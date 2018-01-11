 Налоговики добились возмещения в бюджет более 12,6 млн грн ущерба, нанесенного одним из предприятий на Днепропетровщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что предприятие, которое занимается добычей каменного угля, в результате оформления финансово-хозяйственных операций по приобретению лесоматериалов у фиктивных предприятий уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость.
В результате принятых мер, направленных на возмещение причиненного государству ущерба, а также на основании определения суда предприятие - фигурант уплатило в бюджет более 12, 6 млн грн. нанесенного ущерба.