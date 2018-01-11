 Сложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, - Путин об отношениях РФ и Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"По поводу наших отношений с Украиной в целом - абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", - сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информационных агентств.

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Он выразил надежду, что после решения вопроса о Донбассе, которое рано или поздно произойдет, отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться.