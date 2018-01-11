 США летом направят в Европу танковую бригаду

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении на сайте армии США.

"Департамент армии объявил сегодня о развертывании в 2018 году 1-й бронетанковой бригадной боевой группы, 1-й кавалерийской дивизии, расположенной в Форт-Худе, штат Техас, в Европу", - говорится в сообщении.

На сайте добавили, что бригада заменит 2-ю бронетанковую бригадную боевую команду 1-й пехотной дивизии в составе регулярной ротации сил для поддержки операции Atlantic Resolve.

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"Бригада Ironhorse надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с нашими партнерами по НАТО и регионам", - сказал полковник Уилсон Резерфорд IV, командующий 1-й бронетанковой бригадой.