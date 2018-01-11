 В Совете Европы попытаются изменить регламент ПАСЕ, чтобы вернуть делегацию России, - Арьев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава делегации Украины в ПАСЕ, нардеп (БПП) Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова не будет подавать свою делегацию в ПАСЕ. Усилия Генсека Совета Европы Ягланда оказались напрасными, ведь большинство делегатов и в дальнейшем не готовы принимать РФ без санкций за аннексию Крыма и войну на Донбассе. ... Но сторонники возвращения РФ не сдались. Новый президент ПАСЕ итальянский социалист Николетти хоть и не так как его предшественник Аграмонт, но все равно стремится видеть россиян в Ассамблее. Для этого, при поддержке пророссийского лобби в Совете Европы, будут пытаться изменить регламент ПАСЕ, чтобы убрать оттуда возможность введения санкций против национальных делегаций. Цинизм высшего сорта от определенных руководителей СЕ: это все равно что не осуждать преступника, а изменить свои законы так, чтобы преступник таковым не считался! Именно против этого нам придется бороться в течение сессии 2018 года. Результат возможен только в единстве позиции и совместных усилиях! Надеюсь, приближение выборов не изменит стиль работы украинской делегации. А если делегацию РФ хоть и тушками, но вернут в следующем году, то нашей парламентской делегации нечего делать в ПАСЕ. Потому что эта организация ценная только своими принципами и ценностями", - заявил Арьев.

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Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за агрессии против Украины. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В 2016-2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.