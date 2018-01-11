 Суд Лондона обязал Ахметова доплатить $760 млн связанной с Фирташем компании по иску относительно "Укртелекома"

Об этом сообщает "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на копию решения британского суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на finbalance.com.ua.
Пресс-служба СКМ сообщила , что на решение суда Лондона была подана апелляционная жалоба, которая должна рассматриваться в текущем году.
Напомним, государство в 2011 году за 10,6 млрд грн (1,26 млрд долл.) продало 92,79% акций "Укртелекома" для компании ЕСУ - дочерней фирмы австрийского фонда EPIC. Как сообщалось, два года назад фонд перепродал телеком-актив Р. Ахметову.
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Вместе с тем, недавно стало известно , что этому предшествовала еще одна сделка - тайная. Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd), как оказалось, выкупила у фонда EPIC "Укртелеком", а затем перепродала его в 2013 году Р. Ахметову за $ 860 млн.
По данным кипрского суда, Raga принадлежит Денису Горбуненко - экс-главе правления Родовид Банка, который сейчас проживает в Лондоне. Как отмечалось, после соглашения в 2013 году Raga получила от СКМ только первый транш - $ 100 млн, после чего корпорация Р. Ахметова перестала платить.
Согласно материалам лондонского суда, переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть более года после приватизации. Согласно информации СКМ, переговоры начались по требованию экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в "Укртелекоме". Также Янукович, по версии ответчика, сказал, что у него есть сомнения в возможности истца развивать телеком-оператора и управлять им. Ринат Ахметов попросил Илью Архипова (экс-директора СКМ, который отвечал за телеком и медиа) начать переговоры. На первой встрече в августе 2012 года также присутствовал Ярослав Порохняк, который, как тогда это понимал ответчик, был юридическим советником Валерия Хорошковского (экс-глава СБУ во времена Януковича). Порохняк также долгое время занимал руководящие посты на канале Интер до тех пор, пока Хорошковский не продал его владельцу группы DF Дмитрию Фирташу и главе администрации Януковича Сергею Левочкину в 2013 году.
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По версии СКМ, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%. А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах, якобы проинформировал Архипова, что контрольный пакет у Фирташа. Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.
Но Raga со своей стороны заявляет, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был все тот же Денис Горбуненко. Он якобы купил компанию у ее прежнего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.
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Как СКМ объясняет, почему перестала платить компании Raga последующие транши за Укртелеком в 2013 году? По версии ответчика, продавцы просили хранить всю информацию о владельцах "Укртелекома" в тайне. И в СКМ даже не было возможности провести перед покупкой аудит актива. К тому же с договором торопили и правительство, которое тоже хотело сохранять полную конфиденциальность происходящего. Поэтому ответчику якобы пришлось положиться на ряд предоставленных со стороны истца заявлений и гарантий и буквально купить "кота в мешке".
Raga это опровергает. В решении суда есть ссылка на показания заместителя председателя наблюдательного совета DF Group Роберта Шетлера-Джонса, по словам которого СКМ была прекрасно осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед его покупкой. Команда управленцев Ахметова якобы в течение нескольких месяцев наблюдала за менеджерами телеком-оператора. Версия Raga: СКМ купила "Укртелеком" так оперативно, потому что на корпорацию давил экс-президент Янукович.
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Дальнейший ход событий по версии СКМ: после операции по Raga в конце 2013 года в Укртелекоме был наконец-то проведен аудит. И выяснилось, что ЕСУ не выполняла своих инвестобязательств перед государством. Компания в течение пяти лет после приватизации должна была вложить в актив $ 450 млн инвестиций; построить и передать в государство сеть спецсвязи.
Также, согласно тексту решения арбитража, в СКМ были озадачены, узнав в марте 2014 года, что Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии по ордеру одного из окружных судов США и активы бизнесмена могут быть конфискованы.
В конце марта СКМ написала в Raga письмо, что та ввела корпорацию в заблуждение по ряду причин. Во-первых, у Ахметова якобы не знали о дополнительных обязательства перед государством, во-вторых, что сама приватизация, как выяснили в компании в 2014 году, была проведена вне закона, без раскрытия реальных бенефициаров.
Поэтому СКМ решила не платить Raga следующие транши по сделке и выдвинула встречные требования - расторгнуть договор о покупке и вернуть Ринату Ахметову первый транш за "Укртелеком".
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Как отмечает издание, это вряд ли означало бы, что актив снова вернулся в собственность Raga. Ведь Фонд госимущества уже одержал победу в двух украинских судах и, можно сказать, почти вернул компанию государству.
Кстати, такой поворот событий мог бы быть выгодным для СКМ. Потерять $ 100 млн уплаченного первого транша по соглашению с Raga в 2013 году и потенциальные $ 82 млн пени в 2018 году, начисленные ФГИ - это все же лучше, чем долг в размере $ 760 млн.
Но аргументов для того, чтобы откреститься от долга Raga, в СКМ не хватило. Арбитраж поддержал требования Raga по выплате денег.
Как сообщили в пресс-службе СКМ, корпорация подала в прошлом году апелляцию на решение лондонского суда. Рассматриваться оно будет в этом году.
В пресс-службе DF Group на запрос не ответили.
Активы богатейшего украинца Рината Ахметова останутся в стадии заморозки как минимум до 27 февраля. В этот день в кипрском суде будет проведено слушание, где корпорация попытается обжаловать текущий вердикт.
Ранее сообщалось, что окружной суд Никосии на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Рината Ахметова из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома".
Наверное, этот вопрос нужно задавать куму Порошенко и по совместительству генеральному прокурору
Зачем "автрияки" сначала праватизировали за 1,26 млрд $ - потом продали её неизвестно за сколько RAGA , а те в свою очередь Ахмету за 860 млн $
Где и у кого тут гешефт.
А вообще на какие деньги реально был приватизирован УкрТелеком.
Откуда у Горбуненко деньги ?
Разве не он вместе с братьями Бубками разворовал РодовидБанк , а потом его скинул на государство ?
Вопросов туча.
Вопросов вообще никаких нету только у пархатого кондитера и его шайке так званых раследующих органов (луценко , аваков , грицак)
Из которых 4 млрд покупателю дали государственные банки Ощадбанк и Укэксимбанк (по 2 млрд гривень под 16% годовых).
И можете не сомневаться, ссуды эти до сих пор в банки не возвращены!
Так, только в 2014 году оба банка докапитализировались на сумму 11,6 и 5 млрд грн
Рефінансування Ощадбанку проводиться кожен рік, на десятки мільярдів гривень! Збитки Ощадбанку сягають 15 млрд грн щороку!!!!!
а сам народ, именно НАРОД, гибнет то на Майдане и его продолжении, то на Востоке, защищая страну.....
Пипл хавает и думает ему вернут украденный Телеком
что-то не заладился у пса... год Собаки
США и хотят Фирташа за коррупцию в Индии.
А европа не отдает.
Говорит - не дадим бороться с коррупцией в Индии каким то американцам, это вмешательство во внутренние дела ЕС.
Но Американцы хотят бороться с коррупцией вообще в мире, а не только в Индии, потому что там живут их соотечественники.
А теперь почувствуйте разницу с Европой.
Кстати "приватизировался" Укртелеком за гривны, вот их то и надо будет вернуть
"Укртелеком" Ахметова вернули в госсобственность. Готовится аппеляция
ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ 2017, 14:00
Хозяйственный суд Киева решил разорвать заключенный по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи 92,79% с "ЕСУ", ответчик уже заявил о намерении подать апелляцию на это решение.
Об этом говорится в пресс-релизе компании ЕСУ.
"ЕСУ" не согласен с решением суда первой инстанции и продолжит защиту права собственности на акции "Укртелекома" в апелляционном суде", - сообщили в компании.
В "ЕСУ" подчеркнули, что решение суда первой инстанции не повлияет на операционную работу "Укртелекома", в частности, будет продолжена масштабная модернизация компании в партнерстве с China Development Bank.
"Учитывая характер претензий ФГИ и их связь с действиями предыдущих владельцев "Укртелекома", "ЕСУ" считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств", - отметили в компании.
Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской "дочке" австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд гривен.
Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно.
Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".