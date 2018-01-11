 Суд по иску Коломойского заблокировал аудит Приватбанка и действия в судах против олигарха за рубежом, - "Finbalance"

4 января Киевский райсуд г. Одессы открыл производство по делу №520 / 97/18 по иску Игоря Коломойского к ООО "Телекомпания "АРС", НБУ, Министерства финансов, Приватбанка, Кролл Ассошиетс Юк Лимитед, ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт", АликсПартнерс Сервисез ЮК ЛЛП, Хоган Ловеллс Интернешнл ЛЛП - о "защите чести, достоинства и деловой репутации, признании недостоверной информации, признании отсутствия права и пресечении действий", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на finbalance.com.ua.
В этот же день суд удовлетворил заявление И. Коломойского об обеспечении иска и запретил Приватбанка, Министерству финансов, консультантам, юридическим советникам или иным лицам, которые предоставляют услуги для Приватбанку, НБУ и / или Министерству финансов (в частности но не ограничиваясь AlixPartners Services UK LLP, Kroll Associates UK LLP, Hogan Lovells International LLP, их дочерним предприятиям и / или представительствам и / или филиалам, ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт") выполнять условия, требования и любые другие положения любых договоров, соглашений, контрактов, доверенностей и любых других действий, заключенных с НБУ, Приватбанком, Минфином, которые прямо и / или косвенно касаются и / или каким-либо образом влияют и / или будут влиять на права и / или интересы И. Коломойского.
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Суд в т.ч. запретил действовать в интересах и / или от имени НБУ, Приватбанка, Минфина "в Украине и за рубежом в направлении и / или способом и / или в форме, которая прямо и / или косвенно касаются и / или каким-либо образом влияют и / или влиять на права и / или законные интересы И. Коломойского "(цитата).
Кроме того, Приватбанка и Минфина было запрещено оплачивать услуги Hogan Lovells International LLP (представляет интересы Приватбанка в Лондонском арбитраже, - ред.), Его дочерних предприятий и / или представительств и / или филиалов в соответствии с заключенными между ними договорами, а Hogan Lovells International LLP, его дочерним предприятиям и / или представительствам и / или филиалам запрещено получать и / или принимать от Приватбанка и Минфина оплату услуг согласно заключенным между ними договорам, прямо и / или косвенно касаются и / или каким-либо образом влияют и / или будут влиять на права и / или интересы И. Коломойского.
Аналогичный запрет установлен для AlixPartners Services UK LLP, Kroll Associates UKLimited, ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт", которые проводят forensic audit Приватбанка, "до решения данного спора по существу".
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При этом запрещено всем упомянутым выше государственным и негосударственным структурам (консультантам) "пользоваться, разглашать, сообщать, указывать, применять, указывать и совершать любые другие действия по использованию персональных данных И. Коломойского в любых документах в Украине и за рубежом, перемещать, предоставлять, транспортировать и / или любым иным образом передавать персональные данные И. Коломойского любым органам власти, физическим и юридическим лицам в Украине и за рубежом, а также осуществлять иную обработку персональных данных И. Коломойского, а именно собирать, накапливать, копировать, распространять, подавать, предоставлять или иным образом распространять любые документы, содержащие персональные данные И. Коломойского в Украине и за рубежом до решению данного спора по существу".
Кроме того, для ООО "Телекомпания АРС" запрещено совершать все и любые действия по трансляции, оповещению, комментированию и любому другому распространению информации, которая прямо и / или косвенно касается и / или каким-либо образом влияет и / или будет влиять на права и / или интересы Коломойского, до решению данного спора по существу.
Напомним, 15.12.2017 Соломенский райсуд г. Киева в рамках дела №760 / 27582/17 удовлетворил аналогичные ходатайства И. Коломойского и фактически заблокировал проведение forensic audit Приватбанка, а также возможность оплаты Приватбанком и Минфином услуг, которые они получают от своих консультантов, в т.ч. от компании Hogan Lovells International LLP, которая представляет интересы Приватбанка в Лондонском арбитраже. 20.12.2017 ПриватБанк сообщил , что начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 03.01.2018 Соломенский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство ООО "Астерс" и отменил обеспечительные меры по обеспечению иска в рамках дела №760 / 27582/17.
18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.
Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".
До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.
Он даже может Солнцу запретить светить.
чивокуня в трансе-а шо,и так можно было?
(не даром все никак не могут докапитализировать)
или брешут?
Гыг, ты похоже рошеном обожрался, все больше вату напоминаешь - "какие ваши доказательства"? И Джазира тут не при делах
Логика тупорогого зрадофила или бенябота. Тебе в Беня в глаза насцыт - виноваты барыги будут, правда?
Назріла ще одна Революція - АНТИОЛІГАРХІЧНА - і без всякого співчуття до олігархів-злодіїв, Вони (олігархи) нікого (людей) і нічого (країну) не пошкодують - чи продадуть, чи фізично знищать...
"...есть у революции начало-нет у революции конца..."
как думаешь,кому нужны импотенты без конца?
"Всем известно, что в Союзе презервативы называли «Резиновое изделие номер два». По широко распространённому мнениню «в СССР разные виды резины отличались по плотности, эту плотность различали по номерам № 1, № 2 и т. д., и такие же номера присваивали изделиям в зависимости от того, из какой резины они изготовлены». Мол, «Резиновое изделие № 1» - это противогаз, «Резиновое изделие № 2» - презерватив, «Резиновое изделие № 3» - ластик, «Резиновое изделие № 4» - галоши.
Кофе пить б-будешь?...