 Председательство Болгарии в ЕС и Италии в ОБСЕ не изменит позицию Евросоюза по урегулированию ситуации на Донбассе, - Мингарелли

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет никаких признаков того, что позиция ЕС по отношению к конфликту каким-то образом изменится", - подчеркнул дипломат.

По словам Мингарелли, власти Италии серьезно настроены на то, чтобы в качестве председателя ЕС всячески способствовать разрешению этого конфликта. "Мы также уверены в том, что руководство Болгарии во время председательства страны в ЕС будет прилагать усилия, чтобы мобилизировать все имеющиеся ресурсы и инструменты ЕС для решения проблемы Донбасса и для того, чтобы помочь Украине", - отметил Мингарелли.

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Отвечая на вопрос, возможен ли отход от Нормандского подхода к урегулированию конфликта на востоке Украины и усиление влияния США, посол подчеркнул, что для ЕС "приоритетом является именно политический формат урегулирования конфликта". Он также прибавил, что ЕС считает любые форматы и способы политического урегулирования важными.

Раньше сообщалось, что Италия с 1 января перебрала от Австрии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и пообещала продолжать усилия по имплементации Минских соглашений.

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