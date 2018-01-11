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 10 января в зоне АТО в результате подрыва БМП на фугасе погиб украинский воин Виктор Сухин

Солдат 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Виктор Сухин погиб 10 января в районе Песков во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 10 января, в Донецкой области в результате подрыва БМП на фугасе погиб солдат 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Виктор Викторович Сухин, 1979 года рождения.

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Напомним, по данным штаба АТО за минувшие сутки в зоне АТО погибли трое воинов ВСУ, еще трое были ранены, а один травмирован.

"Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов. Двое - в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве недалеко от Песков, и один - по причине вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому. Еще трое получили ранения неподалеку Новолуганского и Верхнеторецкого", - уточнил во время брифинга спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Источник: https://censor.net.ua/n3043789
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия10 января в зоне АТО в результате подрыва БМП на фугасе погиб украинский воин Виктор Сухин
 
 
 
 
 
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