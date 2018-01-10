 "Антонов" проведет перевозку частей ракет для SpaceX

Об этом стало известно из заявки в министерство транспорта США с просьбой предоставить разрешение на внеплановый перелет, которая содержится в открытом доступе на американском информационном сайте авиаперевозок Daily Airlines Filings, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Компания "Антонов" ("Авиакомпания" Антонов", "Антонов") настоящим подает заявку на применение чрезвычайного исключения согласно §40109 (g) и §41703 (с) 49 раздела Кодекса законов США с тем, чтобы позволить "Антонову" осуществить односторонний грузовой чартерный перелет для транспортировки крупногабаритных ракетных комплектующих", - отмечается в документе.
При этом уточняется, что речь идет о части головного обтекателя ракеты, которая будет транспортироваться из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилль или непосредственно до мыса Канаверал, штат Флорида. Указывается, что перелет запланирован в период с 10 по 13 января на самолете AN-124-100 "Руслан" в интересах компании Space Exploration Technologies Corp ("SpaceX").
В заявке также описываются габариты и вес груза, которые составляют 1788 см на 564 см на 417 см весом примерно 28,1 тонны. Своевременное транспортировки этого оборудования "является критически важным", отмечается в документе.
"Невозможность доставить этот груз до даты примерно 11 января 2018 года повлечет за собой дополнительные последствия, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX. Такой результат был бы чрезвычайно вредным и дорогим для SpaceX и клиентов", - отмечается в заявке.
Как известно, компания SpaceX осуществляет запуски ракетоносителей из штата Вирджиния и Флорида. Со стартовой площадки во Флориде, на мысе Канаверал, осуществляются запуски более тяжелых ракетоносителей Falcon 9.
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в марте Владимир Гройсман написал в соцсети Илону Маску о том, что Украина готова стать полигоном для инноваций и предложил переговоры о том, чтобы запустить в Украине прорывной проект по сохранению возобновляемой энергии, который подразумевает внедрение технологии с использованием аккумуляторных батарей и позволяет отказаться от невозобновляемых источников, таких как уголь и газ.
Американский миллиардер, создатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил отказом на просьбу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о внедрении в Украине проекта по возобновляемой энергии. Об этом сообщает BuildingTech.
Заявка Владимира Гройсмана на реализацию в Украине проекта сохранения возобновляемой энергии в Украине не была принята американской корпорацией.
В официальном письме от департамента по связям с общественностью Tesla говорится, что причины отказа - уровень коррупции и неблагоприятный инвестиционный климат в Украине. Поэтому компания Tesla не заинтересована в инвестировании данного проекта.
" у нее появился целый дЭпартамент для связей с Апщественностью?))) "
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даже учитывая что у Теслы прибыль все равно в минусах, оборот у нее $ 7 млрд (2016 год)[1]
активы $ 22,66 млрд (2016 год)[1], а число сотрудников 14000 (2016)[5]
Нема шо сказать? То сиди и не писди
Виницкий или киевский ?
От этого нето сергею нето владу очень сильно на душе полегчает и наступит полная благодать!
Так проклянём же самолёт!!!
Мыло? Веревку? Подарить?