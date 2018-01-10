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Все про:космос (532) самолет (1976) США (13061) ГП "Антонов" (52) SpaceX (2)

 "Антонов" проведет перевозку частей ракет для SpaceX

Украинская компания "Антонов" предоставила грузовой самолет AН-124-100 "Руслан" для перевозки из Лос-Анджеласа во Флориду крупногабаритного груза компании SpaceX.

Об этом стало известно из заявки в министерство транспорта США с просьбой предоставить разрешение на внеплановый перелет, которая содержится в открытом доступе на американском информационном сайте авиаперевозок Daily Airlines Filings, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Компания "Антонов" ("Авиакомпания" Антонов", "Антонов") настоящим подает заявку на применение чрезвычайного исключения согласно §40109 (g) и §41703 (с) 49 раздела Кодекса законов США с тем, чтобы позволить "Антонову" осуществить односторонний грузовой чартерный перелет для транспортировки крупногабаритных ракетных комплектующих", - отмечается в документе.

При этом уточняется, что речь идет о части головного обтекателя ракеты, которая будет транспортироваться из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилль или непосредственно до мыса Канаверал, штат Флорида. Указывается, что перелет запланирован в период с 10 по 13 января на самолете AN-124-100 "Руслан" в интересах компании Space Exploration Technologies Corp ("SpaceX").

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Антонов" подписал контракт на перевозку самолетами Ан-124 европейских спутников, - Порошенко

В заявке также описываются габариты и вес груза, которые составляют 1788 см на 564 см на 417 см весом примерно 28,1 тонны. Своевременное транспортировки этого оборудования "является критически важным", отмечается в документе.

"Невозможность доставить этот груз до даты примерно 11 января 2018 года повлечет за собой дополнительные последствия, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX. Такой результат был бы чрезвычайно вредным и дорогим для SpaceX и клиентов", - отмечается в заявке.

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Как известно, компания SpaceX осуществляет запуски ракетоносителей из штата Вирджиния и Флорида. Со стартовой площадки во Флориде, на мысе Канаверал, осуществляются запуски более тяжелых ракетоносителей Falcon 9.

Источник: https://censor.net.ua/n3043697
 
 
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Нет, блин, за какао-бобы для "РОШЕН"а. Так, зрадофилы?
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Ілон Маск вже в Україні, а на россії далі рогозін "Антонов" проведет перевозку частей ракет для SpaceX - Цензор.НЕТ 4288
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Россия проела последний триллион
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда. Последний триллион был потрачен в декабре прошлого...
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Оплату от SpaceX лучше б взяли от Илона Маска в виде привлечения инвестиций в Украину!
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у нас никто не хочет работать ))) все сидят на компенсарях от госудраства на детей и оплату комуналки
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Сочувствую вам! А у нас с этим проблем нет ! 😀
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пока у нас коррупция, к нам никто крупный из США не пойдет

в марте Владимир Гройсман написал в соцсети Илону Маску о том, что Украина готова стать полигоном для инноваций и предложил переговоры о том, чтобы запустить в Украине прорывной проект по сохранению возобновляемой энергии, который подразумевает внедрение технологии с использованием аккумуляторных батарей и позволяет отказаться от невозобновляемых источников, таких как уголь и газ.

Американский миллиардер, создатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил отказом на просьбу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о внедрении в Украине проекта по возобновляемой энергии. Об этом сообщает BuildingTech.
Заявка Владимира Гройсмана на реализацию в Украине проекта сохранения возобновляемой энергии в Украине не была принята американской корпорацией.
В официальном письме от департамента по связям с общественностью Tesla говорится, что причины отказа - уровень коррупции и неблагоприятный инвестиционный климат в Украине. Поэтому компания Tesla не заинтересована в инвестировании данного проекта.
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Плять, я шота ржу)) Шо эта такое "от департамента по связям с общественностью Tesla" и шо такое BuildingTech? Компания спромоглась нарЭшти в 17 году наклепать 100 тыс. повозок и у нее появился целый дЭпартамент для связей с Апщественностью?))) Да будет вам известно, я не знаю кацап вы или просто дурачек))), шо повозки Тесла так устроены, шо они сами по себе без ведома власнЫка держат постоянную связь с сервером Тесла, по нему идет обнова прошивок (галимый смартфон))) и собирается и анализируется вся инфа о передвижении хозяина.
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"Антонов" проведет перевозку частей ракет для SpaceX - Цензор.НЕТ 4276 я че-та ржу с тебя- ты клоун или идиот?

" у нее появился целый дЭпартамент для связей с Апщественностью?))) "
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даже учитывая что у Теслы прибыль все равно в минусах, оборот у нее $ 7 млрд (2016 год)[1]
активы $ 22,66 млрд (2016 год)[1], а число сотрудников 14000 (2016)[5]
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не видишь, он в фольгу завёрнутый.
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Ты просто, ПНХ
Нема шо сказать? То сиди и не писди
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та не сцы, какое-то время нефть нужна будет. Но не долго. Пока у вас не выпаботается ресурс оборудования.
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Вот и долбодятлы подтянулись))) Учитывать нужно другую циферку. Но тебе откуда о ней знать? Да, согласно отчетам, у Теслы нет прибыльности. Более того ее никогда пока и не было и не будет в ближайшее время. Но при всем этом инвестиционная привлекательность растет. Парадокс? А вот и куй. Компанию оценивают по ее товарам и потенциалу. Так шо ты мне, убогое, хотело сказать? По поводу сбора и анализа инфы про власнЫка есть шо сказать? Про финансовую составляющую я ответил выше. Все у них будет добре, бо в них верят и потуги их конкурентов это только подтверждают
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Какой откат залупил гнойсман в своем предложении ?
Виницкий или киевский ?
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а ты свечу держал и поэтому знаешь что за бесценок?)))
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8 января компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 вывела на околоземную орбиту спутник под названием Zuma, после чего первая ступень ракеты вернулась обратно для использования в будущих миссиях. Вся информация о спутнике Zuma, данные о его орбите и принадлежность какому-либо государственному агентству США засекречены. В 2017 году SpaceX по заказам правительства уже выводила на околоземную орбиту неназванный секретный аппарат для Управления военно-космической разведки и автономно маневрирующий орбитальный самолет ВВС США X-37B.
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на обратном пути руслан наверняка загрузят какао-бобами, шоб порожняком не лететь, барыги проклятые.
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Да, Илон Маск как раз произвел свежую партию какао-нано-бобов для таких дебилов как ты
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Так, а в ту сторону загрузят янтарём
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Уже. Астронавты у Маска будут летать в янтарном отсеке. Ну, и бабе евойной побрякушки из олевского янтаря.
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AН-124 - проклятое наследие совка. Спроектирован и построены все экземпляры в СССР.
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Так давайте же предадим анафеме и сожжём проклятую наследственность сесесера! Ибо сие есть гордыня (аще же Антонова разработка), зависть (хз чего и к чему?), гнев (очевидно на неодушевлённые самолёты), леность (ибо нех летать вообще на чём-то куда-то), алчность (и денег за полёты хотеть!), чревоугодие и сладострастие не знаю к чему приплести "Антонов" проведет перевозку частей ракет для SpaceX - Цензор.НЕТ 3231
От этого нето сергею нето владу очень сильно на душе полегчает и наступит полная благодать!
Так проклянём же самолёт!!! "Антонов" проведет перевозку частей ракет для SpaceX - Цензор.НЕТ 7048
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Гля рашосвинчег пытается иронизировать. "Антонов" проведет перевозку частей ракет для SpaceX - Цензор.НЕТ 8635
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ты тоже проклят, не радуйся , ибо ты - Спроектирован и построен еще, как экземпляр, в СССР. О, Горе тебе!!!!!!!!!! )))
Мыло? Веревку? Подарить?
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Лучше давать такую информацию, когда заказ успешно выполнен.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологии"Антонов" проведет перевозку частей ракет для SpaceX
 
 
 
 
 
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