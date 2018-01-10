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Все про:Укрзализныця (1282) Омелян (380)

 "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян

ПАО "Укрзализныця" в своей дальнейшей деятельности должна концентрироваться только на перевозках и всесторонне развивать их, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

""Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", - заявил он в эфире "5 канала" в среду вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Из-за этого, по словам министра, останавливаются перевозки, падает скорость.

"Это абсурд, когда в 21 веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого", - резюмировал В.Омелян.

Также читайте: Из-за войны Украина потеряла основной железнодорожный маршрут с востока на запад, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3043686
 
 
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Теж напевне від лукавого. "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян - Цензор.НЕТ 1305Тільки от, хто цей лукавий? Невже....? "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян - Цензор.НЕТ 661
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головне,щоб +++++ лягали в бюджет держави
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Бачу, що цей Омелян язиком ляпає не гірше за шефа - вінницького самородка гройсмана.
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Ты дрыщатика сегодня заменяешь?
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Тут кстати гыгнутое подтянулось ,можешь отдохнуть
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"Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - от перевозок оставьте себе, а от лукавого отдайте нам "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян - Цензор.НЕТ 570
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Вот, классика от шоколадных. Зачем изготавливать что-то новое и зарабатывать, если можно просто поднять цены на уже существующее?
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Нагреватели воды для последующей ее продажи населению на другое не способны
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За поллимона в месяц можно считать все что угодно,тем более что Укрзализница железный монополист знающий таблицу деления с нужными людьми в правительстве.
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тут ложечки нашлись...как вам,любители осадка?

"Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян - Цензор.НЕТ 1787
Виктория_Правды‏ @pravda_116 мин.16 минут назад

Автор фейковой сенсации @willthorne1 скрывает своё лицо в тви? Нет, это ФСБшный "спящий" аккаунт где первая новость об Украине появилась 26.12.2017, а вторая (две) 7.01.2018, а первый коммент появился 2 часа назад... Спалилась фашисткая контора, спалились наемы и Ко!
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А где Настоящие пруфы или мне верить страничке с твитера а шеколадная педрила?
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шо надо еще свой яндрыкс переводчик использовать сам догадаешься?
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Ты вопрос мой читало ? С каких пор страница твитера являеться пруфом ?"Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян - Цензор.НЕТ 28
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А если попытаться преодолеть коррупцию в "Укрзализныци"?
Или это от лукавого?
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Интересно, а найдутся ли желающие, взять омельяна на поруки? "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян - Цензор.НЕТ 212
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"Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян - Цензор.НЕТ 6203 Славик Шустрик

Медведчук ведь больше, в разы, вреда Украине принёс.10.01.2018 20:50
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Вот этот пост ШОКОЛАДНЫЕ ПИДОРЫ удалили "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян - Цензор.НЕТ 3905
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Да на лукавых все у нас исконно и держится. Особенно их махинации-оборудки - да от самого-самого лукавого...
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весной с железки половина работников свалят, так шо развивать ты будешь свое очко со своим рехформатором-пидаром
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Да ну? А на одной только рекламе в поездах и на вокзалах сколько можно заработать?
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Омелян самий розумний мужик в уряді. Недаремно в нього постійні сутички з Гройсманом через Укрзалізницю. Бо навіть Бальчун при своїй астрономічній зарплаті не зламав існуючи корупційні схеми, а Омелян це намагається робити.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян
 
 
 
 
 
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