 ФГИ рассчитывает продать 99,99% акций "Сумыхимпрома" уже в этом году, - Трубаров

Об этом сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, на продажу будет выставляться 99,99% акций. "Сейчас Фонд нарабатывает условия приватизации пакета акций, и надеюсь, что в этом году предприятие найдет эффективного собственника", - отметил руководитель ФГИ.

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Как напоминают в пресс-службе правительства, ФГИ подготовил перечень из более 100 крупных предприятий (группы В, Г, Е), которые подлежат приватизации в 2018 году. Это энергетические компании, "Сумыхимпром", Львовский завод "Автопогрузчик", "Оснастка", Криворожская теплоцентраль, Львовская угольная компания, Запорожский титано-магниевый комбинат и другие.

Фонд госимущества также обнародовал перечень объектов, по которым в 2018 году должно начаться подготовка к приватизации. Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортной, химической, машиностроительной, сельскохозяйственной, угольной и других.

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В частности, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", Государственные предприятия "Львовский государственный ювелирный завод" и Винницкий завод "Кристалл", ЗАО "Украинское Дунайское пароходство", ЗАО "Президент-Отель", Государственное предприятие "Акваресурс", Государственное предприятие "Новопокровский комбинат хлебопродуктов".

Однако часть этих предприятий в данный момент находятся в управлении министерств и ведомств, а также включены в закон, запрещающий приватизацию.