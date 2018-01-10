 “С Пукачем торгуется Луценко! Не удивлюсь, если Пукач перестанет указывать на Кучму и за это выйдет на свободу”, - Подольский о решении сократить срок убийце Гонгадзе

Решение об этом принял Чортковский районный суд Тернопольской области. Причем, со второго раза. Об этом “Цензор.НЕТ” сообщил второй потерпевший в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе Алексей Подольский.
“Не случайно это никому неизвестный суд! Идет торговля с Пукачем давно. Его шантажируют. Торгуются. Его хотят выпустить на свободу, а он в ответ должен отказаться от показаний на Кучму. И торгуется с Пукачем генпрокурор Луценко!”, - заявил Подольский. По его словам, он не принимал участия в заседаниях, а о решении узнал только сегодня.
Как удалось выяснить Подольскому, адвокаты Алексея Пукача в первый раз обратились с ходатайством о применении к нему “закона Савченко” в Чортковский районный суд Тернопольской области 13 января 2017 года. Суд в этом ходатайстве отказал. После адвокаты обратились в Апелляционный суд, однако и там отказали.
Следующим этапом было обращение в Шевченковский районный суд Киева и Печерский райсуд Киева, однако там ходатайства Пукача оставили без рассмотрения. И адвокаты Пукача снова обратились в суд, - утверждает Подольский, - снова в Чортковский, и он уже удовлетворил ходатайство и пересчитал срок Пукачу.
Причем, как утверждает Алексей Подольский, это ходатайство защиты обвиняемого поддержала и прокуратура, а именно - прокурор Жук. Это и дает основания Подольскому делать выводы, что это решение не принималось без участия генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
“В таких делах никакой прокурор Жук не имеет значения, господин Луценко имеет к этому отношение! В начале на Пукача Луценко давил, а позже его же подчиненные поддержали ходатайство”, - говорит Подольский. По его версии, цель одна - Пукач должен перестать называть экс-президента Леонида Кучму заказчиком убийства Георгия Гонгадзе, а его взамен на это выпустят на свободу.
“Я не знаю, изменил ли Пукач свои показания. Но не удивлюсь, если Пукач перестанет указывать на Кучму, и за это выйдет на свободу. Ведь из решения Чортковского суда выходит, что он отсидел уже 14 лет. Если сейчас в кассации добьются, что ему пожизненный срок заменят на 15 лет тюрьмы, то он вскоре выйдет!”, - говорит Алексей Подольский.
С интервью Алексея Подольского, которое он дал Цензор.НЕТ в июле 2017 года, можно ознакомиться тут.
Володимир Парасюк
2 год ·
Шановний Петро Олексійович, ви випадково не знаєте, хто призначив Гонтарєву головою Нацбанку?
Здається це були ви? Ні? Чи може все таки ви?
Ми всі дуже б хотіли, щоб це було ваше рішення. Бо ви наше все. Без вас ми б не торгували з окупантом. Без ваших фірм не можна було б обкрадати армію. А скільки хочеться сказати про ваші ЗМІ! Хоча, тут треба не говорити, а пишатись. Без них ми б не знали «правди».
Петро Олексійович, як добре, що ви є. Стоп. Я забув про офшори. Пишу і пишаюсь. Ви ж їх створювали, коли ми були в Іловайську. Це так турботливо. Петро Олексійович, а НАБУ? Але тут треба остерігатись, бо вони можуть вас посадити за вашу корупційну діяльність, а ми цього не хочемо. Боріться, Петро Олексійович, вам Ахметов і Фірташ помагає. І не відволікайтесь на якісь там розслідування по Майдану, адже вам треба узурпувати владу, а на це не варто час гаяти! Ще ці прокляті добровольці, які вічно заважають!
Згадав!
Це були ви! Точно ви! 100%! Бо ніхто не зміг би прийняти такого геніального рішення і призначити Гонтрєву!
Петро Олексійович, тут лише сльози гордості. Як я міг подумати, що то могли бути не ви! А які наслідки? 1.5 млрд. дол. повернули Януковичу. Нам не шкода, а йому як і вам треба. Ви ж один в один, такі схожі.
Щастя ж яке.
Продовжуйте в тому ж дусі і не ображайтесь на нас - агентів Кремля і псевдопатріотів.
Есть вполне определенные ур-ы, которые совершают преступления.
Bohdan Yaremenko
2 ч ·
На замітку президентському спічрайтеру
Ахметов піднявся у світовому рейтингу багатіїв. Відразу на 46 позицій.
Подавати в контексті: ті, хто хочуть і вміють працювати, живуть в Україні щораз краще. Можна використати у виступі на форумі в Давосі або в новорічному привітанні, як ілюстрацію покращення бізнес-клімату в Україні і даремності звинувачень в корупції.
"Средний рост олигархического бизнеса (сумма всех процентных ростов первых десяти олигархов по данным «НВ», поделена на 10) составляет 41,9%. Официальное же рост всей экономики Украины по данным правительства 2%. Это вопиющая характеристика общего состояния дел в экономике Украины, о которой молчит Правительство, молчит парламентское большинство, молчат коррумпированные эксперты и журналисты."
Понятное дело, молчат и порохобы: или не в курсе, или во рту Тузик.
Не досидел явно, в Менской колонии давно прогулы ставят.
Наша проблема в том, что у власти ВСЁ ТЕ ЖЕ.