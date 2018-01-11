 Три главаря Аль-Каиды ликвидированы во время спецопераций в Йемене, - Пентагон

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует "Укринформ" со ссылкой на официальное сообщение оборонного ведомства США.

"Несколько ключевых лидеров организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове" были ликвидированы в ходе последних авианалетов ВВС США в Йемене", - сообщили в Пентагоне.

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Среди погибших - Хабиб аль-Санаани, который контролировал поставки вооружения и был посредником ячейки с высшим руководством террористической организации. Кроме того, ликвидирован Микдада аль Санаани и Абу Умар аль-Санаани, которые также принадлежали к высшему звену управления террористической группировки. Боевики были уничтожены во время авиаударов, проведенных 15,19 и 20 декабря.

При этом, в сообщении уточняется, что силы США продолжают проводить контртеррористические операции в Йемене против ячеек Аль-Каиды и ИГИЛ для того, чтобы "уменьшить способность этих группировок удерживать территорию и координировать внешние атаки".

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