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 Политика Украины, Общество
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 Крымская прокуратура просит жителей оккупированного полуострова сообщать о фактах призыва в российскую армию

Прокуратура Автономной Республики Крым просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре напоминают, что ими "осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам принуждения к прохождению военной службы в армии России, направления соответствующих повесток жителям из военных комиссариатов, а также по фактам возбуждения уголовных дел или другого привлечения к ответственности за отказ от прохождения службы в армии России".

В ведомстве уточнили, что ожидают жалобы крымчан о фактах принуждения к прохождению службы в российской армии по телефону (044) 569-73-57, электронной почте (zvern01@ark.gp.gov.ua) или по своему киевскому адресу (улица Деловая, 24).

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Накануне в прокуратуре АРК сообщили, что собирают доказательства по фактам принуждения крымчан к прохождению военной службы в армии России, что является "военным преступлением, на которое распространяется юрисдикция Международного уголовного суда".

Крымская правозащитная группа утверждает, что за три года в российскую армию призвали около 10 тысяч крымчан.

После захвата Крыма оккупанты проводят набор крымчан в ряды своей армии. Многие массовые мероприятия на полуострове сопровождаются пропагандой службы в Вооруженных силах России. Крымчан зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН, напоминает Крым.Реалии.

Источник: https://censor.net.ua/n3043781
 
 
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Та навіть російські ЗМІ детально пишуть про це. І - що???
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Полегшують справу нашим правохоронним органам.
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З приводу рехверендуму не звертались, так нефіг і починать. Нехай звиздують прибирати сніг у Сибіру. Там його доххрена, на всіх вистачить.
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Недавно робили кустарне опитування в Сімферополі "ви за Крим в складі України чи рф", відповіді досить неоднозначні, при тому що люди залякані, але...
Є на ютюбі.
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в Крыму баранов до хрена, но самоубийц не много....Потом эти письма прокуратура Украины в ФСБ и сольет... Лучше уж в армии 1 год, чем в дисбате 3..... Крымская прокуратура просит жителей оккупированного полуострова сообщать о фактах призыва в российскую армию - Цензор.НЕТ 1086
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если у человека паспорт РФ, то и призывают его в армию РФ.
в чем проблема-то ?
Крымская прокуратура просит жителей оккупированного полуострова сообщать о фактах призыва в российскую армию - Цензор.НЕТ 9093
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Ага...А также не забывать указывать фамидию и адрес.Особенно-в интернете.Непонятно,кто это делает:идиоты или ублюдки.
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Ну надо же! Народы крымской прокуратуры узнали, что народы крымского военкомата гребут народы крымского полуострова в армию.
А шо там творится между народами днр и лнр - вообще фантастика.
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Инфа для абсолютно трезвых ( Кримська прокуратура просить жителів окупованого півострова повідомляти про факти призову в російську армію - Цензор.НЕТ 9071 ) пацанов: Гугл выдал такой спутниковый снимок (скрин сделал лично 5 мин назад).
Это рядом с деревней Гаврилково Московской области.
Оказывается, надпись находятся на жопе на поле и представляет собой вырытые в земле канавки, глубина и ширина которых позволяет увидеть их даже со спутника.
Е#ать-колотить, они там не на голову контуженные - до пяток Кримська прокуратура просить жителів окупованого півострова повідомляти про факти призову в російську армію - Цензор.НЕТ 9071.
Кримська прокуратура просить жителів окупованого півострова повідомляти про факти призову в російську армію - Цензор.НЕТ 7164
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