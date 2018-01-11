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 При условии длительного перемирия на Донбассе можно начинать поэтапно снимать санкции с России, - глава МИД Германии Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что ЕС должен поэтапно, а не одномоментно отменять санкции против РФ. Начать можно при условии длительного перемирия на Донбассе.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, министр иностранных дел ФРГ заявил во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине.

"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - отметил он. При этом идею одномоментной отмены всех санкций против России при условии стопроцентного выполнения минских договоренностей Габриэль назвал "оторванной от реальности". Постепенную отмену министр аргументировал тем, что санкции также вводились поэтапно.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Председательство Болгарии в ЕС и Италии в ОБСЕ не изменит позицию Евросоюза по урегулированию ситуации на Донбассе, - Мингарелли

Напомним, экономические санкции в отношении России за агрессию в Украине были введены Евросоюзом в 2014 году, в марте 2015 года возможную отмену санкций привязали к выполнению Минских соглашений. Ожидалось, что процесс продлится до конца 2015 года.

Хотя спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что в случае выполнения Россией Минских соглашений США готовы снять часть санкций, Госдепартамент продолжает работу по их усилению

Источник: https://censor.net.ua/n3043704
 
 
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эти немцы падлы - сука реально бесят с такими "союзниками" и врагов не надо При условии длительного перемирия на Донбассе можно начинать поэтапно снимать санкции с России, - глава МИД Германии Габриэль - Цензор.НЕТ 9277
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да какие в етом мире союзники. Сколько весь мир молча наблюдал как Гитлер захватывает страну за страной и никому дела до них не было. Все надеялись что Гитлер успокоится и дальше не пойдет. Только Гитлера ето еще больше подзадоривало и возбуждало от собственной гордости и безнаказанности. Пока рамсы не попутал и на Америку замахнулся.
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Ну так рашисты по еплу получат, как и их браты-фашисты
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Это уже ноаый глава от правительства меньшинства или старый.
Там у них не поймешь что.
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не получилось этого дебила под обстрел затащить - туман помешал. Надо было под мрапом шашку 200граммовую ипануть - может просветление снизошло бы.
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А где же вопли про безальтернативность Минского плана и гениальные дипломатические победы "нашего Пэци солцеликого, мироносного, переможного" ?
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Логично конечно если с началом длительного перемирия начинать с самых мелких и по выводу войск с долбасса и крыма их снять еще, но судить виновных все равно нужно.
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они все же должны платить за это все и возможно даже больше чем десятками лет.
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А зачем? Россосию нужно раздавить полностью и разделить на мелкие княжества. А вот тогда уже и санкции снимать.
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че, млять, логично?! Санкции вводили из-за нарушения перемирия или из-за захвата украинских территорий?!
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это молодая смена. Ну, типа, комсомол такой немецкий.
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Видать хотят Кёнигсбергскую волость вернуть )))
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они ее не смогут ассимилировать.Это как в бочку меда ведро говна добавить. Они до сих пор толком ГДР не переварили, а там не немцы - там кацапы.
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И прямо все "влюблены" в росиюшку, березки, балалайки и матрёшки?)))))
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Мдя...подсиживает...Вон у него карманы от путлероских банкнот оттопыриваются, вот он и блеет одно и тоже как заведеный
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Где-то так, но когда завод кончается, совсем по-другому начинает блеять. Сейчас сразу видно - подзарядили.
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Видать акции Роснефти уже получил.
Прогнившая Европа,сама себя сожрет.
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папiр визерунчастий, але цупкий, i перфорацii немає. Користі ніякої.
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Всё что нужно знать про Ыврапейских партнёров. Зато мерзавцы к Украине требования выдвигают рабские за копеечную подачку под проценты.
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то есть с отжимом Крыма Европа смирилась При условии длительного перемирия на Донбассе можно начинать поэтапно снимать санкции с России, - глава МИД Германии Габриэль - Цензор.НЕТ 4074
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Смирилась... На самом деле Крым сдали благодаря их усилиям.
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Габриель это не вся Европа, а только пшик, относительно.
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Задолбали эти торгаши. Спят и видят как отмазать своего торгового партнера. Значит если там будут чуть-чуть меньше стрелять, то смело сразу можно простить и оккупацию Крыма и войну на Донбассе.
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Ну примерно как воришка залез в дом украл деньги, телевизор и ювелирные украшения.
Если он вернет телевизор то ему за это нужно что то дать, можно денег.
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Типовий гєйропейський лібераст. Аби тільки швидше почати торгувати з підерацією на повну. А Крим, а виведення військ підерації з Донбасу, а репарації і суд на злобною кремлівською потворою?
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Шлюха газпромовская. Сын недобитого фашиста. Видать, наскребли ему на зарплату, а то же совсем другое пел ещё пару недель назад. И не так чтобы сильно волновали эти псевдосанкции, но всё равно противно.

Что я могу сказать... Явно на одного нациста меньше убил мой дед в 1944-м или 1945-м.
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Да им вообще пора слится с РФ в экстазе.

У Германии технологии, у РФ сырье, вот и заживут "братья по разуму".
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Габриэль это не вся Европа ?
А кто вся Европа ?
Она вся такая как этот габриэль.
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Типа от этого Габриэля это зависит, пусть себе балаболит дальше
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Крым сдали "благодаря" случайным поцам приплывшим в ВР и на Банкову на крови Небесной Сотни.
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Меркель нужно было бороться с немецкими олигархами, которых она называет бизнессом и который имеет каналы СМИ и зомбирует население , а сейчас уже поздно.
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кацапы неофициально макакой клялись немцам ( всяким меркелям и сименсам) что он "возьмут" Украину "за две недели" "без сопротивления" - и типа быстро все замнут - вот отсюда ихний облом по всем фронтам - теперь бесятся бундесы прикормленные -деньги кровавые им не пахнут
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дойчи давно уже ни те. продаться русне за миску вонючих щей и стопку боярышника.... За такое раньше в дойчланде бессрочно в лагеря отправляли или гильотинировали на месте сразу после такой заявы.
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Плевать на ваши псевдосанкции. У меня собственные санкции наготове. Вот демо-версия:

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У шредерёнышей свои принцыпы и калькуляция.
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Пускай бесятся.
У Германии уже больше трех месяцев нет правительства и никак не получается, а идти на новые выборы результат будет еще хуже.
Ситуация безвыходная.
А тут еще торговых партнеров в черный список внесут.
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Гросфатеры унд гросмутеры в могилах под дер шталинградом переворачиваются от такого позора.
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Санкции США имеют силу Федерального Закона.Этот тупой долбодятел такой же Пустозвон что говорящая Кобыла РАБссии. При условии длительного перемирия на Донбассе можно начинать поэтапно снимать санкции с России, - глава МИД Германии Габриэль - Цензор.НЕТ 3839
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санкции США без поддержки европы имеет столько же смысла как твоя трескотня на этом форуме
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Европа без поддержки Америки очень быстро превратится в Турцию или Пакистан. Великобритания уже ето поняла и решили отгородиться от будущего клоповника. Так что европейские политики будут дудеть в ту дудку которую Госдеп им ко рту поднесет даже кожаную...
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а с чего ты взял что америка будет ссориться с европой из-за каких-то там санкций?
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он говорит что Европа не будет ссориться с Америкой из за каких то санкций
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правильно, не будет, поэтому просто их будет обойти, сделай прокладку в европе и торгуй хоть с самими США
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санкции будут, только работать не будут, как закон Джейсона-Веника о котором в европе все давно забыли, он существовал, но всем было плевать по большому счету
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Быдло мысль толкнуло,сразу видно Педофила Фанат РАБссии дохлятины
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Видать акции Газпрома делают свое дело чтобы так уже открыто выгораживать кремль даже уже вопрос не ставит что разейские войска должны покинуть даунбас.
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Два крепнейших банка РАБссии отказались финансировать Плешивую шайку КГБиста.Сбербанк Германа Грефа и Альфа-Банк Михаила Фридмана по сути присоединились к Санкциям Конгресса.
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Скоро 2 февраля и публикация отчета Финансовой полиции в ведущих американских газетах.Так что Фридман и Греф ушли от Путлера по факту,,кто следуюш=щий? При условии длительного перемирия на Донбассе можно начинать поэтапно снимать санкции с России, - глава МИД Германии Габриэль - Цензор.НЕТ 9454
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УУУУ как круто звучит ... перемирие или война... ню ню ... санкции дело веселое и выводит всех на верх .... что посеешь то и сжечь можно .... рашка получить может ток одно ... закрытый лепрозорий со своими фу-бля-ми ... а этот чудило ток озвучил мнение мида рашки ))))
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Санкции санкциями, но при такой цене на нефть их эффективность резко падает, ведь к цене на нефть привязана и цена на газ, а нефть уже почти 70 зелени за бочку.
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Я что-то не понял, это зрада или перемога? Порохоботы, как вы думаете?
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Немцы опять хотят получить пендаля от США за шарканье перед рашкой?
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А украинский народ рассчитывает что только при освобождении оккупированной части Украинского Донбасса и украинско - российско границы. И вывода проклятых российских фашистов оккупантов с захваченной ними суверенной украинской земли Крыма и Донбасса. Только тогда возможно стоит рассмотреть вопрос о поэтапном снятия санкций с с вражеской России,
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Германцы правили РАБссией 304 года.Надо же поддержать своё Реноме При условии длительного перемирия на Донбассе можно начинать поэтапно снимать санкции с России, - глава МИД Германии Габриэль - Цензор.НЕТ 9345последний ВАМПИРатор РАБссии плохо кончил,впрочем Джугашвили тоже...,одного застрелили что собаку,другого отравили синильной кислотой...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПри условии длительного перемирия на Донбассе можно начинать поэтапно снимать санкции с России, - глава МИД Германии Габриэль
 
 
 
 
 
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