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 Политика Украины
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 Ключевые требования на переговорах в Минске в новом году - соблюдение перемирия и освобождение заложников, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко обнародовала информацию о сегодняшнем совещании у президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Президент Украины провел рабочую встречу с представителями ТКГ и рабочих подгрупп от Украины в Минске. Тщательно проанализировали нашу работу в 2017 сверили часы по задачам на 2018 год.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко провел совещание с представителями Украины в ТКГ по Донбассу

Знаю, что в фб, в ВР, в обществе минские договоренности популярно хаять и ругать, хотя не минские договоренности были причиной войны. Наоборот, эти компромиссные документы способствовали тому, чтобы остановить полномасштабное наступление и сохранить страну, десятки, а то и сотни тысяч жизней украинцив. Я последовательно стою на позиции, что пусть лучше говорят дипломаты и переговорщики, чем оружие, и если сверхтяжелые переговоры уберегут хоть одну жизнь или вытянут хоть одного заложника - их нужно вести.

Минские соглашения не являются идеальными, но именно к ним привязаны санкции против РФ со стороны США и ЕС, и отказ от соглашений автоматически означает снятие санкций. Под ними стоит подпись России, следовательно, это делает РФ стороной, которая обязана их выполнять! Также в протоколах четко записано, что все стороны должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, следовательно, нашей ключевой задачей мы видим восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме.

Также читайте: Украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на освобождении всех заложников, - Ирина Геращенко

Также важно помнить, что не существует никакого самостоятельного минского процесса. Есть нормандский формат, который на уровне лидеров принимает ключевые решения, и созданные им, производные рабочие группы, которые в Минске обсуждают пути выполнения минских соглашений - шаг за шагом, точка за точкой. Формат этих групп трехсторонний Украина - РФ - ОБСЕ (в качестве посредника и модератора), также есть приглашенные от ОРДЛО.

Мы радуемся каждому дню, когда снижается интенсивность обстрелов и нарушений режима тишины, потому что это значит - спасенные жизни наших военных и гражданского населения. И ради этого мы продолжим нашу непростую и неблагодарную миссию, так как легче вести победоносные войны и фб, чем вести переговоры с русскими, да еще и в присутствии их марионеток.

Также читайте: Разные договоренности и форматы по Донбассу либо полумертвые, либо исчерпали себя: надо искать другой выход, - Аллеров

Нашими ключевыми задачами на 2018 год являются: первоочередное выполнение безопасности и гуманитарного блока, требование соблюдения тишины, прочный мир, освобождение всех незаконно удерживаемых, активизация работы по поиску пропавших без вести, требование открытия КПВВ "Золотое", отвода тяжелого оружия от линии соприкосновения, мы и в дальнейшем ожидаем от СММ ОБСЕ создание постоянно действующих наблюдательных пунктов и работы по схеме 24/7. Также украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на создании группы по границе, которая должна уже сейчас обсуждать вопрос возвращения нашего контроля над украино-российской границей, и уже сейчас на границе имеет беспрепятственно работать миссия СММ ОБСЕ. Это мы будем требовать в Минске снова и снова.

Конечно, во время встречи с Президентом говорили и о возможности введенння миротворческой миссии на Донбасс, и о других актуальных вопросах, таких как восстановление инфраструктуры Донбасса, реинтеграция, разминирование, противодействие гибридной и информационной войне, борьбе за умы украинцив, оставшихся на оккупированной территории. Мы будем бороться за возвращение территорий и за людей там. Потому что это - наши граждане.

Президент поблагодарил всех участников минских групп, которые присутствовали на встрече, экспертам, которых мы привлекаем к работе групп (они не присутствовали на встрече, но действительно их вклад в результат каждой группы является важным). Попутно благодарю всех коллег (в частности, В. Лутковскую, экспертам СБУ, МинТОТ, всем) за тяжелый, изнуряющий, но важный для возвращения мира на Донбасс, год. 2018 год обещает быть непростым. Но Украина стоит того, чтобы за неи бороться".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Стороны скоординировали позиции по вопросу введения миротворцев на Донбасс", - Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном

Источник: https://censor.net.ua/n3043694
 
 
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Сменить чемберлена на Черчилля Ключевые требования на переговорах в Минске в новом году - соблюдение перемирия и освобождение заложников, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6939 или вам по душе маршал виши ?
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И Кремль сразу отпустит украинских заложников? Ключевые требования на переговорах в Минске в новом году - соблюдение перемирия и освобождение заложников, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1740
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Так давайте вступим в таежный саюз и тогда 100% все наши будут на свободе ,погнали ?
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В очах х-ла Україна не тягне більше ніж на щорса і котовського
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Я просто констатировала факт новизны заявления пани герман геращенко. Никогда такого не было, и вот новый подход. Ключевые требования на переговорах в Минске в новом году - соблюдение перемирия и освобождение заложников, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2271
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Интересно, что пани Ирина запланировала на следующий год,чем народу помогать будет...а может тогда уже и не сможет помочь....из Ростова...
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Ты против освобождения наших хлопцев из плена?
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я против шоколадной мафии из-за действий которой наши солдаты оказались в плену
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Я зрозумів, що для вас з вельмиповажною ТЕТЯНОЮ ростов це земля "обітованная"
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А если военнопленных (а не залодников!!!) освободят в марте, например, то шо ваша рыго-кучмистская кодла будет 9 месяцев делать?
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ICU и Гонтарева помогла Януковичу вывести $1.5 млрд с 2012-2014 - Аль-Джазира
https://www.youtube.com/watch?v=kdTEf0R8eMI
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на 4-м году войны... у него кажется еще призывной возраст. в окопы мрась, там образуется, кто войну начал Ключевые требования на переговорах в Минске в новом году - соблюдение перемирия и освобождение заложников, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5872
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та ладно! а крестить с маруськой медведчуковской в мацковском патриархате очередную, кажется шуфрича, личинку?
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А ну ка найди этот текст на страничке Кличко. Ключевые требования на переговорах в Минске в новом году - соблюдение перемирия и освобождение заложников, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9783
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мне достаточно, что он покумился с медведчуком. в сортах говна не разбираюсь
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После того, как он Поветкину рыло начистил, ваше рашистское стадо может только говном плеваться ))))
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ваше рашистское стадо немного опоздало с методичками - мальчики в трусиках закончились в 15-м году))
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Господи! До чого параша опустилась! "Перєдьоргіваньє, пєрєсмиківаньє... Це пісєц..., вашє благородціє. Ви закінчили х-лом (добре, що не піз-ою), бо решткам вашої псевдоімперії булоб стидно.
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точно, будет наказан прямо "в плоть" - боксер знает, что говорит.
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Это у ольгинских фейкомётов с грамматикой туго.
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Ну тогда по теме. Вас там в рашке не научили, что Виталий и Владимир Кличко это два разных человека?
П.С. Как Зорян и Шкиряк )))))))))))))))
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Бывший чемпион мира по боксу и брат мэра Киева Владимир Кличко выразил свою точку зрения относительно войны на Донбассе.В интервью Brand Eins Кличко сказал, что отношения между Украиной и Россией улучшатся, а украинскую экономику ждет рост."Я убежден, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время наступит, я не сомневаюсь ", - заявил экс-боксер.
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Сам ты фейк ольгинский,заходи к нему и читай ответ на вышеуказанный коммент
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Сравни первый свой текст и второй, прежде чем гнать
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Ты можешь внимательней читать, а не трындеть и сразу ставить диагноз,первый коммент это ответ на второй, или не варит ничего как и у боксеров,погугли для разнообразия если так тормозишь
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Гугли,там и видео есть его речей о братском народе и как после этого СМИ начали его чмырить и он дал ответ,который ты назвал фейком
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Отправлять в гугл это как отсутствие фактов. Нет ссылки на текст поста - значит фейк. Я таких могу мильён нарисовать.
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На хрен ты мне сдался со своей ольгинской привычкой вечной,сразу ссылочку ему подавай,поройся в заднем бардачке если шо,мне не трудно выложить,но для ольгинцев,сам ройся
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Даже не сомневался, что пруфа не будет...
Продолжай рисовать фейки
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Рассмешил Ключові вимоги на переговорах у Мінську в новому році - дотримання перемир'я і звільнення заручників, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 996
Первая же ссылка: Сайт заблокирован Доступ на цей ресурс/сервіс заблоковано відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017
Всё остальное либо не по теме, либо рашистские ресурсы типа звезда.сру, риа.сру, лента.сру, рт.ком и т.п. рашистско-сепарское дерьмище.
П.С. На парочке ураинских ресурсов нашел сходные тексты, но в абсолютно другом контексте. А того бреда, который у тебя в первом посте накидан - нет и в помине.

Так что, твой фейк не проканал.
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Ты видать тоже боксер или боксеры били,таких одаренных редко встретишь
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Ошибся, пацанчик.
Я просто горжусь своей Украиной и людьми, которые её прославляют, такими, как братья Кличко, например.
А космополитов и зрадофилов, которые могут только обсирать свою страну, считаю биомусором и личными врагами. От так от
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Не лицемерь как это нынче принято у предателей,пофиг те титулы и пояса,если для него братья убивающие украинцев,ты такой же как и он,говоришь о любви к Украине и тут же одобряешь лобызания с убийцами украинского народа,так что кто биомусор и враг это еще вопрос
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А ну ка по-подробнее про "одобряешь лобызания с убийцами украинского народа"
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в тебе самого в мізках міксер гостював
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Особенно "умиляет" прогноз Кличка, большого спеца в области экономики, про ожидание ее роста в Украине. В последних отчетах как раз отмечается, что разрастающаяся в Украине олигархическая экономика бешеными объемами высасывает весь рост из остальной экономики Украины, не оставляя той никаких шансов. Так что понятно, у кого будет рост и за счет чего.
Да, у бывших боксеров что с аналитикой, что с логикой полный кабздец.
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Минск лишь для освобождения заложников, а все остальное провалено.
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и когда она все успевает - и переговоры вести, и с речухами выступать, и в Нью-Йорк на новогодние распродажи съездить, и компенсацию 38 тысяч получить за проезд в общественном транспорте...
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Так ее Луценчиха дублирует во всем этом, которая недавно давала интервью про "численні поїздки на фронт". Ее длинный нос теперь свисает с экрана телевизора так же часто, как и Геращенко постная физия.
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кстати, иркин благоверный вешает еще одно дело на саакашвилли - расстрел грузинскими снайперами небесной сотни на майдане. думала что шутка. нет. открыто провадження. михо-организатор...
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ну, дык, это же логично - Михо устраивает расстрел снайперами в обе стороны, и все для того, чтобы пэця с кроликом пришли к власти. Альтруист, панымаешь...
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слава богу начало доходить хоть что то. хуйло теперь долго будет играться, как кот с мышью. пока до мыши не дойдет - кота надо ликвидировать. нет иных вариантов.
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Освобождение-базара нет. А вот с перемирьем-вопросы. Кароче-все откладываем,готовимся к выборам. А потом-наша писня стара-нова,почынаем усьо знову. И так-до полной победы коммунизьму в отдельно взятой шобле.
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Ключевые требования на переговорах в Минске в новом году - соблюдение перемирия и освобождение заложников, - Ирина Геращенко.

Цікаво, а хтось іще вірить цій кучмівсько-медведчуківській лахудрі???
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Предатели проклятые, почему в планах нет наступления? Как вы уже задрали!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлючевые требования на переговорах в Минске в новом году - соблюдение перемирия и освобождение заложников, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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