EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  343  7
Все про:заложник (1214) прокуратура (2884) Укрпочта (91) Харьков (3696) Безух (5)

 Суд оставил под стражей захватившего отделение "Укрпочты" Безуха, - прокуратура

Апелляционный суд Харьковской области оставил без изменений меру пресечения для 40-летнего харьковчанина Владимира Безуха, который захватил заложников в отделении №13 "Укрпочты", что на улице Шевченко в Харькове.

Об этом Укринформу рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 11 января, суд рассмотрел жалобу защиты Безуха на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Во время заседания была допрошена мать Безуха, которая в очередной раз подчеркнула, что и он, и она - "больные люди". Также женщина добавила, что ее сын принимал наркотики "из-за сильной головной боли", - отметила Дубовик.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: В Харькове наградили граждан за помощь в обезвреживании захватившего отделение "Укрпочты" Безуха, - полиция. ФОТОрепортаж

По ее словам, выслушав позиции всех участников процесса, суд постановил оставить решение суда первой инстанции в силе и без изменений.

Напомним, днем 30 декабря в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции, он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции, статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3043770
 
 
VEhrdlVXdGtRekV3VEdaU1p6bEhSa3g1TDFGME9VTjNNRXgyVVhaMFF6SXdURE5SZFU1RE5tWk9ReTh3V1VSUmRuUkROakJaVUZKblRrTjNNRmxNVW1jNVIwRXdURUk0TUV0UVVYVjBSMEV3VEM5UmRuUkhTREJaVEZGelNIcFJjR1JEZHpCWlJGSnFUa00yTUV3M1VYTm5QVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Под домашний арест на 8 месяцев - справедливое ему наказание в цивилизованной стране. Если первый раз судим.
 показать весь комментарий
 
Дак он это сделал специально,чтоб закрыли его.
Заголовок должен будь с большим прогибом перед властью:
СУД ПОШЕЛ НА ВСТРЕЧУ ОБВИНЯЕМОМУ И ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ ЕГО ТРЕБОВАНИЯ...
==========
Оставил под стражей...сенсация.Срочно в номер!!!
 показать весь комментарий
 
Вообще-то его место в дурке, а не в тюрьме.
 показать весь комментарий
 
 
это его адвокат так хочет
на деле он обычный мудак, которым место на зоне у токарного станка
 показать весь комментарий
 
МВС дурика обезвредило!!! Ура, хоть, что-то в работе показать можно...!!! Суд залишив під вартою Безуха, який захопив відділення "Укрпошти", - прокуратура - Цензор.НЕТ 4569
 показать весь комментарий
 
ну да, это же не Штепа, которая спровоцировала хаос и разруху в целом городе, а этого можно и под стражей оставить.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд оставил под стражей захватившего отделение "Укрпочты" Безуха, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх