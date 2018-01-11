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 Общество
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 Пять судей уволены в отставку по решению Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия 11 января 2018 г. рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.А именно — в связи с подачей заявлений об отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

По результатам заседания Высший совет правосудия решил уволить в отставку следующих судей:

  • Гладышеву Татьяну Яковлевну — с должности судьи Одесского апелляционного хозяйственного суда;
  • Дмитренко Антонину Михайловну — с должности судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;
  • Димашка Виталия Петровича — с должности судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области;
  • Дзюбу Марианну Викторовну — с должности судьи Приморского районного суда города Мариуполя Донецкой области;
  • Туренко Валентину Борисовну — с должности судьи Одесского апелляционного хозяйственного суда.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении освободившей Саакашвили судьи Цокол

Напомним, секретариат ВСП объявил о начале приема документов кандидатов для избрания членов ВСП съездом судей Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3043761
 
 
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В мире начали говорить правду о болезни Порошенко - клептократии (буквально «власть воров», - ред).
Последствия подобных режимов в политике, экономике и сфере гражданских прав губительны для наций, находящихся под гнётом клептократов.
Клептократия часто подрывает перспективы привлечения иностранных инвестиций и резко ослабляет внутренний рынок и международную торговлю.
В то время как клептократы пользуются для личных нужд деньгами своих граждан, отмывая деньги, и растрачивая государственные средства на роскошь, качество жизни любого живущего в клептократии гражданина неуклонно падает
То, что об болезни уже знают в Европе, очень не нравится украинским барыгам, поскольку они думали, что придумав не хитрые кровавые манипуляции с собственным народом, в мире не осмелятся говорить правду о настоящей ситуации в Украине.
Об этом в комментарии, опубликованном сайтом аналитического центра European Council on Foreign Relations, заявил Густав Грессель, исследователь Европейской программы данного центра, который специализируется в вопросах безопасности и обороны.
Такую информацию обнародовал накануне вечером «Голос Америки».
Грессель видит в Украине признаки свертывания президентом Порошенко «прогресса в области верховенства права и разделения государственной власти, которого удалось достичь после Революции Достоинства».
На это, по мнению автора, указывает ситуация вокруг оппозиционного украинского политика, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, давление на НАБУ, качество вновь назначенных в Верховный суд судей, нападки на борцов с коррупцией и др.
«Если так будет продолжаться, Украина снова станет квазиавторитарной клептократией, в которой несколько руководителей государства используют силу государственного аппарата для продвижения собственных интересов», - пишет исследователь ECFR.
Чтобы предупредить этот сценарий, Грессель призывает ЕС прибегнуть к точечным арестам счетов коррумпированных членов украинской власти и тех, кто сопротивляется реформам.
«Это направило бы очень четкий сигнал накануне президентских и парламентских выборов 2019 - самозваные «проевропейские» Украинские элиты не имеют поддержки Европы. Более того, угроза переизбранию и сохранению власти Порошенко может быть единственным языком, какой он понимает», - рассуждает Грессель.
Эксперт также отмечает, что наступление Европы на коррупцию в Украине не нужно воспринимать, как ослабление ее в борьбе за суверенитет и независимость против России.
«Коррупция и суверенитет - это разные вопросы, и их надо разграничивать», - отмечает Грессель.
«Центральным требованием Революции Достоинства была трансформация Украины в государство, которое уважает закон, относится ко всем своим гражданам одинаково и с уважением, и не допускает неправомерного обогащения политической элиты. Порошенко и его правительство потерпели провал относительно выполнения этих требований. Администрация Порошенко все больше превращает новую Украину на зеркальную копию старой. Европейские лидеры не должны позволять использовать себя как фиговый листок, которым прикрывается такой регресс Украины», - резюмирует Грессель.
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Еще Анахарсис, скифский философ, сын царя Гнура, брат царя Савлия и Кадуита, один из семи мудрецов Древнего мира, изобретатель якоря, говорил: "Странные люди эти греки, соревнуются у них искусные, а судят их неискусные". Современные европейские експерты тоже такого же рода, ведь каждый мнит себя стратегом видя бой издалека, особенно славятся в этом деле европейцы.
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Только что,Михаил Николаевич в суде иностранным корр и отечественнымобъявил,что однотуровый с подельниками украли 1,5 млрд$ у Курченко- Януковича и перевели стрелки на Михо!!!.Санкции для украинской клептократии не за горами!!!США и ЕС во всю обсуждают..
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Тимошенко теряет рассудок от ботокса, заявляют врачи клиники Шарите.
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а может это ошибка перевода? и на самом деле тимошенко сходит с ума по хуйлу? Пять судей уволены в отставку по решению Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 4048
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Это наверное те ,что собирались честно судить.
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почему такая кривая нововость? Не уволены - а уволились по собственному желанию. Цензор, не крути фактами в пользу высшого совета кривосудия.
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Нахапались и на покой, еще и большую пенсию им государство будет платить. А как был суд коррупционным, так и остался.
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Платить пенсию им будет народ Украины.
У государства нет своих денег,а есть деньги налогоплательщиков.
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Наверное уволили тех, кто колядовать хорошо не научился... П'ять суддів звільнено у відставку за рішенням Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 4409
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПять судей уволены в отставку по решению Высшего совета правосудия
 
 
 
 
 
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