 Деятельность Госбюро расследований будут контролировать 15 "общественников", - Кабмин

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, такая норма предусмотрена правительственным постановлением от 20 декабря 2017 №1086. Им же утверждено Положение о Совете общественного контроля и Порядок формирования состава Совета.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Пристальное внимание будем уделять преступлениям именно нынешних высокопоставленных чиновников, - глава ГБР Труба

"Этот консультативно-совещательный орган будет формироваться на основе открытого конкурса путем рейтингового голосования при проведении учредительного собрания. Руководство избирают на первом заседании. Каждое общественное объединение делегирует для участия в конкурсе только одного человека. Члены общественных советов при других правоохранительных органах к участию в конкурсе не допускаются", - подчеркивают в Кабмине, уточняя что в состав Совета общественного контроля войдут 15 человек.

Совет, в частности, будет заслушивать информацию о деятельности ГБР, проводить анализ выполнения задач, готовить предложения о консультациях с общественностью, участвовать в парламентских слушаниях на тему деятельности Государственного бюро расследований, а также имеет право создавать постоянные и временные рабочие органы - комиссии, экспертные группы и т.д.

Также читайте: Госбюро расследований проведет конкурс по отбору сотрудников в начале 2018 года, - Труба

"Принятие правительством постановления о создании при ГБР Совета общественного контроля призвано обеспечить осуществление контроля за деятельностью вновь созданного правоохранительного органа со стороны общественности, в частности, в части соблюдения им прав и свобод человека и гражданина, и минимизировать риски совершения им неправомерных действий, принятия решений, которые не соответствуют интересам общества", - говорится в сообщении.