 Пожар в лагере "Виктория": экспертиза выявила нарушения при строительстве корпусов

Об этом сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

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Как сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, строительно-технические исследования показали, что выполненные работы по строительству (реконструкции) корпусов комплекса не соответствуют проектной документации и требованиям нормативно-правовых актов.

Также она добавила, что поскольку лагерь почти полностью сгорел, то подтвердить или опровергнуть конкретную причину пожара невозможно. Однако в соответствии с пожарно-техническими исследованиями установлено четыре возможные причины возгорания.

По ее словам, пожар мог возникнуть от источника открытого огня (пламя спички, пламя свечей, тления табачного изделия); от короткого замыкания; в результате занесения постороннего источника зажигания; от тепла, полученного от более нагретого или раскаленного предмета (электрокипятильников).

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.



15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.