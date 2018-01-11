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 Общество
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 Начался прием документов от кандидатов на избрание членом ВККС

5-6 марта состоится XV съезд судей Украины, на котором будет избран член Высшей квалификационной комиссии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", об этом сообщают на сайте ВККС.

В соответствии со статьей 95 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", секретариат ВККС огласил начало принятия документов от кандидатов на избрание членом ВККС.

Съезд состоится по адресу: Киев, аллея Героев Небесной Сотни, 1, в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ВККС планирует в этом году проверить квалификацию более тысячи судей. ДОКУМЕНТ

Подать документы можно по адресу: ул. Механизаторов, 9, с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45, в последний день, 2 февраля 2018 года, — с 09:00 до 23:59.

Напомним, что в феврале стартует вторая волна квалифоценивания.

Также был обнародован список кандидатов в IP-суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3043776
 
 
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Гризодубо, подавай документи.Ми тебе підтримаємо.))
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А верховных колядников, барыга уже благословил? Начался прием документов от кандидатов на избрание членом ВККС - Цензор.НЕТ 8232
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНачался прием документов от кандидатов на избрание членом ВККС
 
 
 
 
 
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