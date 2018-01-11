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 Сложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, - Путин об отношениях РФ и Украины

Президент РФ Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной ненормальной, он рассчитывает на нормализацию в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Также читайте: Россия не заинтересована в "заморозке" конфликта на Донбассе, и хочет урегулирования с учетом озабоченностей населения региона, - Путин

"По поводу наших отношений с Украиной в целом - абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", - сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информационных агентств.

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Он выразил надежду, что после решения вопроса о Донбассе, которое рано или поздно произойдет, отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться.

Источник: https://censor.net.ua/n3043893
 
 
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Рядом с такими ""братьями'',лучше соблюдать дистанцию,быть сильными и уверенно держать палец на спусковом крючке.Недофюрера бесит,что Украина все-таки уходит и можно сказать уже потеряна для россии.Уходит со слезами,кровью,потерями,убытками и болью.Никак не удается вернуть свободный народ в совдеповское стойло.А без Украины они просто ноль,как-бы не драли задницу. Все падает,взрывается,рушиться.Не братья мы и никогда не были братьями.Слишком разные у нас представления о свободе,независимости,чести,достоинстве,любви и уважении.И разные понятия о родине,доме,семье,ценностях, героях и традициях.Наше было и останется нашим и будет передаваться из поколения в поколения-символ свободы и независимости,а х...йло и неумытые срани-разяни пусть остаются в россии.
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Вот заладил, один народ, один народ. шизофреник. Но даже если бы и один народ, но живем мы в совершенно разных странах, у нас своя родина, и ботоксный наполеончик нам по ....
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Фсьо фантазія плєшивого підерка закінчилась,перевернув платівку на другий бік!
А ви йому передайте таке: Для харошіх братьєв у нас харошіє граби ,а для хуйових саляфан! Склалася ненормальна ситуація між братніми країнами, які є фактично частинами одного і того ж народу, - Путін про відносини РФ і України - Цензор.НЕТ 1259
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Посмотрел сегодня в Ю-тубе парочку роликов Вата-шоу с Андреем Полтавой.Так от кацапов так и прёт одним народом.Боже, упаси!
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КАКОЙ нах один народ кацапы- угрофины , украинцы -славяне , сама росиянская академия наук это идоказала , какой нах братский народ , буряты якуты и чукчи ваши братья при всем уважении к данным народам
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Если же это один народ на хера ты у одной его части забрал Крым и передал его другой части того же народа? Оно тебе нужно было такое вытворять?
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З 1991 року кацапи все до нас в братЬЙА набиваються і набиваються. Ти їх на три букви посилаєш, а вони ми же братЬЙА и всЙО тут... Склалася ненормальна ситуація між братніми країнами, які є фактично частинами одного і того ж народу, - Путін про відносини РФ і України - Цензор.НЕТ 1022
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Испражнения ртом на тему "адиннарот" и "мышибратья" предназначены исключительно для внутреннего употребления. Он, хоть и мразь, но прекрасно знает, как мечтают подержать его "за кадык" в соседней "братской" стране...
"Брат", мля, х_ев..
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Ельцинская россия действительно имела дружеские отношения с Украиной. Путин за время своего правления довел эти отношения до состояния войны. Теперь, благодаря путинской политике ближайшие лет 20 дружбы, а тем более братства не будет.
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Igor Dacenko какие нах 20 лет??? Москвинами убиты десятки тысяч украинцев, миллионы покинули свои дома. Это уже на века!
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Возможно 20 лет в отношениях с россией это мало. В Украине выросло поколение людей не знающих СССР, воспринимающих бывшие страны СССР как чужие не связанные общим прошлым. россия агресор и это на долго. На века это наверное много, а лет на 40-50 при условии смены риторики и политики россии наверное.
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москаль рівнічний то наш ворог вічний, не чув?
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не, поверь, лет 100 - это минимум, это всего 3 поколения - инфа правдивая от деда-отцу-и детям. А в целом - НАВСЕГДА!!! Так как все прошлое скотство и маниокальная беспощадность к уничтожению Украины и украинцев все больше будет известна подростающим поколениям. Ну, зная прошлое и такое отношение мокшей к нам - с какого перепугу нам - иметь "нормальные" отношения и в будущем с ними? Наши потомки - я уверен, будут просто мстить! Так что, по большому счету - это - на века
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Московиты что - первый раз убивают украинцев? В XX веке миллионы убили - и что?
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Дружескими они были только для вида. Реальное отношение к Украине в России всегда было таким, как сейчас. Именно Ельцин смог забрать у Украины бОльшую часть Черноморского флота и подписать соглашение о его в базировании в Севастополе, что в конечном итоге и привело к потере (временной) Крыма.
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Вот это реально бесит. И Хуйло это прекрасно знает, вот и издевается, тварь.
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Волк рожденный свободным никогда не станет собакой, которая лижет руки хозяину https://youtu.be/jj1MTTArzPI


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Не розумію якою мовою ця гнида базікає.
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Русский народ - а что это такое. Вот чей народ - русский, это я понимаю. Это имя прилагательное, а не существительное. А вот кто? Не понимаю. Народ - фейк, страна - фейк, ее в ООН нет (откройте Устав ООН, там до сих пор Советский Союз, РФ заявку на членство не подавала, а РСФСР, в отличие от Украины, членом ООН не была), история - сплошной фейк. Вот проверьте спросите там любого "ты кто?" ответят - "русский", то есть "чей", а вот кто они - они не знают.
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Пообщался со старым знакомым, москвичом, который ещё бог знает когда купил квартирку в Севастополе и периодически приезжал туда. Дружили, сотрудничали, я тоже в Крыму наполовину жил. Он не крымнаш, не смертьпиндосам или дедываивали, он пофигист и немножко приспособленец, прежде всего за себя, прагматик такой. Первая фраза меня убила: цены в Крыму? МОСКВА! (Что такое московские цены, я знаю непонаслышке, бывал там когда-то). Ассортимент - Беларусь и Краснодарский край. Деликатесы, сыры, колбасы - очень дорогие. (Товарищ гурман). Строят дороги, много построили. (Да там и раньше дороги были не так чтобы совсем убитые, как где-то на севере Одесской области; не идеальные, но терпимые). Новый аэропорт, на порядок лучше старого (Для тех, кто регулярно в Москву мотается, может, и плюс). Топики вытесняются КамАЗами Маркополо. В целом, говорит, ничего не поменялось. Что до заработков, то вроде как после провального 2014 года вышел на прежний уровень, хотя загрузка ниже, тарифы в рублях те же, что и раньше, не понял, как это, ну вот так. (Правда, если так прикинуть объективно, при тех же рублёвых ставках, что в 2013 году и более низкой загрузке, и при курсе доллара вдвое дороже заработки должны быть вообще никакие). Говорит: я за границу не езжу, мне валюта не нужна. (Подозреваю, что не хочет признаваться, что финансово стало всё в разы хуже. Трудно судить. Знаю, что раньше он зарабатывал очень хорошо, так что если по принципу пока толстый сохнет, худой сдохнет, то у него всё не так плохо, но хуже, чем раньше однозначно). В остальном, говорит, ничего не поменялось.

В очередной раз убедился я, что в Крыму делать нечего с их московскими ценами и беларусским ассортиментом. Три года там уже не был, стало просто интересно, какие там «достижения»…

P.S. По теме:

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Волк ночью, думая залезть в овчарню,
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор -
Почуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;
Псари кричат: "Ахти, ребята, вор!"-
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
"Огня!- кричат,- огня!" Пришли с огнем.
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом
И что приходит, наконец,
Ему расчесться за овец,-
Пустился мой хитрец
В переговоры
И начал так: "Друзья! к чему весь этот шум?
Я, ваш старинный сват и кум,
Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;
Забудем прошлое, уставим общий лад!
А я, не только впредь не трону здешних стад,
Но сам за них с другими грызться рад
И волчьей клятвой утверждаю,
Что я..." - "Послушай-ка, сосед,-
Тут ловчий перервал в ответ,-
Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой".
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.
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мда.......хуйлу варто би було почитати ці коменти шо б зрозуміти шо про нього думають прості Українці
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Если один нарот, то почему, русские, украинскую речь,как правило, НЕ ПОНИМАЮТ.. Склалася ненормальна ситуація між братніми країнами, які є фактично частинами одного і того ж народу, - Путін про відносини РФ і України - Цензор.НЕТ 2949
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Да они и русским языком, как правило, владеют слабовато, на уровне иностранцев, недавно переехавших в страну... Как почитаешь, как они пишут - уже не важно, что...
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Путин - про#бал все что можно: когда нефть была по 100+ этот «гений» не построил ни экономику ни инфраструктуру. В это же время рф и он сам были везде вхожи и рукопожатны. Тоже безвозвратно про#бано. И в конце этот дебил ухитрился полностью разрушить более-менее нормальное, не смотря на все репресии и голодоморы, отношение украинцев к кацапам.
Теперь это чмо в братья набивается. Нет более тяжкого оскорбления для украинца, чем слово «брат» от кацапа. Идите на#уй такие братья
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У Путлера что, анальная трещина от введения санкций приключилась?
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Да уж повезло ему с "народом"-остается надеятся на его возраст.
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да нет там никакого клона. это все одно и то же пуйло.
это его так штырит от процедур косметических -ботокс, филлеры, массажи, подтяжки, пилинги и прочая хрень.




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Хотелось бы чтобы путлер прочитал эти посты и увидел какие мы "братья", да? путлер недоносок монголоидный!!! Здохни ты уже по скорее, и не важно как, просто ЗДОХНИ!!!
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Новая философия войны. США готовятся превратить Россию в нерадиоактивный пепел


В Белом доме подумывают о новом поколении ядерных боеприпасов
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Опять это кремлевское говно об "одном народе" заблеяло. Значит, война будет продолжаться.
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Запись в боевое братство.
Буряты из 200-й артбригады изнасиловали русского солдата, а тот заодно убил своего командира
https://oleg-leusenko.livejournal.com/2454051.htmlСклалася ненормальна ситуація між братніми країнами, які є фактично частинами одного і того ж народу, - Путін про відносини РФ і України - Цензор.НЕТ 8432
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у бурятов там насиловать нечем.) аппарат там нужно разыскивать с лупой.))
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Нє, нуачо... Склалася ненормальна ситуація між братніми країнами, які є фактично частинами одного і того ж народу, - Путін про відносини РФ і України - Цензор.НЕТ 844

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
Янукович и Кадыров,
Полк наёмных командиров,

Пшонка, Гиркин и Бабай,
Абвер, Безлер, Бородай,
Осетинские абреки,
Вежливые человеки,

Офицеры ГРУ,
Активисты КПУ,
Казаки и алкашня,
Прокурорша-барышня,

Добкин, "Беркут", РНЕ,
Журналисты из КП,
Из Луганска гопота,
С красным знаменем толпа,

Мародёры и садисты,
Ополченцы и чекисты...
Это Родина моя?
Да пошли вы на х*й, бля…
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Они серьезно присвоили бригаде номер 200?))
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Убийство 10000 украинцев называть 'ненормальной ситуацией'? Есть ли дно у цинизма этой мрази? 'Братская страна' .Братья закончились ещё после захвата Крыма. Тамбовский волк тебе товарищ
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пластинка у хуйла заела, надо весь патефон менять
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Расия- токсичный актив на планете Земля, а директором у них чёрт с рогами!
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Это ущербное мокшанское говно постоянно лезет к нам в братья.
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Под дурочка косит, так и дальше можно забирать .
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- Что с глазом, боец?
- Об американские санкции ударился Склалася ненормальна ситуація між братніми країнами, які є фактично частинами одного і того ж народу, - Путін про відносини РФ і України - Цензор.НЕТ 6317
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Отдавай Крым, сука! А тогда уже пизди про "братские народы", чмо плешивое.
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ну это он для своих ватных избирателей говорит.
нам такое говорить бесполезно.
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Склалася ненормальна ситуація між братніми країнами, які є фактично частинами одного і того ж народу, - Путін про відносини РФ і України - Цензор.НЕТ 9046Крым.Сегодня у входа в бухту Севастополя скопилось несколько сухогрузов и других коммерческих судов.Прятались от надвигающегося шторма.
-"А почему в бухту не заходят?Рискуют"-спросил ватный знакомец.
-Санкции ныне страшнее шторма.
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Цинизму этого паскудёныша нет предела.называет украинский народ братским.а сам убивает всё украинское.Единственная украинская библиотека была в Москве и ту закрыл при том,что в РФ живут несколько миллионов этнических украинцев и нет НИ ОДНОЙ украинской школы..Вместо этого эта гнида требует для такого же количества этнических русских в Украине второй государственный язык,полную автономию (причём подконтрольную Москве) целого региона Украины....
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не заводьтеся, віддаючи своє силу ворогу - то його передвиборчий спіч. Розрахований він на "рускоговорящіє чєлюсті" і мозок
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нормально я относился к туристам из коцапии до тех пор пока они не приехали на танках, а щас уже поздно.
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Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами....
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Путин! На **й - это воооон туда, понял, хуйло карликовое?
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У плешивого карлуши заело пластинку....но зачем эту пережеванную муйню пиарить в украинских СМИ?
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От же мразь, брехливая. Старый гэбнявый петух Путя выжил из ума!
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Скоро цьому вилупку почне підспівувати його агент пєдра...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, - Путин об отношениях РФ и Украины
 
 
 
 
 
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