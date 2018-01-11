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Все про:Европа (1050) НАТО (5604) США (13061) танк (564)

 США летом направят в Европу танковую бригаду

Соединенные Штаты должны направить летом 2018 года в Европу танковую бригаду.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении на сайте армии США.

"Департамент армии объявил сегодня о развертывании в 2018 году 1-й бронетанковой бригадной боевой группы, 1-й кавалерийской дивизии, расположенной в Форт-Худе, штат Техас, в Европу", - говорится в сообщении.

На сайте добавили, что бригада заменит 2-ю бронетанковую бригадную боевую команду 1-й пехотной дивизии в составе регулярной ротации сил для поддержки операции Atlantic Resolve.

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"Бригада Ironhorse надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с нашими партнерами по НАТО и регионам", - сказал полковник Уилсон Резерфорд IV, командующий 1-й бронетанковой бригадой.

Источник: https://censor.net.ua/n3043800
 
 
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А мне понравилось про кавалерийскую дивизию.....
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Танки в Европе, а 1-я кавалерийская дивизия в Техасе осталась беззащитной? А вдруг команчи?
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Танкову бригаду США потрібно долучити до міжнародної україно-польсько-литовської бригади Данила Галицького, переформатувати бригаду Д.Галицького в армійській корпус, додати ще кілька механізованих та артилерійських бригад і направити в АТО!
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И чего они там будут делать, в этом АТЕ? Контролировать соблюдение перемирия?
И это в то время, как родной Техас беззащитен перед красной угрозой?
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В АТО танкова бригада США буде знищувати танкові колони терористів, які будуть прориватись через нашу оборону, щоб захопити сухопутний коридор до Криму!
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С добрым утром! Сухопутный коридор в Крым они уже с Тамани пробили, к лету заасфальтируют и будут на танках туда кататься.
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Время истекло - лезь в гущу событий! США летом направят в Европу танковую бригаду - Цензор.НЕТ 1753
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а я-то думаю - чего это дыныры в казачки набор объявили...
врасплох хотят застать кавалеристов Техаса, гады
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США проявите капельку сострадания к ватным пуканам, всю неделю разрываете на лохмотья
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США летом направят в Европу танковую бригаду

Желательно по самые Уральские горы....
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Треба було дати в свій час можливість адольфу закінчити свою справу з козлорилими, а не бавитися у лендліз і другий фронт.
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А ты уже не козлорылый? Вроде козлорылый... США летом направят в Европу танковую бригаду - Цензор.НЕТ 5578 Дали бы "адольфу закончить" - может быть, таких как ты, и не было бы...
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это вопрос к англо-американской масонерии
хотя они спасали братанов в Британии и Франции
так что всё не так однозначно, как в Пхеньяне
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Мда... Тест прошол успєшно.
Поздравляю сайт.
Тот, кто знаєт, тот паймьот...
Ура, таваріщі!!!
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не столько танки понравились, как полковник - Уилсон Резерфорд IV
не хухры-мухры
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Мало-а че не дивизию..интеренсно "Шерманы" шоль аль "Амбрасы"?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША летом направят в Европу танковую бригаду
 
 
 
 
 
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