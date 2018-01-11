 В ГПУ прокомментировали подлинность тайного решения суда по офшорным миллиардам Януковича: Ни подтверждаем, ни опровергаем. ВИДЕО

Об этом на брифинге рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть тот документ, который был обнародован в результате расследования Al Jazeera. Обращу ваше внимание на то, что указанный документ не имеет ни подписей, ни печатей", - сказал Енин.
По его словам, подлинность документа будет подтверждена через время, после проведения соответствующего анализа компетентными органами.
Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.
На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.
Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.
11.01.2018, 13:02 • 745 • 0
"Українська правда" та Центр протидії корупції отримали від телеканалу Al Jazeera текст "секретного" судового рішення, яким в оточення Януковича конфіскували рекордну для України суму - 1,5 мільярда доларів.
Мдааа... наступили те времена, когда украинцы о важных решениях по самой главной теме страны будут узнавать от катарских журналистов...
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Судя из этого секретного для украинцев и доступного для арабов документа, ГПУ не очень то заморачивается такими «мелочами», как Закон и справедливость. И всю вину за разворовывание государственных денег возложили на бомжа, продавшего данные своего паспорта и фиктивно назначенного директором за 300 (триста) долларов в месяц.
При том, что как установил один из следователей этот «директор» не способен к принятию элементарных решений. А вот настоящие гении финансовых комбинаций, что сопровождали эти оборудки - совершенно не при чем!
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И похоже, они и поныне занимаются тем же. Ой, чую грядет скандал... Международный. Интересно, чем политтехнологи попытаются его перебить? Неужели устроят громкое шоу из гибели правозащитницы..
Константин СТОГНИЙ
сделать спецпрокурора Мюллера
Генеральным прокурором Украины,
кто "за" голосуем за петицию.