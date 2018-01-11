 За вступление в "казачьи общества" жителям Луганщины обещают одежду и содействие в получении гуманитарки, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Так, украинская разведка зафиксировала активизацию деятельности российских общественных организаций в так называемых "казачьих обществах". В частности, на временно оккупированной части Луганщины под руководством сотрудников ФСБ РФ, вербовщики российских "казачьих" образований проводят интенсивную агитацию среди гражданского населения призывного возраста и наемников так называемого "2-го Армейского корпуса" из числа местных граждан.

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"В обмен на оформление членства, предусматривающее предоставление расширенных личных данных кандидатов, вербовщики обещают выдать им вещевое имущество, снаряжение, содействие в получении гуманитарной помощи", - сообщил Мотузяник.