Я хотел сдать мандат, но за моей спиной начались "политические договоренности кого-то подвинуть по списку", - Попов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой"

Попов заявил: "Что касается оставления мандата, я рассматривал вариант действительно вынести в зал мое заявление о том, что в связи с моими обстоятельствами я прошу оценить коллег депутатов, хотят ли они дальше видеть меня в зале".

"Но потом, мне рассказали некоторые инсайдеры о том, что там уже есть политические договоренности, надо кого-то подвинуть по списку и так далее, что вопрос не в моих семейных проблемах, вопрос в других договоренностях. И именно поэтому пришлось не отвечать на эти договоренности и отказаться от такой процедуры. Хотя в начале, действительно, я ее рассматривал", - сказал он.

Напоминаем, 26 ноября за разбойное нападение на продуктовый магазин в Оболонском районе Киева был задержан сын народного депутата из фракции Радикальной партии, заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игоря Попова.

Глава РПЛ Олег Ляшко в связи с этим призвал Игоря Попова сдать депутатский мандат и заняться воспитанием сына.

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