 Деятельность Госбюро расследований будут контролировать 15 "общественников", - Кабмин

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
Согласно сообщению, такая норма предусмотрена правительственным постановлением от 20 декабря 2017 №1086. Им же утверждено Положение о Совете общественного контроля и Порядок формирования состава Совета.
"Этот консультативно-совещательный орган будет формироваться на основе открытого конкурса путем рейтингового голосования при проведении учредительного собрания. Руководство избирают на первом заседании. Каждое общественное объединение делегирует для участия в конкурсе только одного человека. Члены общественных советов при других правоохранительных органах к участию в конкурсе не допускаются", - подчеркивают в Кабмине, уточняя что в состав Совета общественного контроля войдут 15 человек.
Совет, в частности, будет заслушивать информацию о деятельности ГБР, проводить анализ выполнения задач, готовить предложения о консультациях с общественностью, участвовать в парламентских слушаниях на тему деятельности Государственного бюро расследований, а также имеет право создавать постоянные и временные рабочие органы - комиссии, экспертные группы и т.д.
"Принятие правительством постановления о создании при ГБР Совета общественного контроля призвано обеспечить осуществление контроля за деятельностью вновь созданного правоохранительного органа со стороны общественности, в частности, в части соблюдения им прав и свобод человека и гражданина, и минимизировать риски совершения им неправомерных действий, принятия решений, которые не соответствуют интересам общества", - говорится в сообщении.
Что бы определить пьян был за рулем или нет нужно медицинское освидетельствование,
потому что это как диагноз требует специальных знаний.
Если водитель участник ДТП где есть пострадавшие отказывается от освидетельствования это нарушает права потерпевших на справедливое правосудие, потому что отсутствие доказаиельств трактуется в пользу подозреваемого - презумпция невиновности.Поэтому в цивилизованных европейских странах это принудительная процедура.