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Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Происшествия
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 "Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства Ноздровской", - посольство Британии

Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Twitter посольство Великобритании в Украине.

"Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства И.Ноздровской. Верховенство права является первостепенным. Мы будем и дальше следить за делом", - говорится в сообщении.

Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства Ноздровской, - посольство Британии 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Возможно, есть люди, которые покрывали преступление Россошанского, - Аброськин об убийстве Ноздровской. ВИДЕО

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: На теле Ноздровской обнаружена ДНК подозреваемого Россошанского, - Аброськин

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3043757
 
 
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петралексеич уже с поздравлениями віступил...
неловко как-то получится...
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А разве Британия не знает ,что в Украине бандитская власть и таких убийств много? Почему нет ничего по Амине Окуевой? Ее так же нагло убили среди бела дня и никакого прогресса в расследовании. Никогда не будет в стране порядка, если власть непорядочная и не заинтересована в этом.
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Може він мав на увазі Високий суд Лондона? Так ця справа буде слухатись не там.
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По Амине Окуевой было выступление в Конгрессе США! Жаль убийство Ноздровской нельзя к руке Кремля пристегнуть! Хотя можно парня, осужденного за смертельное ДТП с её сестрой агентом ФСБ объявить и срок добавить вдвое!
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Для справедливого розслідування потрібно надіслати слідчих з ФБР та Скотланд Ярду, а наші поліціянти це фальсифікатори кримінальних справ під керівництвом Аброськіна, який вже більше 20 років фальсифікує кримінальні справи! Призначили діда винним у вбивстві Ноздровської, крові немає від 10 колотих поранень шиї!!!!!! хто і як несли тіло 1,5 км до річки ніхто не каже, хто домовлявся з ментами, щоб ті не шукали тіло кілька днів, поки воно розмокне в воді - ніхто не каже! Маємо місцеву мафію до якої входили як вбивці так і менти та місцеві прокурори та судді, які допомагали приховувати злочин! Це не розслідування вбивства, а фальсифікація, бо хочуть показати міжнародним партнерам що влада порошенка ще щось контролює в країні! Результатів реального розслідування - немає! Орудія вбивства немає, мотиву немає, доказів немає, факти не сходяться! А ось намалювався ще один цікавий факт з діяльності Ірини Ноздровської. Ноздровська мала організувати в Києві прес-конференцію одеського активіста, майданівця, учасника АТО Андрія Познякова, який мав розповісти як Одеське СБУ та прокуратура віджимає наркобізнес у одеської поліції під головуванням ще одного кримського мента (колеги Аброськіна) та керівника УМВС в Одеській області Дмитра Головіна. СБУ проводило спецоперацію в Одесі проти наркотрафіку з Пакістану, а закінчилась СПЕЦоперація зміною контролю над наркотрафіком! Про це Андрій Позняков вже неодноразово намагається розповісти в ЗМІ, бо він був залучений працівниками СБУ до спецоперації. Як наслідок Позняков опинився в СІЗО на три місяці, потім ненадовго вийшов і хотів зустрітись зі ЗМІ в Києві і тут вбивають Ірину Ноздровську а сам Позняков зникає!

Alina Bodnar added a photo and a video

21 hrs ·

Ррррепост! В Одесі Зник безвісти активіст, майданівець, айдарівець Andrey Poznyakov ! Андрій займався викриттям фактів кришування місцевими мєнтами, прокурорами і суддями наркотрафіку! Зник в ніч з 4 на 5 січня! Обставини невідомі!

Тепер детальніше. Навесні 2017 року Андрій був залучений до спецоперації СБУ для роботи по виявленню наркотрафіка з Пакистану в Одесу. Як виявив Позняков пізніше, насправді його використали з метою віджиму наркобізнесу від Голови Нацполіції Одеси Дмитра Головіна для Головного прокурора Одеської області Олега Жученко. Про це він неодноразово відкрито повідомляв!
У вересні 2017 року, в день, коли він мав виїжджати на прес-конференцію (УНІАН) в Київ, щоб публічно відкрити факти цього злочину, Андрія затримують та поміщають у слідчий ізолятор по вказівці цього ж прокурора. Три місяці він провів у камері для довічників. 08 грудня 2017 року строк тримання Андрія під вартою вибіг. 09 грудня 2017 року він вийшов на свободу, але пізніш знову був заарештований під домашній арешт.
11 грудня 2017 Позняков записує звернення до керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та Голови НАБУ Артема Ситнікова, висловлюючи побоювання щодо свого життя і проханням особисто прийняти від нього докази щодо "пакистанського наркотрафіку"!
Звільнившись, Позняков продовжував розголошувати факти злочинних дій одеських можновладців! А 05 січня мала відбутися Апеляція прокурорів щодо запобіжного. Позняков навіть не афішував засідання, був впевнений у своїй правоті. Проте в ніч перед засіданням Андрій зникає. Дружина, повернувшись із нічної зміни, виявила, що чоловіка вдома немає. До суду він не доїхав!
А сьогодні було подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу!Тобто сьогодні о 17:00 має відбутись засідання по мірі запобіжного для людини, яку ні друзі, ні рідні не можуть знайти вже 5 днів!!! І про зникнення якої написана заява в поліцію. Мєнти списали все на те, що він втік від слідства, тому пошуками займатись очевидно не будуть.Також рідні побоюються, що можливо викрадення було підлаштовано для того аби якраз і змінити запобіжний на тримання під вартою!
Андрій Позняков також займався боротьбою із незаконними будівництвами та нелегальними гральними закладами! Підтримував на судах інших активістів і добровольців, так як він сам у 2015-2016 рр близько року перебував в СІЗО по сфабрикованій справі. У грудні 2016 Позняков приїжджав на суд до Андрій Романюк з посправниками. Тому вважаю, не потрібно пояснювати чому я сьогодні я особливо прошу про репост!
На відео Андрій Позняков пояснює причини свого затримання. Обов'язково перегляньте!
п.с. цікавий дуже факт чи співпадіння. Але організовувати прес-конференцію в Києві Познякову допомагала Ірина Ноздровська
В пості позначаю спільних наших з Андрієм Позняковим
друзів по фб. Може знайдуться побратими, які зможуть допомогти.
Контактувати з Неонила Нила Ткаченко
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А Великобритания ничего не должна.
БМ это не юридически обязывающий документ.
Особенно если обязывать не кому.
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Яке може бути "тщательное расследование" коли "президент" вже привітав із швидким "розкриттям"?!!
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Да где там справедливость и беспристрастность.....все схвачено в суде, прокуратуре и МВД, коррупционная мафия рулит. Порошенко ничего не сделал для реальной борьбы с коррупцией, только бла-бла.
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Чего это не сделал? Ану не порочьте честное имя Петра Алексеевича, поганые кремлеботы! Еще как сделал: "не можещь победить - возглавь".
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С чего вдруг любая наша система может быть лучшей в мире?
Посмотрите на ПАСЕ, если нет желания наказать нарушителя правил , то нужно изменить правила.
Вот и все. Все просто.
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а патаму шта мы -- лучшие в мире , ,, а вот мир окружающий Украину -- я бы поменял ,.,,, с рашки бы и начал , , на марс телепортировал ,,,
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"Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность сотрудникам Национальной полиции за оперативное раскрытие убийства правозащитника Ирины Ноздровской.Источник:https://censor.net.ua/v3043387"............................

І про яке ще розслідування можна говорити після цього?! Тим паче про :"....справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования.."???
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на основе тщательного расследования ужасного убийства
"Україна має забезпечити справедливий судовий процес на основі ретельного розслідування жахливого вбивства Ноздровської", - посольство Британії - Цензор.НЕТ 9920
Виновные назначены, непричастные награждены!
Кому нужно заморачиваться с расследованием, тем более тщательным?
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Да ничего они не западозрили.
Просто не хотят выполнять свои обязательства и зубы заговаривают.
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, а какого хрена ваапче бриты обозначились ?, , ирина их громодянин / агент / кредитор. ???
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***
У знаменитого адвоката спрашивают:
- Сколько вы берёте?
- 1000 долларов за 3 вопроса.
- Так дорого???
- Да. И каков будет ваш третий вопрос?
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, Вася -- як завжди , креативен , , . рыспект , и зочод ,,,
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Ирина не правозащитница , она не защищала права человека, а наоборот.
Всем известно, что водитель участник ДТП может отказаться от мед.освидетельствования себя на предмет любого вида опьянения, потому что это нарушение права человека.
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Так он вроде прошел освидетельствование, которое ничего не выявило! Ни наркотиков, ни алкоголя. А аргументы Ноздровской были только словесные, что якобы в результатах медицинской экспертизы, не была установлена личность обвиняемого. А следовательно нельзя идентифицировать его анализы, как его анализы!
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Сколько можно тягать эту "дохлую лошадь"???
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Быдляче-воровская шобла при власти, набрала в силовые структуры, преданных неучей и полных непрофессионалов...Аваков, Югик , даже юридического образования не имеют...Как такие люди могут нормальную работу организовать...? Полно висяков и по линии СБУ...
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Вони не неучі - вони дуже розумні люди. Недобрі, але розумні.
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А у вас министр обороны гражданский.
Иди уже отсюда бундес газовый.
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Так он вроде прошел освидетельствование, которое ничего не выявило! Ни наркотиков, ни алкоголя. А аргументы Ноздровской были только словесные, что якобы в результатах медицинской экспертизы, не была установлена личность обвиняемого. А следовательно нельзя идентифицировать его анализы, как его анализы!

Нет, он не прошел освидетельствование , потому что отказался.
Его личность была установлена полицией при составлении протокола, потом полиция предложила ему пройти освидетельствование, а он отказался.
Поэтому аргументы Ирины ,что он был пьян, были только на словах.
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А есть ссылка, откуда информация? Вроде было видео в Ютубе, попробую найти ссылку, где Ноздровская, говорит о том, что экспертиза проведена, но нет оснований утверждать, что это анализы обвиняемого!
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экспертизу нужно было проводить в течение 3-х часов после события дтп. кровь взяли только через 8 часов и еще 3 дня не делали анализ, потому что его никто не оплатил. то есть все делалось с самого начала, чтобы развалить дело и признать результаты недействительными ввиду нарушений при проведении экспертизы.
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тщательного расследования ужасного убийства Ноздровской

а что в этом убийстве ужасного-то?
убийство как убийство, вполне себе рядовое.
"Україна має забезпечити справедливий судовий процес на основі ретельного розслідування жахливого вбивства Ноздровської", - посольство Британії - Цензор.НЕТ 1650
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Есть ссылка на передачу на Интере , где Ирина зачитывает протокол ДТП, где написано что отказался.
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Отказался проходить и был пьян - две разные вещи не находите ли?

И вообще смотрел опрос односелчан их обоих - никто не верит что этот дед способен был убить и перенести тело, в тоже время от односельчан полный негатив в адрес Ноздровсих, якобы семья полных невменяемых неадеквашек истеричек.
Но односельчане видно что напуганы и недоумевают почему такое внимание, и самое главное почему деда мусолят когда дело белыми нитками шито...
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А я не говорю что он был пьян.
Тем более, если он не был пьян, то зачем было отказыааться.
Прошел бы освидетельствование и ничего бы этого не было.
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пусть она весила всего 45 кг, на сэ нужно, чтобы этот убивця пронес на плече манекен с таким весом полтора км, а мы посмотрим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства Ноздровской", - посольство Британии
 
 
 
 
 
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