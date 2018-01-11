 Суд по иску Коломойского заблокировал аудит Приватбанка и действия в судах против олигарха за рубежом, - "Finbalance"

4 января Киевский райсуд г. Одессы открыл производство по делу №520 / 97/18 по иску Игоря Коломойского к ООО "Телекомпания "АРС", НБУ, Министерства финансов, Приватбанка, Кролл Ассошиетс Юк Лимитед, ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт", АликсПартнерс Сервисез ЮК ЛЛП, Хоган Ловеллс Интернешнл ЛЛП - о "защите чести, достоинства и деловой репутации, признании недостоверной информации, признании отсутствия права и пресечении действий", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на finbalance.com.ua.

В этот же день суд удовлетворил заявление И. Коломойского об обеспечении иска и запретил Приватбанка, Министерству финансов, консультантам, юридическим советникам или иным лицам, которые предоставляют услуги для Приватбанку, НБУ и / или Министерству финансов (в частности но не ограничиваясь AlixPartners Services UK LLP, Kroll Associates UK LLP, Hogan Lovells International LLP, их дочерним предприятиям и / или представительствам и / или филиалам, ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт") выполнять условия, требования и любые другие положения любых договоров, соглашений, контрактов, доверенностей и любых других действий, заключенных с НБУ, Приватбанком, Минфином, которые прямо и / или косвенно касаются и / или каким-либо образом влияют и / или будут влиять на права и / или интересы И. Коломойского.

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Суд в т.ч. запретил действовать в интересах и / или от имени НБУ, Приватбанка, Минфина "в Украине и за рубежом в направлении и / или способом и / или в форме, которая прямо и / или косвенно касаются и / или каким-либо образом влияют и / или влиять на права и / или законные интересы И. Коломойского "(цитата).

Кроме того, Приватбанка и Минфина было запрещено оплачивать услуги Hogan Lovells International LLP (представляет интересы Приватбанка в Лондонском арбитраже, - ред.), Его дочерних предприятий и / или представительств и / или филиалов в соответствии с заключенными между ними договорами, а Hogan Lovells International LLP, его дочерним предприятиям и / или представительствам и / или филиалам запрещено получать и / или принимать от Приватбанка и Минфина оплату услуг согласно заключенным между ними договорам, прямо и / или косвенно касаются и / или каким-либо образом влияют и / или будут влиять на права и / или интересы И. Коломойского.

Аналогичный запрет установлен ​​для AlixPartners Services UK LLP, Kroll Associates UKLimited, ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт", которые проводят forensic audit Приватбанка, "до решения данного спора по существу".

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При этом запрещено всем упомянутым выше государственным и негосударственным структурам (консультантам) "пользоваться, разглашать, сообщать, указывать, применять, указывать и совершать любые другие действия по использованию персональных данных И. Коломойского в любых документах в Украине и за рубежом, перемещать, предоставлять, транспортировать и / или любым иным образом передавать персональные данные И. Коломойского любым органам власти, физическим и юридическим лицам в Украине и за рубежом, а также осуществлять иную обработку персональных данных И. Коломойского, а именно собирать, накапливать, копировать, распространять, подавать, предоставлять или иным образом распространять любые документы, содержащие персональные данные И. Коломойского в Украине и за рубежом до решению данного спора по существу".

Кроме того, для ООО "Телекомпания АРС" запрещено совершать все и любые действия по трансляции, оповещению, комментированию и любому другому распространению информации, которая прямо и / или косвенно касается и / или каким-либо образом влияет и / или будет влиять на права и / или интересы Коломойского, до решению данного спора по существу.

Напомним, 15.12.2017 Соломенский райсуд г. Киева в рамках дела №760 / 27582/17 удовлетворил аналогичные ходатайства И. Коломойского и фактически заблокировал проведение forensic audit Приватбанка, а также возможность оплаты Приватбанком и Минфином услуг, которые они получают от своих консультантов, в т.ч. от компании Hogan Lovells International LLP, которая представляет интересы Приватбанка в Лондонском арбитраже. 20.12.2017 ПриватБанк сообщил , что начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 03.01.2018 Соломенский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство ООО "Астерс" и отменил обеспечительные меры по обеспечению иска в рамках дела №760 / 27582/17.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.