EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, За рубежом
  445  11
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (2936) санкции (6418) Евросоюз (11638) Мингарелли (125)

 Председательство Болгарии в ЕС и Италии в ОБСЕ не изменит позицию Евросоюза по урегулированию ситуации на Донбассе, - Мингарелли

Нет никаких признаков возможного изменения позиции Евросоюза относительно урегулирования ситуации на Донбассе вследствие председательства в 2018 году в ЕС Болгарии и Италии - в ОБСЕ.

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет никаких признаков того, что позиция ЕС по отношению к конфликту каким-то образом изменится", - подчеркнул дипломат.

По словам Мингарелли, власти Италии серьезно настроены на то, чтобы в качестве председателя ЕС всячески способствовать разрешению этого конфликта. "Мы также уверены в том, что руководство Болгарии во время председательства страны в ЕС будет прилагать усилия, чтобы мобилизировать все имеющиеся ресурсы и инструменты ЕС для решения проблемы Донбасса и для того, чтобы помочь Украине", - отметил Мингарелли.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Санкции против нефтегазовой промышленности России не сработали, - глава МИД Австрии Кнайсль

Отвечая на вопрос, возможен ли отход от Нормандского подхода к урегулированию конфликта на востоке Украины и усиление влияния США, посол подчеркнул, что для ЕС "приоритетом является именно политический формат урегулирования конфликта". Он также прибавил, что ЕС считает любые форматы и способы политического урегулирования важными.

Раньше сообщалось, что Италия с 1 января перебрала от Австрии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и пообещала продолжать усилия по имплементации Минских соглашений.

Также читайте: Болгария во время председательства в ЕС не планирует добиваться снятия санкций с России

Источник: https://censor.net.ua/n3043689
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Державний Укргазбанк надасть кредит в розмірі 910 мільйонів гривень ПрАТ "Прем'єр Палац", яке входить до групи VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна.

Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net.

22 грудня 2017 року акціонери ПрАТ "Прем'єр Палац" схвалили укладення генеральної кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн.

Іншим рішенням акціонери ПрАТ погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю Прем'єр Палац в Києві площею 27 700 кв м. Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн.

Інші умови кредитної угоди в повідомленні не розкриваються.

62,2% ПрАТ "Прем'єр Палац" належать кіпрській Pumori Enterprises Investments Ltd, 29,1% - Східно-Європейській готельній компанії (Київ).

Бенефіціарами ПрАТ в українському реєстрі юридичних осіб значаться громадяни Латвії Дідзіс Берзініс і Віліс Дамбініс, а також громадянка Словаччини Наталія Селіванова, що проживає у Франції, і громадянин Німеччини Геннадій Соколов. Це номінальні власники бізнесу.

Зазначені особи також є кінцевими бенефіціарами електрометалургійного підприємства Дніпроспецсталь, яке VS Energy контролює з жовтня 2008 року.

Дамбініс - один із власників компанії VS Energy International NV (Нідерланди), на яку оформлені енергетичні активи VS Energy в Україні. Це вісім енергопостачальних компаній (обленерго).

Раніше він працював директором V.D. Nominees Limited (Маршаллові острови), яка в свою чергу керувала офшорками AED International Ltd і NYX Management Limited.

Згідно з панамськими документами, співвласниками NYX Management є російські бізнесмени Михайло Воєводін і Євгеній Гінер.

Наталія Селіванова з 2009 по 2014 рік була співвласником словацької компанії Rokosan s.r.o. разом з Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова.

Сам Бабаков - колишній віце-спікер Держдуми Росії - перебуває під санкціями США і ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.

Євгеній Гінер офіційно володіє в Україні Першим інвестиційним банком (PIN Банк).

У Криму йому належить 100% компанії Севенергосбит, яка з 2016 року здійснює поставки електроенергії в Севастополі замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy).

Бабакова, Гінера та Воєводіна чомусь немає в українських списках санкцій. Председательство Болгарии в ЕС и Италии в ОБСЕ не изменит позицию Евросоюза по урегулированию ситуации на Донбассе, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 4921
 показать весь комментарий
 
за італійців я не впевнений, все-таки це потомки Дуче
 показать весь комментарий
 
А вот сейчас кто то напрягся. Муженко внезапно посетил два госпиталя в разных секторах. Северодонецк и Покровск (59 и 66). Вот и пойми, что он там проверял. То ли как праздники прошли, то ли готовность к чему то.
Головування Болгарії в ЄС та Італії в ОБСЄ не змінить позицію Євросоюзу щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 364
Головування Болгарії в ЄС та Італії в ОБСЄ не змінить позицію Євросоюзу щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 707
Головування Болгарії в ЄС та Італії в ОБСЄ не змінить позицію Євросоюзу щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 1075
 показать весь комментарий
 
А он хоть поел та покакал? шо уже негде перемогу искать
 показать весь комментарий
 
 
Наш муженко, как чак норрис - он не какает. Это кужугеты срут кирпичами, а мелкие вомбаты - мелкими кирпичами.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.048.ua/news/1917923

Немного интересного за одесских попов...
 показать весь комментарий
 
Но неприятность подсунуть Болгария может. Там хйло как дома.
 показать весь комментарий
 
 
кацапам точно...\обидься за родственничков...\
 показать весь комментарий
 
Странно что об отмененной отмене санкций и про поиск путей сотрудничества с Коленовстаном они сообщают нам каждый час 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Висит груша нельзя скушать?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредседательство Болгарии в ЕС и Италии в ОБСЕ не изменит позицию Евросоюза по урегулированию ситуации на Донбассе, - Мингарелли
 
 
 
 
 
 вверх