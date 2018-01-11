 При условии длительного перемирия на Донбассе можно начинать поэтапно снимать санкции с России, - глава МИД Германии Габриэль

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, министр иностранных дел ФРГ заявил во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине.

"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - отметил он. При этом идею одномоментной отмены всех санкций против России при условии стопроцентного выполнения минских договоренностей Габриэль назвал "оторванной от реальности". Постепенную отмену министр аргументировал тем, что санкции также вводились поэтапно.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Председательство Болгарии в ЕС и Италии в ОБСЕ не изменит позицию Евросоюза по урегулированию ситуации на Донбассе, - Мингарелли

Напомним, экономические санкции в отношении России за агрессию в Украине были введены Евросоюзом в 2014 году, в марте 2015 года возможную отмену санкций привязали к выполнению Минских соглашений. Ожидалось, что процесс продлится до конца 2015 года.

Хотя спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что в случае выполнения Россией Минских соглашений США готовы снять часть санкций, Госдепартамент продолжает работу по их усилению.