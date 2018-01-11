 Зарплата учителей вырастет на 1,5 тыс. грн уже в январе, - Гройсман

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в начале заседания Кабмина сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы уже с января месяца повысим зарплату украинским учителям. Вы знаете, что в прошлом году было принято решение, благодаря которому мы повысили зарплату учителям на 50%. В этом году украинский учитель получит еще 1,5 тыс. грн. То есть фактически если зарплата учителя составляла 5-7 тыс. грн, то в этом году она составит от 6,5 до 8,5 тыс. грн в среднем", - сказал он.
Вместе с тем Гройсман подчеркнул дискриминационное положение тренеров ДЮСШ, а также учителей в музыкальных школах и школах искусств в сравнении с учителями в общеобразовательных школах.
"Речь идет о том, что их зарплата ниже, чем та, которая выплачивается из госбюджета", - отметил Гройсман, напомнив, что зарплата вышеперечисленных категорий учителей выплачивается в рамках децентрализации из местных бюджетов.
"Нам нужно поработать с местными властями. Это моя просьба. И будет решение правительства, если необходимо, чтобы мы повысили зарплату работникам и учителям в сфере культуры, физкультуры и спорта", - добавил Премьер.
Гройсман обратился к Министерству соцполитики, Министерству образования, а также Министерству молодежи и спорта с просьбой урегулировать данный вопрос.
тысчу добавят - поедут молоди вчительки пачками каву в Вену пить.
пі.сі. Вимагай від пеці зарплатню авансом, а то як втече до Ростова отримаєш Дулю з соєй.
Кляті рехформатори
из них
должностной оклад составил 15 200 гривен,
надбавка за выслугу лет - 7 600 гривен,
надбавка за работу с секретными документами - 3 040 гривен,
надбавка за интенсивность труда - 15 200 гривен,
командировочные - 6 023,07 гривны,
индексация - 318,04 гривен,
премия за декабрь - 15 200 гривен,
отпускные - 6 939,32 гривен.
Ан нет, вот она родимая
Моєму родичу, який не останній працівник в ОБЛЕНЕРГО (здавалось, у цих вже є гроші) перед Новим роком видали зарплату (тільки не падайте) вісімсот гривень.