 В Совете Европы попытаются изменить регламент ПАСЕ, чтобы вернуть делегацию России, - Арьев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава делегации Украины в ПАСЕ, нардеп (БПП) Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"Россия снова не будет подавать свою делегацию в ПАСЕ. Усилия Генсека Совета Европы Ягланда оказались напрасными, ведь большинство делегатов и в дальнейшем не готовы принимать РФ без санкций за аннексию Крыма и войну на Донбассе. ... Но сторонники возвращения РФ не сдались. Новый президент ПАСЕ итальянский социалист Николетти хоть и не так как его предшественник Аграмонт, но все равно стремится видеть россиян в Ассамблее. Для этого, при поддержке пророссийского лобби в Совете Европы, будут пытаться изменить регламент ПАСЕ, чтобы убрать оттуда возможность введения санкций против национальных делегаций. Цинизм высшего сорта от определенных руководителей СЕ: это все равно что не осуждать преступника, а изменить свои законы так, чтобы преступник таковым не считался! Именно против этого нам придется бороться в течение сессии 2018 года. Результат возможен только в единстве позиции и совместных усилиях! Надеюсь, приближение выборов не изменит стиль работы украинской делегации. А если делегацию РФ хоть и тушками, но вернут в следующем году, то нашей парламентской делегации нечего делать в ПАСЕ. Потому что эта организация ценная только своими принципами и ценностями", - заявил Арьев.
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Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за агрессии против Украины. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В 2016-2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.
А вообще, давно в Гейропке Адика Шикльгрубера не случалось - зажирели сильно.
"Украине и ее партнерам удалось остановить возвращение делегации России в ПАСЕ.Источник:https://censor.net.ua/n3043743"
Ну разве что кому-то в Европе очень хочется получить российского бабла....
Последствия подобных режимов в политике, экономике и сфере гражданских прав губительны для наций, находящихся под гнётом клептократов.
Клептократия часто подрывает перспективы привлечения иностранных инвестиций и резко ослабляет внутренний рынок и международную торговлю.
В то время как клептократы пользуются для личных нужд деньгами своих граждан, отмывая деньги, и растрачивая государственные средства на роскошь, качество жизни любого живущего в клептократии гражданина неуклонно падает
То, что об болезни уже знают в Европе, очень не нравится украинским барыгам, поскольку они думали, что придумав не хитрые кровавые манипуляции с собственным народом, в мире не осмелятся говорить правду о настоящей ситуации в Украине.
Об этом в комментарии, опубликованном сайтом аналитического центра European Council on Foreign Relations, заявил Густав Грессель, исследователь Европейской программы данного центра, который специализируется в вопросах безопасности и обороны.
Такую информацию обнародовал накануне вечером «Голос Америки».
Грессель видит в Украине признаки свертывания президентом Порошенко «прогресса в области верховенства права и разделения государственной власти, которого удалось достичь после Революции Достоинства».
На это, по мнению автора, указывает ситуация вокруг оппозиционного украинского политика, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, давление на НАБУ, качество вновь назначенных в Верховный суд судей, нападки на борцов с коррупцией и др.
«Если так будет продолжаться, Украина снова станет квазиавторитарной клептократией, в которой несколько руководителей государства используют силу государственного аппарата для продвижения собственных интересов», - пишет исследователь ECFR.
Чтобы предупредить этот сценарий, Грессель призывает ЕС прибегнуть к точечным арестам счетов коррумпированных членов украинской власти и тех, кто сопротивляется реформам.
«Это направило бы очень четкий сигнал накануне президентских и парламентских выборов 2019 - самозваные «проевропейские» Украинские элиты не имеют поддержки Европы. Более того, угроза переизбранию и сохранению власти Порошенко может быть единственным языком, какой он понимает», - рассуждает Грессель.
Эксперт также отмечает, что наступление Европы на коррупцию в Украине не нужно воспринимать, как ослабление ее в борьбе за суверенитет и независимость против России.
«Коррупция и суверенитет - это разные вопросы, и их надо разграничивать», - отмечает Грессель.
«Центральным требованием Революции Достоинства была трансформация Украины в государство, которое уважает закон, относится ко всем своим гражданам одинаково и с уважением, и не допускает неправомерного обогащения политической элиты. Порошенко и его правительство потерпели провал относительно выполнения этих требований. Администрация Порошенко все больше превращает новую Украину на зеркальную копию старой. Европейские лидеры не должны позволять использовать себя как фиговый листок, которым прикрывается такой регресс Украины», - резюмирует Грессель.
Ног получается,что Липецкий Упырь,через кума Путлера Медведчука,ведет дела с Путлером,а им нельзя. Вот они и возмущаются.
Роттердам+ вам в помощь.
Это ведь санкции за Крым и Донбасс.
Накануне польская правительственная комиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского лайнера, сообщила о том, что на борту до падения самолета произошло минимум три взрыва.
"Польская правительственная комиссия, назвав взрыв в качестве причины крушения президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, выполнила политический заказ на ухудшение российско-польских отношений. Все необходимые разъяснения по этому поводу дал президент России Владимир Путин на недавней пресс-конференции", - сказал сенатор.