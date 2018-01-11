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Все про:агрессия (1251) Артеменко (56) Нацсовет_ТРВ (348) штрафы (681) телевидение (422) артисты (154)

 Нацсовет по телевидению и радиовещанию предлагает Раде ввести санкции за гастроли украинских артистов в РФ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, гастролирующих на территории государства-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении, обнародованном председателем нацсовета Юрием Артеменко на заседания 11 января.

"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации были бы обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей", - сказал Артеменко.

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Он отметил, что в Нацсовет поступают обращения и по почте, и через социальные сети и СМИ, касающиеся выступлений украинских артистов, которые активно гастролируют в Российской Федерации. В этой ситуации регулятор не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие Нацсовета на ограничения будет оспорено в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понятна с точки зрения этических стандартов, но нет юридического основания, равны нулю.

"Поэтому эта ситуация может быть решена только в законодательном поле", - отмечается в заявлении.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Нацсовета.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3043807
 
 
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лишать гражданства, за пару лет эти Звизды за место мацква гастролировать будут на периферии ( местные сожрут), потом сопьются , сопли про хунту и торжественная смерть в подворотне Нацсовет по телевидению и радиовещанию предлагает Раде ввести санкции за гастроли украинских артистов в РФ - Цензор.НЕТ 5233
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И что? Ты хочешь оставить Украину без артистов?
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Каких нахрен артистов?Лорачку и Лободу с Повалий ?Ты считаешь артистами которые выступают в крмле на день их мвд и прочей шушарных их праздниках,петь и поясать перед фсбшными тварями?В одно место таких артистов !
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и жалеть не буду про косую губатаю доску, об увалилихе, хуйке,патапам и им подобным
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А кто и когда признал Россию, - агрессором?
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А депутатам можно в кремль на личном авто ездить? 0_0 А "Сбербанк РОССИИ" на Хрещатике - можно??? А фирма Президента на территории РФ - нормально??? 9)9
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Неможна. Теж свої санкції отримають.
Не хвилюйтесь.
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Не, я не против. Но, вообще, лажа какая-то. Они там зарабатывают. Так на этом основании можно запретить и плиточникам туда ездить. То есть, если у тебя в России завод, то это нормально, а другим ни-ни..
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Это всё понятно.Здесь две стороны медали.Но с другой стороны нахрен ехать туда работать зная что тебя в любой момент могут закрыть или использовать?Щас Европа открыта !Пусть кто желает едут и работают но не фиг ходит под врагом.Также как ты говоришь рабочие не выступают публично перед фсбешниками и не лижут публично зад тем кто одобряют войну с нами.
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Принаймні плиточники потім не світяться на українських канал та сценах,роблячи "хорошую мину при плохой игре".
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Щось вирішувати потрібно на державному рівні, бо подекути концерти переростають у бійки з поліцією, травми і арешти.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацсовет по телевидению и радиовещанию предлагает Раде ввести санкции за гастроли украинских артистов в РФ
 
 
 
 
 
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