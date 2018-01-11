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 Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный. ВИДЕО+ФОТО

Около 21:45 10 января водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по Митрополита Липковского в сторону Соломенской улицы, потерял управление и на большой скорости въехал пассажирской стороной в электроопору на Соломенской площади.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

От удара Daewoo загорелся. В салоне был только водитель. Он смог самостоятельно выбраться из горящей машины. Пожар оперативно ликвидировали бойцы пожарной охраны, водителя госпитализировали.

Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный 01
Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный 02
Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный 03
Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный 04

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Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный 05
Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный 06
Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный 07
Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный 08

"Водителем оказался подполковник Национальной полиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления - Регеда Эдуард. Находился со всеми признаками сильного алкогольного опьянения, сбежал из больницы", - говорится в сообщении.

Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный 09

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Источник: https://censor.net.ua/n3043701
 
 
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Наверное он забыл что нужно не 60 а 50 км/час ехать.
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Наверное над делом Ноздровской трудился - переутомился, стресс, расслабился, а тут столб...
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"Я поступил по совести - идите в жопу" - фейсбук-міністр повідомив, де саме знаходиться совість у його дебелому тілі. Раптом хто захоче до неї достукатись?
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а как же честь офицера...? или звание куплено...?))) бридота...
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Кто ж столбу пидозру будет вручать и кто первый из советников отметится постом,пуаро или катманду
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Министр внутренних дел Арсен Аваков имеет 11 помощников, 8 штатных и 10 внештатных советников
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Электроопоре удалось отбиться от подполковника полиции, которого теперь будут ловить по городу медбратья, правда машина немного пострадала.
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нихера, посадят ее по полной - целый полицейский подпол все-таки
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Что-же оно мусорское водительской стороной в столб не въехало ? Облом !
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улица и так узкая судя по фото, так еще и столбов понаставили где не надо
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С горя наверное пил,видать честный мент раз на таком корче ехал.
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Хатя Деканоидзе проморгала при реформе Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный - Цензор.НЕТ 272
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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