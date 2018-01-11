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Все про:Аль-Каида (55) Йемен (47) Пентагон (450)

 Три главаря Аль-Каиды ликвидированы во время спецопераций в Йемене, - Пентагон

Министерство обороны США подтвердило ликвидацию трех высокопоставленных представителей организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове" во время спецопераций в Йемене.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует "Укринформ" со ссылкой на официальное сообщение оборонного ведомства США.

"Несколько ключевых лидеров организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове" были ликвидированы в ходе последних авианалетов ВВС США в Йемене", - сообщили в Пентагоне.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Двое лидеров "Аль-Каиды" были убиты в Сирии в результате авиаударов армии США, - Пентагон

Среди погибших - Хабиб аль-Санаани, который контролировал поставки вооружения и был посредником ячейки с высшим руководством террористической организации. Кроме того, ликвидирован Микдада аль Санаани и Абу Умар аль-Санаани, которые также принадлежали к высшему звену управления террористической группировки. Боевики были уничтожены во время авиаударов, проведенных 15,19 и 20 декабря.

При этом, в сообщении уточняется, что силы США продолжают проводить контртеррористические операции в Йемене против ячеек Аль-Каиды и ИГИЛ для того, чтобы "уменьшить способность этих группировок удерживать территорию и координировать внешние атаки".

Также читайте: США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис

Источник: https://censor.net.ua/n3043702
 
 
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Известный украинский блогер Денис Казанский сообщил в ФБ интересные подробности смертельной стрельбы, которая произошла в Российской Федерации в канун Нового года - 31 декабря

В тот день в одном из кафе Краснодарского края были убиты три человека.

Казанский отмечает, «случай в целом для нас малоинтересный, если бы не одно обстоятельство - выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики ДНР».

По его информации, стрелки ранее воевали на территории Донбассе против Украины - это Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убил боевик в тот день местных армян, а оружие из которого были сделаны выстрелы, по словам знакомых убийц, те привезли из Донбасса.
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Почему все эти удачные спецоперации в каких то там йеменах? Что в Киеве уже больше некого ликвидировать? Три главаря Аль-Каиды ликвидированы во время спецопераций в Йемене, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3609
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Они бомбят только те страны,которые не могут дать сдачи. И даже их президентов судят в Гааге.
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ну если почитать каца-сми то амеры уже давно всем все проиграли, и продолжают все проигрывать и проигрывать Три главаря Аль-Каиды ликвидированы во время спецопераций в Йемене, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5043
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коли вже Пентагон займеться ліквідацією терориста путіна?
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А в Украине когда ПЕНТАГОН начнет проводить операцию по ликвидации коррупционеров ?
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Понимаете, Александр, Пентагон убивает вооружонных врагов. Коррупционэры - не его сфера.
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Там этих Хабибов и Умаров как собак нерезаных. Но почему-то ИГИЛ до 2015 года захватил две трети Сирии ,Ирака и Ливии. Эти кретины думали что войну можно выиграть олними бомбёжками.
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а почему нельзя выиграть?
вон раша сколько мирных бомбила, а уже игил уничтожила нафиг
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Путхин уже второй раз выводит/уводит русише золдатен, но те все равно погибают. А Америка и не ввела, а гибнут всякие там Саании и другие. Когда американцы потренируются, тогда их длиные (черные, белыйе, индийские, мексиканские) руки дойдут и до пуцкина.
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вывсеврети знак вопроса
сегодня смотреть кисель тв два раза
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Рашка уничтожила несколько десятков школ, разбомбила с десяток больниц и убила пару-тройку тысяч мирных жителей, а вот по ИГИЛу как-то не попала ни разу. Только оружие и танки просрали, захваченные исламистами после бегства т.н. "армии рф", да и авиации проепали на сумму равную годовому бюджету Свердловской области.
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в ИГиле такие дураки...,прям сидят и ждут пока быдло кремля прилетит Три главаря Аль-Каиды ликвидированы во время спецопераций в Йемене, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7288
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РБссиянские олехархи отказались от Путлера.кОпецец РАБссии Три главаря Аль-Каиды ликвидированы во время спецопераций в Йемене, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3420Михаил Фридман и его Альфа-Банк отказались финансировать РАБссию,таким образом следом за Германом Грефом они присоединились к Санкциям Конгресса США.Вот это номер...
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Уважаемый сябро, Ваш коментарий адресованый мне или krokus? И был-ли Ваш комент сарказм/юмор или как-бэ констатация фактофф)) Если юмор, тогда, после Вашего ответа даже лайк поставлю. Если не юмор и ответили мне, отвечу так - я гражданин Литвы, литовец, а не кацап. Живу и работаю в Литве. в кацапстане даже проездом не был. Вопше то кацапские войска очень дружили с хезболла и вместе больше убивлии оппозицию, а не ИГИЛа. Про иранских дабраволцев -- это вапше анекдот особенно ,,дабровольцы". Счастья Вам и Вашей семье.
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Отвечал для ув. сябро без влага, но мой комент както поехал в ниццу низ.
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в Иране землетрясение.Ответочка Путлера на Майдан.
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Дело было в глубоких бункерах в Южной Сайберии. ну, как то так - в Иране вышло...))))
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Кремль о собитиях в Иране МОЛЧИТ что рыба.Это ж не НовоДамбац
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТри главаря Аль-Каиды ликвидированы во время спецопераций в Йемене, - Пентагон
 
 
 
 
 
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