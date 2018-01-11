 Конкурс в IP-суд: ВККС допустила к участию еще 23 кандидата. Список

Об этом сообщает ВККС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Закон и Бизнес".

В частности, по решению ВККС участие в конкурсе во ВСИВ примут:

Болейко Андрей Петрович,

Братичак Ульяна Владимировна,

Гломб Юрий Александрович,

Григорчак Юрий Петрович,

Губницкий Дмитрий Григорьевич,

Демчина Татьяна Юрьевна,

Дудин Сергей Александрович,

Иванищук Андрей Анатольевич,

Корнеева Владлена Викторовна,

Крыжный Александр Николаевич,

Матяш Ольга Витальевна,

Мирончук Нина Васильевна,

Ольшанченко Владимир Иванович,

Омельян Алексей Сергеевич,

Опрыск Зорян Леонович,

Пытель-Тёлушкина Виктория Леонидовна,

Подзиров Андрей Олегович,

Сало Андрей Богданович,

Сидоренко Дмитрий Владимирович,

Суярко Татьяна Дмитриевна,

Цибизова Стелла Анатольевна,

Чайкина Ольга Владимировна,

Шалота Константин Валерьевич.

При этом ВККС отложила рассмотрение вопроса о допуске к участию в конкурсе в ВСИВ Татьяны Тесленко.

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Напомним, 18 декабря 2017 года ВККС допустила первых 16 претендентов на конкурс в IP-суд. 22 и 26 декабря – еще 50 кандидатов.