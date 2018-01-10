 “С Пукачем торгуется Луценко! Не удивлюсь, если Пукач перестанет указывать на Кучму и за это выйдет на свободу”, - Подольский о решении сократить срок убийце Гонгадзе

Решение об этом принял Чортковский районный суд Тернопольской области. Причем, со второго раза. Об этом “Цензор.НЕТ” сообщил второй потерпевший в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе Алексей Подольский.

“Не случайно это никому неизвестный суд! Идет торговля с Пукачем давно. Его шантажируют. Торгуются. Его хотят выпустить на свободу, а он в ответ должен отказаться от показаний на Кучму. И торгуется с Пукачем генпрокурор Луценко!”, - заявил Подольский. По его словам, он не принимал участия в заседаниях, а о решении узнал только сегодня.

Как удалось выяснить Подольскому, адвокаты Алексея Пукача в первый раз обратились с ходатайством о применении к нему “закона Савченко” в Чортковский районный суд Тернопольской области 13 января 2017 года. Суд в этом ходатайстве отказал. После адвокаты обратились в Апелляционный суд, однако и там отказали.

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Следующим этапом было обращение в Шевченковский районный суд Киева и Печерский райсуд Киева, однако там ходатайства Пукача оставили без рассмотрения. И адвокаты Пукача снова обратились в суд, - утверждает Подольский, - снова в Чортковский, и он уже удовлетворил ходатайство и пересчитал срок Пукачу.

Причем, как утверждает Алексей Подольский, это ходатайство защиты обвиняемого поддержала и прокуратура, а именно - прокурор Жук. Это и дает основания Подольскому делать выводы, что это решение не принималось без участия генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

“В таких делах никакой прокурор Жук не имеет значения, господин Луценко имеет к этому отношение! В начале на Пукача Луценко давил, а позже его же подчиненные поддержали ходатайство”, - говорит Подольский. По его версии, цель одна - Пукач должен перестать называть экс-президента Леонида Кучму заказчиком убийства Георгия Гонгадзе, а его взамен на это выпустят на свободу.

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“Я не знаю, изменил ли Пукач свои показания. Но не удивлюсь, если Пукач перестанет указывать на Кучму, и за это выйдет на свободу. Ведь из решения Чортковского суда выходит, что он отсидел уже 14 лет. Если сейчас в кассации добьются, что ему пожизненный срок заменят на 15 лет тюрьмы, то он вскоре выйдет!”, - говорит Алексей Подольский.

С интервью Алексея Подольского, которое он дал Цензор.НЕТ в июле 2017 года, можно ознакомиться тут.

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