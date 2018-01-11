 Зарплата учителей вырастет на 1,5 тыс. грн уже в январе, - Гройсман

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в начале заседания Кабмина сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Мы уже с января месяца повысим зарплату украинским учителям. Вы знаете, что в прошлом году было принято решение, благодаря которому мы повысили зарплату учителям на 50%. В этом году украинский учитель получит еще 1,5 тыс. грн. То есть фактически если зарплата учителя составляла 5-7 тыс. грн, то в этом году она составит от 6,5 до 8,5 тыс. грн в среднем", - сказал он.

Вместе с тем Гройсман подчеркнул дискриминационное положение тренеров ДЮСШ, а также учителей в музыкальных школах и школах искусств в сравнении с учителями в общеобразовательных школах.

"Речь идет о том, что их зарплата ниже, чем та, которая выплачивается из госбюджета", - отметил Гройсман, напомнив, что зарплата вышеперечисленных категорий учителей выплачивается в рамках децентрализации из местных бюджетов.

"Нам нужно поработать с местными властями. Это моя просьба. И будет решение правительства, если необходимо, чтобы мы повысили зарплату работникам и учителям в сфере культуры, физкультуры и спорта", - добавил Премьер.

Гройсман обратился к Министерству соцполитики, Министерству образования, а также Министерству молодежи и спорта с просьбой урегулировать данный вопрос.

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