 Суд Лондона обязал Ахметова доплатить $760 млн связанной с Фирташем компании по иску относительно "Укртелекома"

Об этом сообщает "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на копию решения британского суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на finbalance.com.ua.

Пресс-служба СКМ сообщила , что на решение суда Лондона была подана апелляционная жалоба, которая должна рассматриваться в текущем году.

Напомним, государство в 2011 году за 10,6 млрд грн (1,26 млрд долл.) продало 92,79% акций "Укртелекома" для компании ЕСУ - дочерней фирмы австрийского фонда EPIC. Как сообщалось, два года назад фонд перепродал телеком-актив Р. Ахметову.

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Вместе с тем, недавно стало известно , что этому предшествовала еще одна сделка - тайная. Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd), как оказалось, выкупила у фонда EPIC "Укртелеком", а затем перепродала его в 2013 году Р. Ахметову за $ 860 млн.

По данным кипрского суда, Raga принадлежит Денису Горбуненко - экс-главе правления Родовид Банка, который сейчас проживает в Лондоне. Как отмечалось, после соглашения в 2013 году Raga получила от СКМ только первый транш - $ 100 млн, после чего корпорация Р. Ахметова перестала платить.

Согласно материалам лондонского суда, переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть более года после приватизации. Согласно информации СКМ, переговоры начались по требованию экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в "Укртелекоме". Также Янукович, по версии ответчика, сказал, что у него есть сомнения в возможности истца развивать телеком-оператора и управлять им. Ринат Ахметов попросил Илью Архипова (экс-директора СКМ, который отвечал за телеком и медиа) начать переговоры. На первой встрече в августе 2012 года также присутствовал Ярослав Порохняк, который, как тогда это понимал ответчик, был юридическим советником Валерия Хорошковского (экс-глава СБУ во времена Януковича). Порохняк также долгое время занимал руководящие посты на канале Интер до тех пор, пока Хорошковский не продал его владельцу группы DF Дмитрию Фирташу и главе администрации Януковича Сергею Левочкину в 2013 году.

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По версии СКМ, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%. А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах, якобы проинформировал Архипова, что контрольный пакет у Фирташа. Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.

Но Raga со своей стороны заявляет, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был все тот же Денис Горбуненко. Он якобы купил компанию у ее прежнего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.

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Как СКМ объясняет, почему перестала платить компании Raga последующие транши за Укртелеком в 2013 году? По версии ответчика, продавцы просили хранить всю информацию о владельцах "Укртелекома" в тайне. И в СКМ даже не было возможности провести перед покупкой аудит актива. К тому же с договором торопили и правительство, которое тоже хотело сохранять полную конфиденциальность происходящего. Поэтому ответчику якобы пришлось положиться на ряд предоставленных со стороны истца заявлений и гарантий и буквально купить "кота в мешке".

Raga это опровергает. В решении суда есть ссылка на показания заместителя председателя наблюдательного совета DF Group Роберта Шетлера-Джонса, по словам которого СКМ была прекрасно осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед его покупкой. Команда управленцев Ахметова якобы в течение нескольких месяцев наблюдала за менеджерами телеком-оператора. Версия Raga: СКМ купила "Укртелеком" так оперативно, потому что на корпорацию давил экс-президент Янукович.

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Дальнейший ход событий по версии СКМ: после операции по Raga в конце 2013 года в Укртелекоме был наконец-то проведен аудит. И выяснилось, что ЕСУ не выполняла своих инвестобязательств перед государством. Компания в течение пяти лет после приватизации должна была вложить в актив $ 450 млн инвестиций; построить и передать в государство сеть спецсвязи.

Также, согласно тексту решения арбитража, в СКМ были озадачены, узнав в марте 2014 года, что Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии по ордеру одного из окружных судов США и активы бизнесмена могут быть конфискованы.

В конце марта СКМ написала в Raga письмо, что та ввела корпорацию в заблуждение по ряду причин. Во-первых, у Ахметова якобы не знали о дополнительных обязательства перед государством, во-вторых, что сама приватизация, как выяснили в компании в 2014 году, была проведена вне закона, без раскрытия реальных бенефициаров.

Поэтому СКМ решила не платить Raga следующие транши по сделке и выдвинула встречные требования - расторгнуть договор о покупке и вернуть Ринату Ахметову первый транш за "Укртелеком".

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Как отмечает издание, это вряд ли означало бы, что актив снова вернулся в собственность Raga. Ведь Фонд госимущества уже одержал победу в двух украинских судах и, можно сказать, почти вернул компанию государству.

Кстати, такой поворот событий мог бы быть выгодным для СКМ. Потерять $ 100 млн уплаченного первого транша по соглашению с Raga в 2013 году и потенциальные $ 82 млн пени в 2018 году, начисленные ФГИ - это все же лучше, чем долг в размере $ 760 млн.

Но аргументов для того, чтобы откреститься от долга Raga, в СКМ не хватило. Арбитраж поддержал требования Raga по выплате денег.

Как сообщили в пресс-службе СКМ, корпорация подала в прошлом году апелляцию на решение лондонского суда. Рассматриваться оно будет в этом году.

В пресс-службе DF Group на запрос не ответили.

Активы богатейшего украинца Рината Ахметова останутся в стадии заморозки как минимум до 27 февраля. В этот день в кипрском суде будет проведено слушание, где корпорация попытается обжаловать текущий вердикт.

Ранее сообщалось, что окружной суд Никосии на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Рината Ахметова из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома".