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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10220) праздник (1398) выходной (94)

 Кабмин определился с переносом рабочих дней в 2018-м. ДОКУМЕНТ

Кабинет министров одобрил рекомендательный список выходных дней для украинцев в период праздников этого года.

Соответствующий документ опубликовало издание "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Кабинет министров одобрил перенос рабочих дней в 2018 году. Таким образом, украинцы получат 4 выходных дня для празднования Международного женского дня (8-11 марта).

Выходные также будут во время празднования Дня труда (28 апреля-1 мая), Дня Конституции (28 июня - 1 июля),  Рождества (22-25 декабря) и Нового года (29 декабря - 1 января).

Кабинет министров предлагает перенести рабочие дни на выходные с целью создания благоприятных условий для празднования. Таким образом, украинцам придется отрабатывать в субботу 3 марта, 5 мая, 23 июня, 22 и 29 декабря.

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Кабмин определился с переносом рабочих дней в 2018-м 03

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Как сообщалось, 16 ноября 2017 Верховная Рада внесла в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Католическое Рождество 25 декабря, изъяв из этого перечня выходной день 2 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3043768
 
 
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Эти выходные выгодны только госслужащим - чиновникам, депутатам, судьям, работникам прокуратуры, военным и ментовским начальникам всех рангов. Так что о себе заботятся господа у кормушки.
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ты где работаешь?, ЧП, сам на себя, зачем тогда пиздеть, можешь работать в любой праздник, или тоже погулять, а больше попиздеть хочется
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Внимательно читаем текст и смотрим в календарь.

Каким образом обеспечивается 4 выходных с 22 по 25 декабря при переносе выходного дня (субботы) с 22.12.2018 на понедельник 24.12.2018? Три дня с 23.12.20187 по 25.12.2018 - это таки да, получается.

Аналогично с 29.12.2018 - 01.01.2019.
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ДР Степана Андреевича будет зачётный.
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Ну все, опять не догоним Германию в этом году и доллар будет не меньше 30 - а все из-за 4 выходных дней подряд.
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Да уж...
5 копеек щас и нахер никому не нужны.
Говорят, что скоро вас вообще отменят.
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А на что ты ещё способно, как на кнопку нажимать? Кабмін визначився з перенесенням робочих днів у 2018-му - Цензор.НЕТ 325
Старческий маразм, дедуля.
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Глешка, а ты где работаешь, с пустым ником, или здесь твоя работа
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та можно без праздников. С такой криворукой работой всей Банковой и Грушевского можно и зарплату не платить.
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А что, 8-марта не отменили? Побоялись таки совковых старух...
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Чому вважаєш що тільки совкових? Кожна жінка за це свято.
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Ты до сих пор полагаешь, что тебя нашли в квашеной капусте?
Или, таки, тебя абортировала совковая старуха?
Или ты сразу из обезьяны?
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Если вы имеете в виду необходимость 8 марта как даты, когда поздравляют своих мам, то для этого есть День матери, отмечается в мае. И вообще, чтобы уделить внимание своей маме, не обязательно ждать красный день календаря.
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ну и дело провернули нада премия за интенсивную работу
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У депутатов Рады судя по их посещениям 20 выходных дней в месяц. Периодически к ним добавляются и праздничные дни.
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захарченко запретил выезжать в Украину всех кто работает на предприятиях днр.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин определился с переносом рабочих дней в 2018-м. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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