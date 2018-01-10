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 Политика Украины
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Все про:мандат (311) Радикальная партия (306) Попов Игорь (17)

 Я хотел сдать мандат, но за моей спиной начались "политические договоренности кого-то подвинуть по списку", - Попов

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Попов объяснил, почему отказался сложить мандат по требованию лидера партии Олега Ляшко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой" 

Попов заявил: "Что касается оставления мандата, я рассматривал вариант действительно вынести в зал мое заявление о том, что в связи с моими обстоятельствами я прошу оценить коллег депутатов, хотят ли они дальше видеть меня в зале".

"Но потом, мне рассказали некоторые инсайдеры о том, что там уже есть политические договоренности, надо кого-то подвинуть по списку и так далее, что вопрос не в моих семейных проблемах, вопрос в других договоренностях. И именно поэтому пришлось не отвечать на эти договоренности и отказаться от такой процедуры. Хотя в начале, действительно, я ее рассматривал", - сказал он.

Напоминаем, 26 ноября за разбойное нападение на продуктовый магазин в Оболонском районе Киева был задержан сын народного депутата из фракции Радикальной партии, заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игоря Попова.

Глава РПЛ Олег Ляшко в связи с этим призвал Игоря Попова сдать депутатский мандат и заняться воспитанием сына.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Обещаю сильно не бить, но объясню ему, что он наделал", - нардеп Попов обратится к суду с просьбой отпустить 14-летнего сына под домашний арест. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3043681
 
 
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я бы на его месте не сдавал мандат - с какого это лешего? Мосийчук Розенблат и остальные незаплямованнные буду в Раде пыхтеть а чесному депутату из-за придурка сына карьеру гробить? счас..
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Я хотел сдать мандат, но за моей спиной начались "политические договоренности кого-то подвинуть по списку", - а мы знаем какие договоренности бывают за спиной членов Радикальной партии
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Пускай ляшко сложит у него вилы в жопе надо дырки залечивать козлу дырявому. Я хотел сдать мандат, но за моей спиной начались "политические договоренности кого-то подвинуть по списку", - Попов - Цензор.НЕТ 98
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Да лидер РПЛ не плохо торгует, разжирел, одежда только брэндовая, отдых только на элитных курортах в окружении любимого кума, прикупленая земелька только возле Киева и правильно делает Попов, он себя нигде не замарал, а то что с его сыном, так никто не знает, что завтра будет с его родней.
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хотел сдать - сдавай.
не хотел? - не лепи гнилые отмазки, купи лотерейный билет.
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Мда. Вот что бывает когда выбираем быдло, цепляются за корыто намертво.
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иногда даже прокусывают его насквозь зубами...
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Ну почему не веришь всем этим панам во власти и их холуям ? Попов также "собирался сдавать" мандат, как этого "требовал" Ляпшко.
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а с какого перепугу он должен сдавать мандат??? балаболка дешевая
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Такі люди просто просто безхребетні.Він не може навести лад в сімї,а хоче наводити лад в державі.І це безхребетне ще й голосувало за зняття Соболєва,так і хотів лизнути Ляшку,щоб той не кричав "здай мандат"))
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"Я хотел сдать мандат"
, но оказался сам мандат.
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Как только ближе к выборам так все больше и больше сушествующих депутатов недовольных тем что сами же создали и все ,,годовы,,бросаться мандатами и лишать себя неприкосновенности.Да только еще никто свой мандат не бросил и не проголосовал за лишения неприкосновенности.
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Ага? Щаа. Уже здав, нах, - отак прям из барина в челядь, ёпт.Так никаких мандатов не напасешься. Он, новогодние отгульдебасим - и на "сладкую каторгу".
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Ляшко дерьмо. Попов услужливый тип, который никогда не тонул. Собаки грызутся. Ну и х. с ними. Тоже мне новость для украинских реалий.

Мой совет: Попов, принеси Ляжку выигрышный лотерейный билет. И все будет в ажуре.
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Я хотел сдать мандат, но за моей спиной начались "политические договоренности кого-то подвинуть по списку", - Попов.

Галімі відмазки радикального 3,14тара.
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Хотел сдать мандат, а сдал совесть и Соболева. Что сын, что папа...
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Я - свинья, и ты - свинья!
Все мы, братцы, свиньи.
Нынче нам налил ЛЯШКО
Целый чан ботвиньи!
Мы на лавочках сидим,
Из лоханочек едим,
Ай-люли, ай-люли,
Мы едим, едим.
Ешьте, чавкайте дружней,
Братцы-поросята!
Мы похожи на свиней,
Хоть ещё ребята.
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Он не единственный депутат, сын которого нарушил закон, но остальные папаши взяли сыновей на поруки. А о том, чтобы сдать мандат, никто даже не заикался.
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Вот как было дело в точь,
Я трочил в ту темну ночь.
Руку так и не по помыл
и мандат к неи прилепил.
Прихожу его сдавать,
Глядь , прилип, епона мать
Отлеплял его пока,
за спиной 3 мужика
и даваи меня пихать.
Передумал я сдавать.
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А ему-то какое дело, кто придет на его место? Иш ты как забеспокоился о работе ВР, а вдруг туда придет не тот, кого он хотел бы? Где мораль и где Ляшко, который как его патрон публично предложил этому депутату ретироваться из ВР.??? Одно брешут в камеру и тут же ищут способы остаться на хлебном месте, все там привязаны и перевязаны. Никто никого не сдает. Разогнать эту банду и набрать человек 50, не больше, но только новых и нечего опасаться, что от этого Украина распадется. Она быстрее распадется от того дерибана, который творят эти 432 находящихся там нуворишей и бывших "спортивных костюмчиков" из 90-х, которые ускользнули тогда от бетонирования ножек и прикапывания в посадках.
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Святой! Депутатище! Завтра в президенты.
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никто из ватных прокладок на форуме не сдал бы мандат по такой причине - так что попуститесь зрадофилы диванные Я хотел сдать мандат, но за моей спиной начались "политические договоренности кого-то подвинуть по списку", - Попов - Цензор.НЕТ 873
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ хотел сдать мандат, но за моей спиной начались "политические договоренности кого-то подвинуть по списку", - Попов
 
 
 
 
 
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