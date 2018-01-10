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 Общество
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Все про:кинопрокат (59) культура (580) Госкино (88)

 Украинский фильм "Сторожевая застава" посмотрят жители более 20 стран мира, - компания-производитель

"Сторожевая застава" - украинский полнометражный фильм-фэнтези, снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского. Он вышел в прокат 12 октября 2017 года. Кассовые сборы превысили 19 млн грн.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом информируют в пресс-службе компании-производителя.

Государственному агентству Украины по вопросам кино возвращены уже 1 млн 120 тыс. гривен из средств, выделенных на производство фильма "Сторожевая застава".

"Дальнейшее возврата средств планируется осуществить за счет масштабной международной дистрибуции ленты. В частности, на сегодняшний день права на украинский фильм-фэнтези проданы в Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдову, Россию, Беларусь, Кыргызстан, Францию ​​и франкоязычные территории мира, Италию, Испанию и Канаду", - уточняют в компании. Кроме того, "Сторожевую заставу" уже посмотрели жители Беларуси и Казахстана.

"Практически рождественско-сказочная история о том, что украинское кино может быть популярным и рыночно привлекательным в мире", - отмечает народный депутат, глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар на своей facebook-странице.

Украинский фильм Сторожевая застава посмотрят жители более 20 стран мира, - компания-производитель 01

Фильм с английскими субтитрами доступен для просмотра жителям 27 стран мира в библиотеках крупнейших мировых VOD-платформ - iTunes и Amazon Prime.

"Сторожевая застава" - украинский полнометражный фильм-фэнтези, снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского. Он вышел в прокат 12 октября 2017 года. На данный момент в кинотеатрах ленту посмотрели 276 тыс. 18 зрителей, украинский бокс-офис (кассовые сборы) картины составляет 19 млн 84 тыс. 21 гривну.

Источник: https://censor.net.ua/n3043674
 
 
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Али,а где бы тот фильм онлайн посмотреть...не подскажешь?
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Сегодня случайно наткнулся на Фильм Урожай дьявола. (2017)





Неплохой канадский фильм об Голодоморе в Украине 32..33 годах.
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Неплохой канадский фильм о голодоморе в Украине в 1932..33 годах.


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В онлайн-кинотеатрах его я нашёл под тем названием,что привёл выше.
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Кацапня в комментах на него пуканы рвёт,ибо там чётко показаны все зверства советской власти в те годы в Украине.
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Кацапы нехай вспомятають свои особисты голодоморы на Поволжье та на Кубани. А якще вже не помьятають - то вони и есть зрадившие памьять своих батькив. Манкурты.
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Це мы бачили у кiнотеатру. Мiцно кiно,жiнки i Амерiканскi i нашi сльози утiрали.
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Вчора з малою дивилися ось тут - https://uafilm.tv/1595-storozhova-zastava-2017-hd.html
- фільм українською мовою - просто отримали задоволення!!! Хороша казка!
Якщо не буде показувати - перегрузіть декілька разів.
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Не вполне уверен, Мэри. Український фільм "Сторожова застава" подивляться жителі понад 20 країн світу, - компанія-виробник - Цензор.НЕТ 9524 Я молюсь Одноглазому,Отцу Воинов.
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Невидящий гавна ,Ты будешь смотреть ..Киборгов.. или слушать ..Океан Ельзы.. весь год и каждый день ?
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Киборгов буду сам посмотреть и всем моим американским друзьям-знакомым посоветовать.а внуча моя Мoву изучаеt слухаючи Украински писни...Лента за лентою...Люби мои диты...
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слабенький, смотрел только из патриотических чувтств)
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Украинск-Словатский фильм ,,Межа,, уже три месяца смотрит весь мир в свободном доступе и из всего мира только Украина от своих соотечественников сдирает дентги за этот фильм.Такая же судьба фильма ,,Киборги,, где фильм снят за бюджетные тоесть наши налоги а посмотреть его может весь мир кроме украинцев.
Это видимо и есть исскуство в массы по украински.
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а осознать что сьемки нормального фильма стоят деньги и это бизнес а не благотворительность серого вещества не хватает?
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За рубли сейчас выгодно - курс гривны стремительно падает - 1 к 2-м... Когда отправлял перед Новым годом деньги родственникам в Украину, был удивлён такому стремительному падению курса гривны. А ведь не так давно было 1:4...
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P.S Тем более что в фильме-сказке ,,Межа,в конце концов оказывается что у наших контробандистов больше совести и чести чем у нашей власти.
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Vlad OK,это у тебя у ,,Стены Плача,, может и так,но этот фильм был снят за львиную долю денег Словакии,если память не изменяет более 60% бюджета был Словатским.Так почему после более двух месяцев проката в Украине он до сих пор только за деньги и в кинотеатрах в то время как Украина им кичется как исключительно своим творением и безплатно?
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40 000 000 бюджетных денег портачено, а вернулось только 1 120 000 гривен. Как то не очень, учитывая что прокатные удостоверения купили только страны бывшего союза, и восточной азии, где свои представления о фентэзи..
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конеш зрада)чел даже решил Японию,Францию ,Канаду,Италию и Испанию не замечать
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Фильм с английскими субтитрами доступен для просмотра жителям 27 стран мира в библиотеках крупнейших мировых VOD-платформ - iTunes и Amazon Prime.



Как я понимаю,на западе не принято дублировать фильмы?
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А в каком полугодии будет доступен украинский фильм украинцам?Дебильный фильм ,,Дзидзьо контробас,, то показали сразу и не во всех странах мира а только на одном тупом канале страны.Если бы не ,,95квартал,,то нечего было бы в новогодние выходные в Украине смотреть да и по всему видно что после праздников Зеленскому влетит не по детски.
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Сьогодні на каналі ZIK подивився документальний історичний фільм "Собор на крові". Дуже цікавий фільм про долю України. Рекомендую подивитись всім і всі серії. Це мають знати не тільки українці, а всі люди в світі, хто хоче знати правду про ІІ світову війну і боротьбу українських повстанців. Серіал починається документальними кадрами від 22 січня 1919 року. В цей день відбулося об'єднання УНР з ЗНР. Ось знайшов в YT першу серію.
https://www.youtube.com/watch?v=XvQejHsmHLw&list=PLhcYfZkUVxIzbuqeaKl5xgTZ2Tux0EJj_
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Канал Бени 1+1 просит суд вычеркнуть ярого путиниста и украинофоба из черного списка
Вот вам истинное лицо кремлевского олигарха и вора Коломойского и его карманного телеканала. Любопытно, придут ли пикетировать телеканал "1+1" и суд леворуцие поцриоты-швондеры? Прискачет ли туда бравый УКРОПовец Парасюк?
Український фільм "Сторожова застава" подивляться жителі понад 20 країн світу, - компанія-виробник - Цензор.НЕТ 6538

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску ООО "Телекомпания "Студия 1+1" к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры "О дополнении (обновлении) Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины" относительно включения в этот перечень гражданина Российской Федерации Федора Добронравова", - говорится в сообщении.
Український фільм "Сторожова застава" подивляться жителі понад 20 країн світу, - компанія-виробник - Цензор.НЕТ 9451
Также истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино по аннулированию удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов с участием Добронравова.
Судебное заседание состоится 15 февраля. Любопытно, придут ли пикетировать телеканал Коломойского и суд зрадогниды? Прискачет ли туда бравый УКРОПовец Парасюк?

Напомню, СБУ запретила въезд в Украину актеру сериала "Сваты" Федору Добронравову на три года. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал публичные антиукраинские заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров без разрешения украинских властей, что является нарушением законодательства Украины.

Кроме того, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", одним из главных героев которого является Добронравов.
Український фільм "Сторожова застава" подивляться жителі понад 20 країн світу, - компанія-виробник - Цензор.НЕТ 8379
Напомню также, что сразу же после оккупации Крыма Россией пьяный ватник Федор Добронравов с путинистом Говорухиным в Таллинне избили украинцев за их позицию. Они напали и избили прямо на улице гражданку Украины Валентину Бардакову и ее мужа Геннадия. Об этом в Facebook рассказал ее друг, всемирно известный украинский пианист Павел Гинтов. Эту же драку подтверждает и балтийское информационное агентство DELFI. Украинка решила поинтересоваться у кинематографиста, зачем он подписал печально известное письмо в адрес В. Путина в поддержку оккупации украинского полуострова Крым.

В результате сначала завязалась словесная перепалка, в ходе которой русские свиньи сыпали давно известным набором пропагандистских штампов - "фашисты", "бандеровцы", "как вы смеете приставать к гению?" и "Крым всегда был русским". В конце концов, Федор Добронравов набросился на мужа Валентины Бардаковой - Геннадия. На помощь ему бросились и остальные русские нацисты. Геннадия пьяные русские повалили на землю и стали избивать ногами. А Валентине Бардаковой, которая бросилась на защиту мужа, поставили несколько синяков и сломали палец на руке.

Эстонские стражи правопорядка утихомирили пьяных деятелей русской культуры. В комментариях пострадавшая Валентина Бардакова рассказала, что Добронравов и Говорухин в дискуссии перед избиением рассказывали им, что Крым и Донбасс - это Россия, смеялись при упоминании голодомора, а так же, что все американцы - тупые.

И вот сегодня, после четырех лет оккупации Крыма и русской агрессии на Донбассе, телеканал бежавшего олигарха И. Коломойского "1+1" судится с Украиной за право снятия запрета с русского фашиста. Напомню в надцатый раз - Коломойский свои первые миллионы "зарабатывал" в Москве под неусыпным протекторатом КГБ-ФСБ.



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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинский фильм "Сторожевая застава" посмотрят жители более 20 стран мира, - компания-производитель
 
 
 
 
 
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