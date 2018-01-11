 Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный. ВИДЕО+ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".
От удара Daewoo загорелся. В салоне был только водитель. Он смог самостоятельно выбраться из горящей машины. Пожар оперативно ликвидировали бойцы пожарной охраны, водителя госпитализировали.
"Водителем оказался подполковник Национальной полиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления - Регеда Эдуард. Находился со всеми признаками сильного алкогольного опьянения, сбежал из больницы", - говорится в сообщении.