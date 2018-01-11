 В ГПУ прокомментировали подлинность тайного решения суда по офшорным миллиардам Януковича: Ни подтверждаем, ни опровергаем. ВИДЕО

Об этом на брифинге рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть тот документ, который был обнародован в результате расследования Al Jazeera. Обращу ваше внимание на то, что указанный документ не имеет ни подписей, ни печатей", - сказал Енин.



По его словам, подлинность документа будет подтверждена через время, после проведения соответствующего анализа компетентными органами.

Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.

На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.