 Минздрав создал госпредприятие для управления системой eHealth. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Создание госпредприятия, уточняют в ведомстве, является необходимым шагом для дальнейшей разработки и внедрения полноценной электронной системы здравоохранения в Украине.



Передача eHealth государству дает возможность ускорить процедуру переноса данных на украинские серверы. "Кроме того, предполагается, что в дальнейшем электронная система будет хранить личные медицинские данные пациентов, поэтому поднимается вопрос защиты этих данных. Именно поэтому следующим важным шагом после миграции станет получение сертификата о соответствии комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в информационно-телекоммуникационной системе требованиям нормативных документов по технической защите информации", - говорится в сообщении Минздрава.

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ГП "Электронное здоровье" зарегистрировано 3 января 2018 года. Исполнение обязанностей директора возложено на Григория Ганчука. Основной задачей госпредприятия должно стать технологическое обеспечение создания и сопровождения программного обеспечения ведения электронных баз данных, предоставление соответствующего доступа физическим и юридическим лицам к таким базам данных и информационным системам, обеспечение сохранности и защиты данных, содержащихся в автоматизированных системах и базах данных и прочее.

Напомним, электронная система здравоохранения eHealth заработала в тестовом режиме в сентябре 2017 года. Врачи первичного звена могли регистрироваться в системе и регистрировать декларации своих пациентов.