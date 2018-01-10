 Украина не выполнила условия. ЕС не может выделить Украине транш в 600 млн евро, - Мингарелли

Об этом сообщил в эфире "Украинского радио" глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В ноябре во время Саммита Восточного партнерства Президент Порошенко лично обратился к Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", - сообщил представитель ЕС.
По его словам, Еврокомиссия "сейчас не может" выделить транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро из-за невыполнения Украиной 4 из 21 условия предоставления такой помощи.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе 3 января заявила, что Украина не получала от Европейского Союза перечня требований для предоставления нашему государству новой макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы и еще не начинала официальных переговоров по этому поводу.
Президент Петр Порошенко заявил 24 ноября 2017 года после переговоров с представителями Еврокомиссии, что с 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза, объем которой будет составлять приблизительно 1,8 млрд евро.
https://www.youtube.com/watch?v=kdTEf0R8eMI
Ще й винні будуть.
Второй информационный фронт
(продолжение. Начало поста здесь: https://www.facebook.com/allanlevitov/posts/1188925694575457)
В Украинском информационном поле кремль чувствует себя легко и вольготно, потому что в Украине, к сожалению, нет сми. Есть шопопало и есть площадки для размещения платного контента (т.е. любого обгадим - любого вознесем, только плати бабки). Так исторически сложилось. И так продолжается. В Молдове кремль УЖЕ достиг успеха, используя ту же стратегию - и привел к власти своего друга Додона. (Зато не барыга!)
КАК это делается у нас:
1. "Смещение акцента: Враг не в кремле - враг в Киеве". Косвенно или прямо обвинение во ВНЕШНЕЙ агрессии и в нападении РФ на Украину предъявляется - не кремлю, а Киеву. "Почему Порошенко не закончит войну на Донбассе?" (подсказка, "закончить" войну можно только Саакашвили-стайл. И для этого окончания даже есть специальное название - капитуляция).
2. "Пролетарская ненависть". Советского человека очень просто убедить, что "у тебя нету - потому что все украли буржуи. То есть, капиталисты. То есть, барыги. Ну, ты понел". В стране непростая экономическая ситуация вовсе не потому, что ее грабили 23 года до Майдана. Не из-за кабальных контрактов "Газпром+Йуля= Love". Не из-за того, что десятилетиями существовали миллиардные финансовые дыры, как в Нафтогазе (которые сейчас, кстати, закрыты). Не потому, что десятилетиями олигархи получали дотации на свои убыточные шахты/банки и так далее. И не из-за войны, которая идет и сейчас. У тебя нету Роллс-ройса, Роллекса и дачки в Конче Заспе - потому что все украл Шоколадный Фюрер. Инфа-сотка.
3. "Депрессия". Если внушить врагу, что он УЖЕ проиграл - можешь праздновать победу. Когда искусственно раздуваются истории про "зубожіння" (типа дедушки с одним вареником или бабушки с половинкой таблетки) - и при этом замалчиваются или ВЫСМЕИВАЮТСЯ настоящие достижения. Новые дороги. Больницы. Безвиз с Европой. Снижение уровня бедности с 17% до 12% - "АХАХАХА! Барыги! Опшоры! Парашенка! БОТЫ!"
Сюда же - миф о существовании "фабрики украинских ботов", которую за 4 года войны так никто и не раскрыл.
Кремлю важно, чтоб гордиться настоящими достижениями Украины и ПОДДЕРЖИВАТЬ проевропейское/антикремлевское руководство Украины было стыдно.
"АХАХАХ! Эта боты!!"
4. "Истерика". Кремлевске прокси (многие из которых почему-то называют себя "журналистами" и "активистами") раздувают истерику из любого (не обязательно негативного) события. Здесь не действуют аргументы. Здесь действуют штампы, мемы, набросы, невнятные обвинения.
"ОХренели! Барыги! Опшоры! Роттердам! Расстрелять!"
Когда такого пропагандиста спросишь прямо
- в чем ИМЕННО претензия, ЧТО ИМЕННО было сделано не так?
- и А КАК надо было сделать в такой ситуации?
пропагандист будет исходить слюной, биться в конвульсиях и "продолжать есть кактус" (ибо уплочено).
И, что самое печальное в данной истории - на внутреннем фронте Украина не защищает себя никак или почти никак.
И профессиональной кремлевской пропагандистской машине - как и в первые дни майдана, противостоят добровольцы с фанерными щитами.
Но ничего. Мы выстояли на Майдане - и победили (тогда почти не имея шансов на победу). Мы выстояли в начале войны (в жутком 2014м, когда наша страна вообще могла перестать существовать).
Главное - делать, что можешь, для ее сохранения. Делать, что в твоих силах.
#Невсеремось
P.S. А борьбой на внутреннем информационном фронте надо бы заняться. Да. https://www.facebook.com/allanlevitov/posts/1189073461227347
Україні захоплена антиукраїнсько-антинародними кримінально-олігархічними
угрупуваннями, що розглядають Україну не як свою Батьківщину (більш того -
більшість з них навіть не належить до українського етносу), а лише як
територію, яку можна по хижацькі використовувати для власного збагачення, а
народ України - лише в якості "лохів", яких треба "розводити на
бабло".ВИСНОВОК: Від цього кримінально-олігархічного режиму годі чекати якихось кроків
направлених на будування сильної та незалежної держави та добробут українського
народу.01.12.17 77% населення не може
назвати жодної успішної реформи, - Бекешкіна
https://reforms.censor.net.ua/news/3036945/77_naselennya_ne_moje_nazvaty_jodnoyi_uspishnoyi_reformy_bekeshkina
01.08.17 Банк Порошенко увеличил
чистую прибыль в 2,6 раза
https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
Банки
Порошенко, Гонтаревой и Яремы процветают даже в кризис
http://argumentua.com/stati/banki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-krizis
Україна продає кожну шосту одиницю озброєння до Росії
http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/108940/
22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.
https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО
https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65961602
ЦРУ. Чому металургійний завод
Порошенка не платить земельний податок та досі торгує з РФ
http://24tv.ua/tsru_chomu_metalurgiyniy_zavod_poroshenka_ne_platit_zemelniy_podatok_ta_dosi_torguye_z_rf_n642056
У 2015 році Російська
Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української
зброї, сказано в
матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження
миру (SIPRI)... Згідно з даними інституту,
загальна сума доходів від контрактів, укладених Україною з РФ на постачання
різних озброєнь, склала $ 72 млн
http://smila.info/news/za-minuliy-rik-ukrayina-prodala-rosiyi-zbroyi-
Грановского на предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші
гроші"
http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti
Український суд
виправдав колишнього "міністра ЛНР" Баранова (оновлено)
https://ukr.lb.ua/society/2017/06/01/367918_ukrainskiy_sud_vipravdav.html
Український суд
виправдав голову фейкового верховного суду #ДНР Едуарда Якубовського
Суд оправдал
"председателя верховного суда "ДНР"
https://censor.net.ua/news/445820/sud_opravdal_predsedatelya_verhovnogo_suda_dnr
Питання до влади обрізних запроданців чому досі не сидить ось така погань з
паспортом підерації (як і інші 11 мерів-сепарів, що проводили
"референдуми") звичайно риторичне
13.11.17 Міліціонера, обвинуваченого
в затриманні майданівців у Запоріжжі в 2014 році, звільнили від кримінальної
відповідальності
https://ua.censor.net.ua/news/462634/militsionera_obvynuvachenogo_v_zatrymanni_mayidanivtsiv_u_zaporijji_v_2014_rotsi_zvilnyly_vid
Аж сумно! 600... У 90-х цифрочки були порядком інші(
Невже так все печально, Петя, у твоїм солодкім королівстві?!)
В Україні масса під «матрасних» грошей, ще купа заофшоренців- якого, вибачте, Європа вам має пільгові видавать?!!
Тогда отключим газ." (С "Бриллиантовая рука")
країни, яка готувалася б охороняти свою територію від загарбників цукерками,
льодяниками, вафлями чи тортами…
-За останні 3,5 роки свого мафіозного «царювання» Верховний
Головнокомандувач відкрив в Україні більше 56 нових об»єктів РОШЕН і ні одного
патронного заводу…. Другий рік підряд купуємо звичайні патрони за кордоном за
валюту… -Окрім цього відкрив свої об»єкти РОШЕН в Польщі, Румунії, Греції,
Литві, Угорщині і в Болгарії… Але щоб побудувати ОДИН патронний завод в Україні
в нього не хватило ні клепки, ні патріотизму…Генетична зрадливість, злодійська сімейна традиція,
паталогічна жадібність і заборона Путіна стали цьому на заваді…
http://www.narod.net.ua/ukraїnec-roztoptav-poroshenka-ne-znayu-zhodnoї-kraїni-yaka-gotuvalasya-b-oxoronyati-svoyu-teritoriyu-vid-zagarbnikiv-cukerkami-lodyanikami-vaflyami-chi-tortami/
Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним класом при владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом "проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його вплив та зриває процес реформ в Україні....Якщо так триватиме, Україна знову стане квазіавторитарною клептократією, в якій кілька очільників держави використовують силу державного апарату для просування власних інтересів", - пише дослідник ECFR.
https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
Конструктиву ніякого.
Зрадофільство суцільне набридле...
Да это просто. Открыть коридор для прохода "монголо-бурятских всадников", то есть ЛДНР-ских обдроченчев, из Луганска-Донецка на Ужгород и далее прямиком в Евроколхоз - да и вся недолга.
И тогда уже евроколхознички будут выполнять условия кур-маршала Захарченко, а он условия ставить умеет, вон, до Рейкьявика грозился дойти. Открыть обдроченцам коридор - он и дойдет.
Как же хорошо ставить условия Украине с толстенькой пачечкой акций Газпрома в кармане, зная при этом, что между тобой и нелюдями украинские воины стоят и отряды территориальной обороны.
Не верите, что коридор в Евроколхоз дле нелюдей откроют? Да ну?
Марина Ставнійчук: У світі дійшли до висновку, що українські олігархи не хочуть розвивати українську економіку та будувати демократію. Зараз ми спостерігаємо заходи, які вживають США і європейські країни щодо перевірки активів українських олігархів. Країни Заходу вважають, що українських олігархів не повинно бути як таких.
Мені здається, що світова спільнота дуже серйозно аналізує всю ситуацію, яка відбувається з Україною. На початку року була заява Держдепу США, в якій висловили величезну стурбованість щодо імітації боротьби з корупцією в Україні.А це офіційна позиція США. Тобто проблема дуже серйозна, на неї реагують США своєю офіційною позицією. На продовження цієї позиції посол США в Україні дала велику статтю в журналі Economist і теж запитує, чи готова українська влада рухатись вперед у свої реформах?», - зазначила Ставнійчук.За її словами, світ, аналізуючи ситуацію в Україні, доходить до висновку, що українські олігархи не відіграли тієї ролі, яка мала бути ними відіграна для того, щоб розвивати економіку, будувати в країні демократію та створювати робочі місця. «Попри те, що вони мають величезні прибутки, попри те, що вони дбають про свої статки, багатії в Україні, на жаль, не долучилися до того, щоб в країні була сформована вільна економіка за однаковими правилами», - вважає юрист.Зокрема, пані Ставнійчук припускає, що світ зараз стоїть на тій позиції, що українських олігархів як таких не повинно бути. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/01/10/stavniychuk_u_sviti_zrobyly_vysnovok_shcho_nashi_oligarhy_ne_hochut_rozvyvaty_1242545