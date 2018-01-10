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 Политика Украины
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 Порошенко провел совещание с представителями Украины на переговорах по Донбассу в Минске

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год.

Глава государства поблагодарил представителей Украины в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также читайте: Поручил нашим представителям в ТКГ немедленно организовать переговоры по продолжению обмена пленными, - Порошенко

Порошенко провел совещание с представителями Украины на переговорах по Донбассу в Минске 01

Источник: https://censor.net.ua/n3043688
 
 
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Державний Укргазбанк надасть кредит в розмірі 910 мільйонів гривень ПрАТ «Прем'єр Палац», яке входить до групи VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна.

Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net.
22 грудня 2017 року акціонери ПрАТ «Прем'єр Палац» схвалили укладення генеральної кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн.
Іншим рішенням акціонери ПрАТ погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю Прем'єр Палац в Києві площею 27 700 кв м. Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн.

Інші умови кредитної угоди в повідомленні не розкриваються
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"Третий Майдан" получит поддержку международной общественности, а украинцы смогут, наконец, свергнуть свои элиты.
Об этом пишет Диана Френсис, старший научный сотрудник Центра Евразии влиятельной американской неправительственной организации "Атлантический совет" (Atlantic Council). Ее блог опубликован на сайте Atlantic Council.
"В стране кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов ... Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года", - пишет Френсис.
По ее мнению, после такой революции в Украине не будет хаоса, какой случился после Евромайдана.
"В стране усилились финансовые институты, она получила важный опыт сотрудничества с западными союзниками, создана так называемая "инфраструктура управления", к которой привлечены сотни честных парламентариев, менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов, представители международных донорских и благотворительных организаций и политики. Некоторые из них уже проводят неофициальные встречи, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которым по силам осуществить немедленную мирную передачу власти", - заявляет эксперт.
По ее мнению, перед Порошенко стоят четыре "незавершенные задачи".
Во-первых - отозвать и пересмотреть свой законопроект об Антикоррупционном суде, позволив этому органу действовать независимо, "как этого требуют украинцы и западные доноры".
Во-вторых, прекратить атаки на Национального антикоррупционного бюро Украины.
В-третьих - снять неприкосновенность с депутатов парламента.
В-четвертых, запретить политическую пропаганду на ТВ в преддверии выборов 2019 года, "чтобы нивелировать влияние олигархов".
"У Порошенко мало времени. Антикоррупционный суд должен быть создан немедленно, к весне 2019 года должны быть вынесены решения как минимум по трем резонансным делам, открытым Национальным антикоррупционным бюро Украины", - ультимативно заявляет Френсис.
"Если необходимые преобразования не будут проведены, возможна вспышка уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны международной общественности. И, обладая военной силой противостоять России, украинцы, наконец, получат шанс свергнуть одиозные элиты", - резюмирует эксперт "Атлантического совета".
Отметим, что "Атлантический совет США" в 2014 году отметил Петра Порошенко наградой Global Citizen Award. Сам президент в этот момент выступал перед экспертами Совета.
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Не надоело еще? Уже три месяца вы бомжуете под ВР. И где революция, где поддержка народа? Порошенко провел совещание с представителями Украины в ТКГ по Донбассу - Цензор.НЕТ 1134
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Пока украинский народ не построит Собственное Государство без олигархов и чиновников на них работающих вам подстилкам ботовским будет на что погавкать
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все страны .добившиеся успеха строились олигархами,или за их деньги.
а постоенные гэбней или похожими структурами смокчут
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Назови хоть одного олигарха из стран Восточной Европы
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в молдове вроде есть какой то, с украинской фамилией причем
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Молдова это не Восточная Европа ,не по географии конечно а по принадлежности к бывшему совку , и плахотнюку там особо ничего не светит . Лаура Ковеши не позволит Порошенко провів нараду з представниками України в ТКГ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 2612
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Без кацапсинского багажа нет никакой Молдовы ибо практически все молдоване считают себя одним народом с румынами
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а у них ваще капитала не было на момент начала реформ...все распродано при приватизации Порошенко провів нараду з представниками України в ТКГ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 4183
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Кто тебе эту хрень в голову вложил? Это же нужно было до такого додуматься!
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может это просто такая методичка)а бот, он что думать особо будет?
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так вложи и ты себе чего нить...я как то выкладывал сцылочки по становлению таких стран как япония,ю корея,чили,сингапур,польша...надо было почитать
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Я даже боюсь загрузить такое в гугл - Япония построена олигархами, он просто с ума сойдет. Порошенко провів нараду з представниками України в ТКГ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 2532
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гыг, олигарх и бизнесмен не есть слова-синонимы)))
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добились успеха скорее за деньги чужих стран, чем за счет своих олигархов(та же германия после войны и восточная европа после 90х)
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Есть у революции начало "Бьёт набат, бьёт набат Интернационала, Пламя Октября в глазах бойца. Есть у Революции начало, Нет у Революции конца!"
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так потому революции и не размножаются,как зрада хочет .бо конца нету
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Саакашвили видать не знает как ликсеич о такой технологии как майдан Порошенко провел совещание с представителями Украины в ТКГ по Донбассу - Цензор.НЕТ 4383
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вроде он там не при делах был, по крайней мере особо не светился
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Нет смысла ломать страну через колено второй раз за 5 лет. Мы еще от предыдущей революции не оправились. А последствия новой могут быть самыми печальными - вплоть до исчезновения Украины с политической карты мира. Украинский народ это прекрасно понимает и игнорирует различных горлопанов, шатающихся по Киеву. Все будет хорошо. Порошенко провел совещание с представителями Украины в ТКГ по Донбассу - Цензор.НЕТ 5579
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"Все действия власти направлены на оправдание собственных преступлений. Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а на самом деле - судилищем, для того чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления: государственный переворот, узурпацию власти, потерю территориальной целостности, развязывание братоубийственной войны", - сказал Янукович Порошенко провів нараду з представниками України в ТКГ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 9512
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Голословно. Сам сбежал и запустил процессы потери территориальной целостности, развязывания братоубийственной войны...
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он не считает..что са сбежал..порошенко рскачал лодку..
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Никому не интересно, что он считает Порошенко провів нараду з представниками України в ТКГ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 9372
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конечно..так же не интересно..что считает порошенко..
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януковичу? Так может не интересно, но решения принимает он. Поэтому все равно становится интересным.
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нет.. не интересны потому что изветна их основная цель..
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Все переживают, что Вован перед выборами затеет большую войну с Украиной? А зачем? Он уже и так добился того, что ему было нужно. Правда, не он один выиграл. Играют они в паре с Петром. А проблемы индейцев вождей не интересуют.
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Как бы не так. вовану нужна вся Украина. А тут ему облом вышел.
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Известный уголовный деятель Леонид Ройтман, проживающий в США и активно раздающий интервью о своих похождениях в 1990-е, сказал, что все, кто сделал свой первый капитал в 90-е, все прошли через криминал и убийства. Он же говорит о том, что это уже давно не солнцевская ОПГ, а гораздо мощнее. Сейчас существует транснациональная преступная группировка, ее лидеры в 2000-х вошли в Госдуму. Все они входят в окружение Путина, как и Могилевич, который отвечал за Украину. Все это крышуется на высшем уровне ФСБ. И мы все прекрасно понимаем, что эти мафиозные связи никуда не делись - Путин их унаследовал и переключил на себя. Хоть Ройтман и боится назвать имя пахана, но мы его и без Ройтмана прекрасно знаем. ФБР только сейчас, когда уже жареный петух клюнул, начало бороться с мафией.
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Без обид Али что с вами сделали что вы перестали думать ?
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Фирташ, Могилевич, Дерипаска, Манафорт и многие другие - это клептократия мирового класса, родившаяся в 90-е годы. О чем Генри говорил, как о самой большой неудаче в современной политэкономии, за которую Запад несет большую ответственность. Нельзя было позволять криминалу разграбить Советский Союз после его развала, но под давлением криминала Запад в целом позволил это сделать. Бывшие партаппаратчики с помощью мафиози буквально за копейки получили контроль над большей частью госпредприятий.
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Утилизированный гуглом,тебе в ольгино прям все так и видится,вали отсюда и не совращай порохоботов,а то они тебе лайкают как своему
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порохоботы напишут, конечно же, об агентах кремля, проникших даже в Atlantic Council
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вот-вот,зрада...мотай на ус Порошенко провел совещание с представителями Украины в ТКГ по Донбассу - Цензор.НЕТ 1658.хаоса и качания лодок не будет.всю зраду на карандаш и в гуантанамо.деньги вложены немалые уже америкой и европой в украину,поэтому все серьезно
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С senatorom с одной методички шпарите Порошенко провел совещание с представителями Украины в ТКГ по Донбассу - Цензор.НЕТ 27 таблетки хоть не перепутайте
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Да ладно... Порошенко провів нараду з представниками України в ТКГ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 3238 По-моему, Сенатор достаёт свои конспекты, записанные пол века назад на лекциях в ВПШ КГБ (высшая партийная школа КГБ), и выкладки из них опубликовывает... Порошенко провів нараду з представниками України в ТКГ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 1754
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Смеяться можно с юмористов а с идиотов грешно
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поэтому потакать коррупционной власти петра и компании ну никак нельзя
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Гыга,Украина пишется с большой или как с ольгино присылают так и копипастишь,твой шедевр надо заскринить ,пригодится не только для истории
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Порошенко провів нараду з представниками України в ТКГ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 4445 Гыг с Вами

вот-вот,зрада...мотай на ус Порошенко провів нараду з представниками України в ТКГ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 4445.хаоса и качания лодок не будет.всю зраду на карандаш и в гуантанамо.деньги вложены немалые уже америкой и европой в украину,поэтому все серьезно10.01.2018 22:26
Ответитьща еще удалит от стыда)
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это там где Гужва...? - дааа...\наверное он стал патриётом...)))\
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Сейчас прибегут боты всех мастей и срач начнут!
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Долго искали фотку где кума Хуйла не видно?
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за марчуком прячется мертвечук,одни руки видно,а руки по локти в крови как и у его кума-гэбиста...вот такие "представители" там все,и с этой стороны стола и с другой стороны стола...клейма негде ставить,одни зведы кацапские на лбах пропечатаны
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Каждый член этой группы наверное подумал про себя глядя на Петра Лексеевича " Ну как же такому махровому вору удалось занять такой высокий пост...., интересно как он закончит?"
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Шоколадный барыга, распихивающий барыжное бабло по офшорам, так и не продавший свой бизнес (как того требует Конституция), наживающийся на крови и страданиях патриотов, ведущий предательско - барыжную торговлю с врагом и платящий налоги в бюджет врага, - должен быть осужден трибуналом. Украина должна полностью очиститься от предателей.
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Кто ждёт улучшения жизни от этого криминально-олигархического клана-тот клинический идиот.
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Тут нам лапшу про революцию вешают люди, которые без клича Карлсоношвили и автобусов из регионов собраться не могут. Без 200 грн на рыло митинговать "возмущенному украинскому народу" западло, ага? Порошенко провів нараду з представниками України в ТКГ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 7383
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это микила инович свой фотошоп рассматривает?
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Сейчас война - это роскошь, доступная лишь малым нациям (с)
Поэтому в 21 веке большие нации между собой не воюют!
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8 раненых бойцов «Грузинского легиона» - дело пахнет предательством
Порошенко провів нараду з представниками України на переговорах щодо Донбасу в Мінську - Цензор.НЕТ 811 Порошенко провів нараду з представниками України на переговорах щодо Донбасу в Мінську - Цензор.НЕТ 811
Информационное агентство "Таймер" заинтересовалось информацией, распространенной украинскими СМИ 18 декабря, где говорится о 8 бойцах "Грузинского легиона", раненых в результате артиллерийского удара сепаратистов на украинской линии фронта.

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Какие совещания? Землю окупировали , планируйте как ее освободить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко провел совещание с представителями Украины на переговорах по Донбассу в Минске
 
 
 
 
 
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