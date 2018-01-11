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 Политика Украины
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 В Совете Европы попытаются изменить регламент ПАСЕ, чтобы вернуть делегацию России, - Арьев

В Совете Европы при поддержке пророссийского лобби будут пытаться изменить регламент ПАСЕ, чтобы убрать оттуда возможность введения санкций против национальных делегаций и таким образом вернуть в ПАСЕ делегацию Россию.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава делегации Украины в ПАСЕ, нардеп (БПП) Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова не будет подавать свою делегацию в ПАСЕ. Усилия Генсека Совета Европы Ягланда оказались напрасными, ведь большинство делегатов и в дальнейшем не готовы принимать РФ без санкций за аннексию Крыма и войну на Донбассе. ... Но сторонники возвращения РФ не сдались. Новый президент ПАСЕ итальянский социалист Николетти хоть и не так как его предшественник Аграмонт, но все равно стремится видеть россиян в Ассамблее. Для этого, при поддержке пророссийского лобби в Совете Европы, будут пытаться изменить регламент ПАСЕ, чтобы убрать оттуда возможность введения санкций против национальных делегаций. Цинизм высшего сорта от определенных руководителей СЕ: это все равно что не осуждать преступника, а изменить свои законы так, чтобы преступник таковым не считался! Именно против этого нам придется бороться в течение сессии 2018 года. Результат возможен только в единстве позиции и совместных усилиях! Надеюсь, приближение выборов не изменит стиль работы украинской делегации. А если делегацию РФ хоть и тушками, но вернут в следующем году, то нашей парламентской делегации нечего делать в ПАСЕ. Потому что эта организация ценная только своими принципами и ценностями", - заявил Арьев.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Удалось остановить возвращение делегации РФ в ПАСЕ, - Кулеба

В Совете Европы попытаются изменить регламент ПАСЕ, чтобы вернуть делегацию России, - Арьев 01

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за агрессии против Украины. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В 2016-2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

Источник: https://censor.net.ua/n3043755
 
 
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колобок ар`єв завжди істерить, це напевне в такий спосіб він намагається увагу до себе привернути
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Грошики не пахнуть.

А вообще, давно в Гейропке Адика Шикльгрубера не случалось - зажирели сильно.
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та вже перенести кордон Європи між Україною й Росією. Росія ж проти Європи, не тільки морально, а й територіально. То Китай ще прийміть - той хоч в нейтралитеті.
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"Перемога" перетворюється у "зраду"...................

"Украине и ее партнерам удалось остановить возвращение делегации России в ПАСЕ.Источник:https://censor.net.ua/n3043743"
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Та непа там ні зради, ні перемоги. Поважні мужі в ПАСЄ займаються звичними справами, аби показати хоч якусь діяльність і виправдати свою зарплатню. Бо дійсно потрібну діяльність (реагування на конфлікти та запобігання їм, відстоювання прав людини і т.д.) вони не ведуть.
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А какой смысл возвращать российскую делегацию в ПАСЕ?! От нее абсолютно ничего не зависит, они всего лишь марионетки Путина, что им Путин прикажет, то и делают.

Ну разве что кому-то в Европе очень хочется получить российского бабла....
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Одні маріонетки повертають інших- що не так?
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Та хочется жеж, невмоготу просто как хочется.
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ага, они марионетки, а остальные не от кого не зависят, типа сами себе хозяева? смешно
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В мире начали говорить правду о болезни Порошенко - клептократии (буквально «власть воров», - ред).
Последствия подобных режимов в политике, экономике и сфере гражданских прав губительны для наций, находящихся под гнётом клептократов.
Клептократия часто подрывает перспективы привлечения иностранных инвестиций и резко ослабляет внутренний рынок и международную торговлю.
В то время как клептократы пользуются для личных нужд деньгами своих граждан, отмывая деньги, и растрачивая государственные средства на роскошь, качество жизни любого живущего в клептократии гражданина неуклонно падает
То, что об болезни уже знают в Европе, очень не нравится украинским барыгам, поскольку они думали, что придумав не хитрые кровавые манипуляции с собственным народом, в мире не осмелятся говорить правду о настоящей ситуации в Украине.
Об этом в комментарии, опубликованном сайтом аналитического центра European Council on Foreign Relations, заявил Густав Грессель, исследователь Европейской программы данного центра, который специализируется в вопросах безопасности и обороны.
Такую информацию обнародовал накануне вечером «Голос Америки».
Грессель видит в Украине признаки свертывания президентом Порошенко «прогресса в области верховенства права и разделения государственной власти, которого удалось достичь после Революции Достоинства».
На это, по мнению автора, указывает ситуация вокруг оппозиционного украинского политика, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, давление на НАБУ, качество вновь назначенных в Верховный суд судей, нападки на борцов с коррупцией и др.
«Если так будет продолжаться, Украина снова станет квазиавторитарной клептократией, в которой несколько руководителей государства используют силу государственного аппарата для продвижения собственных интересов», - пишет исследователь ECFR.
Чтобы предупредить этот сценарий, Грессель призывает ЕС прибегнуть к точечным арестам счетов коррумпированных членов украинской власти и тех, кто сопротивляется реформам.
«Это направило бы очень четкий сигнал накануне президентских и парламентских выборов 2019 - самозваные «проевропейские» Украинские элиты не имеют поддержки Европы. Более того, угроза переизбранию и сохранению власти Порошенко может быть единственным языком, какой он понимает», - рассуждает Грессель.
Эксперт также отмечает, что наступление Европы на коррупцию в Украине не нужно воспринимать, как ослабление ее в борьбе за суверенитет и независимость против России.
«Коррупция и суверенитет - это разные вопросы, и их надо разграничивать», - отмечает Грессель.
«Центральным требованием Революции Достоинства была трансформация Украины в государство, которое уважает закон, относится ко всем своим гражданам одинаково и с уважением, и не допускает неправомерного обогащения политической элиты. Порошенко и его правительство потерпели провал относительно выполнения этих требований. Администрация Порошенко все больше превращает новую Украину на зеркальную копию старой. Европейские лидеры не должны позволять использовать себя как фиговый листок, которым прикрывается такой регресс Украины», - резюмирует Грессель.
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Болезнь называется клептомания. Клептократия - це када клептоманы при власти.
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Если бы в Украине была народнавласть,то таких попыток,как возвращение путлера в ПАСЕ,никогда бы не было.
Ног получается,что Липецкий Упырь,через кума Путлера Медведчука,ведет дела с Путлером,а им нельзя. Вот они и возмущаются.
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Загалом, боротьба на сході України не що інше - як боротьба між римським (постримським ) світом і зруйнованим совком. Вірніше, досить чітко видно границі минулого впливу римсько-візантійської цивілізації.
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Та я вас умоляю! Какой Рим с византией? Туда урок со всего совка эшелонами римляне свозили?
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ты необразованный. Европа - это постримская цивилизация. Так себя и величает.
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А тем временем Украина продолжает увеличивать товарооборот с РФ.
Роттердам+ вам в помощь.
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В Совете Европы попытаются прогнутся под хуйла?
Это ведь санкции за Крым и Донбасс.
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Гнать кацапов из Европы как завещал Великий Ленин.
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да что там про Европу говорит-то, она всегда продажной была, есть за ней такой грешок. Достаточно вспомнить, что европейцы отчего-то москальских смердов русскими называют как то велел своим холопам делать царь москалей и сам москаль петр 1 в отношении своих смердов. Ведь это ж именно он во всей своей ордынской наглости москалию обозвал Россией, и когда, в 1721 году, как только дань орде перестал платить, оперился. Так что же это получается, приказ москаля своим холопам является обязательным к исполнению у европейцев? По факту все так и выглядит, Европа прислуживает кремляди и началось это от момента, как европейские страны предавшую Русь москву и ее смердов начали и продолжают к числу русских причислять греша тем против истины. А вы говорите ПАСЕ. Да Европу в ее желании блудить от такого блуда удерживать нелегкий труд, продажная она, и это заметно всем.
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вообще-то дань орде перестали платить за 2.5 века до рождения Петра 1-го, но тебе-то все равно наверное
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Власти Польши должны выяснить, кто заложил взрывчатку на борт самолета Ту-154, на котором в 2010 году под Смоленском разбился президент страны Лех Качиньский и члены польской делегации. Об этом заявил журналистам в четверг, 11 января, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Накануне польская правительственная комиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского лайнера, сообщила о том, что на борту до падения самолета произошло минимум три взрыва.
"Польская правительственная комиссия, назвав взрыв в качестве причины крушения президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, выполнила политический заказ на ухудшение российско-польских отношений. Все необходимые разъяснения по этому поводу дал президент России Владимир Путин на недавней пресс-конференции", - сказал сенатор.
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і яким боком параша до Європи, хай створюють свою організацію разом з кндр та іншими прихвостнями, нєхрєн їм там робити, тільки повітря псують там, де ступить копито недонарода
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Совете Европы попытаются изменить регламент ПАСЕ, чтобы вернуть делегацию России, - Арьев
 
 
 
 
 
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