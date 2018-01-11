 Начался прием документов от кандидатов на избрание членом ВККС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", об этом сообщают на сайте ВККС.
В соответствии со статьей 95 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", секретариат ВККС огласил начало принятия документов от кандидатов на избрание членом ВККС.
Съезд состоится по адресу: Киев, аллея Героев Небесной Сотни, 1, в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины.
Подать документы можно по адресу: ул. Механизаторов, 9, с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45, в последний день, 2 февраля 2018 года, — с 09:00 до 23:59.
Напомним, что в феврале стартует вторая волна квалифоценивания.
Также был обнародован список кандидатов в IP-суд.