 Порошенко провел совещание с представителями Украины на переговорах по Донбассу в Минске

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год.
Глава государства поблагодарил представителей Украины в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".
Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net.
22 грудня 2017 року акціонери ПрАТ «Прем'єр Палац» схвалили укладення генеральної кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн.
Іншим рішенням акціонери ПрАТ погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю Прем'єр Палац в Києві площею 27 700 кв м. Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн.
Інші умови кредитної угоди в повідомленні не розкриваються
Об этом пишет Диана Френсис, старший научный сотрудник Центра Евразии влиятельной американской неправительственной организации "Атлантический совет" (Atlantic Council). Ее блог опубликован на сайте Atlantic Council.
"В стране кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов ... Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года", - пишет Френсис.
По ее мнению, после такой революции в Украине не будет хаоса, какой случился после Евромайдана.
"В стране усилились финансовые институты, она получила важный опыт сотрудничества с западными союзниками, создана так называемая "инфраструктура управления", к которой привлечены сотни честных парламентариев, менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов, представители международных донорских и благотворительных организаций и политики. Некоторые из них уже проводят неофициальные встречи, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которым по силам осуществить немедленную мирную передачу власти", - заявляет эксперт.
По ее мнению, перед Порошенко стоят четыре "незавершенные задачи".
Во-первых - отозвать и пересмотреть свой законопроект об Антикоррупционном суде, позволив этому органу действовать независимо, "как этого требуют украинцы и западные доноры".
Во-вторых, прекратить атаки на Национального антикоррупционного бюро Украины.
В-третьих - снять неприкосновенность с депутатов парламента.
В-четвертых, запретить политическую пропаганду на ТВ в преддверии выборов 2019 года, "чтобы нивелировать влияние олигархов".
"У Порошенко мало времени. Антикоррупционный суд должен быть создан немедленно, к весне 2019 года должны быть вынесены решения как минимум по трем резонансным делам, открытым Национальным антикоррупционным бюро Украины", - ультимативно заявляет Френсис.
"Если необходимые преобразования не будут проведены, возможна вспышка уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны международной общественности. И, обладая военной силой противостоять России, украинцы, наконец, получат шанс свергнуть одиозные элиты", - резюмирует эксперт "Атлантического совета".
Отметим, что "Атлантический совет США" в 2014 году отметил Петра Порошенко наградой Global Citizen Award. Сам президент в этот момент выступал перед экспертами Совета.
а постоенные гэбней или похожими структурами смокчут
вот-вот,зрада...мотай на ус .хаоса и качания лодок не будет.всю зраду на карандаш и в гуантанамо.деньги вложены немалые уже америкой и европой в украину,поэтому все серьезно10.01.2018 22:26
Ответитьща еще удалит от стыда)
Підлога країни хоче світу.
29.12.2017 17:47
Поэтому в 21 веке большие нации между собой не воюют!
Информационное агентство "Таймер" заинтересовалось информацией, распространенной украинскими СМИ 18 декабря, где говорится о 8 бойцах "Грузинского легиона", раненых в результате артиллерийского удара сепаратистов на украинской линии фронта.
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