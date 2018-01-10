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 Политика Украины
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 18 января должен состояться обмен актуальными списками на освобождение пленных: после этого начнутся переговоры по следующему этапу, - Лутковская

Украинская сторона планирует 18 января обменяться актуальной информацией и актуальными списками заложников с ОРДЛО.

Об этом в интервью 112.ua сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры по следующему этапу", - рассказала она.

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Лутковская выразила надежду, что следующий этап освобождения пройдет в короткие сроки, поскольку уже нет вопросов, как подтверждать те или иные юридические факты, которые произошли на оккупированной территории, а также подконтрольной Украины территории.

"Украина сначала разыскивала более 94 человек. К сожалению, были освобождены в рамках последней процедуры 74 человека. Соответственно еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории. И список тех, за кого мы будем бороться, наверное, даже будет больше", - добавила украинский омбудсмен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043567
 
 
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Рыговку Лутковскую на обмен включат? Вместе с рыгами Охендовским, Матросом, Климкиным и прочими чиновниками победившей злочынный режим Януковича страны
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не 20, а была другая цифра и очень печальная. Все украинцы должны быть освобождены,
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Заслуга того что Путлер начал обмен пленными исключительно США, которые стали сжимать Путлеру яйки. А не всех этих медведчуков, лутовских и прочих ушлепков, от которых ничего не зависит и которые только пиарятся на этом деле. .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины18 января должен состояться обмен актуальными списками на освобождение пленных: после этого начнутся переговоры по следующему этапу, - Лутковская
 
 
 
 
 
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