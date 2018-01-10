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 Общество
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 Госпродпотребслужба запретила продажу омывателей стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL

Омыватели стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL могут представлять угрозу для здоровья людей.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информируют на сайте Госпродпотребслужбы.

"Данная продукция по результатам экспертизы (испытания) не соответствует требованиям по безопасности, в частности, требованиям постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.12.2007 № 41, поскольку содержит в своем составе метиловый спирт (метанол), который может представлять серьезную угрозу для здоровья людей, которые приобрели и/или собирались приобрести такую продукцию", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: С начала года в Киеве 54 человека заболели корью, включая 43 ребенка, - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба приняла решение об изъятии омывателя стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL из оборота и запрете продажи этого продукта на рынке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3043690
 
 
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сомневаюсь. Разве что рузькие луди которые сейчас в Украине находятся. Это специально для них его делают.
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Нет, у нас этим массово никто не увлекается)). Хотя, думаю что единичные случаи наверное присутствуют . Но ты когда в машине зимой едешь и брызгаешь на стекло из бачка, то наверняка ощущал, запах жидкости в салоне. Так почему я должен дышать ядовитыми испарениями? Я лично не хочу. И данный запрет поддерживаю. И думаю, что причина его как раз не в том, что стекломой могут пить. Причина в том, что ядовитыми испарениями будут дышать люди.
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а я думала ,что у людей в нормальных странах даже мысли не возникает,что его пить можно...хотя с чего я взяла,что вы из Латвии ,а не из параши)
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Перенаправте партию нектара в дыныры только не через лыныры ,не забывайте это разные ...гасударства..
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И вот интересно: ЧТО разделило эти "братскиеодиннароды"?
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всё это подлые пиндосы и устроили, столкнув лбами одинбрацкийнаротдамбаса, ради того шоб паставить на колени расеюшку. Обама во всём виноват и вынуждает Трампнаша плясать под свою дудку. Держспоживслужба заборонила продаж омивача скла "Зимовий концентрат-80" LEDOCOOL - Цензор.НЕТ 1257
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Тю. Так хай завозять чистий етиловий спирт без домішок і барвників.
(Тю. Так пусть завозят чистый этиловый спирт без примесей и красителей.)
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Ні, якщо б ти написасав "технічний спирт", я б ще тебе зрозумів. Ти, напевно, адепт матері Терези.
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Очень полезная затея - это Ваше протестное двуязычие. Раньше мне бы пришлось искать перевод слова "барвныки", а теперь проще запоминать новые слова без лишних телодвижений. Держспоживслужба заборонила продаж омивача скла "Зимовий концентрат-80" LEDOCOOL - Цензор.НЕТ 9687
(Надта карысная задума - гэтае Ваша пратэстнае двухмоўе. Раней мне б давялося шукаць пераклад слова "барвныкi", а зараз прасцей запамінаць новыя словы без лішніх рухаў цела.) Держспоживслужба заборонила продаж омивача скла "Зимовий концентрат-80" LEDOCOOL - Цензор.НЕТ 9687
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омыватель для стекол?
или для желудков? чем он опасен для водителя когда моет стекло снаружи авто?
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испарения,батенька-испарения...даже в небольших дозах токсичны и могут вызвать нарушения координации и тп и тд...одним словом-чревато ДТП...
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а что с испарениями не так? а спиртовой бензин типа европремиум плюс 95? там метилата до 20 процентов. И нормально на нем машина едет а зимой легче заводится.
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А ты часто вдыхаешь пары бензина? Думаю нет, если ты конечно не токсикоман и збоченець.
А вот пары стеклоомывателя засасываются зимой через печку в салон и ты ними можешь запросто отравиться. Я например особо тщательно подбираю зимний омыватель. Ибо не хочу дышать всякой дрянью.
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Ви собі хоч уявляєте будову автомобіля?
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Уявляємо, такі да. Ці випари склоомивача, реально тхнуть в салоні .(Тойота).
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когда работет кондиционер или климат-контроль появляется в салоне легкий запах омывателя. при многократном включении омывателя и приналичие метилового спирта можно отравится, не говоря о том мало ли как кто будет использовать, необязательно пить
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а что разве в климат контроле нету кондиционера?
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Если жреш водку и не травишся то от этого вобще тебе нечего не будет .
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Все верно. Именно косвенная опасность метанола - причина запрета. В Норвегии раньше продавался т.н. "красный спирт" - для мытья, разбавления красок и т.п. Он был на этиловом спирте, но с добавками для ужасного запаха и вкуса. Стоил копейки и алкаши на запах внимания не обращали, разбавляли колой и пили только так. Помню на этикетке просто было указано "не пищевой продукт", т.е. никакое не предупреждение о вреде для здоровья - пей, если нос заткнешь. Теперь такого в продаже нет уже несколько лет.
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Да испарениями и опасен. Или ты никогда не ощущал запах омывателя в салоне попадающий туда через работающую печку? Держспоживслужба заборонила продаж омивача скла "Зимовий концентрат-80" LEDOCOOL - Цензор.НЕТ 1789
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Отправить сепаратистам ...... много патрон можно сэкономить.
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Угу !... У всі країни бивших республік , крім України бо там їм тупік . , а от в Вентспілс саме то , по морю танкером можна , щоб родичам з Риги вистачило
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це ж гєноцид любітєлєй "русскава мира" Госпродпотребслужба запретила продажу омывателей стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL - Цензор.НЕТ 2950
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Нафига эта служба нужна,что они так хотят предложить боярышник вместо метилового спирта,?
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Вы бы хавку проверили, такой мусор химическо-непонятный некоторые производители бадяжат - жесть
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А в Украине что тоже имеются такие уроды которые пьют стекломой -ведь нормальный человек понимает что если в стекломое не будет спирта то это дерьмо можно сразу выливать в помойную яму -это всеравно что обыкновенной водой моеш стекло но зато такие большие бабки не платиш -правда еще надо иметь сеточку для мытья посуды бо если спирта нет в растворе то стекло естественно не отмоеш без сеточки для посуды.
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да уж..раз запретили - значит не просто так. недавно в аптеке стоял в очереди: предо мной алкаш попросил боярышник и ,судя по реакции аптекаря, его берут довольно часто для употребления внутрь.
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Боярышник производит рашка , в Украине его нет , а если и попадается , то завозят контрабандным путём !
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"Настоянка Глоду" тебе ни о чём не говорит?
Как то гулял собаку, и в кустах заметил с десяток пузырьков сего продукта.
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Интересно, кто и как проводил испытания этого стекломоя?
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Дык стекломой опасен только для российских ватников, больше никто в мире его не пьет...
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Предлагаю эксперду проехаться по окружной. Там вдоль дороги, в 5-ти литровых болсанках столько метилосодержащего стекломоя есть, что мало не покажется. И без каких либо документов.
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Ну так треба купувати не на узбіччях і сумнівних базарах, а в прілічних місцях. Все, що для машини , це не будь-що.
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только кацапы массово травятся стекломоем - поэтому их рассуждения на этот счет тут ну ооочень смешны)))
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Угу ... твох коменти взагалі не мають роздумів , а проста мордорська модель - "провокація на обазу" , "образа" , ")))" . зелений рочин не пробувала ?
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Стекломой был одной из главных скреп, до массового производства Боярки.
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И шо, мы пить это собрались, радетели нашего здоровья? Да, знаем, при приеме вовнутрь минимум слепота, максимум кирдык. Но отмывает стекла на раз. А то что предлагают- это говно. Опять кто то проплатил запрет. А если у вас запах в салоне- ремонтируйте свои машины.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоспродпотребслужба запретила продажу омывателей стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL
 
 
 
 
 
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