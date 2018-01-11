 За вступление в "казачьи общества" жителям Луганщины обещают одежду и содействие в получении гуманитарки, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Так, украинская разведка зафиксировала активизацию деятельности российских общественных организаций в так называемых "казачьих обществах". В частности, на временно оккупированной части Луганщины под руководством сотрудников ФСБ РФ, вербовщики российских "казачьих" образований проводят интенсивную агитацию среди гражданского населения призывного возраста и наемников так называемого "2-го Армейского корпуса" из числа местных граждан.
"В обмен на оформление членства, предусматривающее предоставление расширенных личных данных кандидатов, вербовщики обещают выдать им вещевое имущество, снаряжение, содействие в получении гуманитарной помощи", - сообщил Мотузяник.
Если нет, то это стратегическое упущение.
Сын подходит к отцу-казаку:
- Папаня, а дай из пулемета пострелять!
- Та постреляй, сына…
Очередь - в разные стороны летят пух и перья, ни одной курицы в живых не остается.
Казак спрашивает:
- А гранату хошь кинуть?
- Хочу, батя! Жуть как хочу...
- Кидай вон туды, в сортир…
Страшный взрыв, в воздух летят обломки досок и брызги дерьма.
- Вот молодец, сынок! А то бы бабка дала нам... за курей…
"За веру, царя и отечество" -- кажется такой девиз у "казаков". И не важно, какой царь и что за отечество. В принципиальности их веры я тоже сильно сомневаюсь.,
В продолжении письма говорилось об обязательстве учеников этой школы «стать такими же культурными, как немецкий народ».
В ГД заявили о возможной "атаке дронов" на Крым с территории Украины. Координировать атаку будут конечно же американцы
Просто капец. Дешевки. Этих чмошников можно вытурить точно за неделю. И закрыть границу хотя бы на Востоке. Только никто этого делать не хочет. Может, перед выборами опять начнёт обещать Порошенко. Но при нем эта война будет ещё сто лет длиться.
SpaceX планируют перевезти из Калифорнии на мыс Канаверал (с Западного побережья США на Восточное) обтекатель ракеты Falcon 9, весом 28 тонн, размерами 18х4,5х5 метров. Груз будет перевозиться на АН-124-100 "Руслан".
Что Омерика и делает УСПЕШНО...