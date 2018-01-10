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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Еврокомиссия (735) транш (178) Евросоюз (11638) Мингарелли (125)

 Украина не выполнила условия. ЕС не может выделить Украине транш в 600 млн евро, - Мингарелли

Украина не выполнила четыре из 21 условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС.

Об этом сообщил в эфире "Украинского радио" глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В ноябре во время Саммита Восточного партнерства Президент Порошенко лично обратился к Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", - сообщил представитель ЕС.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: С начала российской агрессии на Донбассе Евросоюз предоставил гуманитарную помощь на 525 млн евро

По его словам, Еврокомиссия "сейчас не может" выделить транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро из-за невыполнения Украиной 4 из 21 условия предоставления такой помощи.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе 3 января заявила, что Украина не получала от Европейского Союза перечня требований для предоставления нашему государству новой макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы и еще не начинала официальных переговоров по этому поводу.

Читайте также: Моравецкий - Юнкеру: Несколько десятков тысяч из более миллиона трудовых мигрантов из Украины в Польше - это типичные беженцы с Донбасса

Президент Петр Порошенко заявил 24 ноября 2017 года после переговоров с представителями Еврокомиссии, что с 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза, объем которой будет составлять приблизительно 1,8 млрд евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3043684
 
 
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Так Кондитер сдал Путлерскую банду по полному тарифу.
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в 2017 году на первом месте в мире по душевому ВВП на одного человека является государство КАТАР.......Богаче Норвегии и Швейцарии..вот это да...
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ICU и Гонтарева помогла Януковичу вывести $1.5 млрд с 2012-2014 - Аль-Джазира
https://www.youtube.com/watch?v=kdTEf0R8eMI
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видим как луцик, рюкзакович и остальные "незаинтересованные" наперегонки объявили подозрения и пришли с обысками и постановлениями на задержание ... нет ??? странно ...
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а шо на цэ ответит суперженьщина третьего тысячолетия??????
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Ну навіщо таке страхіття на ніч згадувати !!!))
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Самой богатой нефтяной мировой страной признана Венесуэла с более 17 % мировых запасов,а народ в нищете.Странно правда?
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Кацапи в коментарях зі штанів вискакують на радощах.
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А шо, надо плакать, что "распилить" не дали???
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торгаш Педро просить грошей! а виконувати свою обіцянку, дану ще перед виборами президента у 2014 і прийняти антиоффшорний закон, коли будеш барига? ось тобі 50 лярдів до бюджету щорічно і не тре той мвф, та клята боргова яма
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Кондитер должен Плешивому 2 миллиарда рублей за Липецк
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с учетом % с 2014 года и до сегодня это много... Україна не виконала умов. ЄС не може виділити Україні транш у 600 млн євро, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 1096
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О, в нас новий посол королівства Нідерланди Едуард Хукс. До цього був Кейс Кломпенхаувер, великий товариш наших борцунів. Співпадіння - з місяць тому помітив послові вуха у частині борцунівських програм, а тижні два тому чумак писав шо закриває одну з них. От і посол всьо)
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Аллан Левітов
Второй информационный фронт
(продолжение. Начало поста здесь: https://www.facebook.com/allanlevitov/posts/1188925694575457)
В Украинском информационном поле кремль чувствует себя легко и вольготно, потому что в Украине, к сожалению, нет сми. Есть шопопало и есть площадки для размещения платного контента (т.е. любого обгадим - любого вознесем, только плати бабки). Так исторически сложилось. И так продолжается. В Молдове кремль УЖЕ достиг успеха, используя ту же стратегию - и привел к власти своего друга Додона. (Зато не барыга!)
КАК это делается у нас:
1. "Смещение акцента: Враг не в кремле - враг в Киеве". Косвенно или прямо обвинение во ВНЕШНЕЙ агрессии и в нападении РФ на Украину предъявляется - не кремлю, а Киеву. "Почему Порошенко не закончит войну на Донбассе?" (подсказка, "закончить" войну можно только Саакашвили-стайл. И для этого окончания даже есть специальное название - капитуляция).
2. "Пролетарская ненависть". Советского человека очень просто убедить, что "у тебя нету - потому что все украли буржуи. То есть, капиталисты. То есть, барыги. Ну, ты понел". В стране непростая экономическая ситуация вовсе не потому, что ее грабили 23 года до Майдана. Не из-за кабальных контрактов "Газпром+Йуля= Love". Не из-за того, что десятилетиями существовали миллиардные финансовые дыры, как в Нафтогазе (которые сейчас, кстати, закрыты). Не потому, что десятилетиями олигархи получали дотации на свои убыточные шахты/банки и так далее. И не из-за войны, которая идет и сейчас. У тебя нету Роллс-ройса, Роллекса и дачки в Конче Заспе - потому что все украл Шоколадный Фюрер. Инфа-сотка.
3. "Депрессия". Если внушить врагу, что он УЖЕ проиграл - можешь праздновать победу. Когда искусственно раздуваются истории про "зубожіння" (типа дедушки с одним вареником или бабушки с половинкой таблетки) - и при этом замалчиваются или ВЫСМЕИВАЮТСЯ настоящие достижения. Новые дороги. Больницы. Безвиз с Европой. Снижение уровня бедности с 17% до 12% - "АХАХАХА! Барыги! Опшоры! Парашенка! БОТЫ!"
Сюда же - миф о существовании "фабрики украинских ботов", которую за 4 года войны так никто и не раскрыл.
Кремлю важно, чтоб гордиться настоящими достижениями Украины и ПОДДЕРЖИВАТЬ проевропейское/антикремлевское руководство Украины было стыдно.
"АХАХАХ! Эта боты!!"
4. "Истерика". Кремлевске прокси (многие из которых почему-то называют себя "журналистами" и "активистами") раздувают истерику из любого (не обязательно негативного) события. Здесь не действуют аргументы. Здесь действуют штампы, мемы, набросы, невнятные обвинения.
"ОХренели! Барыги! Опшоры! Роттердам! Расстрелять!"
Когда такого пропагандиста спросишь прямо
- в чем ИМЕННО претензия, ЧТО ИМЕННО было сделано не так?
- и А КАК надо было сделать в такой ситуации?
пропагандист будет исходить слюной, биться в конвульсиях и "продолжать есть кактус" (ибо уплочено).
И, что самое печальное в данной истории - на внутреннем фронте Украина не защищает себя никак или почти никак.
И профессиональной кремлевской пропагандистской машине - как и в первые дни майдана, противостоят добровольцы с фанерными щитами.
Но ничего. Мы выстояли на Майдане - и победили (тогда почти не имея шансов на победу). Мы выстояли в начале войны (в жутком 2014м, когда наша страна вообще могла перестать существовать).
Главное - делать, что можешь, для ее сохранения. Делать, что в твоих силах.
#Невсеремось
P.S. А борьбой на внутреннем информационном фронте надо бы заняться. Да. https://www.facebook.com/allanlevitov/posts/1189073461227347
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Влада в
Україні захоплена антиукраїнсько-антинародними кримінально-олігархічними
угрупуваннями, що розглядають Україну не як свою Батьківщину (більш того -
більшість з них навіть не належить до українського етносу), а лише як
територію, яку можна по хижацькі використовувати для власного збагачення, а
народ України - лише в якості "лохів", яких треба "розводити на
бабло".ВИСНОВОК: Від цього кримінально-олігархічного режиму годі чекати якихось кроків
направлених на будування сильної та незалежної держави та добробут українського
народу.01.12.17 77% населення не може
назвати жодної успішної реформи, - Бекешкіна

https://reforms.censor.net.ua/news/3036945/77_naselennya_ne_moje_nazvaty_jodnoyi_uspishnoyi_reformy_bekeshkina

01.08.17 Банк Порошенко увеличил
чистую прибыль в 2,6 раза

https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza

Банки
Порошенко, Гонтаревой и Яремы процветают даже в кризис

http://argumentua.com/stati/banki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-krizis
Україна продає кожну шосту одиницю озброєння до Росії

http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/108940/

22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.

https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev

09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65961602

ЦРУ. Чому металургійний завод
Порошенка не платить земельний податок та досі торгує з РФ

http://24tv.ua/tsru_chomu_metalurgiyniy_zavod_poroshenka_ne_platit_zemelniy_podatok_ta_dosi_torguye_z_rf_n642056

У 2015 році Російська
Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української

зброї, сказано в
матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження

миру (SIPRI)... Згідно з даними інституту,
загальна сума доходів від контрактів, укладених Україною з РФ на постачання
різних озброєнь, склала $ 72 млн

http://smila.info/news/za-minuliy-rik-ukrayina-prodala-rosiyi-zbroyi-
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19.05.16Суд запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа
Грановского на предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші
гроші"

http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti

Український суд
виправдав колишнього "міністра ЛНР" Баранова (оновлено)

https://ukr.lb.ua/society/2017/06/01/367918_ukrainskiy_sud_vipravdav.html

Український суд
виправдав голову фейкового верховного суду #ДНР Едуарда Якубовського

Суд оправдал
"председателя верховного суда "ДНР"

https://censor.net.ua/news/445820/sud_opravdal_predsedatelya_verhovnogo_suda_dnr

Питання до влади обрізних запроданців чому досі не сидить ось така погань з
паспортом підерації (як і інші 11 мерів-сепарів, що проводили
"референдуми") звичайно риторичне

13.11.17 Міліціонера, обвинуваченого
в затриманні майданівців у Запоріжжі в 2014 році, звільнили від кримінальної
відповідальності

https://ua.censor.net.ua/news/462634/militsionera_obvynuvachenogo_v_zatrymanni_mayidanivtsiv_u_zaporijji_v_2014_rotsi_zvilnyly_vid
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Одно из требований:разрешить вывоз леса кругляка,который заблокировала ВР!В частности Вона,и Ляшко,и др,и так же про рынок земли.И лохам перед тем как открывать свои говномет про шоколад,и разную хрень надо об том знать
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Лес и так продают. За 4 года можно было бы создать нормальные условия для продажи земли, но вы же ничего не сделали. Земля должна продаваться, но не в такой коррумпированной стране как Украина. Ну и так далее по списку.
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В чём умняк?ну,да..и земля тоже продаётся.вон недавно новый зять Воны под Киевом прибрал 50 гектаров, что Вона уже лет 10 больше всех волает против закона о земле!Так и с лесом.ИМ в ЕС закон нужен ВР ,не майсы
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Вася, успагойся. Вы идете ко дну. Надеюсь, и Жужа с вами.
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Минг Юнг,так я и не кипешую,это ты с коментами смотрю хер одну статью пропустишь,особенно в адрес Педро!Смотрю эапал он тебе ,как и наш головняк?Или с ФСБ шной методички херачишь?Мы то со своим говном,уж как то без кацапских "канадцев"разъебёмся
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Гражданин, вывсеврете. Я сегодня мало комментировал. Средина рабочей недели, но постараюсь исправиться. Вы лично "со своим говном" ( цитата из вашего поста) живете душа в душу, хотя на Цензоре много людей, адекватно оценивающих украинскую действительность.
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Я заглавие вижу. Требование на разрешение вывоза леса кругляка - это требование МВФ или ЕС?
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Капець- які «сльози»((
Аж сумно! 600... У 90-х цифрочки були порядком інші(
Невже так все печально, Петя, у твоїм солодкім королівстві?!)
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Насправді, це не головне!
В Україні масса під «матрасних» грошей, ще купа заофшоренців- якого, вибачте, Європа вам має пільгові видавать?!!
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Надеюсь и МВФ не даст. Педро думал, что ему за его красивые глаза и сладкие речи будут кредиты давать.
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фантазёр ты, однако ... у какой свиньи ты видел красивые глаза ??? а сладкие речи и обещанки действуют только на совков - ху*ло 17 лет обещает и ему верят, думаю украинцы мудрее и прозорливее и скинут барыгу ... если нет - следующий шаг отмена безвиза и снятие санкций с засРашки ... во будет весело ...
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ЕС и Украине выгоднее не отменить безвиз, а ввести санкции относительно Порошенко и его окружения, навроде тех, какие собираются ввести США по отношению к Путину е его мафии. ЕС нужна сильная Украина, а не пророссийская и барыжная.
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право фантазер, санкции никогда не вводятся персонально против президента, против его окружения - да, против отдельных компаний и отраслей или производств - да, против разработок и строительств - да, etc ... но строить сильную, справедливую, без коррупции и лжи Украину должны сами украинцы ... мы с вами можем подсказать, посоветовать (со стороны всегда виднее), помочь ... но разбираться с законно избранным презом должен народ ... надеюсь это ему под силу
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"А если не будут брать?
Тогда отключим газ." (С "Бриллиантовая рука")
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05.01.2018 Не знаю жодної
країни, яка готувалася б охороняти свою територію від загарбників цукерками,
льодяниками, вафлями чи тортами…

-За останні 3,5 роки свого мафіозного «царювання» Верховний
Головнокомандувач відкрив в Україні більше 56 нових об»єктів РОШЕН і ні одного
патронного заводу…. Другий рік підряд купуємо звичайні патрони за кордоном за
валюту… -Окрім цього відкрив свої об»єкти РОШЕН в Польщі, Румунії, Греції,
Литві, Угорщині і в Болгарії… Але щоб побудувати ОДИН патронний завод в Україні
в нього не хватило ні клепки, ні патріотизму…Генетична зрадливість, злодійська сімейна традиція,
паталогічна жадібність і заборона Путіна стали цьому на заваді…

http://www.narod.net.ua/ukraїnec-roztoptav-poroshenka-ne-znayu-zhodnoї-kraїni-yaka-gotuvalasya-b-oxoronyati-svoyu-teritoriyu-vid-zagarbnikiv-cukerkami-lodyanikami-vaflyami-chi-tortami/
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Україна не має європейського майбутнього з такою владою - експерт центру ECFR
Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним класом при владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом "проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його вплив та зриває процес реформ в Україні....Якщо так триватиме, Україна знову стане квазіавторитарною клептократією, в якій кілька очільників держави використовують силу державного апарату для просування власних інтересів", - пише дослідник ECFR.
https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
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Коли гроші виводять з України саме ті, при владі, або біля неї?
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Печально!
Конструктиву ніякого.
Зрадофільство суцільне набридле...
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коррупция и ее полномочные представители, возглавляемые пэтей барыженко, сожрала Украину. никто в здравом уме денег больше не даст.
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А вот теперь начнется самое интересное. В 2014 кричали, что страна на грани дефолта. За 4 года ни фига не было сделано, только кредитов набрались. Куда же делся дефолт? АУ? Ждем(с). Скоро возвратится дорогой наш дефолтик. Только, врядли, те, кто давал Порошенко в долг все эти 4 года снова поверят на слово. Денег нет, но вы держитесь, господин Порошенко.
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Україна буде в ЄС і в НАТО , якби ви тут зра**** ли не верещали ! Огидно , коли русня тут ольгинська , видає себе за украінського бандерівця і вважає , що українці дурні !
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Нужно было Мингарелли предложить откат из этих 600лямов.
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Похоже он не берет. Он кроет Педра больше всех.
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Забавно, все скромно называют этот кредит помощью.
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"Украина не выполнила четыре из 21 условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС" Источник: https://censor.net.ua/n3043684"

Да это просто. Открыть коридор для прохода "монголо-бурятских всадников", то есть ЛДНР-ских обдроченчев, из Луганска-Донецка на Ужгород и далее прямиком в Евроколхоз - да и вся недолга.
И тогда уже евроколхознички будут выполнять условия кур-маршала Захарченко, а он условия ставить умеет, вон, до Рейкьявика грозился дойти. Открыть обдроченцам коридор - он и дойдет.
Как же хорошо ставить условия Украине с толстенькой пачечкой акций Газпрома в кармане, зная при этом, что между тобой и нелюдями украинские воины стоят и отряды территориальной обороны.
Не верите, что коридор в Евроколхоз дле нелюдей откроют? Да ну?
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украинские коррумпированые мафиозные олигархи тормозят развитие Украины.
Марина Ставнійчук: У світі дійшли до висновку, що українські олігархи не хочуть розвивати українську економіку та будувати демократію. Зараз ми спостерігаємо заходи, які вживають США і європейські країни щодо перевірки активів українських олігархів. Країни Заходу вважають, що українських олігархів не повинно бути як таких.

Мені здається, що світова спільнота дуже серйозно аналізує всю ситуацію, яка відбувається з Україною. На початку року була заява Держдепу США, в якій висловили величезну стурбованість щодо імітації боротьби з корупцією в Україні.А це офіційна позиція США. Тобто проблема дуже серйозна, на неї реагують США своєю офіційною позицією. На продовження цієї позиції посол США в Україні дала велику статтю в журналі Economist і теж запитує, чи готова українська влада рухатись вперед у свої реформах?», - зазначила Ставнійчук.За її словами, світ, аналізуючи ситуацію в Україні, доходить до висновку, що українські олігархи не відіграли тієї ролі, яка мала бути ними відіграна для того, щоб розвивати економіку, будувати в країні демократію та створювати робочі місця. «Попри те, що вони мають величезні прибутки, попри те, що вони дбають про свої статки, багатії в Україні, на жаль, не долучилися до того, щоб в країні була сформована вільна економіка за однаковими правилами», - вважає юрист.Зокрема, пані Ставнійчук припускає, що світ зараз стоїть на тій позиції, що українських олігархів як таких не повинно бути. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/01/10/stavniychuk_u_sviti_zrobyly_vysnovok_shcho_nashi_oligarhy_ne_hochut_rozvyvaty_1242545
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не выполнила условия. ЕС не может выделить Украине транш в 600 млн евро, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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