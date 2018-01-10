 "Большое дело Януковича" будет рассматриваться годами из-за несовершенного законодательства, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире на Еспресо.TV рассказал начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Если говорить о "Большом деле Януковича", то это все преступления, которые инкриминируемые экс-президенту. Речь идет о создании преступной организации, совершение экономических, коррупционных преступлений Януковичем и его окружением и преступлений во время массовых акций протеста. Даже если брать только протестные акции, то это более 3400 преступлений и такое же огромное количество эпизодов по другим направлениям. Объединение этого всего в одно дело приведет, что "Большое дело Януковича" действительно будет рассматриваться годами. это все из-за наше неразумного уголовно-процессуального законодательства", - сказал Горбатюк.

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По его словам, создается впечатление, что народные депутаты определенными своими решениями создают препятствия для рассмотрения дел в судах.

"Если посчитать, то только за три года было внесено 66 изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и 34 изменений в Уголовный кодекс", - добавил Горбатюк.

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