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 Общество, Здоровье
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Все про:здравоохранение (189) Минздрав (1419) электронная система (77)

 Минздрав создал госпредприятие для управления системой eHealth. ДОКУМЕНТ

Приказом Министерства здравоохранения №1597 создано Государственное предприятие "Электронное здоровье", которое должно стать администратором  электронной системы здравоохранения в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Создание госпредприятия, уточняют в ведомстве, является необходимым шагом для дальнейшей разработки и внедрения полноценной электронной системы здравоохранения в Украине.

Минздрав создал госпредприятие для управления системой eHealth 01

Минздрав создал госпредприятие для управления системой eHealth 02
Передача eHealth государству дает возможность ускорить процедуру переноса данных на украинские серверы. "Кроме того, предполагается, что в дальнейшем электронная система будет хранить личные медицинские данные пациентов, поэтому поднимается вопрос защиты этих данных. Именно поэтому следующим важным шагом после миграции станет получение сертификата о соответствии комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в информационно-телекоммуникационной системе требованиям нормативных документов по технической защите информации", - говорится в сообщении Минздрава.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Врачи первичного звена будут вести медзаписи в электронной форме по международной классификации, - Минздрав

ГП "Электронное здоровье" зарегистрировано 3 января 2018 года. Исполнение обязанностей директора возложено на Григория Ганчука. Основной задачей госпредприятия должно стать технологическое обеспечение создания и сопровождения программного обеспечения ведения электронных баз данных, предоставление соответствующего доступа физическим и юридическим лицам к таким базам данных и информационным системам, обеспечение сохранности и защиты данных, содержащихся в автоматизированных системах и базах данных и прочее.

Напомним, электронная система здравоохранения eHealth заработала в тестовом режиме в сентябре 2017 года. Врачи первичного звена могли регистрироваться в системе и регистрировать декларации своих пациентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3043692
 
 
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Скоро лечить тоже будет электронная фирма?
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вещь конечно нужная, но подход не правильный - надо создавать единое предприятие с сетью датацентров для ведения общей базы данных по разным реестрам.
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Всі бази - злив інформації і не більше. Крім того люди будуть повністю позбавлені інформації про своє здоров'я. А так хоча мали щось в паперовій карточці. Але махати руками вже пізно. Українці віддали баригам найцінніше - власне здоров'я...
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конечно, конечно. Вместо бумаги можно и бересту использовать, и вообще: прогресс - зло.
Просто нельзя давать обезьяне гранату.
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Все вірно, тільки одне уточнення: гранатою є комп'ютер, а мавпою - шоколадні "реформатори"...
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А в Германии - у каждого врача своя база. Передача данных между ними - только с разрешения пациента. Страховка тоже знает много о пациенте, но не напрямую, а косвенно - по счетам...
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В Німеччині в кожному туалеті кожної лікарні є туалетний папір... Нам також з цього треба починати. Бо зараз маємо те, що баригочиновники від медицини змушують лікарів купляти комп'ютери за власні кошти.
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это всего лишь вопрос организации доступа к разной информации. Можно сделать, что без пациента и врач не сможет просмотреть историю болезни, например.
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А коли пацієнт в комі..? А чим дивитись бригаді швидкої, яка таки приїхала до хворого до дому..? Не з цього починати нам треба. Були вже "лікарні майбутнього", тепер нас годують медициною "майбутнього"...
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Точно. Електронним шоколадом. Що б вони всі повиздихували, "реформатори" недороблені...
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Лучший банкир по версии поршенко.

ICU и Гонтарева помогла Януковичу вывести $1.5 млрд с 2012-2014 - Аль-Джазира
https://www.youtube.com/watch?v=kdTEf0R8eMI

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Очередное бюджетное предприятие єто не модно нынче, нужно агенство, или ещё лучше сразу министерство.
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Сын Нины Южаниной ..рэхформаторши от Бога .. за 2017 год был ТРИЖДЫ привлечен к ответственности за управление ТС в состоянии наркотического опьянения
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Это уже было ,помните у телевизора банки с водой зарежали и фотки ставили и больным местом нужно было к телевизору прижиматься,сейчас тоже самое только с поправкой на технологии.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинздрав создал госпредприятие для управления системой eHealth. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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