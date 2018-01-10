Не все делегаты ВР в ПАСЕ знают английский, а это снижает эффективность работы, - нардеп Залищук.

Об этом заявила член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас до сих пор в делегации есть люди, которые не владеют английским языком, и они очень часто там "подсиживают". Но не могут полноценно ни общаться, ни дебатировать, ни отстаивать нормы, ни вносить представления относительно норм", - сказала она.

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Комитету по иностранным делам, пишет издание, 10 января не удалось собрать кворум для проведения заседания. На нем планировали рассмотреть включение в состав делегации в ПАСЕ представителя фракции "Народный фронт".

"Если голосовать за кого-либо из членов, они однозначно должны владеть английским языком. Потому что их невладение иностранным языком делает невозможной эффективную работу во время работы и комитетов, и в самом зале ПАСЕ", - подытожила С.Залищук.