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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1667) Гройсман (3749) повышение ЗП (14) учитель (257)

 Зарплата учителей вырастет на 1,5 тыс. грн уже в январе, - Гройсман

В конце января будет повышена зарплата украинским учителям.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в начале заседания Кабмина сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Мы уже с января месяца повысим зарплату украинским учителям. Вы знаете, что в прошлом году было принято решение, благодаря которому мы повысили зарплату учителям на 50%. В этом году украинский учитель получит еще 1,5 тыс. грн. То есть фактически если зарплата учителя составляла 5-7 тыс. грн, то в этом году она составит от 6,5 до 8,5 тыс. грн в среднем", - сказал он.

Вместе с тем Гройсман подчеркнул дискриминационное положение тренеров ДЮСШ, а также учителей в музыкальных школах и школах искусств в сравнении с учителями в общеобразовательных школах.

"Речь идет о том, что их зарплата ниже, чем та, которая выплачивается из госбюджета", - отметил Гройсман, напомнив, что зарплата вышеперечисленных категорий учителей выплачивается в рамках децентрализации из местных бюджетов.

"Нам нужно поработать с местными властями. Это моя просьба. И будет решение правительства, если необходимо, чтобы мы повысили зарплату работникам и учителям в сфере культуры, физкультуры и спорта", - добавил Премьер.

Гройсман обратился к Министерству соцполитики, Министерству образования, а также Министерству молодежи и спорта с просьбой урегулировать данный вопрос.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043752
 
 
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......І нефф гнать ! ...Тарифна сітка .*вчитель вищої категорії .десь до 4800 гривасов *грязними * (ставка) Зарплата вчителів зросте на 1,5 тис. грн вже в січні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7012 ..
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Сразу после вуза - минималка, 3200. зашибись, торба грошей.
тысчу добавят - поедут молоди вчительки пачками каву в Вену пить.
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Господи і тут кремлеботи зраду побачили )))))))) до чого ж примітивні істоти ))))))))
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Я не кремлебот, но и не идиот что бы считать раскручивание маховика гиперинфляции за перемогу.
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Что тебе пояснить, что печатать пустые деньги много ума не надо и что те кто жили в 90-е уже видели чем это заканчивается? В 90-х Кучма пообещал поднять пенсии до миллиона, и он свое обещание выполнил. Угадай сколько стал стоить хлеб и откуда тогда появилась фраза "нищие миллионеры".
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а, тоб то я так розумію шо краще не підвищувати нікому зарплату?
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У вчітелів як і у медиків раніше було чимало доплат, зараз всі доплати зняли, залишили голу "ставку", і ця подачка, це просто насмішка над людьми.
пі.сі. Вимагай від пеці зарплатню авансом, а то як втече до Ростова отримаєш Дулю з соєй.
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серьозно? )))))))) а роскажи ка мені про ці доплати? ))))
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Сумма средств, начисленная Реве в декабре, составила 67 545,01 гривен,
из них
должностной оклад составил 15 200 гривен,
надбавка за выслугу лет - 7 600 гривен,
надбавка за работу с секретными документами - 3 040 гривен,
надбавка за интенсивность труда - 15 200 гривен,
командировочные - 6 023,07 гривны,
индексация - 318,04 гривен,
премия за декабрь - 15 200 гривен,
отпускные - 6 939,32 гривен.
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Мне тоже его жалко, чиновник высокого уровня европейской страны и каких то несчастных 2000 €, и то с надбавками а не чистой запрлаты.
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Думал, сегодня зрады уже не дождусь. Начала тоска одолевать...

Ан нет, вот она родимая
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В числі "дискримінаційних категорій" не тільки вчителі музшкіл і тренери ДЮСШ, а добра половина офіційно працюючого населення, насамперед, не бюджетної сфери. Якщо бюджетникам десь знаходять гроші -мабуть, просто вмикають станок, то де взяти на ту ж мінімалку тим, хто сам заробляє? Піднімати ціни своїх товарів і послуг? Але для багатьох це дорога в прірву...
Моєму родичу, який не останній працівник в ОБЛЕНЕРГО (здавалось, у цих вже є гроші) перед Новим роком видали зарплату (тільки не падайте) вісімсот гривень.
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Суетятся не по-детски - видно, выборы на носу у барыг. Получат они свои ющенковские пять процентов.
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Ничего страшного. Они сейчас напечатают, а после выборов гривну опустят. Поэтому так долго и ищут замену Гонтаревой. Этому человеку прийдется повторить ее подвиг. Была по 8, а стала 28. Будет и по 48.
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Транша не будет, а дело к выборам. Надо изображать рост благосостояния. Так шо гуляй, рванина, включай станок. Скоко надо, стоко и напечатаем!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗарплата учителей вырастет на 1,5 тыс. грн уже в январе, - Гройсман
 
 
 
 
 
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