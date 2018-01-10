 18 января должен состояться обмен актуальными списками на освобождение пленных: после этого начнутся переговоры по следующему этапу, - Лутковская

Об этом в интервью 112.ua сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры по следующему этапу", - рассказала она.

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Лутковская выразила надежду, что следующий этап освобождения пройдет в короткие сроки, поскольку уже нет вопросов, как подтверждать те или иные юридические факты, которые произошли на оккупированной территории, а также подконтрольной Украины территории.

"Украина сначала разыскивала более 94 человек. К сожалению, были освобождены в рамках последней процедуры 74 человека. Соответственно еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории. И список тех, за кого мы будем бороться, наверное, даже будет больше", - добавила украинский омбудсмен.

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