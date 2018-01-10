Я хотел сдать мандат, но за моей спиной начались "политические договоренности кого-то подвинуть по списку", - Попов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой"
Попов заявил: "Что касается оставления мандата, я рассматривал вариант действительно вынести в зал мое заявление о том, что в связи с моими обстоятельствами я прошу оценить коллег депутатов, хотят ли они дальше видеть меня в зале".
"Но потом, мне рассказали некоторые инсайдеры о том, что там уже есть политические договоренности, надо кого-то подвинуть по списку и так далее, что вопрос не в моих семейных проблемах, вопрос в других договоренностях. И именно поэтому пришлось не отвечать на эти договоренности и отказаться от такой процедуры. Хотя в начале, действительно, я ее рассматривал", - сказал он.
Напоминаем, 26 ноября за разбойное нападение на продуктовый магазин в Оболонском районе Киева был задержан сын народного депутата из фракции Радикальной партии, заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игоря Попова.
Глава РПЛ Олег Ляшко в связи с этим призвал Игоря Попова сдать депутатский мандат и заняться воспитанием сына.
не хотел? - не лепи гнилые отмазки, купи лотерейный билет.
, но оказался сам мандат.
Мой совет: Попов, принеси Ляжку выигрышный лотерейный билет. И все будет в ажуре.
Галімі відмазки радикального 3,14тара.
Все мы, братцы, свиньи.
Нынче нам налил ЛЯШКО
Целый чан ботвиньи!
Мы на лавочках сидим,
Из лоханочек едим,
Ай-люли, ай-люли,
Мы едим, едим.
Ешьте, чавкайте дружней,
Братцы-поросята!
Мы похожи на свиней,
Хоть ещё ребята.
Я трочил в ту темну ночь.
Руку так и не по помыл
и мандат к неи прилепил.
Прихожу его сдавать,
Глядь , прилип, епона мать
Отлеплял его пока,
за спиной 3 мужика
и даваи меня пихать.
Передумал я сдавать.