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 Экономика
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Все про:приватизация (833) торги (49) ФГИ (501)

 ФГИ рассчитывает продать 99,99% акций "Сумыхимпрома" уже в этом году, - Трубаров

Фонд государственного имущества оценил стоимость ПАО "Сумыхимпром" в 248,85 миллиона гривен.

Об этом сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, на продажу будет выставляться 99,99% акций. "Сейчас Фонд нарабатывает условия приватизации пакета акций, и надеюсь, что в этом году предприятие найдет эффективного собственника", - отметил руководитель ФГИ.

ФГИ рассчитывает продать 99,99% акций Сумыхимпрома уже в этом году, - Трубаров 01

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Как напоминают в пресс-службе правительства, ФГИ подготовил перечень из более 100 крупных предприятий (группы В, Г, Е), которые подлежат приватизации в 2018 году. Это энергетические компании, "Сумыхимпром", Львовский завод "Автопогрузчик", "Оснастка", Криворожская теплоцентраль, Львовская угольная компания, Запорожский титано-магниевый комбинат и другие.

Фонд госимущества также обнародовал перечень объектов, по которым в 2018 году должно начаться подготовка к приватизации. Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортной, химической, машиностроительной, сельскохозяйственной, угольной и других.

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В частности, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", Государственные предприятия "Львовский государственный ювелирный завод" и Винницкий завод "Кристалл", ЗАО "Украинское Дунайское пароходство", ЗАО "Президент-Отель", Государственное предприятие "Акваресурс", Государственное предприятие "Новопокровский комбинат хлебопродуктов".

Однако часть этих предприятий в данный момент находятся в управлении министерств и ведомств, а также включены в закон, запрещающий приватизацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3043700
 
 
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Химический завод "Сумыхимпром" имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. 240 гектаров территории. Более тридцати цехов. "Сумыхимпром" - крупнейший производитель фосфатных удобрений и пигментов в Украине. Главный компонент в лаках и красках - двуокись титана - завод поставляет более чем в 30 стран мира. После аннексии Крыма "Сумыхимпром" остался единственным предприятием в Украине, где его производят. Источник: https://censor.net.ua/v461688
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Вот поэтому пархатые мародеры и хотят в срочном порядке украсть (в смісле прихватизировать) данное предприятие.Банда вальцмана распродает Украину быстрее и циничнее чем банда януковоща (хотя на самом деле это одна и та же банда под разными вывесками)
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На 99 процентов завод принадлежит государству, однако, как отмечают журналисты, фактически его контролирует Фирташ - минимум с 2010 года и по сей день. В 2010 году руководителем "Сумыхимпром" назначают Игоря Лазаковича - менеджера одной из компаний олигарха. Лазакович работал в "Крымском титане" - еще одном заводе, акциями которого Фирташ завладел в 2004 году. Источник: https://censor.net.ua/v461688
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Заметили, у барыг постоянное желание что-то из государственного (то что сами не строили и не создавали) продать?
Желания что-то создать, построить, кроме своих дачь и вилл у них не возникает?
Как это уже надоело! ФГИ рассчитывает продать 99,99% акций "Сумыхимпрома" уже в этом году, - Трубаров - Цензор.НЕТ 1330
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согласен, но оценочная стоимость такого гиганта менее $10 млн. - это настораживает.
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Ага. Я уже прикупил себе четверть завода, а ты чего ждёшь?
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Праздник дерибана продолжается. Наверняка, уже знают кому продадут. Для продажи акций есть фондовая биржа. Выставляйте там небольшие лоты и все желающие смогут купить по рыночным ценам. У компании будут тысячи акционеров. Как на Западе.

Но нет. Наших барыг такое не устраивает. Они хотят продать сразу 99,99%. И выручить за него 248,85 миллиона гривен. Из какого хуя высосана эта сумма? Почему именно 248,85 миллиона гривен, а не 249,95 миллиона гривен? Не объясняют. Это науке неизвестно. По-видимому, это та сумма, которую Ахметов согласился отвалить за этот завод.

Это и есть прихватизация, т.е. присвоение общественной собственности олигархами. После каждой такой акции страна становится беднее. Акции предприятий надо продавать по рыночной цене, а не по результатам каких-то оценок. В топку эти все оценки. Для начала надо выставить на бирже несколько минимальных лотов. Посмотреть как рынок их воспринял и если они начали расти в цене, выставить еще несколько позиций на продажу по текущей рыночной цене. Я уверен, что при биржевой продаже за этот завод можно было бы выручить раз в 5 больше, чем указанная сумма. Но при рыночной продаже откатов не будет. Это барыг не устраивает.
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Если пересчитать в баксы, то получается, что "Сумыхимпром" они собираются продать меньше, чем за 9 млн долл. Это обычное воровство. Таким любили заниматься Кучма и Медведчук. Заводы продавали по смешным ценам, но откаты брали хорошие. По "Сумыхимпрому", наверняка, договорились с Фирташем. Фирташ с барского плеча отвалит около 9 млн. долл. и получит весь завод.

А мы с вами чужие на этом празднике жизни, дорогие украинцы.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаФГИ рассчитывает продать 99,99% акций "Сумыхимпрома" уже в этом году, - Трубаров
 
 
 
 
 
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