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 Политика Украины
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Все про:ВР (21496) ПАСЕ (1123) Залищук (66)

 Не все делегаты ВР в ПАСЕ знают английский, а это снижает эффективность работы, - нардеп Залищук

Незнание английского языка некоторыми членами делегации Верховной Рады в ПАСЕ ведет к неэффективной работе в организации.

Об этом заявила член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас до сих пор в делегации есть люди, которые не владеют английским языком, и они очень часто там "подсиживают". Но не могут полноценно ни общаться, ни дебатировать, ни отстаивать нормы, ни вносить представления относительно норм", - сказала она.

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Комитету по иностранным делам, пишет издание, 10 января не удалось собрать кворум для проведения заседания. На нем планировали рассмотреть включение в состав делегации в ПАСЕ представителя фракции "Народный фронт".

"Если голосовать за кого-либо из членов, они однозначно должны владеть английским языком. Потому что их невладение иностранным языком делает невозможной эффективную работу во время работы и комитетов, и в самом зале ПАСЕ", - подытожила С.Залищук.

Источник: https://censor.net.ua/n3043682
 
 
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Главное это знать рууский для лучшего допроса пленных.
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Всех сразу. Шумеры с арийцами знали русский, это русские их заставили и пытали водкой до полного изучения Крылова, Пушкина...А под Лермотова еще ток подавали...
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Да, это точно что у кремлеботов из Ольгино нет такой проблемы с флагом, это 100%. Удачи тебе и админу в вашей работе на цензоре.
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Явно не последователь своих собственных бесценных идей...
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Мы хуже папуасов !!!! Нахрена ЭТИ ОБЕЗЬЯНЫ сидят в ПАСЕ и ещё получают деньги ???Какой МУДАК их туда определил ????
У нас любую мелочь сделают , НО ЧЕРЕЗ ЖОПУ !!
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Не все делегаты ВР в ПАСЕ знают английский, а это снижает эффективность работы, - а Савченко еще там?
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Она то должна знать, по роду своей предыдущей деятельности в Ираке... Или нет? Всего то полгода...
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для депутата ВР уровень знаний англиского языка MutkoLevel достаточен. Иначе мы не уидим в Раде всяких вомбатов и гадь, и жизнь будет серой и скучной.
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звезда бпп Гавчеренко немецкий знает, на куске стены Гитлер капут писал Не все делегаты ВР в ПАСЕ знают английский, а это снижает эффективность работы, - нардеп Залищук - Цензор.НЕТ 3385
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Лучшим совдеповским англичанином признан министр спорта РАБссии не Мильдониевый миллиардер Виталий Мутко и этот Уникальный факт Есть в Ютьюбе... Не все делегаты ВР в ПАСЕ знают английский, а это снижает эффективность работы, - нардеп Залищук - Цензор.НЕТ 8746
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Ну у нас и спикер в Раде говорить не может.Ген прокурор без профильного образования, а премьер - ну, все в курсе... Так что ничего неожиданного
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А зачем учить географию? Извозчики всюду довезут..
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Спросите Гройсмана, он вам посоветует отличного переводчика 😁
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Не все делегаты ВР в ПАСЕ знают английский, а это снижает эффективность работы, - нардеп Залищук.

Зате майже всі "ботают на фене".
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в детстве я был парень с юмором решил розыграть Батю своего в первом классе кажись или во втором, точно не помню.
Прихожу из школы и говорю : Па.меня учительница заставляет Учить ЗЭКовскую Феньку,потому что ее муж сидел в ГУЛАГе 10 лет.Батя на следующий день приходит в школу и говорит : ты шо пацану впариваешь зэковскую матиматику? тибе шо чердак опилками забили коза нерогатая? Не все делегаты ВР в ПАСЕ знают английский, а это снижает эффективность работы, - нардеп Залищук - Цензор.НЕТ 8793 я моментально удрал с уроков мимо Бати и Училки...
Вечером Батя выписал таких пилюлей что до сих пор помню... Не все делегаты ВР в ПАСЕ знают английский, а это снижает эффективность работы, - нардеп Залищук - Цензор.НЕТ 8793
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зачем им английский?, им за русский доплачивают!!!
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бедное пасе...ща еврооптимисты его реформируют.
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Ну и зачем они туда едут если на заседаниях ни понять ни сказать ничего не могут, хотя почему бы и не слетать за счёт бюджета.))
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вначале 90-х годов на заседаниях и форумах всяких в Киеве работал замечательный украинский переводчик Вадим Кастелли.Синхронным перевод делал моментально с нескольких языков на украинский...Талантище.
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Кумовство опять. Иначе что они там делают без знания языка
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Вопрос риторический. А что делает премьер без знаний по экономике, а Генпрокурор без юридических знаний?
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Просто выяснилось что такой язык как феня, в ПАСЕ не известен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе все делегаты ВР в ПАСЕ знают английский, а это снижает эффективность работы, - нардеп Залищук
 
 
 
 
 
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