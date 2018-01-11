 Пять судей уволены в отставку по решению Высшего совета правосудия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

По результатам заседания Высший совет правосудия решил уволить в отставку следующих судей:

Гладышеву Татьяну Яковлевну — с должности судьи Одесского апелляционного хозяйственного суда;

— с должности судьи Одесского апелляционного хозяйственного суда; Дмитренко Антонину Михайловну — с должности судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

— с должности судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области; Димашка Виталия Петровича — с должности судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области;

— с должности судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области; Дзюбу Марианну Викторовну — с должности судьи Приморского районного суда города Мариуполя Донецкой области;

— с должности судьи Приморского районного суда города Мариуполя Донецкой области; Туренко Валентину Борисовну — с должности судьи Одесского апелляционного хозяйственного суда.

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Напомним, секретариат ВСП объявил о начале приема документов кандидатов для избрания членов ВСП съездом судей Украины.