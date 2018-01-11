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 Налоговики добились возмещения в бюджет более 12,6 млн грн ущерба, нанесенного одним из предприятий на Днепропетровщине

Сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС обеспечено возмещение бюджет более 12,6 млн грн нанесенного ущерба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что предприятие, которое занимается добычей каменного угля, в результате оформления финансово-хозяйственных операций по приобретению лесоматериалов у фиктивных предприятий уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость.

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В результате принятых мер, направленных на возмещение причиненного государству ущерба, а также на основании определения суда предприятие - фигурант уплатило в бюджет более 12, 6 млн грн. нанесенного ущерба.

Источник: https://censor.net.ua/n3043780
 
 
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Взяли бы,и раздали детям погибших атовцев.И сказали бы,откуда бабло.А так-одни понты.
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Скорее всего должностные лица допустили какую то оплошность в заполнении документов за что и поплатилось предприятие. Был бы злой умысел скорее всего договорились.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики добились возмещения в бюджет более 12,6 млн грн ущерба, нанесенного одним из предприятий на Днепропетровщине
 
 
 
 
 
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