 Крымская прокуратура просит жителей оккупированного полуострова сообщать о фактах призыва в российскую армию

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре напоминают, что ими "осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам принуждения к прохождению военной службы в армии России, направления соответствующих повесток жителям из военных комиссариатов, а также по фактам возбуждения уголовных дел или другого привлечения к ответственности за отказ от прохождения службы в армии России".

В ведомстве уточнили, что ожидают жалобы крымчан о фактах принуждения к прохождению службы в российской армии по телефону (044) 569-73-57, электронной почте (zvern01@ark.gp.gov.ua) или по своему киевскому адресу (улица Деловая, 24).

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Накануне в прокуратуре АРК сообщили, что собирают доказательства по фактам принуждения крымчан к прохождению военной службы в армии России, что является "военным преступлением, на которое распространяется юрисдикция Международного уголовного суда".

Крымская правозащитная группа утверждает, что за три года в российскую армию призвали около 10 тысяч крымчан.

После захвата Крыма оккупанты проводят набор крымчан в ряды своей армии. Многие массовые мероприятия на полуострове сопровождаются пропагандой службы в Вооруженных силах России. Крымчан зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН, напоминает Крым.Реалии.