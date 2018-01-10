 Украина не выполнила условия. ЕС не может выделить Украине транш в 600 млн евро, - Мингарелли

Об этом сообщил в эфире "Украинского радио" глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В ноябре во время Саммита Восточного партнерства Президент Порошенко лично обратился к Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", - сообщил представитель ЕС.

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По его словам, Еврокомиссия "сейчас не может" выделить транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро из-за невыполнения Украиной 4 из 21 условия предоставления такой помощи.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе 3 января заявила, что Украина не получала от Европейского Союза перечня требований для предоставления нашему государству новой макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы и еще не начинала официальных переговоров по этому поводу.

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Президент Петр Порошенко заявил 24 ноября 2017 года после переговоров с представителями Еврокомиссии, что с 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза, объем которой будет составлять приблизительно 1,8 млрд евро.