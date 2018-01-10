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Все про:Кабмин (10218) финансирование (1226) школа (1557) субвенция (1)

 Образовательную субвенцию будут распределять по новой формуле. ДОКУМЕНТ

С 1 января 2018 года в Украине применяется новая формула распределения образовательной субвенции между местными бюджетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Кабмина.

"Правительство приняло решение об утверждении новой формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами, учитывающей такие показатели как количество учащихся, особенности территории и соответствие требованиям Бюджетного кодекса, где определено, что образовательная субвенция направляется на оплату труда с начислениями педагогических работников в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях в части обеспечения расходов на получение полного общего среднего образования", - говорится в сообщении.

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Образовательную субвенцию будут распределять по новой формуле 02
Образовательную субвенцию будут распределять по новой формуле 03

Образовательную субвенцию будут распределять по новой формуле 04

Образовательную субвенцию будут распределять по новой формуле 05

Образовательную субвенцию будут распределять по новой формуле 06

Образовательную субвенцию будут распределять по новой формуле 07

Образовательную субвенцию будут распределять по новой формуле 08

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Источник: https://censor.net.ua/n3043696
 
 
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Хтось зрозумів?)
На лЮдскій мові подайте, будь ласка
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А никто в этих лабиринтах цифр и формул не заблудится - не утонет? Это как спецфиссс-отчет на каком-то форуме-кворуме экономистов, а не народ, которому нужен простой и доходчивый язык общения.
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Сенс озвучувати подібне, без фахового коментаря?
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Як на мене (колишнього держ. службовця)- це трохи недоречно))
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