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Все про:Ахметов (1808) Великобритания (1626) Кипр (171) приватизация (833) суд (20246) Укртелеком (172) Фирташ (948)

 Суд Лондона обязал Ахметова доплатить $760 млн связанной с Фирташем компании по иску относительно "Укртелекома"

Недавнему решению кипрского суда об аресте активов Рината Ахметова на 820 млн долл. (по делу "Укртелекома" - по иску Raga Establishment Ltd) предшествовало решение Лондонского арбитража по иску Raga, которое было принято еще 26.06.2017 и каким СКМ Р. Ахметова обязали доплатить истцу за "Укртелеком" $760 млн.

Об этом сообщает "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на копию решения британского суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на finbalance.com.ua.

Пресс-служба СКМ сообщила , что на решение суда Лондона была подана апелляционная жалоба, которая должна рассматриваться в текущем году.

Напомним, государство в 2011 году за 10,6 млрд грн (1,26 млрд долл.) продало 92,79% акций "Укртелекома" для компании ЕСУ - дочерней фирмы австрийского фонда EPIC. Как сообщалось, два года назад фонд перепродал телеком-актив Р. Ахметову.

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Вместе с тем, недавно стало известно , что этому предшествовала еще одна сделка - тайная. Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd), как оказалось, выкупила у фонда EPIC "Укртелеком", а затем перепродала его в 2013 году Р. Ахметову за $ 860 млн.

По данным кипрского суда, Raga принадлежит Денису Горбуненко - экс-главе правления Родовид Банка, который сейчас проживает в Лондоне. Как отмечалось, после соглашения в 2013 году Raga получила от СКМ только первый транш - $ 100 млн, после чего корпорация Р. Ахметова перестала платить.

Согласно материалам лондонского суда, переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть более года после приватизации. Согласно информации СКМ, переговоры начались по требованию экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в "Укртелекоме". Также Янукович, по версии ответчика, сказал, что у него есть сомнения в возможности истца развивать телеком-оператора и управлять им. Ринат Ахметов попросил Илью Архипова (экс-директора СКМ, который отвечал за телеком и медиа) начать переговоры. На первой встрече в августе 2012 года также присутствовал Ярослав Порохняк, который, как тогда это понимал ответчик, был юридическим советником Валерия Хорошковского (экс-глава СБУ во времена Януковича). Порохняк также долгое время занимал руководящие посты на канале Интер до тех пор, пока Хорошковский не продал его владельцу группы DF Дмитрию Фирташу и главе администрации Януковича Сергею Левочкину в 2013 году. 

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По версии СКМ, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%. А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах, якобы проинформировал Архипова, что контрольный пакет у Фирташа. Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.

Но Raga со своей стороны заявляет, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был все тот же Денис Горбуненко. Он якобы купил компанию у ее прежнего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.

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Как СКМ объясняет, почему перестала платить компании Raga последующие транши за Укртелеком в 2013 году? По версии ответчика, продавцы просили хранить всю информацию о владельцах "Укртелекома" в тайне. И в СКМ даже не было возможности провести перед покупкой аудит актива. К тому же с договором торопили и правительство, которое тоже хотело сохранять полную конфиденциальность происходящего. Поэтому ответчику якобы пришлось положиться на ряд предоставленных со стороны истца заявлений и гарантий и буквально купить "кота в мешке".

Raga это опровергает. В решении суда есть ссылка на показания заместителя председателя наблюдательного совета DF Group Роберта Шетлера-Джонса, по словам которого СКМ была прекрасно осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед его покупкой. Команда управленцев Ахметова якобы в течение нескольких месяцев наблюдала за менеджерами телеком-оператора. Версия Raga: СКМ купила "Укртелеком" так оперативно, потому что на корпорацию давил экс-президент Янукович.

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Дальнейший ход событий по версии СКМ: после операции по Raga в конце 2013 года в Укртелекоме был наконец-то проведен аудит. И выяснилось, что ЕСУ не выполняла своих инвестобязательств перед государством. Компания в течение пяти лет после приватизации должна была вложить в актив $ 450 млн инвестиций; построить и передать в государство сеть спецсвязи.

Также, согласно тексту решения арбитража, в СКМ были озадачены, узнав в марте 2014 года, что Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии по ордеру одного из окружных судов США и активы бизнесмена могут быть конфискованы.

В конце марта СКМ написала в Raga письмо, что та ввела корпорацию в заблуждение по ряду причин. Во-первых, у Ахметова якобы не знали о дополнительных обязательства перед государством, во-вторых, что сама приватизация, как выяснили в компании в 2014 году, была проведена вне закона, без раскрытия реальных бенефициаров.

Поэтому СКМ решила не платить Raga следующие транши по сделке и выдвинула встречные требования - расторгнуть договор о покупке и вернуть Ринату Ахметову первый транш за "Укртелеком".

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Как отмечает издание, это вряд ли означало бы, что актив снова вернулся в собственность Raga. Ведь Фонд госимущества уже одержал победу в двух украинских судах и, можно сказать, почти вернул компанию государству.

Кстати, такой поворот событий мог бы быть выгодным для СКМ. Потерять $ 100 млн уплаченного первого транша по соглашению с Raga в 2013 году и потенциальные $ 82 млн пени в 2018 году, начисленные ФГИ - это все же лучше, чем долг в размере $ 760 млн.

Но аргументов для того, чтобы откреститься от долга Raga, в СКМ не хватило. Арбитраж поддержал требования Raga по выплате денег.

Как сообщили в пресс-службе СКМ, корпорация подала в прошлом году апелляцию на решение лондонского суда. Рассматриваться оно будет в этом году.

В пресс-службе DF Group на запрос не ответили.

Активы богатейшего украинца Рината Ахметова останутся в стадии заморозки как минимум до 27 февраля. В этот день в кипрском суде будет проведено слушание, где корпорация попытается обжаловать текущий вердикт.

Ранее сообщалось, что окружной суд Никосии на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Рината Ахметова из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома".

Источник: https://censor.net.ua/n3043767
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
Надо парня спасать - ждем от его подельника Порошенко Роттердам+++++++++++
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А хто доплатить Україні 800 млн доларів за вкрадений Укртелеком? Укртелком був проданий за 200 млн доларів, а тепер його перепродають за 1 млрд доларів! Хто доплатить в казну справжню ціну за Укртелеком?????? Чому досі не арештовані і не засуджені на довічне всі хто продавав Укртелеком?????
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===Чому досі не арештовані і не засуджені на довічне всі хто продавав Укртелеком?????===
Наверное, этот вопрос нужно задавать куму Порошенко и по совместительству генеральному прокурору
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МЕЖДУСОБОЙЧИК МЕЖДУ ТРЕМЯ. УКРАЛИ ТЕПЕРЬ ДЕЛЯТ МЕЖДУ АХМЕТКОЙ -ФИРТАШЕМ -ПЕТЕЙ .ПОСЛЕДНИЙ ЗА ДОЛЮ ПРИКРЫВАЕТ,ЧТО БЫ ПРОКУРАТУРА НЕ ИМЕЛА ПРЕТЕНЗИЙ ПО ПОВОДУ ПРИВАТИЗАЦИИ
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УкрТелеком был продан за 10,6 милиардов гривень (1,26млрд $) .
Зачем "автрияки" сначала праватизировали за 1,26 млрд $ - потом продали её неизвестно за сколько RAGA , а те в свою очередь Ахмету за 860 млн $
Где и у кого тут гешефт.
А вообще на какие деньги реально был приватизирован УкрТелеком.
Откуда у Горбуненко деньги ?
Разве не он вместе с братьями Бубками разворовал РодовидБанк , а потом его скинул на государство ?
Вопросов туча.
Вопросов вообще никаких нету только у пархатого кондитера и его шайке так званых раследующих органов (луценко , аваков , грицак)
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ТОВ «ЕСУ» ДО СЕГОДНЯ НЕ РАСПЛАТИЛОСЬ ЗА ПРОДАННЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ РАЗМЕРОМ 93,79% СОБСТВЕННЫМИ ДЕНЬГАМИ, А ОРГАНИЗОВАЛ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ на СУММУ 5 МЛРД ГРИВЕНЬ,
Из которых 4 млрд покупателю дали государственные банки Ощадбанк и Укэксимбанк (по 2 млрд гривень под 16% годовых).
И можете не сомневаться, ссуды эти до сих пор в банки не возвращены!
Так, только в 2014 году оба банка докапитализировались на сумму 11,6 и 5 млрд грн

Рефінансування Ощадбанку проводиться кожен рік, на десятки мільярдів гривень! Збитки Ощадбанку сягають 15 млрд грн щороку!!!!!
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Фонд держмайна, который должен был заниматься этими вопросами в первую очередь - карманный. Отсюда не стоит ожидать от нынешней власти каких-то компенсаций для обворованного государства. Я бы Укртелеком вообще не продавал, как стратегическое предприятие... А олигархи просто пирог делят по новому.
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Линейный вРоттерДам себя уже изжил - пора переходить на экспоненциальный.
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делят в международных судах, сцуки, деньги народа Украины....
а сам народ, именно НАРОД, гибнет то на Майдане и его продолжении, то на Востоке, защищая страну.....
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Суд Лондона вместо того что бы уничтожать олигархов на корню занимается перераспределением бабла между ними.
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Проблеми індіанців шерифа не цікавлять.
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Боярой навалился??? Ты хоть функции суда изучи для начала...
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чтец - это пипец на самом деле.... - Вот тут нам нужно болеть за сепара Ахметова, потому что Фирташ вообще хрен и копейку этого бабла вернет в Украину... Это просто фантастика!!!
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А от це невідомо, Фірташ інвестує в землю в Україні.
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буков - ну ОК, тогда нужно болеть за Фирташа...., хотя он же не попутчик революции? Или уже попутчик? Суд Лондона зобов'язав Ахметова доплатити $ 760 млн пов'язаній із Фірташем компанії за позовом щодо "Укртелекому" - Цензор.НЕТ 1645
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Оба гандона, не знаю кто лучше если честно.
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буков - Фирташ короновал Порашенко, а Ахметов платит Порошенко..... Значит по пацански более крут Фирташ... Давай болеть за него?!...
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Не, не хочу, хотя у нас тут к нему нормально многие относятся в селах, много на паи дает , дороги к полям и селам чистит, ну и работу дает.
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но он хоть что то делает , а в чоколадном королевстве и это невозможно Суд Лондона зобов'язав Ахметова доплатити $ 760 млн пов'язаній із Фірташем компанії за позовом щодо "Укртелекому" - Цензор.НЕТ 3235
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рижу гниду почали давити серйозно,далі - більше, вальцман-на черзі і вся його кодля типу кононєнок
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никто там никого не давит, просто олигархи между собой тортик делят. Государству от этого никакой выгоды нет. По нормальному - Фонд держмайна должен рассмотреть прошедшую приватизацию и вернуть компанию в госсобственность... Кстати, для того что бы этого не было (или сильно усложнить), кражу Укртелекома пускали через подставных посредников.
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Шкрифа как раз интересуют проблемы индийцев.
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В Індії поліція, якщо не помиляюсь, а шерифи в США.
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готовимся к Роттердам +++, потери надо будет компенсировать
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в поговорка речь как раз идет об индейцах, а не индийцах.
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За просрал Донбасс - заставить отрабатывать на швейной машинке 20 лет, затем пустить помиру в одной рубашке
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Я не впевнений що просрав. Він там створює своє удєльноє княжество.
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что-то очень похоже, что сами с собой судятся, чтобы получить плюсик на Украине.
Пипл хавает и думает ему вернут украденный Телеком
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Это все очень интересно, конечно, но не более чем пожирание крысами друг друга. Пересічним от этого хрен без соли обломится и более ничего.
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Ты будешь оплачивать его долги через тарифы
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А до этого ты его 800 миллионов через тарифы не оплачивал?
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если вообще не цирк - спектакля для народа, попиарить друг друга перед выборами.
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от барыга проклятый, никогда такого не было, и вот опять украинский бизнес угнетает. Пусть наем срочно в аль-Джазиру пишет.
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В Індії поліція, якщо не помиляюсь, а шерифи в США.

США и хотят Фирташа за коррупцию в Индии.
А европа не отдает.
Говорит - не дадим бороться с коррупцией в Индии каким то американцам, это вмешательство во внутренние дела ЕС.
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А могла б Україна для себе стягнути з олігархів все що завгодно якби в нас була нормальна влада а не олігархічна.
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так для того треба створити свою владу, а не олігархічну. Різниця є?
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Ринат, лондонский суд не печерский. Хотя, по правде, не знаю и не слышал об олигархах, чтобы так помогали беженцам и больным по всей Украине.
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Когда Колумб открыл Америку он думал что это Индия, поэтому аборигенов назвали индейцы.
Но Американцы хотят бороться с коррупцией вообще в мире, а не только в Индии, потому что там живут их соотечественники.

А теперь почувствуйте разницу с Европой.
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Думаю, Порошенко получит выгоду и со стороны Ахметова и со стороны Фирташа. Правда, это не по понятиям
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Мы доплатим, всё нормально. Начнём с 10 грн/кВт и 200 грн/куб горячей
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Суд Лондона зобов'язав Ахметова доплатити $ 760 млн пов'язаній із Фірташем компанії за позовом щодо "Укртелекому" - Цензор.НЕТ 5913 ну шоб привыкли за месяц, ну шоб не возбухали некоторые недалёкие. Ну, если все такие сознательные и понимают, шо этот суд таки наша ответственность и гешефт будет за наш счёт, тогда начнём с 20 и 400 соответственно! Ура! Народ и партия едины! Суд Лондона зобов'язав Ахметова доплатити $ 760 млн пов'язаній із Фірташем компанії за позовом щодо "Укртелекому" - Цензор.НЕТ 1140
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Скорее всего эти решения иностранных судов - договорняки Ахметова и Фирташа. Т.к. нынешняя власть национализировала Укртелеком, то скорее всего в случае проигрыша дела в во всех украинских судах, Ахметов потребует у государства Украина возместить эти 760 млн. долларов. А потом эти деньги поделят между собой Ахметов и Фирташ.
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а когда его национализировали?
Кстати "приватизировался" Укртелеком за гривны, вот их то и надо будет вернуть
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там все в процессе...

"Укртелеком" Ахметова вернули в госсобственность. Готовится аппеляция
ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ 2017, 14:00

Хозяйственный суд Киева решил разорвать заключенный по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи 92,79% с "ЕСУ", ответчик уже заявил о намерении подать апелляцию на это решение.
Об этом говорится в пресс-релизе компании ЕСУ.
"ЕСУ" не согласен с решением суда первой инстанции и продолжит защиту права собственности на акции "Укртелекома" в апелляционном суде", - сообщили в компании.
В "ЕСУ" подчеркнули, что решение суда первой инстанции не повлияет на операционную работу "Укртелекома", в частности, будет продолжена масштабная модернизация компании в партнерстве с China Development Bank.
"Учитывая характер претензий ФГИ и их связь с действиями предыдущих владельцев "Укртелекома", "ЕСУ" считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств", - отметили в компании.
Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской "дочке" австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд гривен.
Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно.
Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".
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Пока в Украине не появятся террористические группі а-ля анархисті или эс-ры, нифига не будет
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Петруха на стороне Фирташа или Ахметки? Кто кого раздевает не понятно. Или он обоих?
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он на своей стороне - в левый карман положит один, а в правый второй.
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вся укрїнська спільнота аплодує (стоячи) лондонській феміді за справедливе рішення Суд Лондона зобов'язав Ахметова доплатити $ 760 млн пов'язаній із Фірташем компанії за позовом щодо "Укртелекому" - Цензор.НЕТ 9116 і дуже стурбована зменьшення статків ахмєтова
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд Лондона обязал Ахметова доплатить $760 млн связанной с Фирташем компании по иску относительно "Укртелекома"
 
 
 
 
 
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