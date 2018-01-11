 Нацсовет по телевидению и радиовещанию предлагает Раде ввести санкции за гастроли украинских артистов в РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении, обнародованном председателем нацсовета Юрием Артеменко на заседания 11 января.

"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации были бы обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей", - сказал Артеменко.

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Он отметил, что в Нацсовет поступают обращения и по почте, и через социальные сети и СМИ, касающиеся выступлений украинских артистов, которые активно гастролируют в Российской Федерации. В этой ситуации регулятор не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие Нацсовета на ограничения будет оспорено в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понятна с точки зрения этических стандартов, но нет юридического основания, равны нулю.

"Поэтому эта ситуация может быть решена только в законодательном поле", - отмечается в заявлении.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Нацсовета.