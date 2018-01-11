 Три главаря Аль-Каиды ликвидированы во время спецопераций в Йемене, - Пентагон

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует "Укринформ" со ссылкой на официальное сообщение оборонного ведомства США.
"Несколько ключевых лидеров организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове" были ликвидированы в ходе последних авианалетов ВВС США в Йемене", - сообщили в Пентагоне.
Среди погибших - Хабиб аль-Санаани, который контролировал поставки вооружения и был посредником ячейки с высшим руководством террористической организации. Кроме того, ликвидирован Микдада аль Санаани и Абу Умар аль-Санаани, которые также принадлежали к высшему звену управления террористической группировки. Боевики были уничтожены во время авиаударов, проведенных 15,19 и 20 декабря.
При этом, в сообщении уточняется, что силы США продолжают проводить контртеррористические операции в Йемене против ячеек Аль-Каиды и ИГИЛ для того, чтобы "уменьшить способность этих группировок удерживать территорию и координировать внешние атаки".
В тот день в одном из кафе Краснодарского края были убиты три человека.
Казанский отмечает, «случай в целом для нас малоинтересный, если бы не одно обстоятельство - выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики ДНР».
По его информации, стрелки ранее воевали на территории Донбассе против Украины - это Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убил боевик в тот день местных армян, а оружие из которого были сделаны выстрелы, по словам знакомых убийц, те привезли из Донбасса.
вон раша сколько мирных бомбила, а уже игил уничтожила нафиг
сегодня смотреть кисель тв два раза
ниццуниз.