 Пьяный следователь Регеда въехал в столб на Соломенской площади, а затем сбежал из больницы, - Киев Оперативный. ВИДЕО+ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

От удара Daewoo загорелся. В салоне был только водитель. Он смог самостоятельно выбраться из горящей машины. Пожар оперативно ликвидировали бойцы пожарной охраны, водителя госпитализировали.









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"Водителем оказался подполковник Национальной полиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления - Регеда Эдуард. Находился со всеми признаками сильного алкогольного опьянения, сбежал из больницы", - говорится в сообщении.

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