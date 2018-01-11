 Врача, сделавшего зятю смертельную инъекцию из-за намерения развестись, осудили на 10 лет. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы, но тот свою вину по-прежнему отрицает.
Следствие выяснило, что дочь врача конфликтовала с мужем и собиралась разводиться, отношения между тестем и зятем также ухудшились.
В феврале 2014 года обвиняемый вечером пришел в квартиру, где жила его дочь вместе с ребенком и мужем. Доктор открыл дверь своими ключами и зашел в помещение, переоделся в старую неприметную одежду и пошел ожидать приезда зятя у гаража.
Когда зять вышел из машины, злоумышленник уколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввел медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу. Согласно выводам экспертов причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечно-легочная недостаточность. Это могло произойти в результате действия миорелаксантов. в частности, лекарственного средства "Ардуан", который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание и, если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает.
хотят лечат, хотят морят
слово индеец поменять на зять.....
может такова логика? ))))
Так шо правильный совет: вообще не женитесь. И на юношах тоже - у них тоже папы есть.
Тем более, киноиндустрия наша вроде бы как очень оживилась в последнее время, а тут готовый сюжет.
Отравление на то и отравление, чтобы аранжировать его изысканно.
А так - топорно получилось.
командуя - трави помалу!
я мысли допустить не мог,
что не матросы подчинятся -
а... кок
Он тебя не тронет.
а вдруг кто внимательно прочитает... и выводы сделает... и обиду не забыл - вспомнил?
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То есть не установлены лекарственные средства, которые убили его зятя. По сути
доказательной базы нет.
Надо мидазолам, векурония бромид, хлорид калия.
В Аризоне так делают.
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... И только смерть разлучит вас...