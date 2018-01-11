 Мингарелли призвал власти Украины скорее создать Антикоррупционный суд и отменить норму о декларировании доходов для активистов

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По мнению посла, за последний год достигнут значительный прогресс в борьбе с коррупцией. "Приняты новые законы, новые институты, но также понятно, что впереди долгий путь. На сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество. Но мы знаем, что именно нужно делать для того, чтобы продвинуться в борьбе с коррупцией", - подчеркнул Мингарелли. "Мы, прежде всего, должны укрепить созданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предотвращению коррупции и другие, а также срочно нужно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия", - заявил дипломат.
По его словам, необходимо, чтобы как можно скорее НАПК получил необходимые ресурсы для проверки, верификации электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. "И требование, чтобы активисты гражданского общества декларировали свои доходы, должно быть немедленно снято, - подчеркнул Мингарелли.
"Понятно, что борьба с коррупцией - это бесконечный процесс, и недостаточно создать антикоррупционные органы, надо изменить ментальность людей. Конечно, процесс изменения ментальности занимает очень много времени, и сейчас идет жестокая борьба между теми, кто действительно пытается изменить Украину, изменить эту ментальность, реформировать страну, и теми, кто хочет, чтобы все остались таким, как в период между 1992 и 2014 годом", - подчеркнул дипломат.
Напомним, в конце 2017 года Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.
В Представительстве международной антикоррупционной организации Transparency International Украина, исследовав положения президентского законопроекта о Высшем антикоррупционномй суде (№7440), пришли к выводу, что отдельные его положения не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.
Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.
Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.
Засновниками ICU є голова НБУ Валерія Гонтарева, яка продала свою частку в компанії партнерам у червні 2014-го, та Макар Пасенюк, якого характеризують як "фінансиста Порошенка".
Після революції компанія ICU стала відомою не тільки в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.
PS. Петр Алексеевич, за конфетами я зайду завтра в АП, заодно и методичку верну назад, как и договаривались.😯😎
Судова реформа, яка проведена в Україні, спрямована лише на створення спеціальних впливів можновладців на судову систему під виглядом імітації реформи суддівської системи.
Для проведення успішної судової реформи в Україні бракує політичної волі на створення в Україні дійсно незалежного правосуддя, яке грунтується на верховенстві права, вважає Марина Ставнійчук.
«Сьогодні та судова реформа, яка проведена в Україні, спрямована лише на одне - на створення спеціальних впливів можновладців на судову систему під виглядом імітації реформи суддівської системи.
«Майже 90%, десь за 80% судових рішень в Україні не виконується. Сьогодні створено Верховний суд України, як на мене, у неконституційний, із порушенням принципу верховенства права, спосіб. Там накопичилося більше 60 тисяч справ. Коли це дійдуть руки у створеного ВСУ до розгляду касаційних і апеляційних тепер уже скарг?», - заявила гостя програми.
З її слів, нині у судовій сфері є дві тенденції - доступ для правосуддя для людей недоступний або обмежений; в Україні є суди, які найближчим часом не зможуть ефективно розглядати судові справи і постановляти рішення.
«І третя тенденція є очевидною: через так звану судову реформу вплив теперішніх можновладців на судову систему забезпечується більше, аніж коли-небудь раніше», - заявила Марина Ставнійчук.
https://zik.ua/news/2018/01/10/maryna_stavniychuk_rozpovila_shcho_stoit_na_zavadi_uspishniy_sudoviy_reformi_v_1242505
Дороги, мосты, тоннели отремонтировать не хотите ?
Как насчёт провести проточную воду и канализацию там где её нет ? Ведь это половина жилого фонда, как минимум.
Мед.реформа - успешно ? Такими темпами, она ещё десять лет идти будет.
Когда в Киеве, наконец, начнут строить четвёртую линию метро ?
"Все животные равны, но некоторые более равны чем другие" (Дж.Оруэлл. "Animal farm")