 Украинский фильм "Сторожевая застава" посмотрят жители более 20 стран мира, - компания-производитель

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом информируют в пресс-службе компании-производителя.
Государственному агентству Украины по вопросам кино возвращены уже 1 млн 120 тыс. гривен из средств, выделенных на производство фильма "Сторожевая застава".
"Дальнейшее возврата средств планируется осуществить за счет масштабной международной дистрибуции ленты. В частности, на сегодняшний день права на украинский фильм-фэнтези проданы в Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдову, Россию, Беларусь, Кыргызстан, Францию и франкоязычные территории мира, Италию, Испанию и Канаду", - уточняют в компании. Кроме того, "Сторожевую заставу" уже посмотрели жители Беларуси и Казахстана.
"Практически рождественско-сказочная история о том, что украинское кино может быть популярным и рыночно привлекательным в мире", - отмечает народный депутат, глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар на своей facebook-странице.
Фильм с английскими субтитрами доступен для просмотра жителям 27 стран мира в библиотеках крупнейших мировых VOD-платформ - iTunes и Amazon Prime.
"Сторожевая застава" - украинский полнометражный фильм-фэнтези, снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского. Он вышел в прокат 12 октября 2017 года. На данный момент в кинотеатрах ленту посмотрели 276 тыс. 18 зрителей, украинский бокс-офис (кассовые сборы) картины составляет 19 млн 84 тыс. 21 гривну.
Неплохой канадский фильм об Голодоморе в Украине 32..33 годах.
- фільм українською мовою - просто отримали задоволення!!! Хороша казка!
Якщо не буде показувати - перегрузіть декілька разів.
Это видимо и есть исскуство в массы по украински.
Как я понимаю,на западе не принято дублировать фильмы?
https://www.youtube.com/watch?v=XvQejHsmHLw&list=PLhcYfZkUVxIzbuqeaKl5xgTZ2Tux0EJj_
Вот вам истинное лицо кремлевского олигарха и вора Коломойского и его карманного телеканала. Любопытно, придут ли пикетировать телеканал "1+1" и суд леворуцие поцриоты-швондеры? Прискачет ли туда бравый УКРОПовец Парасюк?
Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску ООО "Телекомпания "Студия 1+1" к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры "О дополнении (обновлении) Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины" относительно включения в этот перечень гражданина Российской Федерации Федора Добронравова", - говорится в сообщении.
Также истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино по аннулированию удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов с участием Добронравова.
Судебное заседание состоится 15 февраля. Любопытно, придут ли пикетировать телеканал Коломойского и суд зрадогниды? Прискачет ли туда бравый УКРОПовец Парасюк?
Напомню, СБУ запретила въезд в Украину актеру сериала "Сваты" Федору Добронравову на три года. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал публичные антиукраинские заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров без разрешения украинских властей, что является нарушением законодательства Украины.
Кроме того, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", одним из главных героев которого является Добронравов.
Напомню также, что сразу же после оккупации Крыма Россией пьяный ватник Федор Добронравов с путинистом Говорухиным в Таллинне избили украинцев за их позицию. Они напали и избили прямо на улице гражданку Украины Валентину Бардакову и ее мужа Геннадия. Об этом в Facebook рассказал ее друг, всемирно известный украинский пианист Павел Гинтов. Эту же драку подтверждает и балтийское информационное агентство DELFI. Украинка решила поинтересоваться у кинематографиста, зачем он подписал печально известное письмо в адрес В. Путина в поддержку оккупации украинского полуострова Крым.
В результате сначала завязалась словесная перепалка, в ходе которой русские свиньи сыпали давно известным набором пропагандистских штампов - "фашисты", "бандеровцы", "как вы смеете приставать к гению?" и "Крым всегда был русским". В конце концов, Федор Добронравов набросился на мужа Валентины Бардаковой - Геннадия. На помощь ему бросились и остальные русские нацисты. Геннадия пьяные русские повалили на землю и стали избивать ногами. А Валентине Бардаковой, которая бросилась на защиту мужа, поставили несколько синяков и сломали палец на руке.
Эстонские стражи правопорядка утихомирили пьяных деятелей русской культуры. В комментариях пострадавшая Валентина Бардакова рассказала, что Добронравов и Говорухин в дискуссии перед избиением рассказывали им, что Крым и Донбасс - это Россия, смеялись при упоминании голодомора, а так же, что все американцы - тупые.
И вот сегодня, после четырех лет оккупации Крыма и русской агрессии на Донбассе, телеканал бежавшего олигарха И. Коломойского "1+1" судится с Украиной за право снятия запрета с русского фашиста. Напомню в надцатый раз - Коломойский свои первые миллионы "зарабатывал" в Москве под неусыпным протекторатом КГБ-ФСБ.