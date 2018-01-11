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Все про:Луганщина (3677) Минобороны (4991) разведка (1785) ФСБ (1162) Мотузяник (382)

 За вступление в "казачьи общества" жителям Луганщины обещают одежду и содействие в получении гуманитарки, - ГУР

Российское руководство инициировало проведение дополнительных мероприятий предотвращения дальнейшего снижения уровня пророссийских настроений среди населения временно оккупированных территорий Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Так, украинская разведка зафиксировала активизацию деятельности российских общественных организаций в так называемых "казачьих обществах". В частности, на временно оккупированной части Луганщины под руководством сотрудников ФСБ РФ, вербовщики российских "казачьих" образований проводят интенсивную агитацию среди гражданского населения призывного возраста и наемников так называемого "2-го Армейского корпуса" из числа местных граждан.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Один убит, один ранен: местные наемники не хотят подчиняться российским офицерам на Донбассе, - ГУР

"В обмен на оформление членства, предусматривающее предоставление расширенных личных данных кандидатов, вербовщики обещают выдать им вещевое имущество, снаряжение, содействие в получении гуманитарной помощи", - сообщил Мотузяник.

Источник: https://censor.net.ua/n3043783
 
 
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Чечены с дагами сами подтянутся казачков новоявленных драть......или их из паРаши спец автобусами доставят..??
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Дожили, кормильцы. Теперь даже гуманитарку по блату жевать будете.
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зато дамбас на колени никто не поставит.
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ага. когда им из нор позволяют вылезти.
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Хтіли бодай на коліна поставити, та вони пручкалися і волали, що їм краще пикою в гавні лежати!
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вже за харч і фуфайку будуть лугандонці здихати. класно на новоросили
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докатились, стань кизяком - получишь одежду
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якась хєрня. Весь світ розвивається, а руський світ назад в орду. Курені, атамани, казачьі общини.
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Через пару годков будут вождей племен выбирать и шаманов. Все исторические процессы в мире развиваются по спирали, а в нарассеи - через жеппу.
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Ага! Коня дадуть теж. Гімнастичного. А ще обов'язково землі 2х2 метри, дощок на дерев'яний мундир і б'юст. З кінського кізяка. В теплу пору воно розтане, але при морозах постоїть. За вступление в "казачьи общества" жителям Луганщины обещают одежду и содействие в получении гуманитарки, - ГУР - Цензор.НЕТ 8238
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А особо одаренным приз,миска баланды в качестве поощрения.
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в крысме в рекруты бреют...а тут лайт-вариант,в кизячки...и жратвы обещают За вступление в "казачьи общества" жителям Луганщины обещают одежду и содействие в получении гуманитарки, - ГУР - Цензор.НЕТ 8781.смотрите,шоб потом попа не заболела от халявы.
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Луганские казаки...круто. Но гуцульские ВДВ круче!
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Не понял. А настойку боярышника дают?
Если нет, то это стратегическое упущение.
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Кубанские и Донские казаки сдали дохлый ССР Гитлеру утром 22 июня 1941 года.......
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***
Сын подходит к отцу-казаку:
- Папаня, а дай из пулемета пострелять!
- Та постреляй, сына…
Очередь - в разные стороны летят пух и перья, ни одной курицы в живых не остается.
Казак спрашивает:
- А гранату хошь кинуть?
- Хочу, батя! Жуть как хочу...
- Кидай вон туды, в сортир…
Страшный взрыв, в воздух летят обломки досок и брызги дерьма.
- Вот молодец, сынок! А то бы бабка дала нам... за курей…
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24 октября 1942 г.в Краснодоне состоялся «казачий парад»,которым донские казаки показали свою преданность гитлеровскому командованию и немецкой администрации.«На торжестве присутствовали 20 представителей немецкого военного командования и местных органов управления. С патриотическими речами перед казаками выступили бургомистр Краснодона .Черников, атаман Гундоровской станицы Власов, старый казак Сухоруков и немецкий офицер. Все выступавшие были единодушны в своем призыв к казакам -- установить тесное сотрудничество с немцами-освободителями и объединить усилия в борьбе против Советов, большевизма и войск Красной Армии. После молебна за здравие казаков и скорую победу германской армии было зачитано и принято приветственное письмо Адольфу Гитлеру».
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Так они и казнили Молодую гвардию Краснодона,о которой сказки до сих пор плетут....
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За вступление в "казачьи общества" жителям Луганщины обещают одежду и содействие в получении гуманитарки, - ГУР - Цензор.НЕТ 5357
"За веру, царя и отечество" -- кажется такой девиз у "казаков". И не важно, какой царь и что за отечество. В принципиальности их веры я тоже сильно сомневаюсь.,
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Пример старших последовали «молодые казачата». «В газете «Новая жизнь» № 54 от 20 декабря 1942 г. опубликовано письмо Адольфу Гитлеру, «вождю великого немецкого народа» от учеников станицы Луганской: «Мы, ученики специальной сельскохозяйственной школы станицы Луганской, шлем горячий привет нашему Освободителю Адольфу Гитлеру».
В продолжении письма говорилось об обязательстве учеников этой школы «стать такими же культурными, как немецкий народ».
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Атака дронов
За вступление в "казачьи общества" жителям Луганщины обещают одежду и содействие в получении гуманитарки, - ГУР - Цензор.НЕТ 7871
В ГД заявили о возможной "атаке дронов" на Крым с территории Украины. Координировать атаку будут конечно же американцы
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н-а, обмельчал мефистофель как только с москалями связался, только на портки и баланду теперь хватает. Хотя и ордило тоже ведь не из фаустов состоит, видать только бракованный материальчик остался, слова доброго не скажешь
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О! Одежду дают- это сильный ход! Сейчас лушадонщики принарядятся))
Просто капец. Дешевки. Этих чмошников можно вытурить точно за неделю. И закрыть границу хотя бы на Востоке. Только никто этого делать не хочет. Может, перед выборами опять начнёт обещать Порошенко. Но при нем эта война будет ещё сто лет длиться.
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Ну, как одежду: лапти, портки, косоворотку и цветочек за ухо.
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Думаете, что-то новое...? В 17-19-м веках за принятие крещения "сибирцам" рубашку давали... Так те по нескольку раз в год крестились... Только у разных миссионеров...
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А свежеиспеченным казачкам не токмо одежду форменную, но и миску баланды дадут. Эти себя задешево не продадут - чай, не бусурмане не православные.
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"Для получения папах и жратвы,все-в одну очередь".Посмотрите на Кубань,придурки.Кроме климата-нихрена.
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Запрос SpaceX в «Авиалинии Антонова» на перевозку обтекателя ракеты Falcon 9
SpaceX планируют перевезти из Калифорнии на мыс Канаверал (с Западного побережья США на Восточное) обтекатель ракеты Falcon 9, весом 28 тонн, размерами 18х4,5х5 метров. Груз будет перевозиться на АН-124-100 "Руслан".

За вступление в "казачьи общества" жителям Луганщины обещают одежду и содействие в получении гуманитарки, - ГУР - Цензор.НЕТ 5317
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Кондитер свою работу сделал в сентябре 2014 года,когда в КОНГРЕССЕ США ЗАЯВИЛ на весь МИР : в кремле СИДЯТ БАНДИТЫ и НЕГОДЯИ, и их может остановить ТОЛЬКО США,,конец цитаты...
Что Омерика и делает УСПЕШНО... За вступление в "казачьи общества" жителям Луганщины обещают одежду и содействие в получении гуманитарки, - ГУР - Цензор.НЕТ 7281
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Лугандонцам всё равно как продаваться
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А мішок чорний по розміру дадуть? Чи як завжди, прикопають на метр і все?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа вступление в "казачьи общества" жителям Луганщины обещают одежду и содействие в получении гуманитарки, - ГУР
 
 
 
 
 
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