 Начался прием документов от кандидатов на избрание членом ВККС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", об этом сообщают на сайте ВККС.

В соответствии со статьей 95 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", секретариат ВККС огласил начало принятия документов от кандидатов на избрание членом ВККС.

Съезд состоится по адресу: Киев, аллея Героев Небесной Сотни, 1, в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ВККС планирует в этом году проверить квалификацию более тысячи судей. ДОКУМЕНТ

Подать документы можно по адресу: ул. Механизаторов, 9, с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45, в последний день, 2 февраля 2018 года, — с 09:00 до 23:59.

Напомним, что в феврале стартует вторая волна квалифоценивания.

Также был обнародован список кандидатов в IP-суд.