 В Киеве зарегистрировано 66 больных корью, из них 54 - дети, - КГГА

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентина Гинзбург, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 11 января 2018 г. в столице зафиксированы 66 случаев заболевания корью, из них 54 - дети", - рассказала Гинзбург.

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Она напомнила, что самый эффективный способ уберечься от этой болезни - вакцинация.

"Сегодня столица полностью обеспечена вакцинами против кори. Обратитесь к врачу, проконсультируйтесь о возможности вакцинации для себя и своих детей и сделайте прививку, чтобы уберечься от этой болезни", - призвала Гинзбург.

Она добавила, что для детей до 18 лет прививки бесплатны. Взрослые могут вакцинироваться до 30 лет.

Среди других способов минимизировать риск инфицирования Валентина Гинзбург назвала частую влажную уборку, проветривание помещения.

"Такие простые вещи в разы уменьшают риск заболеть. Но нужно понимать, что эти советы работают, если выполнять их системно и везде: дома, на работе, в коллективах. Не так трудно убедить коллег сделать пятиминутный перерыв, чтобы лишний раз открыть в кабинете форточку для проветривания", - отметила Валентина Гинзбург.

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Она также сообщила, что Департамент здравоохранения провел ряд организационных мероприятий, которые будут внедряться в период повышенной заболеваемости корью.

"Уже сегодня начальники районных управлений здравоохранения получили указание рассмотреть возможность организации ежедневной работы кабинетов прививок, в том числе и в выходные дни. Также проводится работа по пересмотру имеющихся временных противопоказаний к прививке среди киевлян и уточнения прививочного статуса детей", - сообщила Валентина Гинзбург.

Кроме того, по словам директора Департамента, специалисты будут постоянно контролировать состояние заболеваемости корью, наличие прививки против кори и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.