Не все делегаты ВР в ПАСЕ знают английский, а это снижает эффективность работы, - нардеп Залищук.

Об этом заявила член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас до сих пор в делегации есть люди, которые не владеют английским языком, и они очень часто там "подсиживают". Но не могут полноценно ни общаться, ни дебатировать, ни отстаивать нормы, ни вносить представления относительно норм", - сказала она.
Комитету по иностранным делам, пишет издание, 10 января не удалось собрать кворум для проведения заседания. На нем планировали рассмотреть включение в состав делегации в ПАСЕ представителя фракции "Народный фронт".
"Если голосовать за кого-либо из членов, они однозначно должны владеть английским языком. Потому что их невладение иностранным языком делает невозможной эффективную работу во время работы и комитетов, и в самом зале ПАСЕ", - подытожила С.Залищук.
У нас любую мелочь сделают , НО ЧЕРЕЗ ЖОПУ !!
Зате майже всі "ботают на фене".
Прихожу из школы и говорю : Па.меня учительница заставляет Учить ЗЭКовскую Феньку,потому что ее муж сидел в ГУЛАГе 10 лет.Батя на следующий день приходит в школу и говорит : ты шо пацану впариваешь зэковскую матиматику? тибе шо чердак опилками забили коза нерогатая? я моментально удрал с уроков мимо Бати и Училки...
Вечером Батя выписал таких пилюлей что до сих пор помню...