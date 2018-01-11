 Врача, сделавшего зятю смертельную инъекцию из-за намерения развестись, осудили на 10 лет. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы, но тот свою вину по-прежнему отрицает.

Следствие выяснило, что дочь врача конфликтовала с мужем и собиралась разводиться, отношения между тестем и зятем также ухудшились.

В феврале 2014 года обвиняемый вечером пришел в квартиру, где жила его дочь вместе с ребенком и мужем. Доктор открыл дверь своими ключами и зашел в помещение, переоделся в старую неприметную одежду и пошел ожидать приезда зятя у гаража.

Когда зять вышел из машины, злоумышленник уколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввел медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу. Согласно выводам экспертов причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечно-легочная недостаточность. Это могло произойти в результате действия миорелаксантов. в частности, лекарственного средства "Ардуан", который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание и, если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает.

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