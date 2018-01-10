 Образовательную субвенцию будут распределять по новой формуле. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Кабмина.
"Правительство приняло решение об утверждении новой формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами, учитывающей такие показатели как количество учащихся, особенности территории и соответствие требованиям Бюджетного кодекса, где определено, что образовательная субвенция направляется на оплату труда с начислениями педагогических работников в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях в части обеспечения расходов на получение полного общего среднего образования", - говорится в сообщении.
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