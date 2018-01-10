 Украинский фильм "Сторожевая застава" посмотрят жители более 20 стран мира, - компания-производитель

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом информируют в пресс-службе компании-производителя.

Государственному агентству Украины по вопросам кино возвращены уже 1 млн 120 тыс. гривен из средств, выделенных на производство фильма "Сторожевая застава".

"Дальнейшее возврата средств планируется осуществить за счет масштабной международной дистрибуции ленты. В частности, на сегодняшний день права на украинский фильм-фэнтези проданы в Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдову, Россию, Беларусь, Кыргызстан, Францию ​​и франкоязычные территории мира, Италию, Испанию и Канаду", - уточняют в компании. Кроме того, "Сторожевую заставу" уже посмотрели жители Беларуси и Казахстана.

"Практически рождественско-сказочная история о том, что украинское кино может быть популярным и рыночно привлекательным в мире", - отмечает народный депутат, глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар на своей facebook-странице.

Фильм с английскими субтитрами доступен для просмотра жителям 27 стран мира в библиотеках крупнейших мировых VOD-платформ - iTunes и Amazon Prime.

"Сторожевая застава" - украинский полнометражный фильм-фэнтези, снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского. Он вышел в прокат 12 октября 2017 года. На данный момент в кинотеатрах ленту посмотрели 276 тыс. 18 зрителей, украинский бокс-офис (кассовые сборы) картины составляет 19 млн 84 тыс. 21 гривну.