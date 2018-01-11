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 Врача, сделавшего зятю смертельную инъекцию из-за намерения развестись, осудили на 10 лет. ВИДЕО

В Харькове Коминтерновский районный суд признал виновным 60-летнего врача-онколога в умышленном убийстве своего зятя путем смертельной инъекции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы, но тот свою вину по-прежнему отрицает.

Следствие выяснило, что дочь врача конфликтовала с мужем и собиралась разводиться, отношения между тестем и зятем также ухудшились.

В феврале 2014 года обвиняемый вечером пришел в квартиру, где жила его дочь вместе с ребенком и мужем. Доктор открыл дверь своими ключами и зашел в помещение, переоделся в старую неприметную одежду и пошел ожидать приезда зятя у гаража.

Когда зять вышел из машины, злоумышленник уколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввел медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу. Согласно выводам экспертов причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечно-легочная недостаточность. Это могло произойти в результате действия миорелаксантов. в частности, лекарственного средства "Ардуан", который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание и, если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3043792
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
й нешукали,бю -Такий рівень так сраних правоохоронних органів !!!
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А чому тільки 10 років за сплановане вбивство? Де довічне? Вбивця мав відповідну медичну освіту та досвід роботи, тобто усвідомлював наслідки своїх дій, вбивця готувався до вбивства, це не випадковий укол іржавим цвяхом який під час сварки вбивця схопив з підлоги, вбивця намагався приховати свій злочин, не викликав швидку, після уколу, не надав першу невідкладну допомогу після того як зять втратив можливість дихати самостійно! Це сплановане вбивство тут може бути тільки один вирок - довічне ув'язнення! Прокуратура має домогтись довічного інакше прокурора потрібно виганяти з роботи!
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Він ще вийде за п'ять років, ось побачите
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еще ведь будет апелляция - аффект и все дела.
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Жаль что ты не судья, а графоман! Врача, сделавшего зятю смертельную инъекцию из-за намерения развестись, осудили на 10 лет - Цензор.НЕТ 7947
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Ну так давно уже известно, что украинский суд - самый гуманный суд в мире.
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Суди на сході України виносять дивовижно легкі вироки вбивцям, терористам, бандитам, наркоманам! Якщо суд в Тернополі тільки за пропаганду тероризму в соцмережах дає 15 років тюрми, то суди східної України можуть дати 3 роки умовно реальним учасникам бойових дій на стороні терористів!!!!!!! Фактично судова влада в Україні розвалена - немає закону який був би однаковим для всіх, суди приймають рішення які захочуть і чомусь східні суди хочуть відпускати кримінал та терористів під заставу або садити на мінімальні терміни! Скорше за все судді на сході штучно намагаються підтримувати високий рівень злочинності та терористичної активності в регіоні! Дуже хочеться помилятись але це так і є! Добровольці та солдати ЗСУ засуджуються на величезні терміни за будь які правопорушення, або просто за виконання службових обов'язків, а терористи виходять на умовне! Це вже не поодинока практика -це системна ситуація! Судова влада на сході працює проти України і це величезна проблема!
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Сильно богатый зять или сильно больной тесть?
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во врачи пошли....
хотят лечат, хотят морят
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лікар - ремісничий,що заробляє на хворих ... Врача, сделавшего зятю смертельную инъекцию из-за намерения развестись, осудили на 10 лет - Цензор.НЕТ 6018
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Богатые у нас не выздоравливают, бедные - у нас не лечатся.
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не, это тост - за то чтобы бедные не болели, а богатые не выздоравливали
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Богатые не у нас выздоравливают, а где-нибудь за бугром.
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они всегда такими были в большинстве, попробуйте только не дать денег... Врача, сделавшего зятю смертельную инъекцию из-за намерения развестись, осудили на 10 лет - Цензор.НЕТ 3766
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Вбившего людину смертельною ін'єкцією !!! - так вірніше
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Что-то непонятно. Убить зятя, чтоб не рзвелся? А зачем нужен мертвый зять?
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Ну, собственность, там, жене оттяпать по наследству, страховку получить, да мало ли...
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Скорее всего претендовал на опеку над ребенком либо стоял вопрос размена квартиры....
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Хороший индеец - мертвый индеец.
слово индеец поменять на зять.....
может такова логика? ))))
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Совет: не женитесь на девушках у которых родители врачи)))))
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Угу, а тесть-тракторист трактором переедет, а тесть-мент из табельного пистоля завалит с криками "сначала подчиняйся, а потом обжалуй!", ну и т.д.

Так шо правильный совет: вообще не женитесь. И на юношах тоже - у них тоже папы есть.
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Ага. И имеющих привычку одеваться в строе и неприметное, ждать возле гаража, что-то пряча в зажатом кулаке и говорить о тебе в прошлом времени.
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Можно на сироте жениться, и проблем не будет)))
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Библейский совет гораздо мудрее- жить нужно своей семьей, без вмешательства родителей.
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Попробую расшифровать: зачем мы закупаем турецкие сериалы, если имеем готовые сценарии для кино у себя?)
Тем более, киноиндустрия наша вроде бы как очень оживилась в последнее время, а тут готовый сюжет.
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Это сложно, но турецкое кино на подъеме, поэтому и покупают. Поднимется украинское кино и у нас будут покупать.
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страшно представить: проходят годы и тут ребенку сообщают, а знаешь, твоего папу убил дедушка.
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в том то и дело, что не убил!, а хотел вылечить!..а ж к гаражу прибежал!))))
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Будучи онкологом (т.е. имея доступ к сильнодействующим препаратам), можно было выбрать яд более замедленного действия и утончённее организовать его введение внутрь зятя.
Отравление на то и отравление, чтобы аранжировать его изысканно.
А так - топорно получилось.
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Вы не врач? Шприц имеете? Возле гаражей тусуетесь? Врача, сделавшего зятю смертельную инъекцию из-за намерения развестись, осудили на 10 лет - Цензор.НЕТ 5717
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*** почти хокку
командуя - трави помалу!
я мысли допустить не мог,
что не матросы подчинятся -
а... кок
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онколог не имеет доступа к сильнодействующим препаратам
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Любая жена становится кладом, когда её зароют.


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там зять или богатый был или...что скорей всего, ч-о ,которое всех било и не хотело выселятся,а папа просто не нашел ничего лучшего... - все надо переставать смотреть со свекровью всякие дурацкие ток шоу)))))
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и главное название препарата и описание действия... ваще!
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Васёк - ты не бойся.
Он тебя не тронет.
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не за себя боюсь - за вас, родимых...
а вдруг кто внимательно прочитает... и выводы сделает... и обиду не забыл - вспомнил?
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Вверху стоит крестик - удалённый пост. Там я написал - "Спасибо, Цензор! Очень полезная информация! Необходимо будет отработать такой укол зонтиком на всякий случай." Видите - ваш пост прямой - не удалили. А мой, который несёт тот же смысл, но гиперболизированный - удалили. Такие вот редахтуры на Цензоре.
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"...Это могло произойти в результате действия миорелаксантов. в частности, лекарственного средства "Ардуан", который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание и, если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает Источник: https://censor.net.ua/n3043792", -
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То есть не установлены лекарственные средства, которые убили его зятя. По сути

доказательной базы нет.
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ардун - ферментативная дезактивация, или спец. медикаментами.
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Мучитель.
Надо мидазолам, векурония бромид, хлорид калия.
В Аризоне так делают.
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а чого не дов1чно.....ну прямо цирк, а не суд.....хоча г1неколога зараз перетворять на проктолога....хай перевряэ ус1 зади буцегарн1....
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женитесь на сиротах и будет вам счастье....
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Не будет. Бо, как правило, сирота - это такой комок психологических проблем, шо мало не покажется.
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Можно было в гараже инсценировать смерть от поражения электротоком....уронив аккумулятор на голову.)))))
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ардуан, курареподобный препарат, блокирует реактивацию ацетилхолина в нейромышечном синапсе, действует только внутривенно ( max воздейсвие 2-3 мин), и пациент умрет от асфиксии, а не от сердечно-легочной недостаточности - грудные мышцы и диафрагма не будут сокращаться. Для достижения эффекта при внутримышечном введение пройдет очень длительное время и нужна очень большая доза, а так он успеет инактивироваться
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Вы че пишите рецепты убийств?)))))мало ли какой маньяк это прочитает Лікаря, який зробив зятю смертельну ін'єкцію через намір розлучитися, засудили на 10 років - Цензор.НЕТ 3819
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Что-то я стал подзабывать турецкий язык. Вас не утруднит перевести на украинский или русский?
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дурачье. Один журналистку убивает, второй зятя. Шо за народ.
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Вот вырастешь, будет у тебя доця, отдашь её замуж - а там посмотришь)
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А откуда в онколога ардуан, им пользуются анестезиологи, в свободной продаже нет, то есть надо еще искать причастность анестезиолога или анестезистки
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"СПАСИБО" за информацию - теперь многие преступники пересмотрят варианты методов убийства и прибегнут к более креативному способу, описанному в этой статье!
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Прям как в церкви, при венчании........ И ТОЛЬКО СМЕРТЬ РАЗЛУЧИТ "ВАС" ... подумал тесть...
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Скорее всего за@ебал зять своими бухарестами и наркотой,вот тесть и принял единственно правильное решение.
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Бред сивой кобылы. Они и так разводиться собирались - зачем убивать?
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Когда поп венчает, то говорит:
... И только смерть разлучит вас...
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Здесь меркантильный интерес, либо папа таким образом отстоял попранную честь дочери.
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Первое однозначно, либо папа - больной на голову отморозок, что маловероятно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВрача, сделавшего зятю смертельную инъекцию из-за намерения развестись, осудили на 10 лет. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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