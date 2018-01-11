 "Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства Ноздровской", - посольство Британии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Twitter посольство Великобритании в Украине.
"Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства И.Ноздровской. Верховенство права является первостепенным. Мы будем и дальше следить за делом", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.
неловко как-то получится...
Alina Bodnar added a photo and a video
21 hrs ·
Ррррепост! В Одесі Зник безвісти активіст, майданівець, айдарівець Andrey Poznyakov ! Андрій займався викриттям фактів кришування місцевими мєнтами, прокурорами і суддями наркотрафіку! Зник в ніч з 4 на 5 січня! Обставини невідомі!
Тепер детальніше. Навесні 2017 року Андрій був залучений до спецоперації СБУ для роботи по виявленню наркотрафіка з Пакистану в Одесу. Як виявив Позняков пізніше, насправді його використали з метою віджиму наркобізнесу від Голови Нацполіції Одеси Дмитра Головіна для Головного прокурора Одеської області Олега Жученко. Про це він неодноразово відкрито повідомляв!
У вересні 2017 року, в день, коли він мав виїжджати на прес-конференцію (УНІАН) в Київ, щоб публічно відкрити факти цього злочину, Андрія затримують та поміщають у слідчий ізолятор по вказівці цього ж прокурора. Три місяці він провів у камері для довічників. 08 грудня 2017 року строк тримання Андрія під вартою вибіг. 09 грудня 2017 року він вийшов на свободу, але пізніш знову був заарештований під домашній арешт.
11 грудня 2017 Позняков записує звернення до керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та Голови НАБУ Артема Ситнікова, висловлюючи побоювання щодо свого життя і проханням особисто прийняти від нього докази щодо "пакистанського наркотрафіку"!
Звільнившись, Позняков продовжував розголошувати факти злочинних дій одеських можновладців! А 05 січня мала відбутися Апеляція прокурорів щодо запобіжного. Позняков навіть не афішував засідання, був впевнений у своїй правоті. Проте в ніч перед засіданням Андрій зникає. Дружина, повернувшись із нічної зміни, виявила, що чоловіка вдома немає. До суду він не доїхав!
А сьогодні було подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу!Тобто сьогодні о 17:00 має відбутись засідання по мірі запобіжного для людини, яку ні друзі, ні рідні не можуть знайти вже 5 днів!!! І про зникнення якої написана заява в поліцію. Мєнти списали все на те, що він втік від слідства, тому пошуками займатись очевидно не будуть.Також рідні побоюються, що можливо викрадення було підлаштовано для того аби якраз і змінити запобіжний на тримання під вартою!
Андрій Позняков також займався боротьбою із незаконними будівництвами та нелегальними гральними закладами! Підтримував на судах інших активістів і добровольців, так як він сам у 2015-2016 рр близько року перебував в СІЗО по сфабрикованій справі. У грудні 2016 Позняков приїжджав на суд до Андрій Романюк з посправниками. Тому вважаю, не потрібно пояснювати чому я сьогодні я особливо прошу про репост!
На відео Андрій Позняков пояснює причини свого затримання. Обов'язково перегляньте!
п.с. цікавий дуже факт чи співпадіння. Але організовувати прес-конференцію в Києві Познякову допомагала Ірина Ноздровська
В пості позначаю спільних наших з Андрієм Позняковим
друзів по фб. Може знайдуться побратими, які зможуть допомогти.
Контактувати з Неонила Нила Ткаченко
БМ это не юридически обязывающий документ.
Особенно если обязывать не кому.
Посмотрите на ПАСЕ, если нет желания наказать нарушителя правил , то нужно изменить правила.
Вот и все. Все просто.
І про яке ще розслідування можна говорити після цього?! Тим паче про :"....справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования.."???
Виновные назначены, непричастные награждены!
Кому нужно заморачиваться с расследованием, тем более тщательным?
Просто не хотят выполнять свои обязательства и зубы заговаривают.
У знаменитого адвоката спрашивают:
- Сколько вы берёте?
- 1000 долларов за 3 вопроса.
- Так дорого???
- Да. И каков будет ваш третий вопрос?
Всем известно, что водитель участник ДТП может отказаться от мед.освидетельствования себя на предмет любого вида опьянения, потому что это нарушение права человека.
Иди уже отсюда бундес газовый.
Нет, он не прошел освидетельствование , потому что отказался.
Его личность была установлена полицией при составлении протокола, потом полиция предложила ему пройти освидетельствование, а он отказался.
Поэтому аргументы Ирины ,что он был пьян, были только на словах.
а что в этом убийстве ужасного-то?
убийство как убийство, вполне себе рядовое.
И вообще смотрел опрос односелчан их обоих - никто не верит что этот дед способен был убить и перенести тело, в тоже время от односельчан полный негатив в адрес Ноздровсих, якобы семья полных невменяемых неадеквашек истеричек.
Но односельчане видно что напуганы и недоумевают почему такое внимание, и самое главное почему деда мусолят когда дело белыми нитками шито...
Тем более, если он не был пьян, то зачем было отказыааться.
Прошел бы освидетельствование и ничего бы этого не было.