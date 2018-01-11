 ФГИ рассчитывает продать 99,99% акций "Сумыхимпрома" уже в этом году, - Трубаров

Об этом сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.
По его словам, на продажу будет выставляться 99,99% акций. "Сейчас Фонд нарабатывает условия приватизации пакета акций, и надеюсь, что в этом году предприятие найдет эффективного собственника", - отметил руководитель ФГИ.
Как напоминают в пресс-службе правительства, ФГИ подготовил перечень из более 100 крупных предприятий (группы В, Г, Е), которые подлежат приватизации в 2018 году. Это энергетические компании, "Сумыхимпром", Львовский завод "Автопогрузчик", "Оснастка", Криворожская теплоцентраль, Львовская угольная компания, Запорожский титано-магниевый комбинат и другие.
Фонд госимущества также обнародовал перечень объектов, по которым в 2018 году должно начаться подготовка к приватизации. Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортной, химической, машиностроительной, сельскохозяйственной, угольной и других.
В частности, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", Государственные предприятия "Львовский государственный ювелирный завод" и Винницкий завод "Кристалл", ЗАО "Украинское Дунайское пароходство", ЗАО "Президент-Отель", Государственное предприятие "Акваресурс", Государственное предприятие "Новопокровский комбинат хлебопродуктов".
Однако часть этих предприятий в данный момент находятся в управлении министерств и ведомств, а также включены в закон, запрещающий приватизацию.
Желания что-то создать, построить, кроме своих дачь и вилл у них не возникает?
Как это уже надоело!
Но нет. Наших барыг такое не устраивает. Они хотят продать сразу 99,99%. И выручить за него 248,85 миллиона гривен. Из какого хуя высосана эта сумма? Почему именно 248,85 миллиона гривен, а не 249,95 миллиона гривен? Не объясняют. Это науке неизвестно. По-видимому, это та сумма, которую Ахметов согласился отвалить за этот завод.
Это и есть прихватизация, т.е. присвоение общественной собственности олигархами. После каждой такой акции страна становится беднее. Акции предприятий надо продавать по рыночной цене, а не по результатам каких-то оценок. В топку эти все оценки. Для начала надо выставить на бирже несколько минимальных лотов. Посмотреть как рынок их воспринял и если они начали расти в цене, выставить еще несколько позиций на продажу по текущей рыночной цене. Я уверен, что при биржевой продаже за этот завод можно было бы выручить раз в 5 больше, чем указанная сумма. Но при рыночной продаже откатов не будет. Это барыг не устраивает.
А мы с вами чужие на этом празднике жизни, дорогие украинцы.