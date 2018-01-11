 Кабмин определился с переносом рабочих дней в 2018-м. ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ опубликовало издание "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Кабинет министров одобрил перенос рабочих дней в 2018 году. Таким образом, украинцы получат 4 выходных дня для празднования Международного женского дня (8-11 марта).
Выходные также будут во время празднования Дня труда (28 апреля-1 мая), Дня Конституции (28 июня - 1 июля), Рождества (22-25 декабря) и Нового года (29 декабря - 1 января).
Кабинет министров предлагает перенести рабочие дни на выходные с целью создания благоприятных условий для празднования. Таким образом, украинцам придется отрабатывать в субботу 3 марта, 5 мая, 23 июня, 22 и 29 декабря.
Как сообщалось, 16 ноября 2017 Верховная Рада внесла в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Католическое Рождество 25 декабря, изъяв из этого перечня выходной день 2 мая.
Каким образом обеспечивается 4 выходных с 22 по 25 декабря при переносе выходного дня (субботы) с 22.12.2018 на понедельник 24.12.2018? Три дня с 23.12.20187 по 25.12.2018 - это таки да, получается.
Аналогично с 29.12.2018 - 01.01.2019.
5 копеек щас и нахер никому не нужны.
Говорят, что скоро вас вообще отменят.
Старческий маразм, дедуля.
Или, таки, тебя абортировала совковая старуха?
Или ты сразу из обезьяны?