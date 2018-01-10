 "Большое дело Януковича" будет рассматриваться годами из-за несовершенного законодательства, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире на Еспресо.TV рассказал начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Если говорить о "Большом деле Януковича", то это все преступления, которые инкриминируемые экс-президенту. Речь идет о создании преступной организации, совершение экономических, коррупционных преступлений Януковичем и его окружением и преступлений во время массовых акций протеста. Даже если брать только протестные акции, то это более 3400 преступлений и такое же огромное количество эпизодов по другим направлениям. Объединение этого всего в одно дело приведет, что "Большое дело Януковича" действительно будет рассматриваться годами. это все из-за наше неразумного уголовно-процессуального законодательства", - сказал Горбатюк.
По его словам, создается впечатление, что народные депутаты определенными своими решениями создают препятствия для рассмотрения дел в судах.
"Если посчитать, то только за три года было внесено 66 изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и 34 изменений в Уголовный кодекс", - добавил Горбатюк.
Це і так очевидно, бо соєві з ригами злигались як робітник та колгоспниця на скульптурі у мацкві. Або як у Маяковського "Мы говорим овощ, подразумеваем - соя, мы говорим соя, подразумеваем - Овощ".
А у нас, только и занимаются, что ищут оправдание что бы ни хрена не делать.
И законы не такие и денег не хватает и т.п.
А беспределу,пока что,края не видно.
И это иное заключается в самом нежелании руководства государства раскрыть правду и наказавать виновных
А весь этот многосирийный спектакль расчитан на идиотов, каковыми украинци не являются
Но весь прикол в том, что Януковичу помогли сбежать, а вот Каддафи с Чаушеску не повезло
И не факт, что когда наступит день расплаты, рейс на Ростов сможет улететь