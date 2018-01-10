 Госпродпотребслужба запретила продажу омывателей стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информируют на сайте Госпродпотребслужбы.
"Данная продукция по результатам экспертизы (испытания) не соответствует требованиям по безопасности, в частности, требованиям постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.12.2007 № 41, поскольку содержит в своем составе метиловый спирт (метанол), который может представлять серьезную угрозу для здоровья людей, которые приобрели и/или собирались приобрести такую продукцию", - говорится в сообщении.
Госпродпотребслужба приняла решение об изъятии омывателя стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL из оборота и запрете продажи этого продукта на рынке Украины.
(Тю. Так пусть завозят чистый этиловый спирт без примесей и красителей.)
(Надта карысная задума - гэтае Ваша пратэстнае двухмоўе. Раней мне б давялося шукаць пераклад слова "барвныкi", а зараз прасцей запамінаць новыя словы без лішніх рухаў цела.)
или для желудков? чем он опасен для водителя когда моет стекло снаружи авто?
А вот пары стеклоомывателя засасываются зимой через печку в салон и ты ними можешь запросто отравиться. Я например особо тщательно подбираю зимний омыватель. Ибо не хочу дышать всякой дрянью.
Как то гулял собаку, и в кустах заметил с десяток пузырьков сего продукта.