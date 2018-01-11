 Кабмин определился с переносом рабочих дней в 2018-м. ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ опубликовало издание "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Кабинет министров одобрил перенос рабочих дней в 2018 году. Таким образом, украинцы получат 4 выходных дня для празднования Международного женского дня (8-11 марта).

Выходные также будут во время празднования Дня труда (28 апреля-1 мая), Дня Конституции (28 июня - 1 июля), Рождества (22-25 декабря) и Нового года (29 декабря - 1 января).

Кабинет министров предлагает перенести рабочие дни на выходные с целью создания благоприятных условий для празднования. Таким образом, украинцам придется отрабатывать в субботу 3 марта, 5 мая, 23 июня, 22 и 29 декабря.







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Как сообщалось, 16 ноября 2017 Верховная Рада внесла в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Католическое Рождество 25 декабря, изъяв из этого перечня выходной день 2 мая.