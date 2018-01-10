Ключевые требования на переговорах в Минске в новом году - соблюдение перемирия и освобождение заложников, - Ирина Геращенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Президент Украины провел рабочую встречу с представителями ТКГ и рабочих подгрупп от Украины в Минске. Тщательно проанализировали нашу работу в 2017 сверили часы по задачам на 2018 год.

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Знаю, что в фб, в ВР, в обществе минские договоренности популярно хаять и ругать, хотя не минские договоренности были причиной войны. Наоборот, эти компромиссные документы способствовали тому, чтобы остановить полномасштабное наступление и сохранить страну, десятки, а то и сотни тысяч жизней украинцив. Я последовательно стою на позиции, что пусть лучше говорят дипломаты и переговорщики, чем оружие, и если сверхтяжелые переговоры уберегут хоть одну жизнь или вытянут хоть одного заложника - их нужно вести.

Минские соглашения не являются идеальными, но именно к ним привязаны санкции против РФ со стороны США и ЕС, и отказ от соглашений автоматически означает снятие санкций. Под ними стоит подпись России, следовательно, это делает РФ стороной, которая обязана их выполнять! Также в протоколах четко записано, что все стороны должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, следовательно, нашей ключевой задачей мы видим восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме.

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Также важно помнить, что не существует никакого самостоятельного минского процесса. Есть нормандский формат, который на уровне лидеров принимает ключевые решения, и созданные им, производные рабочие группы, которые в Минске обсуждают пути выполнения минских соглашений - шаг за шагом, точка за точкой. Формат этих групп трехсторонний Украина - РФ - ОБСЕ (в качестве посредника и модератора), также есть приглашенные от ОРДЛО.

Мы радуемся каждому дню, когда снижается интенсивность обстрелов и нарушений режима тишины, потому что это значит - спасенные жизни наших военных и гражданского населения. И ради этого мы продолжим нашу непростую и неблагодарную миссию, так как легче вести победоносные войны и фб, чем вести переговоры с русскими, да еще и в присутствии их марионеток.

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Нашими ключевыми задачами на 2018 год являются: первоочередное выполнение безопасности и гуманитарного блока, требование соблюдения тишины, прочный мир, освобождение всех незаконно удерживаемых, активизация работы по поиску пропавших без вести, требование открытия КПВВ "Золотое", отвода тяжелого оружия от линии соприкосновения, мы и в дальнейшем ожидаем от СММ ОБСЕ создание постоянно действующих наблюдательных пунктов и работы по схеме 24/7. Также украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на создании группы по границе, которая должна уже сейчас обсуждать вопрос возвращения нашего контроля над украино-российской границей, и уже сейчас на границе имеет беспрепятственно работать миссия СММ ОБСЕ. Это мы будем требовать в Минске снова и снова.

Конечно, во время встречи с Президентом говорили и о возможности введенння миротворческой миссии на Донбасс, и о других актуальных вопросах, таких как восстановление инфраструктуры Донбасса, реинтеграция, разминирование, противодействие гибридной и информационной войне, борьбе за умы украинцив, оставшихся на оккупированной территории. Мы будем бороться за возвращение территорий и за людей там. Потому что это - наши граждане.

Президент поблагодарил всех участников минских групп, которые присутствовали на встрече, экспертам, которых мы привлекаем к работе групп (они не присутствовали на встрече, но действительно их вклад в результат каждой группы является важным). Попутно благодарю всех коллег (в частности, В. Лутковскую, экспертам СБУ, МинТОТ, всем) за тяжелый, изнуряющий, но важный для возвращения мира на Донбасс, год. 2018 год обещает быть непростым. Но Украина стоит того, чтобы за неи бороться".

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