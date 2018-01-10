 "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, - министр Омелян

""Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", - заявил он в эфире "5 канала" в среду вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Из-за этого, по словам министра, останавливаются перевозки, падает скорость.
"Это абсурд, когда в 21 веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого", - резюмировал В.Омелян.
Виктория_Правды @pravda_116 мин.16 минут назад
Автор фейковой сенсации @willthorne1 скрывает своё лицо в тви? Нет, это ФСБшный "спящий" аккаунт где первая новость об Украине появилась 26.12.2017, а вторая (две) 7.01.2018, а первый коммент появился 2 часа назад... Спалилась фашисткая контора, спалились наемы и Ко!
Или это от лукавого?
Медведчук ведь больше, в разы, вреда Украине принёс.10.01.2018 20:50
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Вот этот пост ШОКОЛАДНЫЕ ПИДОРЫ удалили