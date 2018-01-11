 "Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства Ноздровской", - посольство Британии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Twitter посольство Великобритании в Украине.

"Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства И.Ноздровской. Верховенство права является первостепенным. Мы будем и дальше следить за делом", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.