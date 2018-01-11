 Пять судей уволены в отставку по решению Высшего совета правосудия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
По результатам заседания Высший совет правосудия решил уволить в отставку следующих судей:
- Гладышеву Татьяну Яковлевну — с должности судьи Одесского апелляционного хозяйственного суда;
- Дмитренко Антонину Михайловну — с должности судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;
- Димашка Виталия Петровича — с должности судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области;
- Дзюбу Марианну Викторовну — с должности судьи Приморского районного суда города Мариуполя Донецкой области;
- Туренко Валентину Борисовну — с должности судьи Одесского апелляционного хозяйственного суда.
Напомним, секретариат ВСП объявил о начале приема документов кандидатов для избрания членов ВСП съездом судей Украины.
Последствия подобных режимов в политике, экономике и сфере гражданских прав губительны для наций, находящихся под гнётом клептократов.
Клептократия часто подрывает перспективы привлечения иностранных инвестиций и резко ослабляет внутренний рынок и международную торговлю.
В то время как клептократы пользуются для личных нужд деньгами своих граждан, отмывая деньги, и растрачивая государственные средства на роскошь, качество жизни любого живущего в клептократии гражданина неуклонно падает
То, что об болезни уже знают в Европе, очень не нравится украинским барыгам, поскольку они думали, что придумав не хитрые кровавые манипуляции с собственным народом, в мире не осмелятся говорить правду о настоящей ситуации в Украине.
Об этом в комментарии, опубликованном сайтом аналитического центра European Council on Foreign Relations, заявил Густав Грессель, исследователь Европейской программы данного центра, который специализируется в вопросах безопасности и обороны.
Такую информацию обнародовал накануне вечером «Голос Америки».
Грессель видит в Украине признаки свертывания президентом Порошенко «прогресса в области верховенства права и разделения государственной власти, которого удалось достичь после Революции Достоинства».
На это, по мнению автора, указывает ситуация вокруг оппозиционного украинского политика, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, давление на НАБУ, качество вновь назначенных в Верховный суд судей, нападки на борцов с коррупцией и др.
«Если так будет продолжаться, Украина снова станет квазиавторитарной клептократией, в которой несколько руководителей государства используют силу государственного аппарата для продвижения собственных интересов», - пишет исследователь ECFR.
Чтобы предупредить этот сценарий, Грессель призывает ЕС прибегнуть к точечным арестам счетов коррумпированных членов украинской власти и тех, кто сопротивляется реформам.
«Это направило бы очень четкий сигнал накануне президентских и парламентских выборов 2019 - самозваные «проевропейские» Украинские элиты не имеют поддержки Европы. Более того, угроза переизбранию и сохранению власти Порошенко может быть единственным языком, какой он понимает», - рассуждает Грессель.
Эксперт также отмечает, что наступление Европы на коррупцию в Украине не нужно воспринимать, как ослабление ее в борьбе за суверенитет и независимость против России.
«Коррупция и суверенитет - это разные вопросы, и их надо разграничивать», - отмечает Грессель.
«Центральным требованием Революции Достоинства была трансформация Украины в государство, которое уважает закон, относится ко всем своим гражданам одинаково и с уважением, и не допускает неправомерного обогащения политической элиты. Порошенко и его правительство потерпели провал относительно выполнения этих требований. Администрация Порошенко все больше превращает новую Украину на зеркальную копию старой. Европейские лидеры не должны позволять использовать себя как фиговый листок, которым прикрывается такой регресс Украины», - резюмирует Грессель.
У государства нет своих денег,а есть деньги налогоплательщиков.
Судьи, выносившие решения против евромайдановцев, могут получить статус "пожизненных", - адвокат.
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