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 Политика Украины
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 Румыния по-прежнему считает, что статья 7 нового закона "Об образовании" негативно влияет на этнические меньшинства, - глава МИД Мелешкану

Румынские власти настаивают на том, что языковая статья украинского закона "Об образовании" имеет негативное влияние на проживающие в стране национальные меньшинства

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану на совместной на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в четверг в Черновцах.

"Румыния продолжает придерживаться точки зрения, что статья 7 нового закона "Об образовании" имеет негативное влияние на этнические меньшинства", - сказал он.

По словам Т.Мелешкану, Румыния считает необходимым проведение консультаций с представителями местных общин в отношении процессов, касающихся их прав.

"Румынская сторона считает необходимым, чтобы все те предложения, которые звучали со стороны Румынии, нашли свое отображение в дополнительных документах, которые могли бы быть введены в украинское законодательство", - добавил он.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".

4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".

Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".

Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".

Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.

Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

Источник: https://censor.net.ua/n3043799
 
 
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А сколько в Румынии украинских школ?
Что этот цыган хочет вообще?
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наверное правильнее было бы спросить, а что Румыния большего чем Украина и другие страны людям предложить может, а то претензий воз, а вот ради чего непонятно
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Україну може врятувати лише націоналізм у прямому сенсі цього поняття.
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а какой у этого понятия прямой смысл на ваш взгляд, позвольте узнать
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Треба допомогти румунам підрихтувати їх Закони
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бодание козлов на мостике какое-то. Эти претензии такая же тупость, как и само по себе понятие "государственный язык". Государства создаются народами с целью решения актуальных для народов вопросов, а не для того, чтобы диктовать народам как говорить, слуги народа борзеют сильно, когда подобный диктат пытаются устроить. Народ Украины имеет право на абсолютно любой язык в том случае, если его применение решает, а не создает проблемы для народа. С этой точки зрения претензии румынской стороны такая же тупость как и заявление украинских чиновников про "государственную мову". Те и те друг друга точно стоят, и когда-то народ оценит эту тупость, и не в таком разбирались.
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Чому в Румунії невистачає українських шкіл ??
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Я считаю, что Украина должна депортировать всю циганщину на Румынию. Пусть сами живут со своим говном.
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То нехай несуть свої претензії до венеціанської комісії, яка нічого кримільного та утискального в нашому законі не знайшла.
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а я по-прежнему считаю :
чтоб вы так учились - как кипишуете!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРумыния по-прежнему считает, что статья 7 нового закона "Об образовании" негативно влияет на этнические меньшинства, - глава МИД Мелешкану
 
 
 
 
 
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