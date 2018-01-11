 Сложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, - Путин об отношениях РФ и Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"По поводу наших отношений с Украиной в целом - абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", - сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информационных агентств.
Он выразил надежду, что после решения вопроса о Донбассе, которое рано или поздно произойдет, отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться.
А ви йому передайте таке: Для харошіх братьєв у нас харошіє граби ,а для хуйових саляфан!
"Брат", мля, х_ев..
В очередной раз убедился я, что в Крыму делать нечего с их московскими ценами и беларусским ассортиментом. Три года там уже не был, стало просто интересно, какие там «достижения»…
P.S. По теме:
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор -
Почуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;
Псари кричат: "Ахти, ребята, вор!"-
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
"Огня!- кричат,- огня!" Пришли с огнем.
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом
И что приходит, наконец,
Ему расчесться за овец,-
Пустился мой хитрец
В переговоры
И начал так: "Друзья! к чему весь этот шум?
Я, ваш старинный сват и кум,
Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;
Забудем прошлое, уставим общий лад!
А я, не только впредь не трону здешних стад,
Но сам за них с другими грызться рад
И волчьей клятвой утверждаю,
Что я..." - "Послушай-ка, сосед,-
Тут ловчий перервал в ответ,-
Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой".
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.
Теперь это чмо в братья набивается. Нет более тяжкого оскорбления для украинца, чем слово «брат» от кацапа. Идите на#уй такие братья
это его так штырит от процедур косметических -ботокс, филлеры, массажи, подтяжки, пилинги и прочая хрень.
В Белом доме подумывают о новом поколении ядерных боеприпасов
Буряты из 200-й артбригады изнасиловали русского солдата, а тот заодно убил своего командира
https://oleg-leusenko.livejournal.com/2454051.html
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
Янукович и Кадыров,
Полк наёмных командиров,
Пшонка, Гиркин и Бабай,
Абвер, Безлер, Бородай,
Осетинские абреки,
Вежливые человеки,
Офицеры ГРУ,
Активисты КПУ,
Казаки и алкашня,
Прокурорша-барышня,
Добкин, "Беркут", РНЕ,
Журналисты из КП,
Из Луганска гопота,
С красным знаменем толпа,
Мародёры и садисты,
Ополченцы и чекисты...
Это Родина моя?
Да пошли вы на х*й, бля…
- Об американские санкции ударился
нам такое говорить бесполезно.
-"А почему в бухту не заходят?Рискуют"-спросил ватный знакомец.
-Санкции ныне страшнее шторма.
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами....