышки этого инфекционного заболевания, который в Одесской области начался в апреле 2017 года, от осложнений кори умерло уже шесть человек - четверо детей и двое взрослых.

"Всего за 2017 год в Одесской области зарегистрировано 1 293 случая болезни, в том числе 843 - это дети. По сравнению с ноябрем в декабре заболеваемость корью выросла на 64% ", - отметил Полясный. Также, по его словам, "существует риск вспышек кори внутри больниц и других медицинских учреждений".

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Участники заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской облгосадминистрации решили 11 января, что в районах Одесской области с высоким уровнем заболеваемости корью зимние каникулы в школах продлят до 20 января. Ранее аналогичное решение было принято в отношении образовательных учреждений Одессы.

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