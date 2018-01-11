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 В ЕС ожидают, что украинские власти примут большинство рекомендаций Венецианской комиссии к Закону "Об образовании", - Мингарелли

Украина должна найти баланс относительно уровня использования украинского языка и языков национальных меньшинств в образовательном процессе.

Об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Важно найти правильный баланс между очевидным требованием владения украинским языком всеми гражданами Украины и обеспечением прав национальных меньшинств", - отметил Мингарелли.

"Мы слышали заявления министра образования и науки Украины, есть рекомендации Венецианской комиссии, и мы ожидаем, что украинские власти найдут этот баланс, и большинство рекомендаций Венецианской комиссии примут во внимание", - добавил дипломат.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".

4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".

Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".

Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".

Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.

Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

Источник: https://censor.net.ua/n3043699
 
 
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На території України проживають представники понад 130 національностей, народностей та етнічних спільнот.
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Yuriy Yurieff) Надо спрашивать не кто старший брат, а кто хозяин на этой земле.

Даже братья делят территории.
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-Отсутствие жалоб,со стороны населения-лутшая награда за наш труд!
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ЕС Ожидает..."Ждуна" что ли пришлют в Украину?)))
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Да что за фиготень, блин, можно подумать что речь идёт о языках, отличающихся друг от друга как китайский от суахили. Население Украины в подавляющем большинстве двуязычно; а детям так вообще пофиг - они любой язык на лету ловят, если живут в соответствующей языковой среде.
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А почему вы Германии не рекомендуете турецкие школы открывать?? Их тут миллионы
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Кто же будет поднимать голос на главного спонсора Евроколхоза.
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Потому что ВВП Германии входит в пятёрку в мире.
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А нахера оно туркам? Они через поколение немцами уже будут.
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У меня утки живут с гусями. Через год из них приличные гуси вырастут?
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В ЕС ожидают, что украинские власти примут большинство рекомендаций Венецианской комиссии к Закону "Об образовании", - Мингарелли.

Сподівання марні, бо риго-соєві будуть приймати тільки рекомендації мінсько-мокшанської комісії, де кучма та медведчук здають інтереси України гуртом та в роздріб.
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Цей закон і так слабкий був, а ти зовсім хочеш зробити поганий?
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Говорил же что рыги приняв откровенно слабый закон, сами на себя в комиссию подали, а теперь радуются что это все прокатило. Нужно забыть об этой комиссии и больше никогда не возвращаться к ней. Она все равно на стороне всяких рыгов ,рашистов и йобиков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ЕС ожидают, что украинские власти примут большинство рекомендаций Венецианской комиссии к Закону "Об образовании", - Мингарелли
 
 
 
 
 
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