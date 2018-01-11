 Суд оставил под стражей захватившего отделение "Укрпочты" Безуха, - прокуратура

Об этом Укринформу рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 11 января, суд рассмотрел жалобу защиты Безуха на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Во время заседания была допрошена мать Безуха, которая в очередной раз подчеркнула, что и он, и она - "больные люди". Также женщина добавила, что ее сын принимал наркотики "из-за сильной головной боли", - отметила Дубовик.

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По ее словам, выслушав позиции всех участников процесса, суд постановил оставить решение суда первой инстанции в силе и без изменений.

Напомним, днем 30 декабря в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции, он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции, статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.