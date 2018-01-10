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 Политика Украины
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 “С Пукачем торгуется Луценко! Не удивлюсь, если Пукач перестанет указывать на Кучму и за это выйдет на свободу”, - Подольский о решении сократить срок убийце Гонгадзе

Прокуратура поддержала прошение адвокатов пересчитать срок “по закону Савченко” бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу, который осужден на пожизненное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Решение об этом принял Чортковский районный суд Тернопольской области. Причем, со второго раза. Об этом “Цензор.НЕТ” сообщил второй потерпевший в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе Алексей Подольский.

“Не случайно это никому неизвестный суд! Идет торговля с Пукачем давно. Его шантажируют. Торгуются. Его хотят выпустить на свободу, а он в ответ должен отказаться от показаний на Кучму. И торгуется с Пукачем генпрокурор Луценко!”, - заявил Подольский. По его словам, он не принимал участия в заседаниях, а о решении узнал только сегодня.

Как удалось выяснить Подольскому, адвокаты Алексея Пукача в первый раз обратились с ходатайством о применении к нему “закона Савченко” в Чортковский районный суд Тернопольской области 13 января 2017 года. Суд в этом ходатайстве отказал. После адвокаты обратились в Апелляционный суд, однако и там отказали.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Срок приговора Пукачу за убийство Гонгадзе пересчитали по "закону Савченко"

Следующим этапом было обращение в Шевченковский районный суд Киева и Печерский райсуд Киева, однако там ходатайства Пукача оставили без рассмотрения. И адвокаты Пукача снова обратились в суд, - утверждает Подольский, - снова в Чортковский, и он уже удовлетворил ходатайство и пересчитал срок Пукачу.

Причем, как утверждает Алексей Подольский, это ходатайство защиты обвиняемого поддержала и прокуратура, а именно - прокурор Жук. Это и дает основания Подольскому делать выводы, что это решение не принималось без участия генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

“В таких делах никакой прокурор Жук не имеет значения, господин Луценко имеет к этому отношение! В начале на Пукача Луценко давил, а позже его же подчиненные поддержали ходатайство”, - говорит Подольский. По его версии, цель одна - Пукач должен перестать называть экс-президента Леонида Кучму заказчиком убийства Георгия Гонгадзе, а его взамен на это выпустят на свободу.

Также читайте: Пукач не дает показаний, которые бы помогли установить заказчиков убийства Гонгадзе, - Луценко

“Я не знаю, изменил ли Пукач свои показания. Но не удивлюсь, если Пукач перестанет указывать на Кучму, и за это выйдет на свободу. Ведь из решения Чортковского суда выходит, что он отсидел уже 14 лет. Если сейчас в кассации добьются, что ему пожизненный срок заменят на 15 лет тюрьмы, то он вскоре выйдет!”, - говорит Алексей Подольский.

С интервью Алексея Подольского, которое он дал Цензор.НЕТ в июле 2017 года, можно ознакомиться тут.

Читайте: Призываем ГПУ продолжить расследование убийства Гонгадзе, - Совет Европы

Источник: https://censor.net.ua/n3043695
 
 
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«Самый главный враг России, безусловно, это Илон Маск. Именно он, вместо того, чтобы топить такс в колбах с водой, за 8 лет сумел почти полностью похоронить «Роскосмос». Это действительно так! Как у Вована, так и у Петра - один враг. Против этого они воюют. Против будущего наших детей. Только Вован утилизирует всякий сброд, отморозков, желающих убивать, а Петро уничтожает лучших. Одних в АТО, вторых - выгоняя в эмиграцию. Мне как-то в Твиттере попался срач, где мочили Арестовича за то, что он написал, что он не патриот, а человек Илона Маска. Его за это уничтожали. Он сказал неправильно. Я скажу иначе. Я - патриот и именно поэтому я не хочу жить на этническом хуторе, да еще и с гундяевскими попами. Я хочу видеть свою Украину рядом с Илоном Маском, а не рядом с Путиным, Порошенко, Трампом и братвой. Я хочу видеть будущее Украины, а не ее прошлое. И мне больно видеть, как Петро пытается превратить нас в идиотов. Он ведь думает, что мы ничего не понимаем. Что не видим его игры. Ему кажется, что он всех переиграет, но переиграет он только самого себя.
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актуально на фоне того что Петр Лексеевич вместе с Гонтаревой и Яныком стыбрили 1,5 млрд зелени у воюющей страны....

“С Пукачем торгуется Луценко! Не удивлюсь, если Пукач перестанет указывать на Кучму и за это выйдет на свободу”, - Подольский о решении сократить срок убийце Гонгадзе - Цензор.НЕТ 553 Володимир Парасюк
2 год ·

Шановний Петро Олексійович, ви випадково не знаєте, хто призначив Гонтарєву головою Нацбанку?
Здається це були ви? Ні? Чи може все таки ви?
Ми всі дуже б хотіли, щоб це було ваше рішення. Бо ви наше все. Без вас ми б не торгували з окупантом. Без ваших фірм не можна було б обкрадати армію. А скільки хочеться сказати про ваші ЗМІ! Хоча, тут треба не говорити, а пишатись. Без них ми б не знали «правди».

Петро Олексійович, як добре, що ви є. Стоп. Я забув про офшори. Пишу і пишаюсь. Ви ж їх створювали, коли ми були в Іловайську. Це так турботливо. Петро Олексійович, а НАБУ? Але тут треба остерігатись, бо вони можуть вас посадити за вашу корупційну діяльність, а ми цього не хочемо. Боріться, Петро Олексійович, вам Ахметов і Фірташ помагає. І не відволікайтесь на якісь там розслідування по Майдану, адже вам треба узурпувати владу, а на це не варто час гаяти! Ще ці прокляті добровольці, які вічно заважають!
Згадав!
Це були ви! Точно ви! 100%! Бо ніхто не зміг би прийняти такого геніального рішення і призначити Гонтрєву!
Петро Олексійович, тут лише сльози гордості. Як я міг подумати, що то могли бути не ви! А які наслідки? 1.5 млрд. дол. повернули Януковичу. Нам не шкода, а йому як і вам треба. Ви ж один в один, такі схожі.
Щастя ж яке.
Продовжуйте в тому ж дусі і не ображайтесь на нас - агентів Кремля і псевдопатріотів.
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Молодой рабочиій, марш на сайт "комсомольской правди" і не прикривайся парасюком. Він дурень але не касаб
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Такое впечатление, что Юрик, как ассенизатор, подчищает за любой властью фекалии и убирает следы. А мы то сомневались в его квалификации.
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тіпа "камсамол всєгда впердє".Соняшникова ти "нєхотя" своїх "мочіш"
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панове! нет слов-убийца Шеремета не найден, убийца Веремия- Крысин на свободе,а Пукачу уменьшат срок...вот это "правовое "государство...
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Государство - это абстракция.
Есть вполне определенные ур-ы, которые совершают преступления.
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по-перше - Шеремет агент касабський. Туди йому дорога...
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Скоро Луцик заявит,что в убийстве виноват Михо.
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укрправда утерлась за Гонгадзе ,утреться и за Шеремета . Шлюхи и то заслуживают большего уважения чем эти
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Соєва алко-шістка виконує справно накази того, що сидить у будці.
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На всякий случай предупрежу недоганяющих, что третье предложение это очень качественный троллинг.))))

Bohdan Yaremenko
2 ч ·

На замітку президентському спічрайтеру
Ахметов піднявся у світовому рейтингу багатіїв. Відразу на 46 позицій.
Подавати в контексті: ті, хто хочуть і вміють працювати, живуть в Україні щораз краще. Можна використати у виступі на форумі в Давосі або в новорічному привітанні, як ілюстрацію покращення бізнес-клімату в Україні і даремності звинувачень в корупції.
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Дацюк в своем блоге на сайте УП пишет:
"Средний рост олигархического бизнеса (сумма всех процентных ростов первых десяти олигархов по данным «НВ», поделена на 10) составляет 41,9%. Официальное же рост всей экономики Украины по данным правительства 2%. Это вопиющая характеристика общего состояния дел в экономике Украины, о которой молчит Правительство, молчит парламентское большинство, молчат коррумпированные эксперты и журналисты."
Понятное дело, молчат и порохобы: или не в курсе, или во рту Тузик.
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и вот єто бл#дство управляет нашим государством
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Ющенко доил пинчука и легко отобрал Криворожсталь, Янукович доил пинчука на 1 млрд.долл, теперь Луцман с Вальцманом разденут Пинчука до нитки. Все шо кучма нажил зятю непосильным трудом, все ж разграбят....
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"В 1999-2003 годах структуры «Привата» скупили на открытом рынке около 40% акций «Укрнафты». Коломойский мечтал стать полноправным хозяином компании, но правительство не собиралось отдавать контрольный пакет, а председатель правления компании Олег Салмин не хотел работать на «Приват». В июне 2002‑го Медведчук стал главой администрации Леонида Кучмы. Через полгода Кучма позвонил Салмину и предложил тому уйти в отставку. «Укрнафту» возглавил ставленник Коломойского Игорь Палица."-----------------Тобто Коломойскому Литвина потрібно було прибрати і поставити Медведчука,щоб Палиця очолив Укрнафту?Тому вбили Ґонґадзе (компромат=Литвин-Ґонґадзе-жінка Ґонґадзе)?Луценко прослуховував і робив записи для Мельниченка?ГПУ перевірила,чи надходили гроші від Коломойского на рахунки Мельниченка,Луценка, за цю роботу?Пукачу допомогли отримати в 2003році трикімнатну квартиру Медведчук і Луценко?Для Пукача Тимошенко зробила закон Савченко?
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Прыщ на языке выскочит за твою подлость и вранье, алкаш брехливый.

Не досидел явно, в Менской колонии давно прогулы ставят.
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Не прыщ у него выскочит, а когда будет сидеть, то фурункулез на его продажной опе, чтобы было почувствительней.
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Какой такой фурункулез? У него же цирроз печени, вы что забыли?
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А правда здорово Барыга с Жулькой придумали закон Сравченко с помощью которого освободили десятки своих дружков из зоны... Теперь мне дошло зачем Сравченко так все раскручивали и лепили с нее мессию...
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раньше лета 19-го не выйдет. нужно ведь еще переизбраться...
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Открыл Америку. Я знал это ещё когда оно было министром внутренних дел.

Наша проблема в том, что у власти ВСЁ ТЕ ЖЕ.
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Оказывается йюгик умеет не только пить и сидеть на нарах, но и торговаться. Многоцелевая личность "Із Пукачем торгується Луценко! Не здивуюся, якщо Пукач перестане вказувати на Кучму і за це вийде на свободу ", - Подольський про рішення скоротити строк вбивці Гонгадзе - Цензор.НЕТ 2386
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А активисты иного мнения. Они говорят - когда мы придем, то никого из властных снимать не станем. Пусть повисят "Із Пукачем торгується Луценко! Не здивуюся, якщо Пукач перестане вказувати на Кучму і за це вийде на свободу ", - Подольський про рішення скоротити строк вбивці Гонгадзе - Цензор.НЕТ 8450
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я так понимаю, что "пересчитать" пожизненный срок можно только путем сокращения этой самой жизни. или как?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины“С Пукачем торгуется Луценко! Не удивлюсь, если Пукач перестанет указывать на Кучму и за это выйдет на свободу”, - Подольский о решении сократить срок убийце Гонгадзе
 
 
 
 
 
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