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 Суд по иску Коломойского заблокировал аудит Приватбанка и действия в судах против олигарха за рубежом, - "Finbalance"

Суд открыл производство по иску Игоря Коломойского о "защите чести, достоинства и деловой репутации".

4 января Киевский райсуд г. Одессы открыл производство по делу №520 / 97/18 по иску Игоря Коломойского к ООО "Телекомпания "АРС", НБУ, Министерства финансов, Приватбанка, Кролл Ассошиетс Юк Лимитед, ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт", АликсПартнерс Сервисез ЮК ЛЛП, Хоган Ловеллс Интернешнл ЛЛП - о "защите чести, достоинства и деловой репутации, признании недостоверной информации, признании отсутствия права и пресечении действий", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на finbalance.com.ua.

В этот же день суд  удовлетворил  заявление И. Коломойского об обеспечении иска и запретил Приватбанка, Министерству финансов, консультантам, юридическим советникам или иным лицам, которые предоставляют услуги для Приватбанку, НБУ и / или Министерству финансов (в частности но не ограничиваясь AlixPartners Services UK LLP, Kroll Associates UK LLP, Hogan Lovells International LLP, их дочерним предприятиям и / или представительствам и / или филиалам, ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт") выполнять условия, требования и любые другие положения любых договоров, соглашений, контрактов, доверенностей и любых других действий, заключенных с НБУ, Приватбанком, Минфином, которые прямо и / или косвенно касаются и / или каким-либо образом влияют и / или будут влиять на права и / или интересы И. Коломойского.

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Суд в т.ч. запретил действовать в интересах и / или от имени НБУ, Приватбанка, Минфина "в Украине и за рубежом в направлении и / или способом и / или в форме, которая прямо и / или косвенно касаются и / или каким-либо образом влияют и / или влиять на права и / или законные интересы И. Коломойского "(цитата).

Кроме того, Приватбанка и Минфина было запрещено оплачивать услуги Hogan Lovells International LLP (представляет интересы Приватбанка в Лондонском арбитраже, - ред.), Его дочерних предприятий и / или представительств и / или филиалов в соответствии с заключенными между ними договорами, а Hogan Lovells International LLP, его дочерним предприятиям и / или представительствам и / или филиалам запрещено получать и / или принимать от Приватбанка и Минфина оплату услуг согласно заключенным между ними договорам, прямо и / или косвенно касаются и / или каким-либо образом влияют и / или будут влиять на права и / или интересы И. Коломойского.

Аналогичный запрет установлен ​​для AlixPartners Services UK LLP, Kroll Associates UKLimited, ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт", которые проводят forensic audit Приватбанка, "до решения данного спора по существу".

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При этом запрещено всем упомянутым выше государственным и негосударственным структурам (консультантам) "пользоваться, разглашать, сообщать, указывать, применять, указывать и совершать любые другие действия по использованию персональных данных И. Коломойского в любых документах в Украине и за рубежом, перемещать, предоставлять, транспортировать и / или любым иным образом передавать персональные данные И. Коломойского любым органам власти, физическим и юридическим лицам в Украине и за рубежом, а также осуществлять иную обработку персональных данных И. Коломойского, а именно собирать, накапливать, копировать, распространять, подавать, предоставлять или иным образом распространять любые документы, содержащие персональные данные И. Коломойского в Украине и за рубежом до решению данного спора по существу".

Кроме того, для ООО "Телекомпания АРС" запрещено совершать все и любые действия по трансляции, оповещению, комментированию и любому другому распространению информации, которая прямо и / или косвенно касается и / или каким-либо образом влияет и / или будет влиять на права и / или интересы Коломойского, до решению данного спора по существу.

Напомним, 15.12.2017 Соломенский райсуд г. Киева в рамках дела №760 / 27582/17 удовлетворил аналогичные ходатайства И. Коломойского и фактически заблокировал проведение forensic audit Приватбанка, а также возможность оплаты Приватбанком и Минфином услуг, которые они получают от своих консультантов, в т.ч. от компании Hogan Lovells International LLP, которая представляет интересы Приватбанка в Лондонском арбитраже. 20.12.2017 ПриватБанк  сообщил , что начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 03.01.2018 Соломенский райсуд г. Киева  удовлетворил  ходатайство ООО "Астерс" и отменил обеспечительные меры по обеспечению иска в рамках дела №760 / 27582/17. 

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара. 

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

 До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/n3043758
 
 
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Судиться - его тема. Он в ней, как рыба в воде..
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А может Одесский районный суд запретить Лондонский?
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Одесский? Может. Еще может Уманский, Бердичевский и Жмеренський... Остальные нет.
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Судьи Винницкого суда смотрят на все суды Вселенной как на некое дерьмо.
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Может.
Он даже может Солнцу запретить светить.
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У Ахметки забрали бабло на Кіпрі і у Лондоні. Тож тепер, Гіг, будеш платити ротердам два плюси, а не один Суд за позовом Коломойського заблокував аудит Приватбанку і дії в судах проти олігарха за кордоном, - "Finbalance" - Цензор.НЕТ 3678
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так то ваш донецкий ахметка...вы и переживайте Суд за позовом Коломойського заблокував аудит Приватбанку і дії в судах проти олігарха за кордоном, - "Finbalance" - Цензор.НЕТ 8445,вася
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Ахметка разом з твоїм жирним Баригою є монополістами на ринку енергопостачань.Тож він не мій, а один на нас всіх грабіжник(якщо ти сам з України)
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не совсем понял, а что с подсудностью дела?
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Я теж саме це не зрозумів. Та я ж ні разу не юрист...
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По месту нахождения одного из ответчиков.
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это типа,в одессе же есть отделения приватов? Суд по иску Коломойского заблокировал аудит Приватбанка и действия в судах против олигарха за рубежом, - "Finbalance" - Цензор.НЕТ 4292
чивокуня в трансе-а шо,и так можно было?
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А пофигу! Пока они сейчас будут рассматривать законность данного решения, Коломойский размахивая постановление суда успеет, что нибудь провернуть и/или протолкнет следующее решение суда......т.е. сделает бесконечную судовую тагомотину
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Яким боком до цієї справи Одесський суд?
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Не самий- бо Приват таки націоналізували.
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но говорят, что там осталась одна обертка, счета - полу пустые и долги - миллиардные
(не даром все никак не могут докапитализировать)
или брешут?
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А почему суд не запретил Финансовой разведке США искать украденые и отмытые деньги жыда-Бени ?
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Побоялся, что после такого решения финразведка США проверит и самих судей райсуда, и Беню))
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Згоден з вами... Якийсь сраний суддя може заборонити будь-яке розслідування проти будь-кого. Це повний звиздець, мля, приїхали...
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Районній суд запретил НБУ, Минфину ..... ?! Круто! Это только у нас такое может быть
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"Чим дальше в ліс - тим більше жаху".............................. Суд по иску Коломойского заблокировал аудит Приватбанка и действия в судах против олигарха за рубежом, - "Finbalance" - Цензор.НЕТ 6204
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а шо делает ЦЕЛОЕ министерство юстиции, нахер они нужны, нахер им платят зарплату, коммуналку за помещения, здания в которых протирают министерские штаны
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чистокровный иврит попер против недообрезанных...
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По большому счету какие претензии к Бене Суд по иску Коломойского заблокировал аудит Приватбанка и действия в судах против олигарха за рубежом, - "Finbalance" - Цензор.НЕТ 2547? Еще не известно кто больший вор - страшный Карабас-Барабас с его "Приватом" или кот Базилио со своей лисой Гонтаревой, простите, Алисой

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доказательства есть?ну кроме аль-звездяры? Суд по иску Коломойского заблокировал аудит Приватбанка и действия в судах против олигарха за рубежом, - "Finbalance" - Цензор.НЕТ 3409
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Офшори, працюючі фабрики і заводи на території ворога, за 3 роки з мілліонера став мілліадером ( це той, кому за Конституцією заборонено вести бізнес) і десятки інших прикладів - якби ти порохобот не був би таким дурним чи проплаченим, то побачив би...
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кто стал миллиардером?сцылки давай...ежегодно в мире все миллиардеры пересчитываются,до последнего цента доход...тебе будет не трудно поискать Суд за позовом Коломойського заблокував аудит Приватбанку і дії в судах проти олігарха за кордоном, - "Finbalance" - Цензор.НЕТ 625
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Читать - "Какой отпуск у Гонтаревой?" и "Сколько обошлась украинцам национализация "Привата".
Гыг, ты похоже рошеном обожрался, все больше вату напоминаешь Суд за позовом Коломойського заблокував аудит Приватбанку і дії в судах проти олігарха за кордоном, - "Finbalance" - Цензор.НЕТ 2585 - "какие ваши доказательства"? И Джазира тут не при делах

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ну,то есть,доказательств не будет?прогнозируемо...
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Читать курс лекций бесполезно, приводить аргументы тоже. Диагноз - ну ты сам знаешь, как вас в сети называют. Прощай, с шоколадными не по пути
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Не, тебя к попереднику в Ростов отправлю. ПР-БПП-ОБ шакалье одной породы
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в 19 посмотрим кто где собой распоряжаться будет. Только очень может быть в 18 хуйло крякнется и его торговый партнер тоже загнется. Ни что не вечно под Луной и твои рыги тоже
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с 2014 этот рефрен слышен...не устали еще?
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Значит то что ты рыг-недобиток уже не возражаешь? вот и славно, еще одного нетовскую титушку засветили.
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да я ваще уже нчитаю,чем ты там бредишь
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ну то есть Беня довел банк до ручки, грозился обвалить всю банковскую систему и кидануть несколько десятков мильйонов вкладчиков, теперь судится за свое выведенное в офшоры НЕЗАКОННО бабло - а виноват все равно Петя с Гонтаревой?

Логика тупорогого зрадофила или бенябота. Тебе в Беня в глаза насцыт - виноваты барыги будут, правда?
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Не надо путать причины и последствия. НБУ ОБЯЗАНО было контролировать положение дел в "Привате", СБУ ОБЯЗАНО было арестовать Коломойского за наличие трех паспортов (гражданств), ГПУ и пограничники ОБЯЗАНЫ были пресечь выезд Бени в Израиль. Что-то было сделано? НИЧЕГО. Теперь это просто жалкий треп. Так же как Янучара с КАМАЗами бабла без "благословления" Яценюка, Турчинова и Порошенко не убежал бы. Активисты Майдана в Межгирье были, только почему- то на момент бегства легитимного - НИКОГО
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А с чего ты взял, что Коломойский довел банк до ручки? Вот 25 лет не доводил, а потом взял и довел. На момент типа национализации банк имел прибыл 600 миллионов, выполнял все обязательства, перед этим прошел независимый международный аудит. А потом Порошенко с Гонтаревой решили его отжать. У Привата было активов на 270 ярдов, пассивов 240, но НБУ умудрился туда(?) влить 160 ярдов. Это гораздо больше, если бы банк просто обанкротился.
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Жаль не дочитал твой высер до конца. Тупорылая мразь, кто тебе дал право вешать ярлыки? Гнида ряженная, приперлась на чужой ресурс и вонь разводишь? Попадись ты мне, я тебе маковку -то нахлобучу, угрофин чалдонский
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какая то мутная сцылка...дубинский какой то-не пойду.
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Уроди, ой вибачте, олігархи -- усі одинакові резинові вироби №1...
Назріла ще одна Революція - АНТИОЛІГАРХІЧНА - і без всякого співчуття до олігархів-злодіїв, Вони (олігархи) нікого (людей) і нічого (країну) не пошкодують - чи продадуть, чи фізично знищать...
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тут вчера песняка про революцию постили...
"...есть у революции начало-нет у революции конца..."
как думаешь,кому нужны импотенты без конца? Суд за позовом Коломойського заблокував аудит Приватбанку і дії в судах проти олігарха за кордоном, - "Finbalance" - Цензор.НЕТ 4027
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Это ты про петруху? Или он главный КОНЕЦ революции достоинства. Янучара тоже себя вечным видел
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Протигази, шолі?

"Всем известно, что в Союзе презервативы называли «Резиновое изделие номер два». По широко распространённому мнениню «в СССР разные виды резины отличались по плотности, эту плотность различали по номерам № 1, № 2 и т. д., и такие же номера присваивали изделиям в зависимости от того, из какой резины они изготовлены». Мол, «Резиновое изделие № 1» - это противогаз, «Резиновое изделие № 2» - презерватив, «Резиновое изделие № 3» - ластик, «Резиновое изделие № 4» - галоши.
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Заканчивается третий год после Майдана. Идет дооформление активов со злочынных папередников на новых папередников. Скоро выборы. Жити по-новому - это же не всех касается... Газові фірми Януковича-молодшого перейшли під контроль вугільного барона Кононенка
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Це більше на підготовку до виборів схоже, ніж на боротьбу з олігархізмом. Один олігарх хоче засудити іншого. Великий капітал у всіх країнах визначає їх економіку. Якщо знищувати великий капітал - і економіка буде падати. Єдине, що великий капітал народу може допомогти лише через державу. А якщо великий капітал - це держава - то й народу від нього 0 без палочки.
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Неплохо бы судью, который "вынес" все это, вывести во дворик, поставить к стене и попросить переписать.
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У гыга доказательства нужны тока для Шмурдяка... Это овоща пинать можно без доказательств..
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