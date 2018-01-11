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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (8417) конфискация (363) коррупция (6999) офшор (416) Янукович (30101) Енин (73)

 В ГПУ прокомментировали подлинность тайного решения суда по офшорным миллиардам Януковича: Ни подтверждаем, ни опровергаем. ВИДЕО

Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность текста приговора Краматорского городского суда о спецконфискации $1,5 миллиардов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, который был обнародован телеканалом Al Jazeera.

Об этом на брифинге рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть тот документ, который был обнародован в результате расследования Al Jazeera. Обращу ваше внимание на то, что указанный документ не имеет ни подписей, ни печатей", - сказал Енин.

По его словам, подлинность документа будет подтверждена через время, после проведения соответствующего анализа компетентными органами.

Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.

На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3043760
 
 
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы » Наступили те времена, когда украинцы о главной теме страны будут узнавать от катарских журналистов
11.01.2018, 13:02 • 745 • 0

"Українська правда" та Центр протидії корупції отримали від телеканалу Al Jazeera текст "секретного" судового рішення, яким в оточення Януковича конфіскували рекордну для України суму - 1,5 мільярда доларів.
Мдааа... наступили те времена, когда украинцы о важных решениях по самой главной теме страны будут узнавать от катарских журналистов...
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Судя из этого секретного для украинцев и доступного для арабов документа, ГПУ не очень то заморачивается такими «мелочами», как Закон и справедливость. И всю вину за разворовывание государственных денег возложили на бомжа, продавшего данные своего паспорта и фиктивно назначенного директором за 300 (триста) долларов в месяц.
При том, что как установил один из следователей этот «директор» не способен к принятию элементарных решений. А вот настоящие гении финансовых комбинаций, что сопровождали эти оборудки - совершенно не при чем!
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И похоже, они и поныне занимаются тем же. Ой, чую грядет скандал... Международный. Интересно, чем политтехнологи попытаются его перебить? Неужели устроят громкое шоу из гибели правозащитницы..
Константин СТОГНИЙ
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"В ГПУ прокомментировали подлинность тайного решения суда по офшорным миллиардам Януковича: Ни подтверждаем, ни опровергаем." - офшоры, это святое - В АП заявили, что не будут реагировать на расследования об офшорах Порошенко.
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а кто сомневался? шыкаладный цех ведь онижыдети. и адиннарот с богоизбраным народом.
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Ща вони тобі скажуть. Вони можуть розповісти байку про фінансування саакашвіллі курченком з таким пафосом та обуренням в той же час про фінансування коломойським луценко, вірніше його партійних потреб, тиша; а ще можуть здати всіх агентів НАБУ і робити невинну пичку, а посадити своїх діамантових ні ну і т. д.
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По факту засекречивания этого решения суда уже давно должно быть возбуждено дело. Нет там ничего секретного. Засекретили лишь схему, по которой одни барыги пытаются отжать деньги у других барыг.
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В США появилась петиция
сделать спецпрокурора Мюллера
Генеральным прокурором Украины,
кто "за" голосуем за петицию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ГПУ прокомментировали подлинность тайного решения суда по офшорным миллиардам Януковича: Ни подтверждаем, ни опровергаем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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