 Госпродпотребслужба запретила продажу омывателей стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информируют на сайте Госпродпотребслужбы.

"Данная продукция по результатам экспертизы (испытания) не соответствует требованиям по безопасности, в частности, требованиям постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.12.2007 № 41, поскольку содержит в своем составе метиловый спирт (метанол), который может представлять серьезную угрозу для здоровья людей, которые приобрели и/или собирались приобрести такую продукцию", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: С начала года в Киеве 54 человека заболели корью, включая 43 ребенка, - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба приняла решение об изъятии омывателя стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL из оборота и запрете продажи этого продукта на рынке Украины.