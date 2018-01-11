 США летом направят в Европу танковую бригаду

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении на сайте армии США.
"Департамент армии объявил сегодня о развертывании в 2018 году 1-й бронетанковой бригадной боевой группы, 1-й кавалерийской дивизии, расположенной в Форт-Худе, штат Техас, в Европу", - говорится в сообщении.
На сайте добавили, что бригада заменит 2-ю бронетанковую бригадную боевую команду 1-й пехотной дивизии в составе регулярной ротации сил для поддержки операции Atlantic Resolve.
"Бригада Ironhorse надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с нашими партнерами по НАТО и регионам", - сказал полковник Уилсон Резерфорд IV, командующий 1-й бронетанковой бригадой.
И это в то время, как родной Техас беззащитен перед красной угрозой?
врасплох хотят застать кавалеристов Техаса, гады
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Желательно по самые Уральские горы....
хотя они спасали братанов в Британии и Франции
так что всё не так однозначно, как в Пхеньяне
Поздравляю сайт.
Тот, кто знаєт, тот паймьот...
Ура, таваріщі!!!
не хухры-мухры