 Порошенко провел совещание с представителями Украины на переговорах по Донбассу в Минске

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год.

Глава государства поблагодарил представителей Украины в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

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