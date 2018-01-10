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 Политика Украины
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 "Большое дело Януковича" будет рассматриваться годами из-за несовершенного законодательства, - Горбатюк

"Большое дело Януковича" будет рассматриваться годами через несовершенное уголовно-процессуальное законодательство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире на Еспресо.TV рассказал начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Если говорить о "Большом деле Януковича", то это все преступления, которые инкриминируемые экс-президенту. Речь идет о создании преступной организации, совершение экономических, коррупционных преступлений Януковичем и его окружением и преступлений во время массовых акций протеста. Даже если брать только протестные акции, то это более 3400 преступлений и такое же огромное количество эпизодов по другим направлениям. Объединение этого всего в одно дело приведет, что "Большое дело Януковича" действительно будет рассматриваться годами. это все из-за наше неразумного уголовно-процессуального законодательства", - сказал Горбатюк.

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По его словам, создается впечатление, что народные депутаты определенными своими решениями создают препятствия для рассмотрения дел в судах.

"Если посчитать, то только за три года было внесено 66 изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и 34 изменений в Уголовный кодекс", - добавил Горбатюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043685
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
почему нет новости как Гонтарева вывела 1,5 млрд для овоща?
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чорний чорнокнижник - не только для овоща, а для большого отката Петру Лексеевичу... Все мировые СМИ об этом пишут..., но Цензор к ним не относится.... "Большое дело Януковича" будет рассматриваться годами из-за несовершенного законодательства, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9002
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"Большое дело Януковича" будет рассматриваться годами из-за несовершенного законодательства, - Горбатюк.

Це і так очевидно, бо соєві з ригами злигались як робітник та колгоспниця на скульптурі у мацкві. Або як у Маяковського "Мы говорим овощ, подразумеваем - соя, мы говорим соя, подразумеваем - Овощ".
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Ну вынести приговор торнадовцам или пограничнику в довольно быстрые строки никакое законодательство не помешало.
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Рузвельт, вывел США из великой депрессии, не меняя законодательство.
А у нас, только и занимаются, что ищут оправдание что бы ни хрена не делать.
И законы не такие и денег не хватает и т.п.
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ВР сама себе підштовхує до нових виборів.
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Насчет говна которое я вижу, одень очки и продуй нос
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Конечно, пока идёт 'большое дело' , гонтарева выводит из Украины большие деньги для януковича. И мы ещё после этого недоумеваем, как можно воевать и торговать одновременно. А как можно судить и помогать вывести 1,5 млрд из страны одновременно?
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И что самое интересное, я ни капелки не удивлён!
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Глеб123 - вот такой сын должен быть у отца!!! Не завидуйте зрадофилы не построившие и будки....
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Не возмущайтесь ув. форумчане! -Все было так и задумано....-годами .десятилетиями -а по обстоятельствах и вовсе спустить на тормоза или как садовника отправить в РФ... ((( ... Или вы хотите что бы они сами себя ПОСУДИЛИ *? НЕ ДОЖДЕТЕСЬ !!! Занавес...
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предлагаю нанять киллера и пристрелить его. дешевле выйдет.
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"Большое дело водолазы спокойно делают в воде" - была некая славная кинокомедия в свое время, а фраза из неё до сих пор актуальна.
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Читайте Тараса Григоровича.У нього-відповіді на всі теперішні проблеми,пов"язані з кацапами.
А беспределу,пока что,края не видно.
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Вот почему украли только 5лярдов денег!А вдруг придется возвращать да еще из процентами.
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Нет, тут что то совершенно иное
И это иное заключается в самом нежелании руководства государства раскрыть правду и наказавать виновных
А весь этот многосирийный спектакль расчитан на идиотов, каковыми украинци не являются
Но весь прикол в том, что Януковичу помогли сбежать, а вот Каддафи с Чаушеску не повезло
И не факт, что когда наступит день расплаты, рейс на Ростов сможет улететь
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Власть поменяется и суды пойдут как по маслу, но Януковичу придётся встать в очередь. Первым будет Кравчук, Янукович предпоследним.
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Чему нас учит Великая французская Революция? Терор! а там Господь разберется где свои...и ведь уже не важно ради чего и зачем...Рабов в рай не пускают!!! уже выросли исполнители, уже написаны идеологии ...более жестокие чем в 17-м году.....Революция состоится тогда, когда механики, диспетчера и пилоты осознают свою ответственность перед своими детьми..когда каждый гражданин Украины осознает, что его ограбили...использовали и надругались. PS те "радикальные" движения которые сейчас, как фрики вспыхивают даже близко не отражают ненависти к "элитам" в обществе...боюсь будущее готовит более эффективный способ уничтожения "элит" чем гильетина, концлагерь и прочее известное обывателю...новое поколение впишет свое изобретение в историю и это будет особенно больно. Новые времена, новые технологии...
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Горбатюк примерно раз в месяц выступает с жалобами на то, что ему мешает работать. И этот нытик неизменно встречает горячую поддержку зрадоботов. Молодец.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Большое дело Януковича" будет рассматриваться годами из-за несовершенного законодательства, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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