 Мингарелли призвал власти Украины скорее создать Антикоррупционный суд и отменить норму о декларировании доходов для активистов

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По мнению посла, за последний год достигнут значительный прогресс в борьбе с коррупцией. "Приняты новые законы, новые институты, но также понятно, что впереди долгий путь. На сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество. Но мы знаем, что именно нужно делать для того, чтобы продвинуться в борьбе с коррупцией", - подчеркнул Мингарелли. "Мы, прежде всего, должны укрепить созданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предотвращению коррупции и другие, а также срочно нужно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия", - заявил дипломат.

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По его словам, необходимо, чтобы как можно скорее НАПК получил необходимые ресурсы для проверки, верификации электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. "И требование, чтобы активисты гражданского общества декларировали свои доходы, должно быть немедленно снято, - подчеркнул Мингарелли.

"Понятно, что борьба с коррупцией - это бесконечный процесс, и недостаточно создать антикоррупционные органы, надо изменить ментальность людей. Конечно, процесс изменения ментальности занимает очень много времени, и сейчас идет жестокая борьба между теми, кто действительно пытается изменить Украину, изменить эту ментальность, реформировать страну, и теми, кто хочет, чтобы все остались таким, как в период между 1992 и 2014 годом", - подчеркнул дипломат.

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Напомним, в конце 2017 года Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

В Представительстве международной антикоррупционной организации Transparency International Украина, исследовав положения президентского законопроекта о Высшем антикоррупционномй суде (№7440), пришли к выводу, что отдельные его положения не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.